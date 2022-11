UK: weitere 1600 überzählige Todesfälle in nur einer einzigen Woche, womit die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle seit April auf fast 30.000 ansteigt & COVID-Impfung ist schuld daran

Das Office for National Statistics hat bekannt gegeben, dass England und Wales in der Woche, die am 14. Oktober 2022 endete, eine weitere rekordverdächtige Zahl von Todesfällen zu verzeichnen hatten: Im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt starben 1.608 Menschen mehr.

Sieht man von den Wochen ab, die durch den Jubiläums-Bankfeiertag Anfang Juni und die Beerdigung der verstorbenen Königin im September beeinflusst wurden, bedeutet dies, dass England und Wales in den letzten 26 Wochen jede Woche eine beträchtliche Anzahl an überzähligen Sterbefällen zu verzeichnen hatten, was die Gesamtzahl seit der Woche, die am 24. April endete, auf 29.491 erhöht.

Die tatsächliche Zahl der überzähligen Sterbefälle wäre jedoch viel höher, wenn nicht im Fünfjahresdurchschnitt auch die Sterbefälle des Jahres 2021 enthalten wären, einem Jahr, in dem fast wöchentlich eine erhebliche Zahl überzähliger Sterbefälle zu verzeichnen war.

Offiziell ist nicht bekannt, warum so viele Menschen sterben, und nur 13 278 der Todesfälle seit April wurden auf Covid-19 zurückgeführt. Das sind 45 % aller überzähligen Todesfälle und nur 5 % aller Todesfälle in diesem Zeitraum.

Da jedoch weitere Zahlen des Office for National Statistics belegen, dass 94 % aller Covid-19-Todesfälle seit April unter den Dreifach-/Vierfachgeimpften aufgetreten sind und die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Einwohner in allen Altersgruppen unter den Geimpften am höchsten ist, deutet dies stark darauf hin, dass der Covid-19-Impfstoff ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass so viele Menschen sterben.

Das Office for National Statistics (ONS) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zu den in England und Wales registrierten Sterbefällen. Die jüngsten Daten zeigen die Sterbefälle bis zum 14. Oktober 2022.

In der Woche, die am 14. Oktober endete, gab es in England und Wales 111.699 Sterbefälle, was einem Überschuss von 1.608 Sterbefällen gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht.

Dies ist ein Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt 2016–2019 + 2021.

Der Anstieg in dieser Woche kann nicht auf Covid-19 zurückgeführt werden, da nur 565 Todesfälle auf die angebliche Krankheit zurückgeführt wurden. Dies entspricht 35 % der überzähligen Todesfälle und 5 % aller Todesfälle in dieser Woche.

Die folgende, vom ONS erstellte Grafik zeigt die Anzahl der Todesfälle pro Woche im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt seit Anfang 2020 und beweist, dass der Trend der wöchentlichen Überschüsse an Todesfällen im Jahr 2022 gegen Ende April begann –

Da die vom ONS zur Verfügung gestellte Grafik nicht geeignet ist, die Todeszahlen zu analysieren, haben wir die offiziellen ONS-Zahlen zu den Todesfällen heruntergeladen, die Sie hier selbst abrufen können, und Diagramme erstellt, die den wahren Ernst der Lage seit April 2022 aufzeigen.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle pro Woche und den Fünf-Jahres-Durchschnitt (2016-2019 + 2021) der Zahl der Todesfälle pro Woche –

Die einzigen Wochen, in denen England und Wales in den letzten 26 Wochen keine überzähligen Todesfälle verzeichnet haben, sind Woche 22 und Woche 38. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich auf eine Untererfassung von Todesfällen zurückzuführen, da in der Woche 22 das verlängerte Feiertagswochenende anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elisabeth II. stattfand und die Woche 38 mit der Beerdigung der verstorbenen Königin und einer längeren Staatstrauer zusammenfiel.

Die schlimmste Woche mit überzähligen Todesfällen in diesem Zeitraum war die Woche 19. In dieser Woche, die am 15. Mai endete, gab es in ganz England und Wales 2.208 überzählige Todesfälle.

Seitdem liegt die durchschnittliche Zahl der überzähligen Sterbefälle pro Woche bei 1.134,2, wobei die Schwankungsbreite zwischen 1.000 und 1.700+ pro Woche liegt.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle zwischen der 16. und der 41. Woche des Jahres 2022 im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt und der Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022.

