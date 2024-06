Pepe Escobar: US-NATO gegen Russland–China in einem hybriden Krieg bis zum Ende

Pepe schreibt auf seinem Telegram-Kanal:

Diese Kolumne wurde vor 3 Jahren und 3 Monaten geschrieben und veröffentlicht, während der Covid-Ära. Alles, was Sie über die aktuelle, glühende Kreuzung wissen müssen, finden Sie hier in aller Kürze. Einschließlich des NATO-Masterplans 2030.

Von Pepe Escobar

Der unipolare Moment ist Geschichte, der Hegemon wird versuchen, die eurasische Integration zu unterbrechen, und es gibt keinen Erwachsenen im Raum, der zur Mäßigung raten könnte.

Beginnen wir mit einer komischen Erleichterung: Der “Führer der freien Welt” hat sich verpflichtet, China daran zu hindern, die “führende” Nation auf dem Planeten zu werden. Und um diese außergewöhnliche Mission zu erfüllen, ist seine “Erwartung”, 2024 erneut als Präsident zu kandidieren. Nicht als Hologramm. Und mit demselben Kandidaten antreten.

Nun, da die “freie Welt” aufgeatmet hat, sollten wir uns wieder ernsthaften Dingen zuwenden – wie den Konturen der schockierten und entsetzten Geopolitik des 21. Jahrhunderts.

Was in den vergangenen Tagen zwischen Anchorage und Guilin geschah, hallt noch immer nach. Während der russische Außenminister Sergej Lawrow betonte, Brüssel habe die Beziehungen zwischen Russland und der EU “zerstört”, betonte er, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und China immer stärker werde.

Die nicht ganz zufällige Synchronizität ergab, dass Lawrow, während er vom chinesischen Außenminister Wang Yi in Guilin empfangen wurde – inklusive eines malerischen Mittagessens am Li-Fluss -, US-Außenminister Tony Blinken das James-Bondish-Hauptquartier der NATO außerhalb von Brüssel besuchte.

Lawrow machte deutlich, dass sich der Kern der Beziehungen zwischen Russland und China um die Schaffung einer Wirtschafts- und Finanzachse dreht, die das Bretton-Woods-Abkommen konterkarieren soll. Das bedeutet, dass alles getan werden muss, um Moskau und Peking vor “Sanktionsdrohungen anderer Staaten” zu schützen, und dass die fortschreitende Entdollarisierung und Fortschritte bei der Kryptowährung gefördert werden müssen. Diese “dreifache Bedrohung” ist es, die die grenzenlose Wut des Hegemons entfesselt.

Im weiteren Sinne impliziert die russisch-chinesische Strategie auch, dass die schrittweise Interaktion zwischen der Gürtel- und Straßeninitiative und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) in Zentralasien, Südostasien, Teilen Südasiens und Südwestasien fortgesetzt wird – notwendige Schritte auf dem Weg zu einem letztlich einheitlichen eurasischen Markt unter einer Art strategischem chinesisch-russischen Management.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow (links) trifft den chinesischen Außenminister Wang Yi am 23. März 2021 in Peking. Bild: AFP / Russisches Außenministerium / Handout / Anadolu Agency

In Alaska hat das Blinken-Sullivan-Team auf eigene Kosten gelernt, dass man sich nicht ungestraft mit einem Yoda wie Yang Jiechi anlegen sollte. Jetzt werden sie lernen, was es bedeutet, sich mit Nikolai Patruschew, dem Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, anzulegen.

Patruschew, ebenso ein Yoda wie Jang Jiechi, ein Meister des Understatements, hat eine nicht ganz so kryptische Botschaft übermittelt: Wenn Washington, wie geplant, Russland “harte Tage” beschert, wären die USA “verantwortlich” für russische “Schritte” als Reaktion.

Was die NATO wirklich vorhat

In Brüssel spielte Blinken derweil mit der spektakulär ineffizienten Chefin der Europäischen Kommission (EK), Ursula von der Leyen, ein perfektes Paar. Das Drehbuch ging in etwa so. “Nord Stream 2 ist wirklich schlecht für Sie. Ein Handels- und Investitionsabkommen mit China ist wirklich schlecht für Sie. Jetzt setzen Sie sich. Braves Mädchen.”

Dann kam die NATO, die eine ziemliche Show abzog, komplett mit einer Pose aller Außenminister als harte Kerle vor dem Hauptquartier. Das war Teil eines Gipfeltreffens, bei dem vorhersehbarerweise weder der 10. Jahrestag der Zerstörung Libyens durch die NATO noch der große Arschtritt, den die NATO in Afghanistan erlitten hat, gefeiert wurde.

