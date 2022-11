Der Mann, der den Klimawandel erfand und Schwabs Great Reset Agenda beeinflusste

Laut Koryphäen wie Bill Gates, Prinz Charles, Michael Bloomberg, Mark Carney und Klaus Schwab soll die Menschheit die doppelte Bedrohung durch Covid und die globale Erwärmung in einer einzigen revolutionären, umfassenden Reform lösen.

Uns Plebejern wurde gesagt, dass wir für einen Neustart der Wirtschaft lediglich unser gesamtes Verhalten, unsere Werte, unsere Finanzen und unsere Ethik neu verdrahten müssen, um die Zivilisation unter einem neuen Weltregime von Zentralbankern und neuen grünen digitalen Währungen zu dekarbonisieren, wie auf dem Green Horizon Summit am 9. und 10. November 2020 dargelegt.

Das Gipfeltreffen wurde von der City of London Corporation in Zusammenarbeit mit dem Green Finance Institute ausgerichtet und vom Weltwirtschaftsforum („WEF“) unterstützt: „Es ist an der Zeit, die Beziehung zwischen Finanzwesen und Realwirtschaft neu zu gestalten. Es ist an der Zeit, dass sich die öffentliche und private Finanzwirtschaft für den Übergang zu einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Zukunft für alle einsetzt.“

Auf dieser Veranstaltung verkündete der Hauptredner Mark Carney, dass der vollständige Netto-Null-Umstieg „die größte wirtschaftliche Chance unserer Zeit“ darstellt:

„Der Klimawandel ist die Krise, die die ganze Welt betrifft und von der sich niemand wird abkoppeln können … 126 Regierungen haben sich jetzt zu einem Netto-Null-Ausstieg verpflichtet, darunter drei globale Giganten – China, Japan und Südkorea – in den letzten Wochen … Angesichts des umfassenden Wandels der wirtschaftlichen und sozialen Wertvorstellungen seit Covid … erkennen Unternehmen aller Couleur zunehmend, dass die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und die neuen klimapolitischen Maßnahmen die größte kommerzielle Chance unserer Zeit schaffen … Unser Ziel für die COP26 ist es, den Rahmen zu schaffen, damit jede finanzielle Entscheidung den Klimawandel berücksichtigen kann.“

Link zum Video hier: The Cartography of Post-COVID-19 Green Growth, Mark Carney, 9. November 2020 (19 Min., Beginn: 08:45)

Es gibt einen zerstörerischen Plan, das globale Finanzsystem unter dem Deckmantel des „Klimawandels“ umzugestalten, und wir sollten über den „grünen“ Finanzschwindel, der im Gange ist, besorgt sein. Es handelt sich nicht nur um einen Finanzbetrug, sondern um eine der größten Landnahmeaktionen in der Geschichte unseres Planeten, mehr dazu HIER.

In einem Artikel aus dem Jahr 2019 bezeichnete Paul Gallagher Carney als den einflussreichsten Zentralbanker der Welt. Er hat in kürzester Zeit die meisten hochrangigen Positionen im globalen Zentralbankwesen bekleidet und ist wahrscheinlich mehr als jede andere Figur – außer vielleicht seinem milliardenschweren Partner Michael Bloomberg – für den derzeitigen Ansturm der Umweltschützer auf die moderne Industriegesellschaft verantwortlich.

Der kanadische Ökofaschist Mark Carney, ehemals Gouverneur der Bank of England, sitzt im Kuratorium des WEF und ist UN-Sondergesandter für Klimaschutz und Finanzen. Er scheint viel mit dem kanadischen Ökofaschisten Maurice Strong – „Erfinder des Klimawandels“ – gemeinsam zu haben, der ein Mitbegründer des WEF und der Architekt der Agenda 21 war, die zu ihrer hässlichen Schwester, der Agenda 2030, führte.

Maurice Strong, der Pate des „Klimawandels“

Nach seinem Tod im Jahr 2015 würdigte The Telegraph Maurice Strong als den Mann, der den Klimawandel erfunden hat: „Bis heute wird die globale Klimapolitik von der Agenda des kanadischen Multimillionärs Maurice Strong geprägt.“ Aber für diejenigen, die hinter den Schleier der Medienpropaganda geschaut haben, ist er als der Pate des Klimawandels bekannt – Pate, wie in Verbrecherboss.

