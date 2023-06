Auf dem Weg zu einem globalen Imperium: Die Menschheit ist zu einem unipolaren Gefängnis und einem digitalen Gulag verurteilt

„COVID ist entscheidend, weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren.“ – Yuval Noah Harari, Weltwirtschaftsforum

Unter dem Deckmantel des gefälschten „COVID-Virus“ haben die privilegierten, machtbesessenen Parasiten, die den Reichtum der Welt an sich reißen, ihren seit Langem bestehenden Plan, ein einziges globales Imperium zu schaffen, das vollständig unter ihrem Kommando steht, stark beschleunigt.

Dieses einzige globale Imperium wird letztlich die Dienste aller transnationalen Institutionen auf dem Planeten in Anspruch nehmen, um jeden Aspekt des menschlichen Lebens zu regulieren und zu kontrollieren.

Es handelt sich um ein globales Imperium, das von einem exklusiven, vielleicht 8.000 bis 10.000 Mann starken Club geführt wird, dessen Mitglieder keiner Nationalflagge die Treue schwören, die sich selbst hochnäsig als ihren Landsleuten überlegen betrachten und denen die politische Ideologie gleichgültig ist, solange sie die politische Struktur von innen heraus kontrollieren können. Sie wollen alle nationalen Grenzen auslöschen und sind auf dem besten Weg, die Verfassungen aller Nationalstaaten zu zerschlagen.

Es handelt sich um ein globales Imperium, das im Gegensatz zu früheren Zeiten kein stehendes Heer braucht, um auf einem Schlachtfeld gegen ein gegnerisches Imperium Krieg zu führen. Denn in dieser Ära des einzigen globalen Imperiums ist der Feind, der unterworfen werden soll, jeder Einzelne von uns.

Diese Aufgabe wird durch eine ausgeklügelte Informationskriegskampagne erfüllt, die darauf abzielt, jeden unserer Gedanken, jedes unserer Worte und jede unserer Taten zu überwachen und zu manipulieren.

Wichtig ist, dass dieser offensive Angriff auf uns darauf abzielt, die Freiheit in jedem Aspekt unseres Lebens zu unterdrücken und auszulöschen – die wirtschaftliche Freiheit, die politische Freiheit (insbesondere die Freiheit, Informationen weiterzugeben und zu empfangen und Informationen anzunehmen oder abzulehnen), die Freiheit, sich körperlich zu bewegen, die Freiheit, Entscheidungen im Gesundheitswesen zu treffen, und vor allem die Unabhängigkeit, für uns selbst zu denken – was man als geistige Freiheit bezeichnen kann.

Bevor ich dieses globale Imperium näher erläutere, möchte ich Ihnen, lieber Leser, eine Geschichte über meine Eltern erzählen. Sie dient dazu, die Version der 1950er Jahre mit Massenüberwachung und strenger Einschränkung der individuellen Freiheiten in bestimmten Teilen der Welt mit der Version der 2020er Jahre mit Unterdrückung zu vergleichen, in der die gesamte Menschheit – unabhängig davon, wo sie lebt – stetig und heimlich in ein allgegenwärtiges totalitäres Kontrollnetz gepresst wird.

Rückblick auf das Jahr 1955

1955 riskierten meine Eltern, Maida und Janko, alles, um ihre Heimat, die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, zu verlassen. Diese Entscheidung fiel ihnen nicht leicht, denn es bedeutete, alles zu verlieren – möglicherweise sogar ihr Leben -, wenn die jugoslawischen Behörden jemals herausfänden, dass meine Eltern nicht die Absicht hatten, jemals zurückzukehren, nachdem sie das benachbarte Österreich besucht hatten, was sie den Grenzbeamten als einen einfachen Wochenendausflug dargestellt hatten.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Jugoslawien von den Kommunisten unter der Führung von Josip Broz Tito regiert. Obwohl Titos Regierung versuchte, den Lebensstandard des Durchschnittsbürgers zu verbessern, ließ die autoritäre Herrschaft seiner Apparatschiks viel zu wünschen übrig.

Ein Haupthindernis für den Fortschritt war zum Beispiel die tief verwurzelte Korruption auf allen Ebenen der jugoslawischen Regierung. Die Mitglieder der Kommunistischen Partei erhielten Privilegien und Vergünstigungen, während alle anderen monatelang auf das Nötigste warten mussten, z. B. auf Lebensmittel und Wohnungen. Unter den Parteimitgliedern waren Schmiergelder und Bestechung an der Tagesordnung. Der soziale und politische Aufstieg beruhte auf der Parteizugehörigkeit und darauf, wen man kannte, und nicht auf Verdiensten.

Ein weiterer großer Nachteil unter Titos Herrschaft war die Beschneidung der individuellen Freiheiten. Meine Eltern hatten aus erster Hand miterlebt, wie ihre Grundrechte ausgehöhlt wurden – ihr Recht, sich zu versammeln, ihr Recht, frei zu sprechen, ihr Recht zu reisen und ihr Recht, ein Unternehmen zu besitzen. Wenn sich jemand mutig öffentlich oder privat gegen diese Ungerechtigkeiten aussprach, wurde er vom Staat auf Schritt und Tritt überwacht und verfolgt. Man konnte sogar von einem neugierigen Nachbarn beobachtet werden, der vielleicht sogar als Spitzel für die Regierung arbeitete.

Das Überwachungsnetz, das die jugoslawische Gesellschaft überzog, und die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten wurden mit der Verschärfung des Konflikts zwischen Belgrad und Moskau in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren immer größer. Ab 1948 versuchten die Sowjets aktiv, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten Jugoslawiens einzumischen. Sie versuchten sogar, die jugoslawische Regierung zu stürzen, denn Moskau missbilligte Titos Bestreben, einen unabhängigen, vom sowjetisch dominierten Ostblock getrennten Weg einzuschlagen.

So wandten sich die Sowjets im Juni 1948 an das jugoslawische Volk mit der Aufforderung, seine Regierung zu stürzen. Doch trotz des Moskauer Schattens, der alle Ebenen der jugoslawischen Innenpolitik durchdringt, gelingt es Titos Kommunisten, die Macht zu behalten. Die UdSSR und ihre osteuropäischen Verbündeten weigerten sich jedoch, sich zurückzuziehen. Sie drohten weiterhin unter jedem Vorwand mit einer Invasion.

Auf Geheiß Stalins versuchten die Sowjets mehrmals, Tito zu ermorden. In der Zwischenzeit blockierten einst freundliche Nachbarn wie Ungarn und Rumänien, die sich nun in der Gewalt der UdSSR befanden, die Grenzen Jugoslawiens und schossen auf jugoslawische Grenzsoldaten – und töteten sie manchmal.

Vor diesem Hintergrund trafen meine Eltern die schicksalhafte Entscheidung, ihr Heimatland zu verlassen. Seit Jahren hatten sie vom „Gelobten Land“ gehört: dem nordamerikanischen Kontinent. Ein Land, in dem die Nachkriegswirtschaft boomte. Ein Land mit endlosen Möglichkeiten und unzähligen Chancen. Ein Land, in dem man, wenn man bereit war, hart zu arbeiten, alles erreichen konnte. Es war an der Zeit, dass sie sich auf den Weg machten.

Glücklicherweise hatte meine Mutter noch Kontakt zu Franc Kopitar, einem engen Freund ihrer Familie seit ihrer Kindheit. Franc hatte während des Zweiten Weltkriegs bei Titos Partisanen gedient (sein Partisanen-Codename war Silvo) und war dann bei der staatlichen jugoslawischen Tourismus- und Transportagentur Putnik eingestiegen. (Die Agentur wurde später in Kompas umbenannt – ein Name, den sie bis heute trägt).

Obwohl Franc ein Patriot war, der bereit war, alles Notwendige zu tun, um sein Land gegen eine eindringende Militärmacht zu verteidigen, hegte er ein tiefes Misstrauen gegenüber den Kommunisten. Deshalb war er bereit, meinen Eltern heimlich zu helfen, Titos eiserner Faust zu entkommen und ein besseres Leben zu suchen.

