Schockierende Details der zionistischen biologischen Kriegsführung gegen Palästinenser aufgedeckt

Die Wissenschaftler Benny Morris von der Ben-Gurion-Universität und Benjamin Z. Kedar von der Hebräischen Universität Jerusalem haben auf der Grundlage einer Fülle von Archivmaterial eine außergewöhnliche Arbeit verfasst, die in erschütternder Detailgenauigkeit die bisher verschleierten Dimensionen eines Einsatzes chemischer und biologischer Waffen durch die zionistischen Streitkräfte sowohl gegen die einmarschierenden arabischen Armeen als auch gegen die örtliche Zivilbevölkerung während des Krieges von 1948 aufdeckt.

Dieser brutale Konflikt führte zur Gründung des Staates Israel und zur dauerhaften Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern, die als „Nakba“ – arabisch für Unglück, Katastrophe oder Verhängnis – bekannt wurde.

Morris und Kedar bieten eine sehr detaillierte Zeitleiste der Ereignisse, die in den ersten Monaten jenes Jahres beginnt, als Großbritannien die Evakuierung des Mandatsgebiets Palästina am 15. Mai vorbereitet. In der Zeit bis zu diesem Datum befanden sich die zionistischen Siedler in der Defensive: Milizen griffen ihre Enklaven und Konvois mit Unterstützung der Nachbararmeen immer wieder an, weil sie die im November 1947 verabschiedete UN-Resolution 181, die eine Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat vorsah, abgelehnt hatten.

Nachdem Ägypten, der Irak, der Libanon, Syrien und Transjordanien ihre Absicht bekundet hatten, nach dem Abzug Großbritanniens in Palästina einzumarschieren – und vom britischen Geheimdienst aktiv dazu ermutigt worden waren -, begannen die zionistischen Guerillas mit einer Offensive, die nicht nur darauf abzielte, arabische Kämpfer zu neutralisieren, sondern auch Gebiete zu erobern und dabei Häuser und zivile Infrastrukturen zu zerstören, um die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern.

Um die letztgenannte Komponente dieser Bemühungen zu verstärken, um sicherzustellen, dass die zionistische Eroberung arabischer Dörfer und Städte von Dauer war, um die Eroberung weiterer Gebiete zu erleichtern und um das Vorrücken der vorrückenden arabischen Armeen zu behindern, begannen diese Milizen, Brunnen mit Bakterien zu vergiften, um lokale Epidemien von Typhus, Ruhr, Malaria und anderen Krankheiten auszulösen, was einen direkten Verstoß gegen das Genfer Protokoll von 1925 darstellte, das „die Anwendung bakteriologischer Methoden der Kriegsführung“ strikt untersagt.

Wie wir sehen werden, wurden die Zionisten durch den Erfolg der geheimen Operation so ermutigt, dass sie schließlich versuchten, ihre Vergiftungskampagne auf den Heimatboden der einmarschierenden arabischen Armeen auszuweiten.

„Zustand extremer Bedrängnis“

Der Codename der biologischen Kriegsführung „Cast Thy Bread“ (Wirf dein Brot) war eine Anspielung auf Prediger 11:1, in dem die Juden aufgefordert werden, „wirf dein Brot ins Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden“.

Die Aussicht, biologische Waffen gegen den „Feind“ einzusetzen, war in der zionistischen Bewegung schon seit einiger Zeit, seit dem Krieg von 1948, im Gespräch. Drei Jahre zuvor, unmittelbar nach dem Ende des Krieges in Europa, hatte der auf der Krim geborene jüdische Partisanenführer und Dichter Abba Kovner, nachdem er Palästina erreicht hatte, einen Plan zur Massenvergiftung von Nazis ausgeheckt, um den Holocaust zu rächen.

Kovner wollte entweder die Wasserwerke in deutschen Städten infizieren oder Tausende von SS-Offizieren, die in alliierten Kriegsgefangenenlagern inhaftiert waren, mit einer tödlichen Krankheit vergiften. Nachdem er sich von zwei Akademikern der Hebräischen Universität in Jerusalem Gift besorgt hatte, reiste er nach Europa, um den Plan in die Tat umzusetzen, wurde aber unterwegs von britischen Sicherheitsbeamten verhaftet, nachdem er seine tödliche Fracht im Meer versenkt und seine Mission abgebrochen hatte.