Strong war unter anderem Generalsekretär der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Bevölkerung im Jahr 1972, Präsident der Rockefeller-Stiftung, Chef der Weltbank, Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Mitglied des Stiftungsrats des Weltwirtschaftsforums und ein überzeugter Sozialist und Globalist.

Er war auch einer der Mentoren von Klaus Schwab. Der andere Mentor von Schwab war Henry Kissinger. Kissinger rekrutierte Schwab über das „Internationale Seminar“, ein von der CIA finanziertes Programm an der Harvard-Universität, und stellte ihn Ken Galbraith vor. Galbraith war ein kanadisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Diplomat, politischer Entscheidungsträger und Harvard-Intellektueller. Kissinger und Galbraith waren die eigentliche treibende Kraft und halfen Schwab bei der Gründung des Weltwirtschaftsforums.

Zu Strongs Tod im Jahr 2015 äußerte sich Schwab wie folgt:

„[Strong] war seit der Gründung des Forums mein Mentor: ein großer Freund, ein unverzichtbarer Berater und viele Jahre lang Mitglied unseres Stiftungsrats. Ohne ihn hätte das Forum nicht seine heutige Bedeutung erlangt.“

Der nachstehende Videoclip aus der CBC-Dokumentation „Life and Times“ aus dem Jahr 2004 verdeutlicht die schwindelerregende Geschwindigkeit, mit der Strong an die Macht gelangte, sowie seine zahlreichen „elitären“ Verbindungen. Im YouTube-Beschreibungsabschnitt schrieb Matthew D. Jarvie:

„Obwohl Strong nur über eine geringe Ausbildung und fast keine Referenzen verfügte, stieg er schnell in die Riege der Mächtigen auf, nachdem er Mitte der 40er Jahre vom Globalistenkönig David Rockefeller im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City überprüft worden war, nachdem Strong mit Hilfe von Leuten, die Verbindungen zur UNO hatten, dort einen Job bekommen hatte.

„Dieser Clip wirft einen Blick auf eine der weltweit führenden Persönlichkeiten hinter der Agenda der Neuen Weltordnung und auf jemanden, der sich an der Spitze des Schwindels um die globale Erwärmung, die globale Steuer und die eine Weltregierung befindet … Während der Dokumentarfilm ein unverschämt günstiges und leuchtendes Licht auf Strong wirft, verstehen diejenigen, die recherchiert haben und Strongs Hintergrund und Verbindungen studiert haben, dass dies einfach nicht der Fall ist.“

MDJarv: Maurice Strongs beispielloser Aufstieg zur Macht (9 Min.)

Im Jahr 1947 nahm Maurice Strong seine erste Stelle als Angestellter bei den Vereinten Nationen in New York an. Dort freundete er sich mit David Rockefeller an, der Strong förderte und ihm ein Netz einflussreicher Kontakte verschaffte. 1966 wurde Strong Leiter der Canadian International Development Agency (CIDA“).

1971, noch während seiner Tätigkeit als Leiter der Canadian International Development Agency, wurde Maurice Strong Gründungsmitglied des 1001 Nature Trust, einer internationalen Eliteorganisation, die von Prinz Bernhard der Niederlande und Prinz Philip Mountbatten gegründet wurde. Der 1001 Trust arbeitete zusammen mit Prinz Bernhards anderem geheimen Club, der „Bilderberg-Gruppe“, die er 1954 gegründet hatte und die die aufkommende neue Ökologiebewegung finanzieren sollte. Alle 1001 Mitglieder zahlten 10 000 Dollar für ihre Mitgliedschaft, die zur Finanzierung des World Wildlife Fund und anderer grüner Organisationen zusammengelegt wurden.