Durch seine Verbindungen in der Regierung konnte Franc 1955 die erforderlichen Visa und Reisedokumente besorgen, die es meinen Eltern ermöglichten, mit einem „vorläufigen Wochenendpass“ nach Graz zu reisen. Die Dokumente waren echt: Sie trugen die erforderlichen Genehmigungsstempel und andere Vermerke, die den Behörden vorgaukelten, dass meine Eltern nach ihrem Wochenendaufenthalt im benachbarten Österreich zurückkehren würden.

Franc hatte meine Eltern angewiesen, ihre Wohnung mit neu gekauften Möbeln vollständig einzurichten, bevor sie abreisten. Er wusste, dass dies jeden in die Irre führen würde, der sich nach den Reiseplänen meiner Eltern erkundigen würde. Warum um alles in der Welt sollte jemand sein ganzes spärliches Einkommen ausgeben, um nagelneue Möbel für seine Wohnung zu kaufen, wenn er vorhat, das Land dauerhaft zu verlassen?

Mit der trügerischen Kulisse der dekorierten Zimmer und ihrem trügerischen Plan packten meine inzwischen fast mittellosen Eltern alles, was ihnen lieb und teuer war, in zwei kleine Koffer und machten sich an einem kalten Januarnachmittag im Jahr 1955 auf den Weg zum Bahnhof von Ljubljana.

Voller Hoffnung und Bangen bestiegen sie den Zug, der sie an die jugoslawisch-österreichische Grenze bringen sollte. Da sie nicht wussten, wie dieser denkwürdige Tag enden würde, drängten sich ihnen drei Fragen förmlich auf:

Wer und was erwartete sie an der Grenze?

Würden sie, wenn ihre Papiere nicht in Ordnung waren, ins Gefängnis gebracht und tagelang verhört werden?

Schlimmer noch: Wenn ihre Papiere nicht in Ordnung waren oder ihr Verhalten verdächtig erschien, würden sie aus dem Zug geholt und in einen nahe gelegenen Wald gebracht werden, um nie wieder gesehen zu werden? Sie wussten, dass ein solch tragisches Ende schon viele unglückliche Seelen ereilt hatte, die versucht hatten, Titos Herrschaft zu entkommen.

Bei Einbruch der Dunkelheit erreichte der Zug die Grenze zu Österreich. (Österreich war zu dieser Zeit in vier alliierte Besatzungszonen aufgeteilt: Britisch, amerikanisch, französisch und sowjetisch.) Bevor der Zug in die britische Besatzungszone einfahren durfte, durchsuchten jugoslawische Militärbehörden jeden, der auch nur im Entferntesten verdächtig aussah oder im Verdacht stand, ohne Genehmigung zu reisen.

Meine Eltern waren von Franc angewiesen worden, den Soldaten direkt in die Augen zu schauen und zu lächeln, wenn sie aufgefordert wurden, ihre Dokumente zur Kontrolle vorzulegen. Es war unbedingt erforderlich, Augenkontakt herzustellen. Wenn man den Eindruck hatte, dass man dem direkten Blick der Behörden auswich, oder wenn man nervös aussah, wurde man sofort aufgefordert, von Bord zu gehen.

Aber Blickkontakt herzustellen war leichter gesagt als getan. Meine Eltern sahen hilflos zu, wie ein vor ihnen verhörter Fahrgast aus dem Waggon geholt und in den angrenzenden Wald geschleift wurde. Innerhalb von Sekunden hörten sie das Echo von Schüssen.

Jahre später erzählten mir meine Eltern, dass dies einer der schwierigsten Momente war, die sie je erleben mussten. Sie erinnerten sich daran, wie sie sich in morbider Angst und Furcht zwangen, ruhig zu sitzen und nicht zu schwitzen, während ihr Inneres zu Gelee wurde.

Zu ihrer großen Erleichterung wurde bei der Überprüfung ihrer Dokumente festgestellt, dass alles in Ordnung war. Nichts an ihren Papieren, ihrer Miene oder ihrem Verhalten verriet ihr Geheimnis. Und so durften sie im Zug bleiben und nach Österreich weiterreisen.

Als sie den Grazer Bahnhof erreichten, wussten sie nicht, was sie tun oder wohin sie gehen sollten. So standen sie auf dem Bahnsteig, bis sich ein Mann in einem grauen Trenchcoat näherte und in perfektem Kroatisch (allerdings mit britischem Akzent) fragte: „Sind Sie auf Besuch oder auf der Flucht?“

Nachdem der Mann ihre Antwort gehört hatte, begleitete er sie zu einem Verarbeitungszentrum, wo sie von der katholischen Hilfsorganisation Caritas Internationalis mit Lebensmitteln und Wasser versorgt wurden. Von dort aus wurden sie zusammen mit anderen Flüchtlingen in einem Bus in ein Displaced Person Camp (DP Camp Nr. 1001) in Wels, Österreich, in der amerikanischen Besatzungszone gebracht.

Dort wurden meine Eltern von amerikanischen Beamten verhört und abgefertigt und dann zu ihren engen, aber glücklicherweise sauberen Unterkünften in dem überfüllten Lager gebracht.

Obwohl das Lager mit Flüchtlingen aus ganz Osteuropa überfüllt war, bemühten sich alle, miteinander auszukommen. Meine Eltern lernten während ihres Aufenthalts im Lager viele wunderbare Menschen aller benachbarten Nationalitäten – Ungarn, Ukrainer, Slowenen, Serben, Kroaten und Bosnier – und aus allen Gesellschaftsschichten kennen. Abends spielten alle Karten und erzählten sich Geschichten – immer voller Intrigen und oft auch voller Pathos – über ihre erschütternde Reise aus Osteuropa.

Nachdem sie drei Monate im DP-Lager verbracht hatten, wurden meine Eltern eingeladen, im Rahmen des Flüchtlingspatenschaftsprogramms der österreichischen Regierung, das vom Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) koordiniert wurde, bei einer wunderbaren österreichischen Familie einzuziehen. Das Programm sollte den Flüchtlingen helfen, die deutsche Sprache zu erlernen und ihnen gleichzeitig einen Beruf zu vermitteln, damit sie sich besser in die österreichische Gesellschaft einfügen und zu ihr beitragen konnten. (Im Durchschnitt würden etwa zehn Prozent aller Flüchtlinge dauerhaft in Österreich bleiben, während der Rest ins Ausland ziehen würde).

Obwohl sie während ihrer sechzehnmonatigen Unterbringung bei der österreichischen Familie ein dauerhaftes Freundschaftsband geknüpft hatten, fassten sie 1957 den mutigen Entschluss, den Nordatlantik zu überqueren und den Hafen von Montreal in Kanada anzulaufen.

Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Auf dem Weg ins Jahr 2023

In letzter Zeit habe ich mich das gefragt: Wenn meine Eltern heute in der Region des ehemaligen Jugoslawien lebten und in ein Land ziehen wollten, das ihnen eine Chance auf eine Verbesserung ihres Lebens verspricht, wohin würden sie dann gehen?

Wenn sie einen Ort suchten, an dem die angeborenen, unveräußerlichen Rechte der Bürger von der Regierung respektiert werden, könnten sie einen solchen Ort auf irgendeinem Kontinent finden?

Würden sie trotzdem in das Commonwealth-Land Kanada reisen?

Würden sie sich bis zu den beiden südlichsten Commonwealth-Staaten – Neuseeland und Australien – vorwagen?

Würden sie in die vermeintlich freien Vereinigten Staaten fliehen? Oder in ein von den USA kontrolliertes Land der Europäischen Union?

Wie wäre es mit einem Umzug in eines der BRIC-Länder, z. B. nach Brasilien, Russland oder Indien? (Nein, China würde sie wahrscheinlich nicht reizen!)

Eine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, besteht darin, einen Blick auf die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den oben genannten Ländern zu werfen und den „Freiheitsfaktor“ – oder dessen Fehlen – in jedem Land zu ermitteln.

Auf unserem Weg von Land zu Land werden wir die Handlungen der jeweiligen Regierungen in den letzten drei Jahren untersuchen und ein Fazit für meine Eltern ziehen.