Im Juni 2020 legte der NATO-Generalsekretär aus Pappe, Jens Stoltenberg – in Wirklichkeit sein militärischer Vorgesetzter aus den USA – die sogenannte NATO-Strategie 2030 vor, die auf ein globales politisch-militärisches Robocop-Mandat hinausläuft. Der Globale Süden ist (nicht) gewarnt worden.

In Afghanistan, so Stoltenberg ohne jede Ironie, unterstütze die NATO den Friedensprozess mit “frischer Energie” zu versorgen. Auf dem Gipfel erörterten die NATO-Minister auch den Nahen Osten und Nordafrika und untersuchten – mit ernster Miene -, “was die NATO noch tun könnte, um die Stabilität in der Region zu fördern”.

Syrer, Iraker, Libanesen, Libyer und Malier würden gerne etwas darüber erfahren.

US Außenminister Antony Blinken (rechts) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Fototermin während eines NATO-Außenministertreffens am Sitz der Allianz in Brüssel, 23. März 2021. Bild: AFP / Yves Herman / Reuters / Pool / Anadolu Agency

Im Anschluss an den Gipfel gab Stoltenberg eine Pressekonferenz, auf der das Hauptaugenmerk auf – was sonst? – Russland und sein “repressives Verhalten im eigenen Land und sein aggressives Verhalten im Ausland”.

Die ganze Rhetorik über den “Aufbau von Stabilität” durch die NATO verflüchtigt sich, wenn man sich ansieht, was wirklich hinter der NATO 2030 steckt, nämlich ein umfangreicher “Empfehlungsbericht”, der von einer Gruppe von “Experten” verfasst wurde.

Hier lernen wir die drei wesentlichen Punkte:

“Die Allianz muss auf russische Drohungen und feindselige Handlungen reagieren … ohne eine Rückkehr zum ‘business as usual’, es sei denn, Russlands aggressives Verhalten ändert sich und es kehrt zur vollständigen Einhaltung des Völkerrechts zurück.” China wird als ein Tsunami von “Sicherheitsherausforderungen” dargestellt: “Die Allianz sollte die Herausforderung China in alle bestehenden Strukturen einfließen lassen und die Einrichtung eines beratenden Gremiums erwägen, um alle Aspekte der Sicherheitsinteressen der Verbündeten gegenüber China zu erörtern.” Der Schwerpunkt liegt auf der “Abwehr jeglicher chinesischer Aktivitäten, die die kollektive Verteidigung, die militärische Bereitschaft oder die Widerstandsfähigkeit im Verantwortungsbereich des Obersten Alliierten Befehlshabers Europa (SACEUR) beeinträchtigen könnten.” “Die NATO sollte einen globalen Plan [Kursivschrift von mir] für eine bessere Nutzung ihrer Partnerschaften zur Förderung der strategischen Interessen der NATO entwerfen. Sie sollte von dem derzeitigen nachfrageorientierten Ansatz zu einem interessenorientierten Ansatz übergehen [Kursivschrift von mir] und die Bereitstellung stabilerer und vorhersehbarer Ressourcenströme für Partnerschaftsaktivitäten in Betracht ziehen. Die Politik der offenen Tür der NATO sollte beibehalten und wiederbelebt werden. Die NATO sollte die Partnerschaften mit der Ukraine und Georgien ausbauen und stärken.

Ein Hoch auf die dreifache Bedrohung. Doch die Spitze des Eisbergs – d.h. die fetten, saftigen Verträge des industriell-militärischen Komplexes – ist wirklich hier:

Die größte geopolitische Herausforderung geht von Russland aus. Russland ist zwar wirtschaftlich und sozial gesehen eine im Niedergang begriffene Macht, hat aber bewiesen, dass es zu territorialen Aggressionen fähig ist, und wird wahrscheinlich auch in den kommenden zehn Jahren eine der größten Bedrohungen für die NATO darstellen.

Die NATO mag zwar redigieren, aber das Drehbuch kommt direkt vom tiefen Staat – komplett mit Russland, das “nach Hegemonie strebt”, den hybriden Krieg ausweitet (das Konzept wurde tatsächlich vom tiefen Staat erfunden) und “Cybermanipulationen, staatlich sanktionierte Attentate und Vergiftungen – mit chemischen Waffen, politischem Zwang und anderen Methoden, um die Souveränität von Verbündeten zu verletzen”.

