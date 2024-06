Assange-Deal könnte ‘Einschnitt in Pressefreiheit’ bedeuten, sagt Freund des Whistleblowers

Von Svetlana Ekimenko

Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange wurde vor kurzem aus einem britischen Gefängnis entlassen. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er sich im Rahmen eines Vergleichs mit der Bundesstaatsanwaltschaft in einem US-Spionagefall schuldig bekennen sollte.

Das Geständnis von Julian Assange, das es ihm ermöglichte, das britische Gefängnis zu verlassen, “wirft einige ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die freie Presse auf“, sagte Andy Vermaut, Chefredakteur der belgischen Indegazette.be gegenüber Sputnik.

Der Deal könnte von Assange verlangen, “Kompromisse” einzugehen oder “einige grundlegende Rechte aufzugeben […], wie z.B. freie Meinungsäußerung, Mobilität oder ständige Überwachung, was als Zugeständnisse angesehen werden kann, die die Prinzipien der Pressefreiheit aushöhlen”, sagte der Menschenrechtsverteidiger.

Wenn Assange gezwungen wird, solchen Dingen zuzustimmen, könnte dies dazu führen, dass er “den Weg für die Verfolgung zukünftiger Journalisten und Whistleblower ebnet“, warnte Vermaut.

Der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat den Deal, den der WikiLeaks-Gründer Julian Assange akzeptieren musste, scharf kritisiert und als “schlechte Nachricht” und “großen Schlag für die Pressefreiheit” bezeichnet.

Darüber hinaus kann die Einigung “als eine Verschiebung nach rechts und weg von Menschenrechten und Gerechtigkeit dargestellt werden“.

Wenn dies ein Trick der Biden-Administration ist, könnte er “liberale Wähler und diejenigen ansprechen, die bürgerliche Freiheiten unterstützen. Aber es könnte sich als kontraproduktiv erweisen, wenn es als kalkulierter Schachzug und nicht als Hinwendung zum Prinzip der Gerechtigkeit wahrgenommen wird“, so der Experte.

Abgesehen davon, dass Biden hofft, durch den Deal politischen Einfluss zu gewinnen, um vor der bevorstehenden Präsidentschaftsdebatte mit Trump “Wähler zu umwerben“, könnten auch andere “geopolitische Faktoren” im Spiel gewesen sein, spekulierte Vermaut.

‘Eine Delle in der Pressefreiheit’

Die Tatsache, dass Assange gezwungen wurde, sich für etwas schuldig zu bekennen, was er nicht getan hat, könnte “eine Delle in der Pressefreiheit verursachen“, sagte Professor Stuart Rees, australischer Wissenschaftler, Direktor der Sydney Peace Foundation und persönlicher Freund von Julian Assange, gegenüber Sputnik.

Er fügte hinzu, dass dies eine Erinnerung an die Journalisten sei, dass “sie sich für Assange hätten einsetzen sollen“.

Über den Zeitpunkt des Schrittes spekulierte er:

“Ich denke, dass es einen Einspruch gegen die Auslieferung vor den Londoner Gerichten geben wird, und es sah für mich und andere so aus, als würden die Amerikaner diesen Einspruch verlieren.”

Dem Experten zufolge “fürchteten die Amerikaner die Peinlichkeit, dass ihr Auslieferungsantrag verloren gehen könnte“.

Der Akademiker bezweifelte, dass der Deal die Chancen von Präsident Biden in der bevorstehenden Wahlkampfdebatte mit Trump so sehr erhöhen würde:

“Ich denke, es wird ein zehnminütiges Wunder sein, was die Debatte und Bidens Chancen auf Wiederwahl betrifft. Es gibt viel mehr Kräfte, die gegen Biden sprechen, als eine gerechte historische Entscheidung, Assad die Freiheit zu gewähren.”

Julian Assange verließ am 24. Juni das britische Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem er 1901 Tage verbracht hatte. Nachdem der High Court in London eine Kaution für ihn bewilligt hatte, bestieg Assange ein Flugzeug und verließ das Vereinigte Königreich. Die Anhörung wird voraussichtlich auf den Nördlichen Marianen, einem US-Territorium im Pazifik, stattfinden.

Nach Angaben der Ehefrau des Whistleblowers, Stella, beinhaltet der Deal, dass sich ihr Mann in einem einzigen Anklagepunkt schuldig bekennt, der den Espionage Act und die Beschaffung und Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung betrifft.

“Das Wichtigste dabei ist, dass der Deal eine abgesessene Zeit beinhaltet und dass er, wenn er ihn unterschreibt, wieder auf freien Fuß kommen kann“, sagte sie gegenüber Reportern.

Assange hatte jahrelang gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten gekämpft, die ihn strafrechtlich verfolgen wollten. Im Mai 2019 erhob die US-Regierung Anklage gegen den australischen Staatsbürger Assange in 18 Fällen wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente durch WikiLeaks. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe sich mit der Geheimdienstanalystin der US-Armee, Chelsea Manning, “verschworen“, um sich in einen Pentagon-Computer zu “hacken“.

Bombenhafte WikiLeaks-Enthüllungen

Ein Jahr nach der Gründung von WikiLeaks durch Julian Assange im Jahr 2006 lüftete die Whistleblower-Website den Vorhang über die Arbeitsweise des US-Gefangenenlagers Camp Delta auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay. Das 238-seitige Armee-Handbuch aus dem Jahr 2003 enthüllte, dass das US-Militär Gefangene vor Inspektoren des Roten Kreuzes versteckte und neue Gefangene zwei Wochen lang in Isolation hielt, um sie gefügiger zu machen.

