Auch in den Niederlanden ein starker Zusammenhang zwischen der Zahl der Booster und der höheren Sterblichkeitsrate – Immunologe fordert Stopp der Impfkampagne

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 starben 6.000 Menschen mehr als berechnet. Leon de Winter spricht im De Telegraaf von einer „Katastrophe von kolossalem Ausmaß“. Eine Untersuchung über die hohe Übersterblichkeit kommt nur schwer in Gang. Die Regierung versteckt sich hinter Datenschutzbedingungen.

Die Abgeordnete Omtzigt stellte diesbezüglich eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Kuipers. In den Antwortschreiben, die er erhielt, stößt man auf Unwillen, Verzögerungstechniken und Desinteresse an der Aufklärung der Welle von Tausenden von Toten, schreibt De Winter.

„Durch das Hinauszögern erwecken die Behörden den Verdacht, dass sie die Ermittlungen nicht wollen“, sagt De Winter. Warum? Was wollen die Regierungen verstecken? „Befürchten Politiker und Regierungen, dass die Ursache in den Auswirkungen von Impfungen zu suchen ist?“ fragt er sich laut.