Ein US-Marine feuert ein automatisches Gewehr während eines Schießtrainings für die Übung Reindeer II in Setermoen, Norwegen, ab. Die bilaterale Übung dient der Verbesserung der Unterstützungsfähigkeiten zwischen NATO-Verbündeten unter extremen Bedingungen. Bild: US Marine Corps Cpl. William Chockey.

Peking seinerseits setzt “Gewalt gegen seine Nachbarn ein, ebenso wie wirtschaftlichen Zwang und einschüchternde Diplomatie weit über den indopazifischen Raum hinaus. In den kommenden zehn Jahren wird China wahrscheinlich auch die Fähigkeit der NATO in Frage stellen, eine kollektive Widerstandsfähigkeit aufzubauen.”

Der globale Süden sollte sich des Versprechens der NATO, die “freie Welt” vor diesen autokratischen Übeln zu retten, sehr wohl bewusst sein.

Die Auslegung des Begriffs “Süden” durch die NATO umfasst Nordafrika und den Nahen und Mittleren Osten, und zwar von Afrika südlich der Sahara bis nach Afghanistan. Die Ähnlichkeit mit dem vermutlich nicht mehr existierenden Konzept des “Größeren Nahen Ostens” aus der Dubya-Ära ist kein Zufall.

Die NATO besteht darauf, dass dieses riesige Gebiet durch “Fragilität, Instabilität und Unsicherheit” gekennzeichnet ist. Natürlich weigert sie sich, ihre eigene Rolle als Verursacher von Instabilität in Libyen, Irak, Teilen von Syrien und Afghanistan anzuerkennen. Denn letztendlich ist Russland daran schuld:

Im Süden besteht die Herausforderung in der Präsenz Russlands und in geringerem Maße Chinas, die regionale Schwächen ausnutzen. Russland hat sich wieder im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum eingemischt. Im Jahr 2015 griff es in den syrischen Bürgerkrieg ein und hält sich dort weiterhin auf. Russlands Nahost-Politik wird wahrscheinlich die Spannungen und politischen Unruhen in der gesamten Region verschärfen, da es seinen Partnern immer mehr politische, finanzielle, operative und logistische Mittel zur Verfügung stellt.

Was China betrifft, so “wächst auch sein Einfluss im gesamten Nahen Osten. Es unterzeichnete eine strategische Partnerschaft mit dem Iran, ist der größte Importeur von Rohöl aus dem Irak, hat sich in den Friedensprozess in Afghanistan eingemischt und ist der größte ausländische Investor in der Region.”

Das ist, kurz und knapp und nicht gerade verschlüsselt, der Fahrplan der NATO bis 2030, um jeden relevanten Winkel der eurasischen Integration zu schikanieren und zu demontieren, insbesondere diejenigen, die direkt mit den Projekten zur Anbindung an die Neue Seidenstraße verbunden sind (Investitionen im Iran, Wiederaufbau Syriens, Wiederaufbau des Irak, Wiederaufbau Afghanistans).

Es geht um einen “360-Grad-Ansatz für die Sicherheit”, der “zu einem Gebot wird”. Übersetzung: Die NATO wird große Teile des globalen Südens unter dem Vorwand einnehmen, “sowohl die traditionellen Bedrohungen, die von dieser Region ausgehen, wie den Terrorismus, als auch neue Risiken, einschließlich der wachsenden Präsenz Russlands und in geringerem Maße Chinas, zu bekämpfen.”

Hybrider Krieg an zwei Fronten

Wenn man bedenkt, dass es in einer nicht allzu fernen Vergangenheit einige Geistesblitze aus dem US-Establishment gegeben hat.

Der damalige US-Außenminister James Baker empfängt den Außenminister der Sowjetunion, Eduard Schewardnadse, am 6. März 1989 in der US-Botschafterresidenz in Wien. Bild: AFP / APA-PictureDesk.

Nur wenige werden sich daran erinnern, dass James Baker, ehemaliger Außenminister unter Daddy Bush, 1993 die Idee einer Ausweitung der NATO auf Russland vorbrachte, das damals unter Jelzin und den von Milton Friedman geprägten freien Marktwirtschaftlern zwar am Boden zerstört war, aber dennoch von der “Demokratie” regiert wurde. Doch Bill Clinton war bereits an der Macht, und die Idee wurde ordnungsgemäß verworfen.

Sechs Jahre später stellte kein Geringerer als George Kennan – der die Eindämmung der UdSSR überhaupt erst erfunden hatte – fest, dass die NATO-Annexion ehemaliger sowjetischer Satelliten “der Beginn eines neuen Kalten Krieges” und “ein tragischer Fehler” sei.