Abba Kovner, Mitte, posiert im Juli 1944 in Litauen, bevor er sich auf den Weg zur Siedlung Ein Ha-Horesh in Palästina machte. Quelle | Yad Vashem

Die frühere Strategie tauchte im zionistischen Bewusstsein wieder auf, als sich die Aussicht auf einen Unabhängigkeitskrieg abzeichnete, und wurde mit der Gründung von HEMED durch die Haganah, der wichtigsten jüdischen paramilitärischen Organisation im Mandatsgebiet Palästina 1920-1948, formalisiert. Die drei Komponenten von HEMED – mit den Bezeichnungen A bis C – befassten sich mit chemischer und biologischer Verteidigung und Kriegsführung sowie mit nuklearer Forschung.

Am 1. April 1948 traf David Ben-Gurion, eine führende Persönlichkeit der zionistischen Bewegung, der als Hauptbegründer des Staates Israel gilt und dessen erster Premierminister war, mit einem hochrangigen Vertreter der Haganah zusammen, um „die Entwicklung der Wissenschaft und die Beschleunigung ihrer Anwendung in der Kriegsführung zu besprechen“.

Zwei Wochen später wurden an Haganah-Mitarbeiter in ganz Palästina Bakterien verteilt, die bei denjenigen, die sie zu sich nahmen, Typhus und Ruhr auslösten. Noch bevor der Krieg am 15. Mai ausbrach, wurden damit Wasserquellen in arabisch besetzten Gebieten vergiftet, wobei die Stadt Jericho im Westjordanland der erste dokumentierte Fall war. Dies geschah, um „das palästinensische Durchhaltevermögen in noch bewohnten Gebieten zu untergraben und Hindernisse entlang der voraussichtlichen Vormarschrouten der eindringenden arabischen Armeen zu säen.“

Dass die zionistischen Kämpfer nicht damit rechneten, dass die im UN-Teilungsplan für die Palästinenser vorgesehenen Gebiete im Falle eines Sieges in dem sich abzeichnenden Krieg arabisch bewohnt bleiben würden, wird dadurch deutlich, dass sie viele dieser Dörfer und Städte bereits im Vorfeld ins Visier nahmen.

In Kabri wurde am 15. Mai eine wichtige Wasserleitung vergiftet, die die wichtigste, wenn nicht sogar die einzige Wasserquelle für viele nahe gelegene palästinensische Siedlungen war. Die Autoren des Papiers bezeichnen dies als den „schwerwiegendsten und wirkungsvollsten Einsatz“ von biologischen Waffen während des gesamten Krieges von 1948.

Die historische Stadt Akkon im Norden des Landes, die von den Vereinten Nationen als Teil eines künftigen arabischen Staates ausgewiesen wurde, war eines der Gebiete, die von der Wasserleitung abhängig waren. Morris und Kedar zufolge war die Moral der Einwohner zu diesem Zeitpunkt bereits angeschlagen“, da die Haganah kurz zuvor die arabischen Teile des nahe gelegenen Haifa, der Hauptstadt der Region, erobert hatte und ein Großteil der Bevölkerung geflohen war, von denen sich viele in Akkon niederließen.

Die Eroberung Haifas durch die Zionisten – die trotz des Schutzes durch die britischen Streitkräfte gelang – schnitt Akko nicht nur von Haifa, sondern auch vom benachbarten Libanon ab, und die Aussicht auf den Abzug der Briten trug zu einer „sinkenden“ Stimmung in der Bevölkerung bei. Der Ausbruch einer Typhusepidemie im Zuge der Operation „Cast Thy Bread“ versetzte Akko „in einen Zustand äußerster Not“, wie der Bürgermeister der Stadt am 3. Mai berichtete. Niemand ahnte, dass die Epidemie absichtlich herbeigeführt worden war, und zwar genau aus diesem Grund.

Was war der Sinn?

Morris und Kedar behaupten, dass es trotz der breit angelegten Kampagne der biologischen Kriegsführung, die von den zionistischen Milizen in ganz Palästina durchgeführt wurde, vergleichsweise wenige gemeldete Opfer gab – obwohl Dutzende von Palästinensern und einige britische Soldaten nachweislich getötet wurden – und der Vormarsch der einmarschierenden arabischen Armeen aufgrund von Krankheitsausbrüchen unter den Soldaten kaum aufgehalten wurde.

„Die offensichtliche Unwirksamkeit … und die Probleme bei der Herstellung und dem Transport der waffenfähigen Bakterien dürften die Begeisterung der israelischen Verteidigungsmanager für die Kampagne gedämpft haben. Was war der Sinn?“, spekuliert das Paar.

Solche Mutmaßungen sind etwas bizarr, wenn man bedenkt, dass viele ihrer Ergebnisse und die an anderer Stelle zitierten privaten Mitteilungen zwischen Haganah-Mitarbeitern deutlich machen, dass die Strategie hochgeschätzt wurde und sich als entscheidend für die dauerhafte Einnahme vieler arabischer Dörfer, Städte und Ortschaften erwies.