Beginnen wir mit dem Land, das sie adoptiert haben und in dem ich geboren und aufgewachsen bin: Kanada.

Ein Blick auf Kanada im Jahr 2023

Als meine Eltern 1957 nach Kanada einwanderten, war dies tatsächlich ein Land der Möglichkeiten und des Überflusses. Es war möglich, dass eine einkommensschwache Mittelklassefamilie mit zwei Kindern ein Haus, ein paar Fahrzeuge und vielleicht ein Sommerhaus besaß.

Meine Eltern hatten nur eine Schulbildung der sechsten Klasse, aber sie waren bereit, hart zu arbeiten. Innerhalb von zwei Jahren verdienten und sparten sie genug, um ihr eigenes Geschäft zu eröffnen – einen Schönheitssalon. Im Jahr 1963 konnten sie ihr erstes Einfamilienhaus für 10.000 Dollar kaufen, mit einer Anzahlung von 5.000 Dollar. Fünf Jahre später konnten sie die Hypothek mit den Erträgen aus ihrem bescheidenen Einkommen abbezahlen. Wenn ich zurückblicke, finde ich ihre Entschlossenheit und ihre Sparfähigkeit unglaublich!

Stellen Sie sich nun vor, wie das gleiche Szenario heute aussehen würde. Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein kanadisches Einfamilienhaus lag im Januar 2023 bei 612.204 Dollar. Wenn wir so vorgehen wie meine Eltern und die Hälfte des Preises anzahlen, würden wir im Voraus satte 306.000 Dollar ausgeben und die restlichen 306.000 Dollar in den nächsten fünf Jahren abbezahlen.

Das ergibt eine jährliche Hypothekenzahlung von etwa 61.200 Dollar, Zinsen nicht eingerechnet. Wenn wir die Kosten für Lebensmittel, Kleidung und Treibstoff – weitere 40.000 Dollar pro Jahr für eine durchschnittliche vierköpfige Familie – einrechnen, müssten wir etwa 100.000 Dollar pro Jahr verdienen, plus weitere 100.000 Dollar, um die Grund- und Einkommenssteuer und die Hypothekenzinsen zu decken.

Wir müssten also rund 200.000 Dollar Jahreseinkommen vor Steuern verdienen, um einen recht bescheidenen Lebensstil zu führen, unsere Hypothek, die Steuern und die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu bestreiten – alles, um das zu erreichen, was meine Eltern in den frühen 1960er Jahren mit einem damals viel bescheideneren Einkommen erreichen konnten.

Erscheint ein solches Szenario heute auch nur annähernd möglich? Ich glaube nicht.

Die Wahrheit ist, dass in Kanada, wie in den meisten Ländern der Welt, die Lebenshaltungskosten in die Höhe geschnellt sind. Die breite Mittelschicht, die in Kanada und in den meisten westlichen Ländern von den 1950er bis zu den 1980er Jahren existierte – drei Jahrzehnte, in denen der durchschnittliche Arbeiter ein eigenes Haus besitzen konnte -, wird nun verdrängt.

Die rasante Inflation hat die Kaufkraft sowohl des kanadischen als auch des US-Dollars aufgezehrt, während die Wohnkosten immer weiter in die Höhe geschossen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die steigenden Energie-, Lebensmittel-, Haushaltswaren- und Gesundheitspreise zu einer Inflationsspirale beigetragen haben, die den ohnehin schon gravierenden Rückgang der Reallöhne noch verschlimmert.

Auf der politischen Bühne ist das derzeitige Verhalten der kanadischen Regierung im Vergleich zum Verhalten ihrer Vorgängerregierung in den 1950er Jahren praktisch nicht wiederzuerkennen. Das derzeitige Regime in Kanada hat, wie die meisten der so genannten „westlichen liberalen Demokratien“, eine Verachtung für die Wahrheit und die individuelle Freiheit an den Tag gelegt, seit die Pseudopandemie im März 2020 auf die Welt losgelassen wurde.

Wie die meisten Länder haben auch Kanadas Bundes- und Provinzregierungen verwerfliche COVID-Maßnahmen ergriffen – Abriegelungen, physische Distanzierung, Maskierung, Quarantänen, QR-Codes und experimentelle mRNA-Gentherapien -, um das angeblich „tödliche COVID-Virus“ zu bekämpfen.

Quelle: David Skripac

Als sich Kanadier aus allen Gesellschaftsschichten friedlich gegen den Angriff auf ihre unveräußerlichen und verfassungsmäßigen Rechte auflehnten, indem sie den Truckers Freedom Convoy bildeten und an ihm teilnahmen, schlug das Regime zurück. Voller Bosheit fand der brutale Trudeau einen extremen Weg, um den Demonstranten das Recht auf friedliche Versammlung zu nehmen. Am 14. Februar 2022 berief er sich auf das Notstandsgesetz – das erste Mal in der kanadischen Geschichte, dass ein solches Gesetz erlassen wurde.

Die Berufung auf das Notstandsgesetz ermöglichte es der Polizei von Ottawa und der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), die vier Wochen andauernde friedliche Demonstration von Tausenden von Menschen in der Hauptstadt gewaltsam aufzulösen. Obwohl diese unbewaffneten Bürger geordnet, respektvoll und gewaltfrei demonstrierten, wurden sie von brutalen, gewehrschwingenden Beamten geschlagen. Zwei ältere Demonstranten wurden von Polizeipferden zertrampelt, und Journalisten wurden mit Pfefferspray besprüht und angeschossen.

Unter dem Vorwand des Notstandsgesetzes ging die Bundesregierung sogar so weit, die Bankkonten einiger Kanadier einzufrieren, die den Konvoi entweder organisiert oder finanziell unterstützt hatten.

Dann, am 27. April 2023 – mehr als ein Jahr nach der Auflösung des Protests – wurde Gesetz C-11, offiziell bekannt als Online-Streaming-Gesetz, in Kraft gesetzt. Feige kanadische Senatoren stimmten dafür, obwohl alle von ihnen zuvor empfohlenen Änderungsanträge gescheitert waren. Mit dem neuen Gesetz wird eine weitreichende Internetzensur eingeführt, die den kanadischen Alltag auf den Plattformen der sozialen Medien zum Schweigen bringt.

Kurzum: Kanada hat seinen Sinn für Menschlichkeit völlig verloren. Das Mitgefühl und die Freundlichkeit, für die die Kanadier in der ganzen Welt bekannt sind, gibt es immer noch, aber es wird unterdrückt und unter einem Berg von Lügen begraben, die von der Regierung und ihren Handlangern verbreitet werden, die ein fester Bestandteil der oben erwähnten globalen Diktatur sind.

SCHLUSSFOLGERUNG

Maida und Janko würden im heutigen Kanada keine wirtschaftliche Freiheit, keine politische Freiheit, keine körperliche Freiheit, keine Freiheit im Gesundheitswesen und keine geistige Freiheit finden.

Werfen wir nun einen Blick auf drei andere Länder des Commonwealth of Nations.

*

Ein Blick auf Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich im Jahr 2023

Die Herrscher der anderen fünfundfünfzig Nationen des Commonwealth konnten keine Ausrede finden, um Kanadas Einfrieren von Bankkonten zu folgen, aber einige von ihnen ergriffen besonders grausame Maßnahmen, um eine angeblich neuartige Krankheit namens COVID-19 auszurotten.

Die australische Regierung ordnete nicht nur Ausgangssperren, Vermummung, physische Distanzierung und die Abschaltung der Wirtschaft durch Abriegelungen an, sondern befahl auch der Armee, während der Abriegelungen auf den Straßen der Städte zu patrouillieren. In den Northern Territories wurden Einwohner, die im Verdacht standen, die gefürchtete Krankheit zu haben, von Soldaten gewaltsam entfernt und in Quarantänelager gebracht.