Es ist ungemein aufschlussreich, das gesamte Jahrzehnt zwischen dem Fall der UdSSR und der Wahl Putins zum Präsidenten durch das ehrwürdige Buch “Russian Crossroads: Toward the New Millennium” von Yevgeny Primakov nachzuerleben und erneut zu studieren, das von der Yale University Press in den USA veröffentlicht wurde.

Primakow, der ultimative Geheimdienst-Insider, der als Prawda-Korrespondent im Nahen Osten anfing, Außenminister und auch Premierminister wurde, schaute immer wieder tief in Putins Seele und mochte, was er sah: einen Mann von Integrität und einen vollendeten Profi. Primakow war ein Multilateralist der ersten Stunde, der konzeptionelle Initiator der RIC (Russland-Indien-China), die sich im nächsten Jahrzehnt zu den BRICS entwickelte.

Damals – vor genau 22 Jahren – saß Primakow in einem Flugzeug nach Washington, als er einen Anruf des damaligen Vizepräsidenten Al Gore entgegennahm: Die USA seien im Begriff, Jugoslawien, einen slawisch-orthodoxen Verbündeten Russlands, zu bombardieren, und die ehemalige Supermacht könne nichts dagegen tun. Primakow befahl dem Piloten, umzukehren und nach Moskau zurückzufliegen.

Jetzt ist Russland mächtig genug, um sein eigenes Groß-Eurasien-Konzept voranzutreiben, das in Zukunft Chinas Neue Seidenstraßen ausgleichen und ergänzen soll. Es ist die Macht dieser Doppelhelix – die unweigerlich wichtige Teile Westeuropas anziehen wird -, die die herrschende Klasse des Hegemons benommen und verwirrt macht.

Glenn Diesen, Autor von “Russian Conservatism: Managing Change Under Permanent Revolution“, das ich in “Why Russia is Driving the West Crazy” analysiert habe, ist einer der besten globalen Analysten der eurasischen Integration. Er fasst das Ganze zusammen: “Die USA hatten große Schwierigkeiten, die sicherheitspolitische Abhängigkeit der Verbündeten in geoökonomische Loyalität umzuwandeln, was sich daran zeigt, dass die Europäer immer noch chinesische Technologien und russische Energie kaufen.”

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin stoßen gemeinsam an. Bild: AFP via Zuma

Daher das permanente “Teile und herrsche”, das eines seiner Hauptziele darstellt: das Europäische Parlament zu überreden, zu zwingen, zu bestechen und alles, was dazu gehört, um das Handels-/Investitionsabkommen zwischen China und der EU zu vereiteln.

Wang Yiwei, Direktor des Zentrums für Europastudien an der Renmin-Universität und Autor des besten “Made in China”-Buches über die Neuen Seidenstraßen, durchschaut das “Amerika ist zurück”-Getöse ganz klar: “China ist nicht von den USA, dem Westen oder gar der gesamten internationalen Gemeinschaft isoliert. Je mehr Feindseligkeit sie zeigen, desto mehr Ängste haben sie. Wenn die USA rund um den Globus reisen und ihre Verbündeten häufig um Unterstützung, Einigkeit und Hilfe bitten, bedeutet dies, dass die Hegemonie der USA schwächer wird.”

Wang prognostiziert sogar, was passieren könnte, wenn der derzeitige “Führer der freien Welt” daran gehindert wird, seine außergewöhnliche Mission zu erfüllen: “Lassen Sie sich nicht von den Sanktionen zwischen China und der EU täuschen, die für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen harmlos sind, und die EU-Führer werden nicht so dumm sein, das umfassende Investitionsabkommen zwischen China und der EU völlig aufzugeben, weil sie wissen, dass sie nie einen so guten Deal bekommen würden, wenn Trump oder der Trumpismus ins Weiße Haus zurückkehren.”

Die schockierte und ehrfürchtige Geopolitik des 21. Jahrhunderts, wie sie sich in diesen entscheidenden letzten zwei Wochen gestaltet hat, macht deutlich, dass der unipolare Moment auf der Kippe steht. Der Hegemon wird dies niemals zugeben; daher der Gegenschlag der NATO, der von vornherein geplant war.

Letztlich hat sich der Hegemon entschlossen, sich nicht auf diplomatisches Entgegenkommen einzulassen, sondern einen hybriden Zweifrontenkrieg gegen eine unerbittlich dämonisierte strategische Partnerschaft von gleichrangigen Konkurrenten zu führen. Und es ist ein Zeichen dieser traurigen Zeiten, dass es keinen James Baker oder George Kennan gibt, der von einer solchen Torheit abrät.