Nehmen wir unter anderem das bereits erwähnte Akkon. Am ersten Tag des Krieges griffen die zionistischen Streitkräfte die Stadt an und stellten ein Ultimatum: Wenn die Einwohner nicht kapitulierten, „werden wir sie bis auf den letzten Mann vernichten“. In der folgenden Nacht unterzeichneten die lokalen Honoratioren eine Kapitulationsurkunde, und drei Viertel der arabischen Bevölkerung – 13 510 von 17 395 – wurden mit einem Federstrich vertrieben.

Das arabische Dorf As Sumeiriya am Stadtrand von Akkon lag in Trümmern, nachdem es im Mai 1948 von einem Sprengkommando dem Erdboden gleichgemacht worden war. Frank Noel | AP

Dementsprechend verweisen die Wissenschaftler auf einen bisher unveröffentlichten Bericht der Hanagah-Nachrichteneinheit Shai vom Juni 1948, in dem die Schnelligkeit und Leichtigkeit, mit der Akkon in die Hände der Zionisten fiel, zum Teil auf die von ihnen zuvor ausgelöste Epidemie zurückgeführt wird. Die Stadt war in dieser Hinsicht bei weitem kein Einzelfall – Typhusausbrüche und eine „durch Gerüchte über die Ausbreitung der Krankheit ausgelöste Panik“ wurden als „verschlimmernder Faktor bei der Evakuierung“ mehrerer Gebiete festgestellt.

Die Einsicht kann gelegentlich in die Irre führen, aber es war keine rückblickende Mustererkennung, die die militanten Zionisten dazu veranlasste, die Vergiftungskampagne im weiteren Verlauf des Krieges eifrig auszuweiten. Zwischen Juni und August 1948 tauschten zwei pseudonyme Hanagah-Agenten eine Reihe von Telegrammen aus, während die erbitterte Schlacht um Jerusalem tobte. Der eine wurde zunehmend wütend über den mangelnden Fortschritt und beschwor den anderen, „sofort mit der Vernachlässigung Jerusalems aufzuhören und dafür zu sorgen, dass Brot hierher geschickt wird [Hervorhebung hinzugefügt]“.

Dann, am 26. September, schlug „eine wichtige zionistische Führungskraft“ Ben-Gurion einen weitreichenden Blitzangriff „mit allen Mitteln“ vor, nicht nur in den Zielgebieten Palästinas, sondern auch in den Krieg führenden arabischen Ländern. Mit dieser Gegenoffensive sollte die Eroberung der von der UNO zugewiesenen jüdischen Gebiete durch die ägyptische Armee rückgängig gemacht, das Westjordanland teilweise oder sogar ganz zur Besiedlung freigegeben und die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in die teilweise oder ganz von den Zionisten kontrollierten Gebiete verhindert werden.

Die Nützlichkeit der biologischen Kriegsführung zur Erreichung dieser Ziele lag auf der Hand, und die Kabel, die den buchstäblich giftigen Prozess in Gang setzten, wurden noch am selben Tag von den höchsten Ebenen der Hanagah an ihre verschiedenen Milizen abgefeuert. Die Wasserversorgung von Kairo war ein erklärtes Hauptziel. Entsprechende Pläne wurden offensichtlich auch andernorts im Voraus erkundet.

Am 21. September berichtete ein Hanagah-Agent, der sich in Beirut versteckt hielt, dem Hauptquartier über mögliche Ziele für Sabotageaktionen im Libanon, darunter „Brücken, Eisenbahnstrecken, Wasser- und Stromquellen“.

Der Libanon blieb noch einige Zeit im Fadenkreuz, selbst als der Krieg sich seinem Ende näherte und der zionistische Sieg nahezu sicher war. Im Januar 1949, zwei Monate bevor das Land und Israel ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichneten, das den Krieg zwischen ihnen beendete, beauftragte Hanagah erneut Agenten mit der Untersuchung von „Wasserquellen [und] zentralen Reservoirs“ in Beirut und der „Bereitstellung von Karten der Wasserleitungen“ in größeren libanesischen und syrischen Städten.

„Es ist ein Trick…“

Aus der Sicht von Ben-Gurion und anderen hatte das Vergiftungsprogramm also ganz offensichtlich einen „Sinn“.