In zwei australischen Großstädten haben die von den globalen Oligarchen kontrollierten politischen Marionetten zwar nicht die Bankkonten von Demonstranten eingefroren, aber sie befahlen der Polizei, in Einsatzkleidung an den Protesten in Melbourne und Sydney teilzunehmen, wo sie mit Gummigeschossen auf unbewaffnete Flüchtende schossen und Pfefferspray in das Gesicht einer 70-jährigen Frau sprühten, die gestürzt war und hilflos auf der Straße lag.

Auch Neuseeland entwickelte sich zu einem regelrechten Polizeistaat, in dem Hausarrest und stadtweite Quarantänezonen verhängt wurden. Wer gegen die drakonischen Abriegelungsbefehle der Regierung verstieß, musste mit Verhaftung und sogar einer Gefängnisstrafe rechnen. Im März 2023 wurden beispielsweise Pastor Billy Te Kahika und sein Kollege Vincent Eastwood zu vier bzw. drei Monaten Haft verurteilt, weil sie illegal eine Demonstration vor dem TVNZ organisiert und daran teilgenommen hatten.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat nicht nur rücksichtslose COVID-Maßnahmen nach australischem Vorbild eingeführt, sondern auch willkürlich „Impfungen“ für Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, Apotheker, Friseure, Lehrer und Angestellte von kommunalen Hilfsdiensten vorgeschrieben. (Mehr zu Ardern weiter unten.)

Die britische Regierung ging zwar nicht so hart vor wie ihre australischen oder kiwiischen Kollegen, verhielt sich aber dennoch repressiv und verwerflich bei ihren Anti-COVID-Maßnahmen. Die Polizei wurde angewiesen, in Kneipen, Restaurants, Kinos und auf Freiflächen ein Versammlungsverbot von höchstens sechs Personen durchzusetzen.

Wie seine Commonwealth-Partner hat auch Großbritannien nicht davor zurückgeschreckt, zweifelhafte Taktiken anzuwenden, um eine Teilmenge seiner Bevölkerung zu manipulieren. Die 2010 vom Kabinettsbüro eingerichtete „Nudge Unit“ wendet seither verhaltenswissenschaftliche Prinzipien – also den Druck der Propaganda – an, um die öffentliche Politik in allen Bereichen von der Steuerzahlung bis zur Hausisolierung zu steuern. Während der Betrugsdemokratie hat diese nicht rechenschaftspflichtige und unethische „Nudge-Einheit“ die Öffentlichkeit verängstigt, beschämt und zum Sündenbock gemacht, damit sie die COVID-Methode annimmt.

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Vereinigte Königreich die Heimat eines der führenden Technokraten der Welt ist, des frisch gekrönten Königs Charles III. Im Januar 2020 kehrte der damalige Prinz Charles zum ersten Mal seit dreißig Jahren nach Davos zurück, um auf einer Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums zu sprechen – dieses Mal anlässlich des 50-jährigen Bestehens des WEF. Und über welches Thema sprach dieser Pseudo-Umweltschützer?

Warum natürlich seine Leidenschaft für die Verabschiedung von Dekarbonisierungs- und anderen nachhaltigen Entwicklungsinitiativen, von denen er wissen musste, dass sie dazu dienen, die Armen weiter zu verarmen und Seine Königliche Hoheit und seine habgierigen Freunde rund um den Globus weiter zu bereichern.

SCHLUSSFOLGERUNG

Maida und Janko würden in den heutigen Ländern des Commonwealth of Nations keine wirtschaftliche, politische, körperliche, gesundheitliche oder geistige Freiheit finden.

*

Wir halten hier inne, um uns zu erkundigen: Wer sind die Schauspieler, die ihre Zeilen aus demselben weltweiten Drehbuch ablesen und identische Rollen als Vollstrecker für die entstehende globale Regierung spielen?

In Kanada sind die bemerkenswertesten Darsteller Premierminister Justin Trudeau und die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland. Beide sind Lakaien von Klaus Schwab und Absolventen seiner Young Global Leaders (YGL)-Akademie – dem Indoktrinationsarm des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Andere Figuren in diesem sich entfaltenden Drama – YGL-Absolventen – sind Neuseelands diktatorische Ex-Premierministerin und ehemalige Harvard-Absolventin Jacinda Ardern, Frankreichs ebenso despotischer Präsident Emmanuel Macron und die Tech-Tyrannen Bill Gates und Mark Zuckerberg. Einer Quelle zufolge gibt es etwa 3.800 YGLs – Tendenz steigend.

Die Hauptaufgabe der YGLs scheint darin zu bestehen, die Initiativen des WEF zum Great Reset und zur Vierten Industriellen Revolution durchzuführen. Die WEF-Agenda wird von der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe, von den malthusianischen Entvölkerungstheoretikern des eugenischen Club of Rome und vor allem von der weltweiten Organisation, die das WEF ins Leben gerufen hat, unterstützt: den Vereinten Nationen.

Durch ihren trügerischen Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) und ihre unheilvolle Agenda 2030 – letztere mit den bewundernswert klingenden, aber in Wirklichkeit inhaftierenden Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – haben die Vereinten Nationen ein System eingeführt, das darauf abzielt, die gesamte Bevölkerung des Planeten zu unterjochen, indem jeder Mensch in einen feudalen Leibeigenen, einen technokratischen Sklaven und einen Käfer und synthetisches Fleisch fressenden Transhuman – oder Mutterboden!

Während ich dies schreibe, werden die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 weltweit durch den Großen Reset des WEF und seine transhumanistische vierte industrielle Revolution eingeführt.

Und während ich dies schreibe, wird die Einführung dieser SDGs von zahlreichen Zentralbanken unterstützt – insbesondere von der Bank of England, der Bank of Canada, der Europäischen Zentralbank (EZB), der People’s Bank of China (PBC), der Zentralbank der Russischen Föderation (CBR) und der US Federal Reserve (Fed). Diese und andere Zentralbanken koordinieren ihre Bemühungen mit dem, was der Autor von Tragedy and Hope, Carroll Quigley, als „apex“ des Zentralbanknetzwerks bezeichnet, der in Basel, Schweiz, ansässigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Die Zentralbanker beabsichtigen, schließlich in jedem Land der Erde den umfassendsten, repressivsten sozialen Kontrollmechanismus zu entfesseln, der je erdacht wurde: die Central Bank Digital Currency (CBDC). (Zu Beginn wird jedes Land seine eigene CBDC haben, aber es macht Sinn, dass sie schließlich zu einer einzigen globalen digitalen Währung verschmolzen werden.)

Die Einführung der CBDCs in Verbindung mit der Einführung eines digitalen Ausweissystems, Land für Land, wird das Ende der menschlichen Freiheit bedeuten. Sowohl die CBDCs als auch die digitalen IDs werden von den Zentralbanken der ahnungslosen Öffentlichkeit als Schutz für die Anonymität und die Daten der Nutzer verkauft. Diese Anpreisung ist jedoch eine Täuschung, die die böswilligen Absichten und diktatorischen Neigungen dieses monumentalen Kontrollnetzes verschleiern soll.

Von den 208 Nationen mit Zentralbanken entwickeln derzeit 119 ihre eigene Form der digitalen Währung.

Und das bringt uns zu den Vereinigten Staaten von Amerika, ihrer alles sehenden, alles wissenden, alles kontrollierenden Federal Reserve Bank und ihren anderen Formen der Gefangenschaft und Versklavung.

Ein Blick auf die USA im Jahr 2023

Neben der geplanten Einführung des von der Federal Reserve ausgegebenen CBDC gibt es auch Bestrebungen, eine landesweite digitale Identität in den USA einzuführen.

Die US-Senatoren Kyrsten Sinema aus Arizona und Cynthia Lummis aus Wyoming haben die Senate Bill 884, auch bekannt als „Improving Digital Identity Act of 2023„, eingebracht.

Wenn diese Gesetzesvorlage beide Kammern passiert und unterzeichnet wird, müssen alle Amerikaner eine gültige digitale Identität besitzen, wenn sie sich mit dem Internet verbinden, ein Bankkonto eröffnen und unterhalten, einen Reisepass beantragen und Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten wollen. Im Wesentlichen wird es das soziale Kreditsystem nachahmen, das die chinesische Regierung zur Verfolgung und Kontrolle ihrer Bürger einsetzt. Es ist genau das Instrument, das der WEF so eifrig im Rest der Welt einsetzen möchte.

