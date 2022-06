Auch in Italien häufen sich die Impf-Toten. Bis zu 70 plötzliche Todesfälle in nur zwei Wochen

„Große Besorgnis angesichts der beeindruckend hohen Zahl von plötzlichen Todesfällen. Ich bin fassungslos und empört – so Franco Corbelli, Vorsitzender der Bürgerrechtsbewegung von Cosenza, in einer Mitteilung – über das ohrenbetäubende Schweigen zu dieser schrecklichen Tragödie, die leider weiterhin Dutzende von Opfern, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Männer und Frauen, verzeichnet, die plötzlich zusammenbrechen, obwohl sie keine gesundheitlichen Probleme haben. Warum schweigen die Regierung, die Institutionen auf den verschiedenen Ebenen, die Medien, die Talkshows weiterhin zu diesem Phänomen, das heute eine echte, dramatische Notlage darstellt, wie die Zahl der Todesopfer auf beunruhigende Weise beweist. Ihre Zahl geht in die Hunderte, eine unbestimmte Zahl, denn was wir erfahren, ist nur ein Bruchteil davon. So viele andere werden nicht einmal gemeldet“.

Einhundert plötzliche Todesfälle in nur 15 Tagen

In den ersten beiden Juniwochen“, so Corbelli, „wurden weitere siebzig plötzliche Todesfälle gemeldet. Aber die Zahl steigt leider jeden Tag weiter an. Von diesen jüngsten Opfern sind fast ein Dutzend in ihren Zwanzigern. Es gibt Fußballer (und Ex-Fußballer) im Alter von 21, 25 und (ein berühmter, ehemaliger Turiner) im Alter von 39 Jahren, zwei sehr junge Mütter im Alter von 27 Jahren, einen 25-jährigen Kellner, ein 29-jähriges Mädchen. Und auch 40-jährige Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Schuldirektoren, Lehrer, Journalisten, Notare, Geologen, Unternehmer, Sportler, Arbeiter, Fahrer, Friseure, Rentner. In den letzten Stunden auch ein 37-jähriger Arzt, ein 32-jähriger junger Mann, der heiraten wollte, ein 17-jähriger Junge, ein sehr junges 19-jähriges Mädchen, ein 24-jähriges Mädchen, ein kürzlich pensionierter ehemaliger Finanzmann und ein General der Carabinieri in Kampanien, der auch in Cosenza, in meiner Stadt, arbeitete“.

Die angebliche Korrelation mit Impfstoffen

„Ich wiederhole noch einmal, dass ich in diesen anderthalb Jahren korrekt und verantwortungsbewusst nie etwas gegen den Impfstoff gesagt habe, keine Hypothese aufgestellt oder irgendeine Korrelation hergestellt habe. Doch angesichts der Tragödie der plötzlichen Todesfälle und der Ergebnisse zahlreicher internationaler wissenschaftlicher Studien, die – wie Franco Corbelli betont – in immer deutlicherer und alarmierender Weise auf die möglichen schweren Herzrisiken (Myokarditis und Perikarditis) im Zusammenhang mit der Verabreichung des Serums hinweisen, insbesondere bei Personen unter 40 Jahren (obwohl leider auch weiterhin viele über 40-Jährige sterben), fordere ich, dass die Impfungen verantwortungsbewusst und vorsichtig für alle gesunden Personen sofort ausgesetzt und für die als gefährdet eingestuften Kategorien von Fall zu Fall bewertet werden. Es ist auch notwendig, den Menschen zu helfen, die von den Nebenwirkungen betroffen sind (die vom Staat im Stich gelassen wurden, die nicht einmal wissen, wo und wie sie sich selbst heilen können, selbst auf eigene Kosten, wie sie es mit Opfern und Entbehrungen tun, leider ohne zufriedenstellende Ergebnisse) und Präventionsarbeit zu leisten, um zu versuchen, diese Tragödie plötzlicher Todesfälle zu verhindern und zu stoppen. Die Bürgerrechtsbewegung setzt ihre Präventionsarbeit in diesem Sinne fort und ruft alle dazu auf, mit Gelassenheit und ohne Panikmache zur äußersten Vorsicht zu greifen, Defibrillatoren zu verteilen und auf verdächtige Symptome zu achten, die wir haben. Aber das ist vor allem eine Aufgabe für die Behörden. Deshalb ist es wichtig, das Land zu informieren. Wir können diese große Tragödie nicht länger ignorieren“.