Die Absprache ermöglichte es den Zionisten, palästinensisches Gebiet zu erobern, Araber aus Gebieten zu vertreiben, die sie seit Jahrhunderten bewohnt hatten, und sie von einer Rückkehr abzuhalten, ohne einen Schuss abzugeben. Weder ihre Opfer noch die internationale Gemeinschaft hatten eine Ahnung davon, dass die gemeinschaftsbedrohenden Epidemien, die weite Teile der Region heimsuchten, von Menschen verursacht wurden und nicht natürlich entstanden waren.

Zwar geht aus dem Papier klar hervor, dass einzelne Aktivisten über die Aktion „Gegossenes Brot“ entsetzt waren und versuchten, sie einzuschränken, doch die relativ geringe Zahl von Opfern kann nicht auf humanitäre Bedenken zurückgeführt werden. Hochrangige Zionisten wussten sehr wohl um die verheerenden Folgen, unter denen die Infizierten zu leiden hatten, nicht zuletzt, weil mehrere ihrer eigenen Mitarbeiter selbst an Typhus erkrankt waren, nachdem sie versehentlich Flaschen mit dem Bakterium getrunken hatten, weil sie glaubten, der Inhalt sei „Gazoz“, ein damals wie heute im Nahen Osten beliebtes kohlensäurehaltiges Getränk.

Stattdessen trug „Cast Thy Bread“ dazu bei, die langfristigen Ziele der Siedler zu verschleiern, nämlich die Annexion von Land, das weit über das im UN-Teilungsplan vorgesehene hinausgeht, einschließlich palästinensischer Gebiete und Teile der benachbarten arabischen Länder. Der heimliche Einsatz biologischer Waffen mit geringer Sterblichkeitsrate bedeutete, dass eine massenhafte Vertreibung der Zivilbevölkerung aus diesen Gebieten als freiwillig und selbstinitiiert erscheinen würde und ohne groß angelegte Massaker oder die massenhafte Vertreibung der Anwohner mit Waffengewalt sichergestellt werden konnte.

Ben-Gurion legte die wahren territorialen Ambitionen der Zionisten im Oktober 1937 dar, nachdem die Ergebnisse der britischen Peel-Kommission veröffentlicht worden waren, die erstmals eine Aufteilung Palästinas zwischen Arabern und Juden befürwortete. Er unterstützte den Vorschlag, „weil diese Vergrößerung des Besitzes nicht nur an sich von Bedeutung ist, sondern weil wir dadurch unsere Stärke vergrößern, und jede Vergrößerung der Stärke hilft beim Besitz des Landes als Ganzes“.

Eine solche Ehrlichkeit ist verschwindend selten. Den völkermörderischen Charakter des Zionismus, der der kolonialen Ideologie zugrunde liegt und für sie absolut grundlegend ist, stets zu verschleiern, war für alle seine Anhänger von Anfang an von größter Bedeutung. Es wird immer schwieriger, diese Fassade aufrechtzuerhalten, da die Zeiten, in denen verdeckte Techniken eingesetzt wurden, um Israel und die von ihm illegal besetzten Gebiete von Arabern zu säubern, weitgehend vorbei sind. Stattdessen findet die schleichende Vernichtung der Palästinenser überwiegend am helllichten Tag statt.

Wie der frühere Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, und seine Anhänger zu ihrem immensen persönlichen, beruflichen und politischen Schaden herausgefunden haben, schützt Israel seine systematische ethnische Säuberung der Palästinenser heute in erster Linie durch fingierte Anschuldigungen des Antisemitismus gegenüber seinen Gegnern vor der Öffentlichkeit und deren Verurteilung. Shulamit Aloni, ehemalige israelische Bildungsministerin und Trägerin des Israel-Preises, erklärte 2002 gegenüber Democracy Now!

Es ist ein Trick, wir wenden ihn immer an. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann erwähnen wir den Holocaust. Wenn in [den USA] Leute Israel kritisieren, dann sind sie antisemitisch… Es ist sehr einfach, Leute, die bestimmte Handlungen der israelischen Regierung kritisieren, als antisemitisch zu beschuldigen und den Holocaust und das Leiden des jüdischen Volkes zu erwähnen, und damit alles zu rechtfertigen, was wir den Palästinensern antun.