SB 884 ist der jüngste, offensichtlichste und beunruhigendste Beweis für die laufende öffentlich-private Partnerschaft der US-Regierung mit Big Tech. Es weist auf die Absicht der von Unternehmen kontrollierten, stark zentralisierten und sicherheitsbewussten Regierung hin, die Bewegungen der gesamten US-Bevölkerung zu überwachen.

Das durch den Improving Digital Identity Act geschaffene Panoptikum wird es den US-Bundes- und Staatsbehörden natürlich nicht nur ermöglichen, die Handlungen aller zu überwachen, sondern auch Andersdenkende, die nicht mit der offiziellen Darstellung übereinstimmen, zu blockieren, zum Schweigen zu bringen und ins Abseits zu stellen. Alle Regierungsebenen werden in der Lage sein, die Bürger offen, aktiv und legal zu zensieren und ihre Rechte zu ignorieren, die in den Verfassungen der USA und ihrer 50 Bundesstaaten festgeschrieben sind.

Das ist genau das, was Google und YouTube, Meta und Facebook, Twitter und andere Social-Media-Plattformen ihren Nutzern angetan haben, um jeden zum Schweigen zu bringen, der unbequeme Fakten über COVID oder andere politisch sensible Themen präsentiert.

Wer glaubt, dass der Staat Florida ein leuchtendes Beispiel für die Wahrung von Freiheit und Menschenrechten ist, sollte sich eines Besseren belehren lassen.

Gouverneur Ron DeSantis hat gerade Floridas Senate Bill 222, das Gesetz zum Schutz der medizinischen Freiheit, zur Seite gelegt. SB 222 hätte jegliche Diskriminierung von Ungeimpften beendet, alle bestehenden und zukünftigen Impfvorschriften aufgehoben und alle bestehenden und zukünftigen Impfpässe für alle Floridianer abgeschafft, unabhängig von den Impfstoffen, die von der Bundesregierung oder den Eugenikern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschrieben werden – die wie der WEF mit der UNO verbündet ist.

Stattdessen wirbt Gouverneur DeSantis für SB 252, der die Impfpflicht und den Impfpass nur für bestehende „COVID-19-Impfstoffe“ aufheben würde. Unter SB 252 wären die Bürger Floridas weder vor künftigen „Pandemien“ noch vor künftigen Impfvorschriften oder Impfpässen geschützt.

Wenn also in Zukunft der Direktor (sprich: Diktator) der WHO eine neue Pandemie unter den vagen Anforderungen des bevorstehenden neuen globalen „Pandemie-Vertrags“ ausruft – ohne auch nur den geringsten Beweis für das Vorhandensein einer ansteckenden Krankheit -, müssten die Bürger Floridas ihre körperliche Autonomie für eine völlig neue Reihe drakonischer Vorschriften aufgeben.

In mancherlei Hinsicht sind die USA die schlimmsten Länder der Welt, wenn es darum geht, den Bürgern das Recht zu nehmen, ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen zu treffen und ihre geistige und körperliche Souveränität zu schützen. Denn die US-Bundesregierung arbeitet nicht nur seit mehreren Jahren eng mit den transhumanistischen Ideologen der WHO, der Rockefeller Foundation, des WEF und anderer UN-Organisationen zusammen, sondern steht auch im Zentrum der Entwicklung, Erprobung und des Einsatzes der experimentellen mRNA-Gentherapie-„Gegenmaßnahmen“.

Diese Forschung und die daraus resultierenden Produkte haben sich nicht nur auf das Leben von Amerikanern, sondern von Menschen in der ganzen Welt negativ ausgewirkt.

Wenn wir zurückblicken, erinnern wir uns, dass die US-Regierung Anfang 2020 im Rahmen der Operation Warp Speed (OWS) Hand in Hand mit dem Verteidigungsministerium (DoD) und seiner Abteilung US Army Contracting Command sowie dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) gearbeitet hat, um jedem der „Impfstoff“-Hersteller – Pfizer, Moderna, Novavax,

AstraZeneca, GlaxoSmithKline und Janssen – noch bevor die gefährlichen experimentellen Gentherapien COVID-19 in den 50 Bundesstaaten und dem Rest der Welt eingesetzt werden konnten.

Das Verteidigungsministerium ging sogar so weit, dass es die hochsensiblen klinischen Versuche für diese Versuchsprodukte konzipierte, überwachte und organisierte. Diese Schritte werden normalerweise von den Impfstoffherstellern selbst durchgeführt. Sie dauern in der Regel Jahre, verglichen mit den wenigen Wochen, in denen die COVID-19-Versuche offenbar durchgeführt wurden.

SCHLUSSFOLGERUNG

Maida und Janko würden in den heutigen Vereinigten Staaten von Amerika keine wirtschaftliche Freiheit, keine politische Freiheit, keine körperliche Freiheit, keine Freiheit im Gesundheitswesen und keine geistige Freiheit finden.

Aber was wäre, wenn meine Eltern beschlossen hätten, ins heutige Deutschland oder in den deutschen Teil der Schweiz zu ziehen?

Oder was wäre, wenn sie beschlossen hätten, sich den trotzigen Anti-Macron-Demonstranten in Frankreich anzuschließen, anstatt, wie sie es taten, vom Hafen in Le Havre aus mit einem Schiff zum Hafen von Montreal zu fahren?

Oder was wäre, wenn sie mit den verfolgten Landwirten in den Niederlanden mitfühlen und sich dafür entscheiden würden, Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen?

Oder was wäre, wenn sie sich dafür entscheiden würden, im Österreich der 2020er Jahre zu bleiben?

Würden sie in den Ländern der Europäischen Union noch irgendeinen Aspekt von Freiheit finden …?

*

Ein Blick auf die EU im Jahr 2023

Die einfache Antwort lautet: Nein! Die EU ist ein vorsätzlicher wirtschaftlicher, politischer und sozialer Misserfolg.

Tatsächlich war die EU eine Idee, die nicht von den Bürgern irgendeiner Nation in Europa, sondern von der Central Intelligence Agency (CIA) und dem Club of Rome von David Rockefeller erdacht wurde. Der Grund für die Gründung der EU war schmerzlich offensichtlich: Für Geheimdienste und bekennende Eugeniker ist es einfacher, ein größeres, abhängiges, kompromittiertes und impotentes Gebilde zu kontrollieren als eine Vielzahl kleinerer, noch unabhängiger, souveräner Nationalstaaten.

Die Führer – wenn man sie so nennen kann – der europäischen Nationen sind EU-Sockenpuppen und Lockvögel. Als solche tun sie alles, was in ihrer Macht steht, um ihre jeweiligen Volkswirtschaften zu deindustrialisieren und zu zerstören. Wie ich bereits sagte, lassen sich geschwächte nationale und regionale Regierungen viel leichter in ein globales Imperium einbinden als starke, unabhängige Regierungen. Die Führer Deutschlands, Frankreichs, Österreichs, Spaniens usw. müssen dies wissen, was bedeutet, dass sie bis ins Mark korrumpiert sind.

Hier ist ein Paradebeispiel. Die so genannten Staatschefs in Europa bestehen darauf, dass sie die nationale Souveränität und Sicherheit ihres Landes schützen, indem sie Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen – auf Geheiß Washingtons. Sie geben vor, die Sanktionen seien dazu gedacht, den großen bösen Bären zu verletzen, der es gewagt hat, die von der NATO kontrollierte Ukraine anzugreifen.

Doch das ist nicht wahr. In Wirklichkeit dezimieren die Sanktionen ihre eigene Wirtschaft und Bevölkerung. Die Energieknappheit, die steigenden Warenpreise, die Lebensmittelknappheit und die steigenden Zinssätze in ganz Europa sind allesamt beabsichtigte Ergebnisse dieser Sanktionen. Ich wiederhole: Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien usw. müssen dies wissen, was bedeutet, dass sie bis ins Mark korrumpiert sind.

