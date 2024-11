Auf dem Weg in die Katastrophe

Daniel Larison

Am Montag wurde bekannt, dass der designierte Präsident Trump den Abgeordneten Mike Waltz aus Florida zu seinem neuen nationalen Sicherheitsberater ernannt hat. Trump setzt damit seine Serie von Ernennungen der härtesten Männer der republikanischen Partei fort, die seine Außenpolitik leiten sollen. Waltz ist vielleicht nicht so bekannt wie John Bolton oder Michael Flynn, aber er hat eine extrem hawkische Bilanz vorzuweisen, zu der auch seine Bemühungen um eine Wiederaufnahme des Krieges in Afghanistan und seine Unterstützung einer Resolution gehören, die den Beginn eines neuen Konflikts gegen die Kartelle in Mexiko genehmigen soll. Als Veteran des Afghanistankriegs war Waltz selbst gegen den Abzug im Jahr 2021, und wenn es nach ihm ginge, würden sich die USA dort wieder im Krieg befinden.

Waltz ist auch ein Iran- und China-Falke, und er hat Trumps Politik in Lateinamerika, einschließlich des Wirtschaftskriegs gegen Venezuela, als großen Erfolg gepriesen. Der Kongressabgeordnete bejubelte kürzlich die Aussicht auf eine „Rückkehr zu maximalem Druck“ gegen den Iran unter einer neuen Trump-Regierung. Ausgehend von der Ernennung von Waltz und dem Rest des nationalen Sicherheitsteams, das Trump gerade zusammenstellt, zeichnet sich ab, dass die zweite Trump-Administration mindestens genauso aggressiv und konfrontativ sein wird wie die erste.

Waltz hat zwar gelegentlich davon gesprochen, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden, doch seine Vorschläge sind ganz auf mehr Zwang und Eskalation ausgerichtet. Gemeinsam mit dem berüchtigten Iran-Falken Matt Kroenig verfasste er kurz vor der Wahl einen Artikel für The Economist, in dem sie eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und den Iran, die Aufhebung der meisten Beschränkungen für den Einsatz amerikanischer Waffen in der Ukraine und die „Bereitstellung einer glaubwürdigen militärischen Option“ forderten, um dem Iran wegen seines Atomprogramms zu drohen. Dies ist die Art von hirnloser Falkenhaftigkeit, die Trump mit der Wahl von Waltz unterstützt.

Auch die Rivalität zwischen den USA und China wird sich unter der nächsten Regierung weiter verschärfen. Trump besetzt seine Regierung mit einigen der kämpferischsten China-Falken, darunter Berichten zufolge auch mit dem Senator von Florida, Marco Rubio, als Leiter des Außenministeriums. Obwohl er in jeder Hinsicht ein Falke ist, sieht Waltz China als die „größere Bedrohung“ an und ist der Meinung, dass die USA mehr militärische Ressourcen für den Pazifikraum bereitstellen sollten. Soweit er an der Beendigung von Kriegen in anderen Regionen interessiert ist, geschieht dies nur, damit die USA die Rivalität mit China ohne Ablenkung verfolgen können.

Es besteht die reale Gefahr, dass die nächste Regierung die Drohungen mit Angriffen in Mexiko wahr macht. Trump ist seit Jahren an einer militärischen Option in Mexiko interessiert, er und Vance haben im Wahlkampf damit geworben, mit Gewalt gegen die Kartelle vorzugehen, und jetzt hat Trump einen der führenden Befürworter militärischer Aktionen in Mexiko zu seinem Top-Berater ernannt. Der Einsatz des US-Militärs gegen die Kartelle wird den Drogenstrom in unser Land nicht stoppen, aber er wird Mexiko destabilisieren, mehr Menschen zur Flucht in die Vereinigten Staaten treiben und eine gewalttätige Reaktion gegen die US-Strafverfolgungsbehörden hervorrufen. Sowohl die USA als auch Mexiko wären aufgrund der amerikanischen Militärintervention weniger sicher, und die USA würden mit der Führung eines solchen Krieges die Souveränität Mexikos eklatant verletzen.

Republikanische Falken wiederholen gerne die Phrase „Frieden durch Stärke“, um ihre Unterstützung für immer höhere Militärausgaben zu rechtfertigen, aber in der Praxis sind sie nie sehr an dem Friedensteil dieser Formulierung interessiert. Die Phrase dient lediglich als Augenwischerei, um ihren rücksichtslosen Militarismus zu verschleiern. Falken wie Waltz sind daran interessiert, Konflikte dort zu schüren, wo es sie gibt, und sie dort zu entfachen, wo es sie nicht gibt, und sie werden die ganze Zeit darauf bestehen, dass sie keinen Krieg wollen.

Ein Präsident, der an weniger Kriegen und weniger Verwicklungen im Ausland interessiert ist, würde jemanden wie Waltz nicht für diese Position auswählen. Wie seine eigene Bilanz in Bezug auf Afghanistan zeigt, ist Waltz nicht jemand, der die USA aus unnötigen Konflikten und Verpflichtungen herausholen will. Wenn Trump den Empfehlungen von Waltz folgt, werden die USA ihre Sicherheitsverpflichtungen wahrscheinlich erhöhen.

Trumps Außenpolitik in seiner ersten Amtszeit war geprägt von der Eskalation laufender Kriege und dem Führen grausamer Wirtschaftskriege gegen ganze Bevölkerungen. Die meisten von Trumps Maßnahmen waren in sich selbst ein Misserfolg und haben die USA und die betroffenen Länder schlechter gestellt als zuvor. Einige dieser Maßnahmen brachten die USA gefährlich nahe an die Führung neuer Kriege heran.

Trump umgibt sich erneut mit Hardlinern, die ihn dazu drängen werden, Gewalt anzuwenden und Sanktionen noch weiter zu verschärfen. Der designierte Präsident scheint nichts aus den Fehlern seiner ersten Regierung gelernt zu haben und sie wiederholen zu wollen. Wenn Trump den Rat von Waltz beherzigt, steuern die USA gleich an mehreren Stellen auf eine Katastrophe zu.