Leider sind fast 30.000 Menschen mehr gestorben als erwartet.

Die britische Regierung und ihre Institutionen haben sich nicht die Mühe gemacht, zu untersuchen oder Klarheit oder offizielle Gründe dafür zu liefern, warum jetzt so viele Menschen sterben.

Wenn sie sich jedoch die Mühe machen würden, eine Untersuchung einzuleiten, sollten sie unter anderem den Covid-19-Impfstoff unter die Lupe nehmen. Denn die Impfstoffe sind experimentell, und es gibt nur sehr wenige Sicherheitsdaten, und allein in England haben über 44 Millionen Menschen mindestens eine Dosis erhalten.

Dies deutet auf einen gemeinsamen Nenner hin, der die Ursache für den Anstieg der Todesfälle sein könnte.

Bedauerlicherweise deuten weitere vom ONS vorgelegte Daten stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfstoffe einen Beitrag dazu leisten könnten.

Aus einem Bericht, der von der britischen Regierung in aller Stille veröffentlicht wurde, nur wenige Stunden bevor Premierminister Boris Johnson seinen Rücktritt ankündigte, geht hervor, dass die Zahl der Covid-19-Todesfälle bei der dreifach geimpften Bevölkerung in England ab April 2022 dramatisch anstieg, während sie bei der ungeimpften Bevölkerung drastisch zurückging.

Aus den jüngsten Zahlen geht hervor, dass schockierende 94 % aller Covid-19-Todesfälle im April und Mai auf die geimpfte Bevölkerung in England entfielen, und 90 % dieser Todesfälle waren unter der dreifach/vierfach geimpften Bevölkerung zu verzeichnen.

Laut Tabelle 1 des jüngsten vom ONS veröffentlichten Datensatzes mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022), der auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann, gab es zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 4.935 Covid-19-Todesfälle.

Schockierenderweise entfielen 4.647 dieser Covid-19-Todesfälle auf die geimpfte Bevölkerung. Noch schockierender ist jedoch die Zahl der Todesfälle unter der dreifach geimpften Bevölkerung: 4 215.

Aus den heimlich veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass die geimpfte Bevölkerung insgesamt für schockierende 94 % aller Covid-19-Todesfälle im April und Mai 2022 verantwortlich war, während auf die ungeimpfte Bevölkerung nur 6 % aller Covid-19-Todesfälle entfielen. Die erschreckendste Statistik ist jedoch, dass 90 % der Todesfälle unter den Geimpften auf Personen entfielen, die mindestens drei Dosen einer Covid-19-Injektion erhalten hatten.

Aber nur 13.278 aller Todesfälle seit April wurden auf Covid-19 zurückgeführt, und das sind 45 % aller überzähligen Todesfälle und nur 5 % aller Todesfälle in diesem Zeitrahmen. Die Tatsache, dass so viele geimpfte Menschen an Covid-19 sterben, erklärt also nicht, warum es seit Ende April fast 30.000 überzählige Todesfälle gegeben hat.

Weitere Zahlen des ONS über Todesfälle, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind, erklären dies jedoch.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus in jeder Altersgruppe für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022, unter Verwendung der Zahlen in Tabelle 2 des kürzlich veröffentlichten Datensatzes, der von der britischen Regierungsbehörde, dem Office for National Statistics, zusammengestellt wurde.

Aus den oben genannten Zahlen geht hervor, dass die Sterblichkeitsrate pro 100 000 Einwohner in jeder einzelnen Altersgruppe monatelang am niedrigsten war, wenn sie nicht geimpft wurde.

Eine detailliertere Analyse der nach Altersgruppen aufgeschlüsselten Zahlen kann hier nachgelesen werden.

Es handelt sich um altersstandardisierte Zahlen. Die Tatsache, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner bei den Ungeimpften am niedrigsten sind, lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als dass die Covid-19-Injektionen Menschen umbringen.

Dies ist ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass die Covid-19-Impfstoffe tödlich sind und höchstwahrscheinlich Tausende von Menschen umbringen. Zusammen mit der überhöhten Zahl der Covid-19-Todesfälle seit April unter den dreifach Geimpften deutet dies stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfung zumindest teilweise für die 30.000 zusätzlichen Todesfälle in England und Wales seit Ende April 2022 verantwortlich ist.