Sie geben auch vor, dass die Struktur der EU-Zentralregierung in Brüssel eine „repräsentative Demokratie“ ist. Nein, das ist sie nicht. Nicht einmal annähernd. Ihr Herzstück ist die Europäische Kommission (EK) – das Exekutivorgan der EU -, die sich aus nicht gewählten Beamten zusammensetzt. Die derzeitige Kommissionspräsidentin, die notorisch korrupte Ursula von der Leyen, legt die Politik für die gesamte EU hinter verschlossenen Türen fest. Sobald die EK eine neue Politik formuliert hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bürokraten im Europäischen Parlament sie absegnen.

Geheimhaltung, Intransparenz und fehlende Rechenschaftspflicht sind das Gebot der Stunde. Die EG ist eine Farce und ein Fehlschlag durch und durch.

Auch die angebliche Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) ist eine Farce. Obwohl es auf ihrer Website heißt, die EZB dürfe „keine Weisungen von Organen oder Einrichtungen der EU, von Regierungen der Mitgliedstaaten oder von anderen Stellen einholen oder entgegennehmen“, wird die EZB stark von der Bank beeinflusst, die sie 1999 gegründet hat: der BIZ.

Und wie die BIZ hält auch die EZB ihre täglichen Geschäfte geheim. Sie gibt nach einer geldpolitischen Sitzung ihres EZB-Rates nie eine Pressemitteilung heraus, obwohl das Europäische Parlament dies in mehreren Entschließungen gefordert hat. Darüber hinaus entsprechen ihre Struktur, ihre Arbeitsweise und ihre mangelnde Rechenschaftspflicht denen der BIZ.

Kurzum, es ist schwer, sich eine undemokratischere Institution als die EZB vorzustellen. Und doch ist dies die Bank, der die Länder der Eurozone blind vertrauen sollen, wenn es um die Festlegung ihrer Geldpolitik geht. Einfach verblüffend!

Mit einer solchen autokratischen Struktur war es für die EG-Mitglieder ein Leichtes, sich der „Pandemie“-Erzählung anzuschließen, indem sie in Hinterzimmern mit den Pharmakonzernen verhandelten, um Millionen von Dosen des COVID-19-„Impfstoffs“ zu kaufen und allen Mitgliedstaaten zu empfehlen, die kriminellen COVID-19-Maßnahmen umzusetzen.

Ebenso war es ein Kinderspiel, die EU-Mitgliedstaaten zu überreden, stillschweigend zuzusehen, nachdem Washington, die eigentliche Macht hinter der NATO, mit der Zerstörung der Nord-Stream-2-Pipeline einen eklatanten kriegerischen Akt gegen sie verübt hatte.

Wir haben bereits über einige Absolventen der YGL-Akademie von Klaus Schwab gesprochen und dabei einen europäischen Absolventen, Frankreichs Macron, namentlich erwähnt. Andere Young Global Leaders, die in Europa in die Politik aufgestiegen sind, sind die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der aktuelle deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Nicht unerwähnt bleiben sollen: EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, die im Kuratorium des WEF sitzt.

Es überrascht nicht, dass die EU-Mitgliedstaaten dem Beispiel der USA folgen und ein digitales Ausweissystem vorantreiben, das sich an Chinas Versklavungs-/Gefängnismodell anlehnt.

Bild stammt von @Ver365_UK/Twitter

Kroatien (das früher zu Jugoslawien gehörte), wo mein Vater Janko herkommt, plant als erstes EU-Mitglied die Einführung des digitalen Ausweissystems für Reisende, die diesen Sommer zwischen Zagreb und Helsinki fliegen. Das „Pilotprojekt“ nutzt das britische Unternehmen Verify 365, um die elektronische Identität der Passagiere mit dem neuen MyID Digital Wallet System zu verbinden. Wie immer wird das System der Öffentlichkeit als „eine sichere und bequeme Möglichkeit, sich auszuweisen“ angepriesen.

Zum Glück gibt es in den EU-Ländern einige Bürger, die sich gegen die herrschende Oligarchie auflehnen. In den Niederlanden beispielsweise lehnten sich Tausende von niederländischen Landwirten gegen den irrsinnigen Plan ihrer Regierung auf, die Stickstoffemissionen durch die endgültige Schließung von mehr als 11 000 landwirtschaftlichen Betrieben zu senken. Die Landwirte gründeten ihre eigene politische Bewegung, die Bauern-Bürger-Bewegung (BoerburgerBeweging, BBB), die vor kurzem nach monatelangen Traktorprotesten bei den Regionalwahlen siegreich war.

Und dann sind da noch die Millionen verärgerter Bürger, die regelmäßig in Paris und anderen französischen Großstädten auf die Straße gehen, um gegen verschiedene wirtschaftliche und politische „Reformen“ zu protestieren. Ihre anfängliche Beschwerde über höhere Kraftstoffsteuern (erinnern Sie sich an die Gelbwesten-Bewegung im Jahr 2019?) hat sich zu einer Revolte gegen die Entscheidung des „Monarchen“ Macron entwickelt, das gesetzliche Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Macrons Berufung auf Artikel 49.3 – zum 11. Mal in seiner „Herrschaft“ – ermöglichte es ihm, die Nationalversammlung (das Unterhaus des französischen Parlaments) zu umgehen. Am 1. Mai wurden die Proteste gegen diese empfundene Ungerechtigkeit hässlich.

Diese massiven Demonstrationen und der ermutigende Sieg der BBB sind natürlich ein positiver Schritt. Eine größere Befreiung der Europäer von ihren eigenen Regierungen wird es jedoch erst geben, wenn das gesamte Gebäude der EU abgerissen wird. Vor allem aber wird Europa erst dann vollständig emanzipiert sein, wenn die NATO aufgelöst ist. Erst dann werden die Menschen in den einzelnen europäischen Ländern wirklich von den Fesseln des Washingtoner Establishments befreit sein, das ihnen jeden Aspekt ihres Lebens diktiert, sei es im militärischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Bereich.

SCHLUSSFOLGERUNG

Maida und Janko würden in den heutigen Ländern der Europäischen Union keine wirtschaftliche, politische, körperliche, gesundheitliche oder geistige Freiheit vorfinden.

In aller Fairness müssen wir darauf hinweisen, dass totalitäre Kontroll- und Überwachungsmechanismen wie digitale IDs und CBDCs nicht nur in westlichen Ländern anzutreffen sind. Wenn wir uns in die östlichen Länder wagen, werden wir dort genau das gleiche Kontrollnetz vorfinden, mit den gleichen globalistischen, imperialistischen Akteuren an der Spitze, die allesamt dafür sorgen, dass der Osten wie der Westen unter ihrer Herrschaft bleibt.

Eine Gruppe von Nationen, die weder geografisch im Osten noch im Westen liegt, aber einen Block gebildet hat, um der Dominanz der USA und ihrer Verbündeten entgegenzuwirken, ist das, was der ehemalige Chefökonom von Goldman Sachs, Jim O’Neill, als BRICS bezeichnet hat: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Das frage ich mich: Würden meine Eltern in einem der BRICS-Staaten einen Hafen der Freiheit finden? Wir werden es bald herausfinden.

*

Ein Blick auf die BRICS-Staaten im Jahr 2023

Unzählige Experten und Journalisten in den alternativen Medien haben behauptet, dass die BRICS-Staaten – insbesondere Russland, China und Indien – einen Kreuzzug gegen Globalisierung, Globalisierung und ein einziges globales Imperium führen.

Im Gegenteil, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Hier sind einige Beweise dafür, dass sie die geopolitische Realität missverstehen:

Alle BRICS-Staaten sind fest mit der Vierten Industriellen Revolution des WEF und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, insbesondere den SDGs, verbunden.

Die Zentralbanken Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas treiben alle ihre Pläne voran, ihre programmierbaren CBDCs so bald wie möglich einzuführen. Unter diesen fünf Zentralbanken erwägen die People’s Bank of China (PBoC) und die Reserve Bank of India (RBI), ihre CBDCs mit einem Verfallsdatum zu versehen.

