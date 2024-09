Die Lügen des US-Imperiums werden ihm zum Verhängnis

Von Ian DeMartino

Am Dienstag öffnete der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei die Tür für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und sagte, es sei „nicht schlimm“, mit dem „Feind“ zu sprechen. Mit dieser Entscheidung hat der neue reformorientierte iranische Präsident Masoud Pezeshkian ein Wahlversprechen eingelöst, sich dem Westen gegenüber zu öffnen.

In seiner Ansprache an den Präsidenten forderte Khamenei diesen auf, den Vereinigten Staaten nicht zu vertrauen.

„Das bedeutet nicht, dass wir in bestimmten Situationen nicht mit demselben Feind zusammenarbeiten können. Das kann nicht schaden, aber setzen Sie Ihre Hoffnungen nicht in sie. Trauen Sie dem Feind nicht“,sagte Khamenei zu Pezeshkian.

Iran hat erhebliche Gründe, den Vereinigten Staaten zu misstrauen. Im Jahr 2015 unterzeichneten die Vereinigten Staaten, Iran und mehrere andere Länder den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA), besser bekannt als das iranische Atomabkommen. Mit diesem Abkommen wurden dem iranischen Atomprogramm erhebliche Beschränkungen auferlegt, als Gegenleistung für die Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Iran.

Im Jahr 2018 zog sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump aus dem Abkommen zurück. Im Jahr 2022 lehnte der derzeitige US-Präsident Joe Biden ein Angebot zur Rückkehr zu dem Abkommen ab. Seit dem Rückzug der USA soll der Iran sein Atomprogramm erheblich weiterentwickelt haben.

„Ich glaube, das ist nur ein Versuch, den neuen Präsidenten zu besänftigen. Er ist ein Reformpräsident. Er ist als Reformpräsident angetreten, um dem Westen mehr Möglichkeiten zu eröffnen“, sagte der ehemalige leitende sicherheitspolitische Analyst im Büro des Verteidigungsministers, Michael Maloof, gegenüber Sputniks ‚The Final Countdown‘. „Aber [das JCPOA] ist meiner Meinung nach eindeutig tot, einfach weil sie es dreieinhalb Jahre lang unter der Biden-Regierung versucht haben und zu nichts gekommen sind. Und wenn Trump ins Amt kommt, kann man fast sicher sein, dass er alle Abkommen aufkündigen wird.“

Für Länder auf der ganzen Welt ist es nichts Neues, dass die USA Abmachungen nicht einhalten, es ist fast schon eine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 1990, als sich Ost- und Westdeutschland im Prozess der Vereinigung befanden, versicherte der damalige US-Außenminister James Baker dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, dass „weder der Präsident noch ich die Absicht haben, aus den stattfindenden Prozessen einseitige Vorteile zu ziehen“, und dass die US-Regierung verstanden habe, „dass es nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für andere europäische Länder wichtig ist, Garantien dafür zu haben, dass, wenn die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in Deutschland im Rahmen der NATO beibehalten, sich kein Zentimeter der gegenwärtigen militärischen Zuständigkeit der NATO in Richtung Osten ausbreiten wird.“

In den folgenden drei Jahrzehnten dehnte sich die NATO jedoch weiter nach Osten aus, was schließlich zum Ukraine-Konflikt führte.

1990 wurde die US-Botschafterin im Irak, April Glaspie, zu einem Treffen mit dem damaligen irakischen Staatschef Saddam Hussein gerufen, der wegen eines Öl- und Grenzstreits Truppen an der Grenze zu Kuwait zusammengezogen hatte. Durchgesickerten diplomatischen Depeschen zufolge soll Glaspie Saddam gesagt haben, dass „der Präsident sie angewiesen habe, unsere Beziehungen zum Irak zu erweitern und zu vertiefen“ und dass die USA „zu diesen arabischen Angelegenheiten keine Stellung beziehen“.

Weniger als drei Wochen später marschierte der Irak in Kuwait ein, wobei er Glaspies Äußerungen wahrscheinlich als Zusicherung interpretierte, dass die USA neutral bleiben würden. Weniger als eine Woche später begannen die USA mit der Operation Desert Shield (Wüstenschild). Vier Monate später begannen sie mit der Operation Wüstensturm und starteten ihre ersten Luftangriffe auf irakische Streitkräfte.

„Die Länder werden sich also fragen, ob sie die USA beim Wort nehmen können“, erklärte Maloof. „Deshalb wollen mehr als 40 Länder, vielleicht sogar bis zu 60, den BRICS beitreten und sich aus der Abhängigkeit vom westlichen Finanzsystem und den Sanktionen befreien.“

Das Atomabkommen mit dem Iran ist zu diesem Zeitpunkt ein strittiger Punkt. “Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat herausgefunden, dass die Iraner tatsächlich über 60 % hinausgegangen sind und ‚versehentlich‘ eine Anreicherung von 90 % vorgenommen haben. Sie haben also diese Fähigkeit. Wozu also noch eine IAEO-Inspektion?”

Aber die Auswirkungen der Lügen des US-Imperiums werden weitaus tiefgreifender sein als ein schnell voranschreitendes iranisches Atomprogramm, sie werden den geopolitischen Einfluss des Landes zerstören, seine Wirtschaft dezimieren und es von einem Großteil der übrigen Welt isolieren.