Die US Army Private First Class Chelsea Manning, eine Geheimdienstanalystin im Irak, lieferte WikiLeaks Anfang 2010 eine Fülle von belastendem Material über US-Kriegsverbrechen.

Das als “Collateral Murder” (Kollateralmord) bezeichnete Video, das im April 2010 veröffentlicht wurde, zeigt, wie die Besatzung eines US-Apache-Hubschraubers lachend 18 irakische Zivilisten tötet, darunter zwei Reuters-Journalisten bei einem Luftangriff in Bagdad 2007. Es wurde nachgewiesen, dass das US-Militär über den Vorfall gelogen hatte, um ihn zu vertuschen.

Im Juli 2010 wurden 75.000 Kriegsprotokolle aus Afghanistan veröffentlicht. Die Enthüllungen enthüllten zahlreiche Vorfälle von Beschuss durch eigene Truppen und die Ermordung von afghanischen Zivilisten durch US-amerikanische und verbündete Streitkräfte.

Unter dem Namen Irak-Kriegsprotokolle wurde im Oktober 2010 eine Sammlung von 391.832 geheimen Berichten veröffentlicht. In den Akten sind mindestens 109.000 Todesfälle im Irakkrieg aufgeführt, darunter mehr als 66.000 Tote unter der Zivilbevölkerung – mehr als die USA bisher zugegeben haben. Fälle von Folter und anderen Misshandlungen durch Koalitionstruppen.

“Cablegate” bezieht sich auf rund 250.000 ungeschwärzte US-Diplomatenkabel, die im November 2010 veröffentlicht wurden. Sie stammen aus der Zeit von Dezember 1966 bis Februar 2010 und enthielten schockierende Enthüllungen über den Tod von Zivilisten infolge der Militäroperationen Washingtons im Nahen Osten und in Afghanistan, geheime Drohnenangriffe im Jemen, wenig schmeichelhafte Kommentare über führende Politiker der Welt, Beweise für Abhörmaßnahmen und Versuche, “biografische und biometrische” Informationen über wichtige UN-Beamte zu sammeln usw.

Die Guantanamo-Akten, die im April 2011 veröffentlicht wurden, enthielten 779 geheime Dokumente aus dem US-Gefangenenlager. Das Leck legte Beweise für weit verbreitete Folter und grassierende Geisteskrankheiten in der Einrichtung offen, die auf unmenschliche Behandlung zurückzuführen sind. Die Daten zeigten, dass über 150 unschuldige afghanische und pakistanische Zivilisten jahrelang ohne Anklage festgehalten und misshandelt wurden.

Die “Global Intelligence Files” zu Strategic Forecasting, Inc. (Stratfor) wurden 2012/2013 veröffentlicht. Über 5 Millionen E-Mails dokumentierten das “Innenleben” und die Geldwäschetechniken des privaten Nachrichtendienstes, der über ein Netz von Informanten verfügte und gleichzeitig US-Regierungsstellen und Unternehmen beriet, darunter das US-Ministerium für Heimatschutz und den US-Verteidigungsnachrichtendienst.

Die weltweiten Hacking-Aktivitäten der USA wurden im Februar 2016 aufgedeckt. Es wurde aufgedeckt, dass die Nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) führende Politiker der Welt ausspioniert hat, darunter den damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und die letzten drei französischen Präsidenten.

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2016 veröffentlichte WikiLeaks 30.000 E-Mails aus dem persönlichen E-Mail-Konto der damaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Sie stammen aus ihrer Zeit als Außenministerin (2010-2014) und enthüllten, dass sie die Regeln des Außenministeriums grob verletzte, indem sie einen privaten E-Mail-Server für den Empfang von E-Mails mit potenziell geheimen Informationen nutzte. Weitere undichte Stellen enthüllten den Plan des DNC, Clintons Rivalen Bernie Sanders bei der Nominierung der Partei zu untergraben. Clinton machte das Leck für ihre Niederlage im Rennen 2016 verantwortlich. Die Enthüllungen über das erfundene “Russland-Hacking”, mit dem Donald Trump eine Zusammenarbeit mit Russland unterstellt werden sollte, löste eine Untersuchung durch den US-Sonderstaatsanwalt Robert Mueller aus. Ein daraufhin erstellter Bericht konnte keine Beweise für eine von Hillary Clintons Kampagne behauptete geheime Absprache zwischen Russland und Trump finden.

Von 2015 bis 2016 veröffentlichte WikiLeaks Entwürfe von Kapiteln multinationaler Handelsabkommen, die von den USA, der EU und Ländern des Südpazifiks im Geheimen verhandelt wurden. Die Leaks über die Transpazifische Partnerschaft (TTP), die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) zeigten, wie die Verhandlungsführer der Unternehmen versuchten, zwei Drittel der Weltwirtschaft zu beeinflussen.

Im März 2017 veröffentlichte WikiLeaks undichte Stellen mit dem Codenamen “Vault 7“. Das riesige Dokument zeigt, wie die US Central Intelligence Agency (CIA) auf ausgeklügelte Software-Tools und -Techniken zurückgreift, um Smartphones und Computer zu kompromittieren, um sie elektronisch zu überwachen und Cyber-Kriegsführung zu betreiben.