Die BRICS fordern die wirtschaftliche Vorherrschaft des Westens nicht heraus. Ihre Finanzinitiativen sind eng mit der Weltbank und dem IWF verbunden. Daher müssen sie als eng mit dem Washingtoner Establishment verbunden angesehen werden und nicht als Konkurrenten (trotz des gegenteiligen Anscheins).

Wenn es um COVID-19 geht, sind Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin führend bei der Einführung eines Überwachungsstaates für die Biosicherheit.

Tatsächlich ist der Kreml seit der Ankündigung der Scamdemie Anfang 2020 ebenso wie der kollektive Westen an der Durchführung schädlicher menschen- und gesundheitsfeindlicher Maßnahmen unter der Leitung der Gesundheitstyrannei der WHO beteiligt.

Bild stammt von InfoBrics

Präsident Putin und sein Gesundheitsminister (und WHO-Vorstandsmitglied) Mikhail Albertovič Murashko haben beispielsweise für Massenimpfungen geworben.

Ihre Sputnik-V-Spritze ist praktisch identisch mit der Spritze des britisch-schwedischen Pharmariesen AstraZeneca. Tatsächlich hat der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) – der Kreml-Fonds, der Sputnik V finanziert – im Dezember 2020 eine Kooperationsvereinbarung mit AstraZeneca unterzeichnet.

Darüber hinaus hat Russland Impfvorschriften für bestimmte Regionen des Landes und Pflichtimpfungen für das Militär eingeführt.

Da es in Russland kein Äquivalent zum Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC gibt, ist es schwierig, genau festzustellen, wie viele Russen durch ihre experimentelle Sputnik-V-Impfung verletzt oder ermordet wurden. Dank des argentinischen Gesundheitsministeriums wissen wir jedoch, dass von den drei „Impfstoffen“, die die argentinische Regierung zur Verwendung zugelassen hat – Sputnik V, AstraZeneca und Chinas Sinopharm – die Sputnik-V-Injektion die meisten Nebenwirkungen verursacht und die beiden anderen Kandidaten weit hinter sich lässt.

Russische Ärzte wissen sehr wohl um die Gesundheitsrisiken, die mit Sputnik V verbunden sind, aber sie werden als „Terroristen“ abgestempelt und vom Staat mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen bedroht, wenn sie ihre Bedenken äußern. Aus Angst vor den Konsequenzen zensieren sich die meisten von ihnen selbst.

Wer glaubt, dass die biometrische Überwachung nur in China und im Westen stattfindet, der irrt. Herman Gref, der Vorstandsvorsitzende der russischen Sberbank und Mitglied des WEF-Kuratoriums (zusammen mit Ursula von der Leyden, Sie erinnern sich), hat sich mit dem russischen Telekom-Titan Rostelecom zusammengetan, um Digital Identification Technologies JV zu gründen, das ein einheitliches biometrisches System für ganz Russland schaffen wird.

Schon bald werden die armen propagierten und durchlöcherten Menschen in Russland keinen Zugang mehr zu staatlichen Diensten haben, wenn sie nicht ihre biometrischen Daten preisgeben – und damit die lästigen QR-Codes völlig überflüssig machen.

Sollte es uns überraschen, dass Putin und seine Funktionäre die individuellen Freiheiten nicht stärker einschränken als die Tyrannen des Westens? Warum sollten wir das sein? Was würde Putin daran hindern, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten? Nichts, was ich wüsste, es sei denn, die Menschen in Russland beginnen, sich zu mobilisieren und in großem Stil zu protestieren, wie es ihre französischen Brüder und Schwestern in Paris getan haben.

Bedenken Sie: Als Michail Gorbatschow an der Spitze der ehemaligen Sowjetunion stand, war er erklärtes Mitglied des globalistisch-eugenischen Club of Rome. Er tat sich auch mit dem kanadischen Globalisten und Eugeniker Maurice Strong zusammen, um das globale Nachhaltigkeitsprojekt Erdcharta in Verbindung mit der Agenda 21 zu gründen. Sowohl Gorbatschow als auch Strong waren führende Persönlichkeiten bei den ersten Schritten der UNO in Richtung Global Governance.

Nur weil die Sowjetunion untergegangen ist und Gorbatschow und Strong nicht mehr unter uns weilen, ist das kein Grund anzunehmen, dass Russlands vierundzwanzigjähriger Machthaber nicht die gleichen globalistischen Ziele verfolgt hat. In der Tat scheint Putin kaum der Typ zu sein, der anderen Staatsoberhäuptern das Rampenlicht überlässt, alles an sich reißt oder gefährlich größer und stärker wird als er selbst.

In Wahrheit sind die Mitglieder des BRICS-Blocks, Russland und China, nur eine weitere Version desselben totalitären Kontrollnetzes, das von den Technokraten im Westen errichtet wurde. Keiner von ihnen bietet seinem Volk irgendeinen Ausweg – irgendeine Rettung vor den Gefahren von Biologika, Biometrie und Biosicherheit.

In der Tat war China das Testfeld für alle totalitären Mechanismen, die auf den Rest der Welt losgelassen wurden oder werden. Während der Pseudopandemie hat China eine Reihe bösartiger COVID-19-Maßnahmen eingeführt – unmenschliche Abriegelungen, obligatorische QR-Codes, allgegenwärtige biometrische Überwachung, massenhafte Zwangsimpfungen, erzwungene – und durchgesetzte – Maskierungsvorschriften und ständige Tests. Kurz gesagt, China ist eine vollwertige wissenschaftliche Diktatur, auch bekannt als Technokratie.

Und was ist mit den anderen drei BRICS-Staaten: Brasilien, Indien und Südafrika?

Abgesehen davon, dass sie auf dem WEF-Zug, dem WHO-Zug, dem CDBC-Zug, dem Weltbank- und IWF-Zug und somit auf dem gesamten westlichen Hegemonialzug mitfahren, haben diese drei Länder irgendwelche Politiker oder politische Maßnahmen oder Programme eingeführt, die freiheitsorientiert sind und meine Eltern dazu bringen würden, dorthin zu fliehen?

Erstens: Brasilien. Das größte südamerikanische Land steht mit der Wahl von Luiz Inácio Lulada Silva (allgemein bekannt als „Lula“), dem 39. brasilianischen Präsidenten, unter der Fuchtel der globalistischen Kabale. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jair Bolsonaro, der sich weigerte, ein internationales Pandemie-Abkommen zu unterzeichnen und sich gegen bestimmte Aspekte des Betrugsprogramms wehrte, unterstützt Lula voll und ganz die monolithische, weltbeherrschende Agenda der WHO, von GAVI und des WEF.

Dies ist der Fall: Im Februar 2023 erklärte Lula, dass Familien nur dann Anspruch auf das berühmte Bolsa-Familienprogramm (BFP), ein Sozialprogramm für die Ärmsten der Armen, haben, wenn sie ihre Kinder impfen lassen, insbesondere mit der experimentellen Gentherapie COVID-19. Andernfalls verlieren sie die Leistungen, die ihnen im Rahmen des BFP gewährt werden.

Nächster Punkt: Indien. Im Gegensatz zu dem, was sowohl die Mainstream- als auch die alternativen Medien behaupten, wurde die Gates-Stiftung nie aus Indien „rausgeschmissen“. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. So gründete die Bill & Melinda Gates Foundation 2006 zusammen mit dem ehemaligen indischen Premierminister Manmohan die Public Health Foundation of India (PHFI).

Im Laufe der Jahre erhielt die PHFI Gelder von Pharmaunternehmen (z. B. GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson), von „Philanthropen“ (z. B. den üblichen Verdächtigen: Bill und Melinda Gates und den Rockefellers) und von Nichtregierungsorganisationen (z. B. der Weltbank und USAID). Als die WHO Anfang 2020 die „Pandemie“ ausrief, waren die Mitglieder des PHFI bestens gerüstet, um die nationale COVID-Taskforce der indischen Regierung zu gründen, zu beraten und zu leiten. Es ist daher nicht übertrieben zu sagen, dass das PHFI eine Schlüsselrolle bei der Steuerung aller COVID-19-Maßnahmen und der mit COVID-19-Injektionen verbundenen Politik in Indien spielte.

