Auch die Holländer stellen Fragen zu Ursula von der Leyen: „Woher kommt diese Besessenheit“?

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte zu Beginn dieses Monats, dass die Europäische Union „über die Einführung einer Impfpflicht sprechen sollte“. Sie sagte, es sei nicht ihre Aufgabe, eine verpflichtende Covid-Impfung vorzuschlagen oder zu empfehlen, sondern die der EU-Länder selbst. Einige Länder, wie Österreich und Deutschland, bereiten bereits eine Impfpflicht vor.

Die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer-Ooteman widerspricht Von der Leyen in den sozialen Medien. „Leider bestimmen sie und ihre Kumpels schon seit einiger Zeit, was in den Niederlanden passiert. Und dann frage ich mich, woher diese obszöne Besessenheit kommt, etwas durchzusetzen, das nicht das erfüllt, was versprochen wurde, ernsthafte Risiken birgt und gegen unsere Grundrechte verstößt“, schreibt sie auf LinkedIn. „Tunnelblick, aber auch Mangel an Wissen und Mitgefühl ist das erste, was mir einfällt.

Dr. Mittemeijer-Ooteman weist darauf hin, dass der Ehemann von der Leyen Direktor bei Orgenesis ist, einem Unternehmen, das sich auf Gentherapie spezialisiert hat, darunter auch an der Herstellung von zwei Corona-Impfstoffen.

Die medizinische Beraterin, die für das Aufsichtsgremium eines großen Pharmaunternehmens arbeitet, postete ein Foto mit ihrer Botschaft, auf dem Von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla sich eng umarmen. Vor kurzem wurde bekannt, dass Von der Leyen sich weigert, Textnachrichten von Bourla freizugeben. Die Textnachrichten wurden in dem Zeitraum verschickt, in dem die EU mit Pfizer über die Lieferung von Corona-Impfstoffen verhandelte.

Im April schrieb die New York Times, dass Frau von der Leyen mit mit Bourla SMS ausgetauscht und telefoniert habe, die eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des Impfstoffdeals gespielt haben sollen.

Der Europäische Bürgerbeauftragte forderte die Europäische Kommission auf, die Nachrichten freizugeben, aber die Kommission sagt, sie habe sie nicht.