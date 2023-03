Asiatimes: Die USA haben einen größeren Krieg mit der Krim in Planung!

Die Antwort der US-NATO auf den Fall von Bakhmut ist wahrscheinlich ein Angriff auf die Krim, der wiederum russische Angriffe auf Osteuropa auslösen wird.

Die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich aus Bakhmut zurück, und die Schlacht um die kleine Stadt in Donezk ist fast beendet. Wie geht es nun weiter?

Der Rückzug aus Bakhmut scheint in zwei Phasen zu erfolgen. Die Erste begann vielleicht vor einem Monat, aber das ist nicht sicher. Bei den abgezogenen Truppen handelte es sich um ausländische Kämpfer und Truppen des Gelben Armbands.

Die Russen sagen, sie hätten seit etwa einem Monat keine ausländischen Kämpfer mehr gesehen. Die meisten von ihnen sollen aus Georgien und Abchasien stammen. (Abchasien ist das Gebiet in Georgien, das von den Russen abgetrennt und für unabhängig erklärt wurde).

Bei den Truppen des Gelben Armbands handelt es sich um professionelle und gut ausgebildete ukrainische „schwere“ Militäreinheiten. Sie wurden hauptsächlich an den Flanken eingesetzt, um die Stadt Bakhmut zu schützen und die russische Umzingelung zu stoppen.

Innerhalb der Stadt befinden sich die sogenannten Truppen des Grünen Armbands. Sie sind nicht besonders gut ausgebildet und bestehen zumeist aus frisch eingezogenen Soldaten. Sie tragen hauptsächlich Handfeuerwaffen, die sie von Gebäuden und anderen gedeckten Positionen aus abfeuern. Viele von ihnen sind minderjährig oder auch überaltert.

Nach Angaben von Jewgeni Prighozin, dem Leiter der paramilitärischen Organisation Wagner Group, beginnen die Grünen Armbänder, die Stadt zu verlassen, nachdem sie sich bereits aus den meisten östlichen Stadtteilen zurückgezogen haben. Berichten zufolge benutzen sie entweder eine Landstraße oder gehen über landwirtschaftliche Felder.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist das Ende der Kämpfe höchstens noch ein paar Tage entfernt, obwohl die Ukrainer westlich und südlich der Stadt Iwaniwske eine Gegenoffensive gestartet haben. Mit dieser Operation soll möglicherweise eine größere Umzingelung der ukrainischen Streitkräfte aufgehalten werden, die die Russen offenbar eingeleitet haben.

Zerstörung in Bahmut. Bild: Screengrab / NDTV

Die ukrainischen Streitkräfte mit der gelben Armbinde, die versuchen, Iwaniwske zu befreien, setzen eine Reihe von Schützenpanzern ein, aber bisher nur wenige oder gar keine Panzer. Ob die ukrainische Armee eine größere russische Operation tatsächlich aufhalten kann, bleibt abzuwarten.

Die ukrainischen Streitkräfte verfügen jedoch nur über wenige Soldaten und wenig Munition, sodass nicht klar ist, ob sie einem harten Schlag standhalten können, falls die Russen genau das vorhaben.

Nächster Punkt: Krim

Die USA und die NATO sehen wahrscheinlich die Handschrift an der Wand, wenn die Ukrainer weiterhin versuchen, Gebiete in der Donbass-Region zu halten.

Während die USA der Ansicht sind, dass Russland seine ursprünglichen Ziele im Donbass und bei der Erzwingung eines Regierungswechsels in Kiew nicht erreicht hat, sieht das langfristige Bild problematisch aus, da die Russen nicht nur ihre Taktik verbessert haben, sondern auch bereit zu sein scheinen, den Preis zu zahlen und die ukrainische Armee zu zermalmen.

Ebenso ist inzwischen klar, dass es in den USA und Europa mehr als nur ein paar Jahre dauern wird, die Munitions- und Ausrüstungsbestände wieder aufzubauen, während die Russen ihre Rüstungsproduktion offenbar rund um die Uhr in Gang gesetzt haben, um Nachschub an die Front zu bringen.

Es gibt zwei Schlüsselsignale für einen möglichen Strategiewechsel der USA und der NATO, die erkennbar sind, wenn man davon ausgeht, dass die NATO, zumindest bisher, das tut, was die USA von ihr verlangen.

Neue Lieferungen spezieller Typen von Langstreckenmunition an Kiew sind das erste Signal. Das zweite ist der öffentlich gemachte Wechsel der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, die sich in einer neuen ukrainischen Offensive auf die Rückeroberung der Krim konzentrieren will.

„Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Die Ukraine kämpft für die Rückgabe ihres gesamten Landes innerhalb ihrer internationalen Grenzen. Wir unterstützen sie, auch bei der Vorbereitung eines der nächsten harten Vorstöße zur Rückgewinnung ihres Territoriums…Die Krim muss – zumindest – entmilitarisiert werden.“ US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland

Nulands Ansicht wird vom Außenministerium und vom Pentagon nicht uneingeschränkt unterstützt, vor allem weil man befürchtet, dass Russland als Vergeltungsmaßnahme westliche Versorgungslinien angreifen könnte, was zu einem umfassenderen Krieg in Osteuropa, angefangen bei Polen und Rumänien, führen würde.

Sowohl Polen als auch Rumänien sind, wie man sich erinnern sollte, historisch gesehen russisches Territorium. Josef Stalin beschloss im August 1939, den Ribbentrop-Molotow-Pakt zu unterstützen, weil der sowjetische Führer darin einen Teil der Ölfelder Polens und Rumäniens sah.

Es gibt eine berühmte Geschichte, die während des Kalten Krieges kursierte und von einem polnischen Soldaten handelt, der sich einer Invasion durch russische Panzer auf der einen und deutsche Panzer auf der anderen Achse gegenübersah. Was sollte er tun, wenn er nur eine Panzerabwehrwaffe zur Verfügung hatte? Der polnische Soldat entschied sich, auf die russischen Panzer zu schießen, und sagte angeblich: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“.

US-Außenminister Antony Biden ist bekannt dafür, dass er sich Sorgen um einen größeren Konflikt macht, aber er hat wohl gegen Nuland verloren, die eine wichtige Befürworterin des Ukraine-Krieges ist und zumindest einen Regimewechsel in Moskau will.

Der Beweis dafür, dass Nuland die Auseinandersetzung gewonnen hat, beginnt mit der Tatsache, dass Biden ein neues Programm für Langstreckenwaffen für die Ukraine angekündigt hat und auch mobile Überbrückungsausrüstung schickt, die der ukrainischen Armee helfen könnte, russische Streitkräfte bei einer Krim-Offensive anzugreifen.

Eine solche Operation würde mit Langstrecken-Gleitbomben – Joint Direct Attack Munitions (JADAM), HIMARS mit bodengestützten Langstreckenbomben mit kleinem Durchmesser (GLDSB) und Artillerieschlägen beginnen. Daraus würde sich dann eine Landoffensive gegen die Krim entwickeln.

Das operationelle Problem besteht darin, dass für dieses Szenario Kampfflugzeuge erforderlich wären, die bis zu einer Höhe von etwa 30.000 Fuß (ca. 9 km) fliegen können, bevor sie JDAMS-Bausätze abwerfen, die auf „eiserne“ Bomben montiert werden, um ihnen eine GPS-Lenkung zu geben. Eine Bombe gleitet jedoch zu ihrem Ziel, sodass hoch fliegende Flugzeuge erforderlich sind, um eine Abstandsreichweite zu erreichen.

Dazu müsste die Ukraine ihre MIG-29 einsetzen, von denen sie aber nur noch wenige Exemplare besitzt. Daher könnten die jüngsten Waffenlieferungen in der einen oder anderen Form auch westliche Flugzeuge umfassen, die wahrscheinlich von NATO-Piloten geflogen werden.

Dies käme einer direkten Kriegserklärung gleich, was sowohl Blinken (der dagegen ist) als auch Nuland (die dafür ist) verstehen. Um eine solche Offensive zu starten, zum Beispiel schon im Mai dieses Jahres, gibt es keine Alternative zum Einsatz westlicher Flugzeuge.

Es gibt eine parteiübergreifende Unterstützung des Kongresses für F-16-Flugzeuge für die Ukraine, auch wenn diese Unterstützung voraussetzt, dass die Ukrainer sie fliegen, was in den nächsten drei Monaten unwahrscheinlich ist.

Die Nuland-Drohung für die Krim scheint mehr und mehr eine ausgemachte Sache zu sein: eine US-Politik mit existenziellen Folgen für Europa und vielleicht auch für Amerika.

Die Frage wurde durch die neuen Waffenlieferungen entschieden (zwei separate Ankündigungen erst am 3. März US-Zeit). Obwohl keine öffentliche Entscheidung getroffen wurde und Biden geschwiegen hat, kann die gelieferte Ausrüstung nur für Nulands Offensive auf der Krim bestimmt sein.

Würde eine Entscheidung zur Unterstützung Nulands öffentlich verkündet, bekäme Blinken wahrscheinlich einen Herzinfarkt – aber die USA schicken Langstreckenbomben und Artillerie sowie Brückenausrüstung, die für einen Angriff auf die Krim unerlässlich ist. Wenn ein solcher Angriff nicht geplant ist, brauchen die Ukrainer diese Ausrüstung nicht.

In der Zwischenzeit scheint es in den USA nur wenig kohärenten Widerstand gegen das sich entwickelnde Szenario zu geben, das sich schnell zu einem allgemeinen Krieg in Europa entwickeln könnte.

Stephen Bryen ist Senior Fellow am Center for Security Policy und am Yorktown Institute. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @stevebryen