Das von Morris und Kedar zusammengetragene Material legt nahe, dass es sich hierbei um einen seit Langem bekannten „Trick“ handelt. Am 27. Mai 1948 schickte der ägyptische Außenminister ein Telegramm an den UN-Generalsekretär, in dem er mitteilte, dass die Soldaten seines Landes am Vortag zwei „zionistische Agenten“ gefangen genommen hatten, die versuchten, Quellen zu verseuchen, „aus denen die ägyptischen Truppen in Gaza ihre Wasservorräte beziehen“, und „Typhus- und Ruhrkeime in die östlich dieser Stadt gelegenen Brunnen geworfen hatten.“

Das Aquädukt von Akko wurde im Mai 1948 durch Typhus vergiftet, der von Zionisten injiziert wurde. Quelle | Palestine Land Society

Das von Hanagan abgefangene Telegramm wurde noch am selben Tag in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats vom Vertreter Syriens verlesen. Major Aubrey Eban, der designierte Vertreter der Jewish Agency for Palestine (Israel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht international anerkannt und kein Mitgliedsstaat), antwortete mit einer bösartigen Riposte.

Er warf der ägyptischen und der syrischen Regierung vor, sie hätten sich „der verwerflichsten Tradition mittelalterlicher antisemitischer Hetze angeschlossen – dem Vorwurf, Juden hätten christliche Brunnen vergiftet“.

„Wir sind überzeugt, dass der Sicherheitsrat nicht zu einem Tribunal für Rezitationen aus den Protokollen der Weisen von Zion werden will, die aus den Worten von Dr. Goebbels stammen. Wir hoffen, dass der Sicherheitsrat sich nicht für diese verachtenswerte Aufhetzung interessiert, sondern für die Realität der Bomben und Granaten, die in diesem Moment auf Jerusalem und Tel Aviv fallen“, fügte er wütend hinzu.

Eine solche Intervention mag erklären, warum nach dem anfänglichen Presseinteresse an dem ätzenden Wortgefecht der beiden Diplomaten die Operation „Gegossenes Brot“ fast siebeneinhalb Jahrzehnte lang erfolgreich im Verborgenen blieb, obwohl undurchsichtige Hinweise auf die monströse Intrige in mehreren Autobiografien zionistischer Führer und Kämpfer aus jener Zeit sowie in einem wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2003 auftauchten.

Tatsächlich war die Operation so geheim, dass selbst die israelische Regierungszensur offenbar nichts von ihrer Existenz wusste und zahlreiche hochgradig belastende Dokumente, die sich auf den Codenamen der Operation bezogen, ungekürzt direkt in die öffentlich zugänglichen Archive der israelischen Besatzungstruppen gelangen ließen.

Um die Bedeutung der Operation „Wirf dein Brot“ und die eifrige zionistische Übernahme der mit ihr verbundenen grausamen Techniken zu unterstreichen, wurde die Abteilung für biologische Kriegsführung des HEMED nach dem Ende des Krieges 1948 in das offiziell zivile Institut für biologische Forschung in Nes Ziona, einer Stadt in Zentralisrael, umgewandelt. Sein erster Direktor war der ehemalige Haganah-Offizier Alexander Keynan, der eng in die Planung und Durchführung von „Brot“ eingebunden war.

Über das Ausmaß und die Art der israelischen Forschung und Entwicklung von biologischen Waffen ist heute wenig bekannt. Das Institut für biologische Forschung ist der Öffentlichkeit seit seiner Gründung weitgehend verborgen geblieben, nicht zuletzt aufgrund umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen, die Außenstehenden den Zugang verwehren. Der britische Enthüllungsjournalist Gordon Thomas hat ein Gelände beschrieben, über das keine Flugzeuge fliegen dürfen und in dessen Labors tief unter der Erde Wissenschaftler an der Herstellung von „in Flaschen abgefüllten Erregern des Todes“ arbeiten.

Nichtsdestotrotz ist es vielleicht bezeichnend, dass das moderne Israel eines der sehr, sehr wenigen Länder der Welt ist, das weder das Übereinkommen über biologische Waffen von 1975 noch das Übereinkommen über chemische Waffen von 1997 unterzeichnet hat. Könnte ein weiteres „Cast Thy Bread“ in der buchstäblichen und sprichwörtlichen Pipeline sein? Zumindest haben wir keinen Grund anzunehmen, dass dies nicht der Fall sein wird. Wenn eine solche Kampagne jetzt durchgeführt würde, würde sie wahrscheinlich noch wirksamer der Öffentlichkeit entgehen als beim letzten Mal.

Ein auffälliger Aspekt der palästinensischen Literatur über den Krieg von 1948, den Morris und Kedar festgestellt haben, ist das fast völlige Fehlen von Hinweisen auf Epidemien in jener Zeit. Die überlebenden Opfer der Nakba, die damals an Typhus erkrankten oder Freunde und Verwandte hatten, die daran erkrankten, müssen heute, 74 Jahre später, erneut erfahren, dass sie absichtlich vergiftet wurden.

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPresss News, der sich mit der Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.