Strong war das aktivste und einflussreichste Mitglied der Brundtland-Kommission, eines Gremiums, das 1983 von der UN-Generalversammlung zur Förderung der „nachhaltigen Entwicklung“ eingesetzt wurde. Er war an der Erstellung des Kommissionsberichts „Our Common Future“ (Unsere gemeinsame Zukunft) aus dem Jahr 1987 beteiligt, in dem dank Strongs Einfluss die Gefahren des anthropogenen, d. h. vom Menschen verursachten Klimawandels, und die Vorzüge des sozialistischen Umverteilungsdenkens stark betont wurden. In den Worten eines Berichts im American Thinker, dem Brundtland-Bericht:

war eine Forderung nach sozialer und wirtschaftlicher Gleichberechtigung innerhalb eines einfachen marxistischen dialektischen Rahmens;

[behauptete, dass] der Antagonismus zwischen Kapitalist und proletarischem Arbeiter den Antagonismus zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern widerspiegelt;

hat [die Erste Welt] als Hauptschuldigen für die Unterentwicklung [und] die Umweltzerstörung in der Dritten Welt ausgemacht;

[argumentierte, dass] mehr Geld für die Entwicklungsländer aus den reichen westlichen Ländern [die Lösung sei]; und

würde so einflussreich werden, dass westliche Regierungen versuchen würden, die Auswirkungen der industriellen Revolution in ihren eigenen Ländern durch Beschränkungen der CO2-Emissionen und eine zunehmende Abhängigkeit von unzuverlässigen Biokraftstoffen und grünen Technologien rückgängig zu machen.

1988 überzeugte Strong das Umweltprogramm der Vereinten Nationen („UNEP“) und die Weltorganisation für Meteorologie („WMO“), der Bildung eines „zwischenstaatlichen Mechanismus“ zuzustimmen, der die vom Menschen verursachte globale Erwärmung überwachen und politische Empfehlungen für die UN und die westlichen Regierungen aussprechen sollte. Diese Organisation war der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC“).

Über den IPCC und andere UN-Gremien wurden enorme Geldsummen vom Westen an Länder der Dritten Welt überwiesen. Im Jahr 2010 wurde der Grüne Klimafonds („GCF“) eingerichtet. Sein Zweck war es, das UN-Ziel der sozialistischen Umverteilung im Namen der nachhaltigen Entwicklung zu fördern.

1990 interviewte ein kanadischer Reporter, Daniel Wood, Strong. Strong äußerte sich unter anderem wie folgt:

„Ist die einzige Hoffnung für den Planeten nicht der Zusammenbruch der industrialisierten Zivilisationen? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dies herbeizuführen?“

Glenn Beck von Fox News hob diese Bemerkung 2010 in Teil 1 einer Serie mit dem Titel „Exposing Crime Inc.„

Glenn Beck Teil 1: UN Maurice Strong Vereinte Nationen, Fox News (5 Min.)

Wie der Geller Report zusammenfasst, nahm Strong dann auf seiner Website Stellung zu dem Thema und schrieb:

„Eine besonders unehrliche Aussage … unter Berufung auf einen fiktiven Bericht, der eindeutig als extremes Szenario dessen, was im Jahr 2030 passieren könnte, wenn wir nicht handeln, dargestellt wurde.“

In einem Interview fragte der Guardian Strong, ob Glenn Beck ihm eine Sendung gewidmet habe, um ihn anzugreifen. Strong antwortete:

„You know what? Ich habe diese Sendung noch nicht gesehen. Aber wir würden dieses Gespräch nicht führen, wenn er mich nicht angegriffen hätte. Ich werde nie vor Kritik gefeit sein.“

1993 war Strong einer der Hauptorganisatoren und Vorsitzender des UN-Erdgipfels 1992 in Rio de Janeiro. Eines der wichtigsten Ergebnisse des Gipfels war das Dokument Agenda 21, zu dessen Autoren Strong gehörte.