Der erste Schritt wird das Ende der wirksamen einseitigen Sanktionen des Westens sein, ein Phänomen, das bereits begonnen hat. „Aus diesem Grund ist der Iran heute ein wichtiges Mitglied der BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SGO)“, so Maloof. „Sie haben gelernt, die westlichen Sanktionen zu umgehen, und das wird noch zunehmen, weshalb sie in vielerlei Hinsicht florieren.“

Es ist nicht nur der Iran. Der Westen hat so viele Sanktionen gegen Russland verhängt, wie er nach dem Beginn seiner Sonderoperation in der Ukraine aufbringen konnte. Trotzdem wuchs die russische Wirtschaft zur größten in Europa und zur viertgrößten der Welt, gemessen an der Kaufkraftparität (KKP).

Auch wenn die Sanktionen ihr erklärtes Ziel, die Entmachtung der Machthaber, nie erreicht haben, konnten sie doch das Wirtschaftswachstum des Landes auf Kosten der dort lebenden Bevölkerung begrenzen. Nun verlässt auch dieses Instrument den amerikanischen Schrank. “Mit der Zeit haben sie gelernt, Wege zu finden, um die Sanktionen zu umgehen, und das hat sie sogar gestärkt. Es hat ihnen ermöglicht, autarker zu werden und mehr einheimische Industrien aufzubauen, was der Iran auch getan hat“, erklärt Maloof.

„Wir sanktionieren einige unserer engsten Verbündeten, weil sie überhaupt mit Russland Handel treiben wollen. Die Türkei zum Beispiel, ein Mitglied der NATO, wird von uns ständig mit Sanktionen bedroht. Deshalb sagen diese Länder: ‘Seht her, wir werden uns einfach aus der Affäre ziehen. Wir können die USA nicht bekämpfen, aber wir werden einen Weg finden, sie zu umgehen. Und genau das ist geschehen“, so Maloof weiter.

Mit dem Wachstum der BRICS und der SCO wird auch die Entdollarisierung zunehmen, die den Vereinigten Staaten die Möglichkeit nimmt, Geld zu drucken und die Inflation größtenteils dadurch zu vermeiden, dass diese Dollars ins Ausland gebracht werden, wo sie normalerweise von Unternehmen und Staaten für internationale Transaktionen gehalten werden.

“Wir haben keine Antwort auf [die Entdollarisierung]. Und doch habe ich erst heute Morgen Berichte gesehen, wonach sogar westafrikanische Länder ernsthaft in Erwägung ziehen, den Dollar abzuschaffen oder zu entdollarisieren und auf Sachwerte wie Gold umzusteigen“, erzählte Maloof und verwies insbesondere auf Ghana, das nominell ein westlicher Verbündeter ist und dessen Vizepräsident gerade für einen Umstieg auf Gold plädiert.

„Es gibt jetzt einen aufziehenden Sturm von etwa 60 Ländern, die den BRICS beitreten wollen. Im Moment sind es erst 11, aber es werden immer mehr. Und sie haben es auf Länder abgesehen, die über natürliche Ressourcen verfügen, insbesondere Gold [und] Öl, Sachwerte, die ihre Währungen stützen können, und sie handeln mehr in ihren Währungen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die BRICS ihre eigene Währung einführen können, wenn sie sich für diesen Weg entscheiden.“

Gemäß dem Sprichwort „Wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus“ sind die Vereinigten Staaten nicht in der Lage, mit der neuen Realität umzugehen, da sie nur durch das Prisma der Gewalt schauen können.



“Alles, woran wir denken können, sind Verteidigungsbündnisse, und die Leute wollen Infrastrukturentwicklung. Sehen Sie, wir sind gerade aus einer Reihe afrikanischer Länder rausgeworfen worden, ebenso wie die Franzosen, wegen unseres Rufs“, sagte Maloof. “Diese Dinge beeinträchtigen unsere Fähigkeit, eine Alternative zu unserem bisherigen Weg zu finden, der nun faktisch überholt ist.

Unabhängig davon, wer im November die US-Präsidentschaft gewinnt, wird sich die Situation aufgrund der ignoranten, arroganten und sturen US-Führung wahrscheinlich nicht ändern.

„Selbst wenn [der ehemalige US-Präsident Donald] Trump gewinnen sollte, bezweifle ich, dass er von Beratern umgeben sein wird, die ihm diese Art von strategischem Plan geben werden. Wir brauchen einen strategischen Plan, keinen reaktionären Plan, und niemand hat einen strategischen Plan vorgelegt, wie wir damit umgehen sollen, denn dieses Element der BRICS und der Entdollarisierung ist ein langfristiger Prozess“, so Maloof. „Sie werden auch von Ideologie angetrieben, und das müssen wir überwinden. Wir müssen die reale Welt unter realen Bedingungen betrachten. Und das ist es, was uns bei der Formulierung unserer Politik zum Verhängnis geworden ist“.

„Das ist es, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, in vielerlei Hinsicht in die Isolation, in eine langfristige Isolation, mit einer wachsenden Isolation in Lateinamerika und Afrika“, fuhr Maloof fort. „Und die Russen und Chinesen füllen diese Lücke“.