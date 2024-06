Assange ist frei, aber der Gerechtigkeit ist noch nicht Genüge getan

Von Caitlin Johnstone

Julian Assange ist frei. Zur Zeit befindet er sich auf dem Weg zu den Nördlichen Marianen, einem abgelegenen US-Territorium im westlichen Pazifik, um einen Deal mit der US-Regierung abzuschließen, der ihn zu einer Haftstrafe in Belmarsh verurteilen wird…

Julian Assange ist frei. Zur Zeit befindet er sich auf dem Weg zu den Nördlichen Marianen, einem abgelegenen US-Territorium im westlichen Pazifik, um einen Deal mit der US-Regierung abzuschließen, der ihn zu einer Haftstrafe im Belmarsh-Gefängnis verurteilt. Wenn das Imperium in diesem Prozess keine dubiosen Machenschaften begeht, wird er als freier Mann in sein Heimatland Australien zurückkehren.

Nach Ansicht von Experten, die sich zu dieser erstaunlichen neuen Entwicklung geäußert haben, hat es nicht den Anschein, als würde dieser Deal neue rechtliche Präzedenzfälle schaffen, die Journalisten in Zukunft schaden werden. Joe Lauria berichtet das Folgende für Consortium News:

“Bruce Afran, ein US-amerikanischer Verfassungsrechtler, sagte gegenüber Consortium News, dass ein Deal keinen rechtlichen Präzedenzfall schafft. Daher würde Assanges Deal nicht dazu führen, dass Journalisten in Zukunft wegen der Annahme und Veröffentlichung von Verschlusssachen aus einer Quelle strafrechtlich verfolgt werden, weil Assange einer solchen Anklage zugestimmt hat.”

Ich habe natürlich große Gefühle bei all dem, da ich diesen wichtigen Fall schon so lange verfolge und so viel Arbeit in das Schreiben darüber gesteckt habe. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun in unserem gemeinsamen Kampf, die Welt aus den Klauen der imperialen Mordmaschine zu befreien, aber ich bin überglücklich für Assange und seine Familie, und es fühlt sich gut an, einen soliden Sieg in diesem Kampf zu feiern.

Nichts davon macht jedoch das unverzeihliche Übel ungeschehen, das das Imperium mit der Verfolgung von Julian Assange angerichtet hat, oder macht den weltweiten Schaden rückgängig, der dadurch entstanden ist, dass an ihm ein öffentliches Exempel statuiert wurde, um zu zeigen, was mit einem Journalisten geschieht, der unbequeme Wahrheiten über die mächtigste Regierung der Welt sagt.

Auch wenn Assange frei ist, können wir nicht mit Gut und Recht behaupten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.

Gerechtigkeit würde so aussehen, dass Assange vollständig und bedingungslos begnadigt wird und von der US-Regierung eine Entschädigung in Millionenhöhe für die Qualen erhält, die sie ihm durch seine Inhaftierung in Belmarsh ab 2019, seine faktische Inhaftierung in der ecuadorianischen Botschaft ab 2012 und seine Inhaftierung und seinen Hausarrest ab 2010 zugefügt hat.

Gerechtigkeit würde so aussehen, dass die USA konkrete rechtliche und politische Änderungen vornehmen, die garantieren, dass Washington nie wieder seine weltumspannende Macht und seinen Einfluss nutzen kann, um das Leben eines ausländischen Journalisten zu zerstören, weil er über unbequeme Fakten berichtet hat, und dass sie sich bei Julian Assange und seiner Familie offiziell entschuldigen.

Gerechtigkeit würde so aussehen, dass die Leute, deren Kriegsverbrechen Assange aufgedeckt hat, verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden, und dass jeder, der ihm geholfen hat, sein Leben zu ruinieren, weil er diese Verbrechen aufgedeckt hat, verhaftet und strafrechtlich verfolgt wird. Dies würde eine ganze Reihe von Regierungsvertretern und Beamten in zahlreichen Ländern und mehrere US-Präsidenten einschließen.

Gerechtigkeit sähe so aus, dass Australien ihn bei seiner Ankunft als Held begrüßen und ehren würde, und dass Canberra seine unterwürfigen Beziehungen zu Washington ernsthaft überdenken würde.

Gerechtigkeit sähe so aus, dass sich die Redaktionen aller Mainstream-Presseorgane, die die Zustimmung zu seiner bösartigen Verfolgung fabriziert haben – einschließlich und vor allem The Guardian -, bei Assange und seiner Familie offiziell entschuldigen würden und dass der Ruf jedes skrupellosen Journalisten, der über die Jahre hinweg geholfen hat, ihn zu verleumden, vollständig zerstört würde.

Wenn diese Dinge geschehen wären, könnte man vielleicht sagen, dass der Gerechtigkeit in gewissem Maße Genüge getan wurde. So aber haben wir es mit der Beendigung eines einzigen Akts der Verderbtheit durch ein Imperium zu tun, das sich nur zurückzieht, um Platz für neuere, wichtigere Verderbtheiten zu schaffen. Wir alle leben immer noch unter einer weltumspannenden Machtstruktur, die der ganzen Welt gezeigt hat, dass sie dein Leben zerstören wird, wenn du ihre Verbrechen aufdeckst, und sich dann zurücklehnt und dies stolz Gerechtigkeit nennt.

Ich persönlich denke also, dass ich diesen kleinen Sieg mit einem kurzen Dankeschön an den Himmel einfach hinnehmen und mich wieder an die Arbeit machen werde. Es gibt noch so viel zu tun, und die Zeit dafür ist verschwindend gering.

Der Kampf geht weiter.