Seit ihrer Einführung 1992 auf dem Erdgipfel der Vereinten Nationen haben 50 000 Delegierte, Staatsoberhäupter, Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen (NRO) die Agenda 21 als „umfassenden Plan für die Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft“ begrüßt. Das 350 Seiten lange, 40 Kapitel umfassende Dokument der Agenda 21 war sehr detailliert und explizit in seinen Zielen und Absichten. Sie warnten uns, dass die Neuordnung durch eine allumfassende Politik diktiert werden würde, die jeden Aspekt unseres Lebens beträfe und den Umweltschutz nur als Vorwand benutzte, um an unseren Gefühlen zu zerren und uns dazu zu bringen, unsere Freiheiten freiwillig aufzugeben. In Abschnitt I werden die „sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen“ des Plans erläutert, darunter die Umverteilung des Wohlstands zur Beseitigung der Armut, die Erhaltung der Gesundheit durch Impfungen und moderne Medizin sowie die Bevölkerungskontrolle. Bei der Vorstellung des Plans verkündete der Vorsitzende des Erdgipfels, Maurice Strong, kühn: „Der derzeitige Lebensstil und die Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht – einschließlich Fleischkonsum, Nutzung fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und Wohnen in Vorstädten – sind nicht nachhaltig.“ Wenn es nicht „nachhaltig“ ist, muss es natürlich gestoppt werden, so der Plan. Green New Deal Reveals the Naked Truth of Agenda 21, American Policy Centre, 25. Februar 2019

Das American Policy Centre wies auch darauf hin, dass die Agenda 21 in den Begleitdokumenten folgendermaßen zusammengefasst wurde:

„Die wirksame Umsetzung der Agenda 21 wird eine tiefgreifende Neuorientierung der gesamten menschlichen Gesellschaft erfordern, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Sie erfordert eine erhebliche Verschiebung der Prioritäten sowohl der Regierungen als auch des Einzelnen und eine beispiellose Umschichtung der menschlichen und finanziellen Ressourcen. Dieser Wandel wird erfordern, dass die Sorge um die Umweltfolgen jeder menschlichen Handlung in die individuelle und kollektive Entscheidungsfindung auf allen Ebenen einfließt.“

Wie die Times of India im Jahr 2019 berichtete, wurde das Thema Klimaalarm ursprünglich im Rahmen des Club of Rome von 1968 und dessen Bericht „Grenzen des Wachstums“ von 1973 behandelt.

Einer der Mitarbeiter des Club of Rome war Maurice Strong, der eine besonders heimtückische Rolle dabei spielte, eine Reihe von Hysterien gegen die Armen zu schüren … Er hatte eine Abscheu vor Menschen. In seiner Autobiografie aus dem Jahr 2000 träumte er von dem Tag, an dem zwei Drittel der Weltbevölkerung ausgelöscht werden könnten. Strong wurde von Tausenden einflussreicher Gleichgesinnter unterstützt, von denen viele heute sehr einflussreich sind: zum Beispiel William Nordhaus … [der] begann, sich ein Leben lang auf CO2 zu konzentrieren, und seit Langem eine Kohlenstoffsteuer empfiehlt, ohne sich jemals die Mühe zu machen, zu prüfen, ob CO2 tatsächlich ein Schadstoff ist. Der Club of Rome und die ihm angeschlossenen Organisationen sind nach wie vor aktiv und arbeiten hinter den Kulissen. Es gibt ein mächtiges Netzwerk von Leuten, die entschlossen sind, den Klimaalarm und die Anti-GVO-Propaganda als Instrumente zu nutzen, um die landwirtschaftliche Produktivität einzuschränken und die Energienutzung durch die Armen zu drosseln. Al Gore ist vielleicht der bekannteste, aber zu der Gruppe gehören unzählige „Wissenschaftler“, die gerne Daten fälschen. Die Climategate-E-Mails zeigen, wie diese „Wissenschaftler“ im Verborgenen arbeiten, um Fakten zu verdrehen und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Ein Blick hinter die Kulissen der gut orchestrierten Klimahysterie, The Times of India. 25. August 2019

Vor vierzehn Jahren wies Matthew D. Jarvie in dem unten stehenden Video auf die Verbindung zwischen der Umweltbewegung und denjenigen hin, die danach streben, ein neues System der Kontrolle über die Welt zu schaffen. Jarvie begann mit der Nennung bemerkenswerter Mitglieder des Club of Rome. Das erste Mitglied, das er nannte, war – Maurice Strong.

MDJarv: Umwelt-Mentalismus: Eine neue Religion für ein neues Zeitalter (8 Min.)

Quellen und Hilfsmittel: