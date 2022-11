Eine Tiefe Venenthrombose im Arm: COVID-Impfstoff Einverständniserklärung verschweigt Gerinnungsrisiken und Orte

Eines Tages war ich in der Klinik überrascht, als mir eine zuvor gesunde Frau in den 60ern erzählte, dass sich in ihrem linken Arm ein Blutgerinnsel gebildet hatte und sie sich einer Notfall-Thrombektomie unterziehen musste, um das Blutgerinnsel zu entfernen. Sie ist eine begeisterte Schwimmerin und ihre Trainingsintensität hatte sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Das einzige neue medizinische Problem war die Impfung mit dem Janssen COVID-19-Impfstoff im gleichen Arm vor fünf Monaten. Sie unterzog sich einer Untersuchung und es wurde ein Thoracic-Outlet-Obstruktionssyndrom (TOS) diagnostiziert, bei dem die erste Rippe entfernt werden musste, um einen ausreichenden venösen Rückfluss vom Arm zum Thorax zu ermöglichen. Ich sagte ihr damals, dass ich nicht glaube, dass dies mit dem COVID-19-Impfstoff zusammenhängt, da TOS allein schon zu Thrombosen führen kann. Wenn jedoch ein neuer gerinnungsfördernder Stimulus im Körper vorhanden ist, könnte er der auslösende Faktor für die Gerinnung sein, wenn es eine Einschränkung des Blutflusses (TOS) oder eine genetisch bedingte Hyperkoagulabilität gibt.

Etwa zur gleichen Zeit hörten wir die Geschichte von Nelly Korda. Korda gewann 2021 viermal auf der LPGA sowie olympisches Gold in Tokio und wurde von der Golf Writers Association of America zur Spielerin des Jahres gewählt. Derzeit ist sie die zweitbeste Golferin der Welt – Sie haben es erraten: ein Blutgerinnsel im Arm. Über die Ursache des Blutgerinnsels wurde Stillschweigen bewahrt: „Auf die Frage, ob die Ärzte ihr einen Hinweis auf die Ursache des Blutgerinnsels gegeben hätten, antwortete Korda, dass sie dies bejahen, diese Information aber für sich behalten wolle.“ Weitere Details zu ihrem Fall wurden natürlich nicht bekannt gegeben, aber sie sagte auch nicht, dass sie nicht geimpft war.[i]

Was mich davon überzeugte, dass diese Ereignisse im Kontext der COVID-19-Impfung standen, war ein Artikel von Bhan et al., der eine 27-jährige Frau beschrieb, die drei Tage nach der zweiten Moderna-COVID-19-Impfung im rechten Deltamuskel eine tiefe Venenthrombose im rechten Arm entwickelte.[ii]

Dieses Mal gab es kein TOS oder eine andere Ätiologie als primäre Erklärung. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Studien, die über die Thrombogenität des Spike-Proteins berichten, das nach allen genetischen COVID-19-Impfstoffen in großen Mengen gebildet wird.

Das US-Verteidigungsministerium, das für die Entwicklung der EUA-COVID-19-Impfstoffe verantwortlich ist, hat die Einwilligungsformulare nicht aktualisiert, um auf die Vielzahl von Thrombosen hinzuweisen, die bei den Impfungen auftreten können[iii]. Die Impfstoffhersteller und die US-FDA sehen es offensichtlich nicht als ihre Aufgabe an, die Öffentlichkeit besser über einen Impfstoff des Verteidigungsministeriums zu informieren. So wurden meine Patientin, Nelly Korda, und die Frau in dem Bericht von Bhan von dieser potenziell lebensbedrohlichen Nebenwirkung überrumpelt. In beiden Fällen sind eine längere Einnahme von Blutverdünnern, bei zwei von ihnen eine Operation und die Gefahr eines erneuten Auftretens sowie eine dauerhafte Behinderung oder die Unfähigkeit, wieder Sport zu treiben, erforderlich. Wenn es um die Deklaration von Helsinki und die vollständige Einwilligung nach Aufklärung geht, sind die Amerikaner auf sich allein gestellt, wenn es darum geht, sich über Nebenwirkungen zu informieren – oft auf die harte Tour.

Wenn Sie das nächste Mal Ihren Arzt aufsuchen, fragen Sie ihn, ob Sie bei der COVID-19-Impfung ein Risiko für Blutgerinnsel haben (Alter, Vorgeschichte, Familiengeschichte, Antibabypillen, orthopädische Probleme, Sport). Ein beiläufiges „Das ist sicher“ ohne viel Nachdenken ist ein Warnsignal und sollte Sie zu weiteren Fragen veranlassen.

