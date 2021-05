AstraZeneca-Impfstoff tötet BBC-Moderator

Eine BBC-Moderatorin ist auf traurige Weise gestorben, nachdem sie aufgrund der AstraZeneca-Impfung mit einem viralen Vektor Blutgerinnsel entwickelt hatte.

Die BBC-Moderatorin Lisa Shaw erkrankte schwer nur wenige Tage nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff und landete aufgrund von Blutgerinnseln und Blutungen im Gehirn auf der Intensivstation des Royal Victoria Infirmary.

In einer Erklärung sagte die Familie der 44-Jährigen, dass Lisa eine Woche nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff starke Kopfschmerzen entwickelte und ein paar Tage später ernsthaft erkrankte.

„Sie wurde vom Intensivpflegeteam des RVI [Royal Victoria Infirmary] wegen Blutgerinnseln und Blutungen in ihrem Kopf behandelt.

„Tragischerweise verstarb sie, umgeben von ihrer Familie, am Freitagnachmittag. Wir sind am Boden zerstört und es gibt eine Lücke in unserem Leben, das niemals gefüllt werden kann. Wir werden sie immer lieben und vermissen.

„Es war ein großer Trost zu sehen, wie sehr sie von allen geliebt wurde, deren Leben sie berührte, und wir bitten um Privatsphäre in dieser Zeit, um uns zu erlauben, als Familie zu trauern.“

Es war nicht bekannt, dass die BBC Radio Newcastle-Moderatorin irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatte.

Frau Shaw kam 2016 als Tagesmoderatorin zu BBC Radio Newcastle. Ihre Stimme war im Nordosten Englands bekannt, wo sie auch eine erfolgreiche Karriere im kommerziellen Radio gemacht hatte.

Ein MHRA-Sprecher sagte: „Wir sind betrübt, vom Tod von Lisa Shaw zu hören, und unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.

„Wie bei jedem schwerwiegenden Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung werden Berichte mit tödlichem Ausgang von der MHRA vollständig ausgewertet, einschließlich einer Bewertung der postmortalen Details, falls verfügbar.

„Unsere detaillierte und strenge Überprüfung von Berichten über Blutgerinnsel, die zusammen mit Thrombozytopenie auftraten, ist noch nicht abgeschlossen.“

Eine besondere Art von Blutgerinnseln ist eine bekannte Nebenwirkung des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca.

Sie werden zerebrale venöse Sinusthrombosen (CVSTs) genannt, und was sie ungewöhnlich macht, ist, dass die Menschen oft niedrige Niveaus von Blutplättchen (das Rohmaterial des Gerinnsels) in ihrem Blut haben.

Wir sind uns nicht so sicher, ob die MHRA bei der Bewertung der tödlichen Folgen so gründlich ist, wie sie behauptet, wenn man bedenkt, dass das jüngste Update über unerwünschte Reaktionen auf die Covid-Impfstoffe, die der MHRA gemeldet wurden, zeigt, dass es bis zum 19. Mai 1213 Berichte über Todesfälle aufgrund der Impfungen gab, neben einer schockierenden Reihe von Schlaganfällen, die durch die Impfung von Pfizer und AstraZeneca verursacht wurden und sich aufgrund von Blutgerinnseln entwickelten.

Glauben Sie, dass dies für die BBC ausreicht, um aufzustehen und auf das Elend aufmerksam zu machen, das diese experimentellen Impfstoffe wirklich verursachen? Wir bezweifeln es.