Zuletzt: Südafrika. In enger Zusammenarbeit mit den servilen Massenmedien des Landes verhängte die südafrikanische Regierung unter der Leitung von Präsident Cyril Ramaphosa eine der längsten und strengsten Ausgangssperren auf dem Kontinent. Die Auswirkungen der Schließung von Kleinbetrieben auf eine Bevölkerung, die größtenteils von wöchentlichen Subsistenzlöhnen abhängig ist, waren katastrophal. Da der Staat über ein Jahr lang keine Subventionen für Arme und Selbstständige bereitstellte, musste fast ein Viertel aller Kleinunternehmen schließen, und die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe.

Brian Pottinger, der für UnHerd schreibt, beschreibt die Folgen für jene mutigen Menschen, die es wagten, die irrsinnigen Abschottungsmaßnahmen der südafrikanischen Regierung in Frage zu stellen:

Ein ganzer Teil der Bevölkerung wurde faktisch kriminalisiert: In den ersten vier Monaten des Ausbruchs wurden 230.000 Bürger, 0,4 % der Bevölkerung, wegen Verstoßes gegen die Katastrophenverordnung angeklagt, darunter 311 Polizisten. Alle Anklagen wurden später fallen gelassen: Die Strafjustiz war einfach überfordert.

Es lässt sich also nicht rechtfertigen, das BRICS-Wirtschaftsmodell als nicht-globalisierende Alternative zum Globalisierungsschub des Westens zu bezeichnen, wenn es in Wirklichkeit nur eine andere Form der Globalisierung ist – ein anderer Ansatz der Globalisierung.

Wie das westliche Modell ist auch das BRICS-Modell strukturell inflationär. Wie das westliche Modell basiert auch das BRICS-Modell nicht auf dem freien Markt, sondern auf der Industriepolitik. Und bezeichnenderweise ist das BRICS-Modell, ebenso wie das westliche Modell, Teil der neuen internationalen Weltordnung. Es handelt sich um denselben dysfunktionalen Plan, nur mit anderen Bezeichnungen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Maida und Janko würden in keinem der heutigen BRICS-Staaten wirtschaftliche Freiheit, politische Freiheit, körperliche Freiheit, Freiheit im Gesundheitswesen oder geistige Freiheit finden.

*

Zugegeben, auf der Weltbühne gibt es Rivalitäten zwischen Großmächten. Für den Durchschnittsbürger mag es tatsächlich so aussehen, als lebten wir in einer multipolaren Welt, in der die geschwächten Nationen des Westens – angeführt vom schwindenden US-Imperium – auf der einen Seite der Kluft um die Vorherrschaft über die erstarkten Nationen des Ostens – angeführt von Russland und China – auf der anderen Seite der Kluft kämpfen.

„Aber Beispiele für Multipolarität gibt es viele“, betonen Sie.

Ich verstehe das: Da ist der Konflikt in der Ukraine, wo unschuldige Menschen auf beiden Seiten unnötig leiden und sterben.

Ich verstehe das: Es gibt Spannungen vor der chinesischen Küste, wo das amerikanische Imperium vergeblich versucht, die unvermeidliche Übernahme Taiwans durch China zu verhindern.

Ich verstehe das: Dasselbe langsam sterbende amerikanische Imperium versucht fieberhaft, die europäisch-russische Wirtschaftsintegration zu verhindern, indem es die Nord-Stream-2-Pipeline in die Luft sprengt, um Washington zu ermöglichen, seinen vorübergehenden Griff auf diese Region aufrechtzuerhalten, bis sein unausweichlicher wirtschaftlicher Zusammenbruch abgeschlossen ist.

Trotz des Anscheins der Multipolarität gibt es jedoch – wie ich zu Beginn dieses Artikels erwähnte – ein einziges globales Imperium, das auf einer höheren Ebene operiert. Oder man könnte sagen, auf der Ebene des tiefen Staates. Das unipolare Imperium existiert außerhalb des allgemeinen Wahrnehmungsfeldes der Mehrheit der Weltbevölkerung. Es transzendiert nicht nur die Ost-West-Teilung, sondern auch alle anderen Trennlinien zwischen den Nationen. Wir werden nun herausfinden, warum das so ist.

Das globale Imperium: Ein unipolares Gefängnis, ein digitaler Gulag

An der Spitze des globalen Imperiums steht „die Zentralbank aller Zentralbanken“ – die höchst geheime und nicht rechenschaftspflichtige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Ihre Aufgabe ist es, die Geld- und Fiskalpolitik für alle Zentralbanken rund um den Globus zu lenken und zu koordinieren. Auf diese Weise kontrolliert die BIZ direkt die weltweite Geldmenge und indirekt den Handel und die Volkswirtschaften.

Durch ihre einflussreiche und herausragende Stellung bildet die BIZ die Spitze einer pyramidenartigen Struktur, die aus einer leiterartigen Hierarchie von Organisationen und Institutionen besteht, die das globale Imperium bilden. Sie alle werden von dem geleitet, was ich die Parasitenklasse nenne.

Nach diesem vom britischen Forscher und Journalisten Iain Davis erstellten Diagramm der Globalen Öffentlich-Privaten Partnerschaft (G3P) ist die Struktur des globalen Imperiums so angelegt, dass die Befehlskette von der BIZ zu den Zentralbanken der Welt und von diesen zu…

…den politischen Entscheidungsträgern in den Denkfabriken. Dazu gehören verschiedene Rockefeller-Fonds und -Stiftungen sowie der von Rockefeller gegründete Club of Rome, die von Rockefeller gegründete Trilaterale Kommission und der von Rockefeller gegründete Council on Foreign Relations (CFR). Einige dieser Denkfabriken haben keine Rockefeller-Wurzeln, darunter das britische Pendant des CFR, das Royal Institute for International Affairs (RIIA), und das eugenische Chatham House, das von dem britischen Diplomaten Lionel Curtis nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde.

Die Think Tanks arbeiten mit der BIZ und den Zentralbanken zusammen, um internationale öffentlich-private politische Ziele festzulegen. Sobald diese übergeordneten Ziele formuliert sind, werden sie an…

…die politischen Verteiler, wie die von Rockefeller gegründeten Vereinten Nationen, die WHO und der Weltklimarat der UNO, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank, angebliche Philanthropen (man denke nur an die Bill & Melinda Gates Foundation), globale Unternehmen und NROs.

Wie der Name schon sagt, haben die Verteiler die Aufgabe, die Politik weit und breit, in alle Ecken der Welt zu verbreiten. Sie sorgen dafür, dass die Richtlinien auch in die Hände der Beamten auf der nächstniedrigeren Stufe gelangen, die als…

… die Durchsetzer der Politik. Zu ihnen gehören die verschiedenen militärischen Abteilungen, die Justiz, die Polizei und die Sicherheitskräfte sowie alle anderen Vollzugsorgane, die in alle Regierungsebenen (Bund, Länder, Gemeinden) integriert sind.

Diese staatlichen Strafverfolgungsorgane arbeiten mit ausgewählten „wissenschaftlichen“ Behörden zusammen, wie z. B….

…die US National Institutes of Health (NIH), die US Food and Drug Administration (FDA), die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die britische Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) und die britische Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

Alle diese Agenturen und Behörden müssen die Maßnahmen, die sie durchsetzen sollen, begründen. Sie schreiben oft Regeln und Vorschriften, Verordnungen und Kodizes für die Politik und geben sie dann an die Organisationen auf der untersten Sprosse der Leiter weiter. Iain Davis nennt sie…

…die „politischen Propagandisten“ – oder, höflich ausgedrückt, die Wahrnehmungsmanager.

Diese Medien- und PR-Organisationen, bestehend aus den Mainstream-Medien („Establishment“-Zeitungen, -Zeitschriften sowie Fernseh- und Radiosender), Social-Media-Plattformen (Facebook, YouTube, Twitter) und Faktenprüfern (Full Fact, PolitiFact, Snopes, AP Fact Check, Poynter usw.), arbeiten mit hybriden Kriegern (z. B. 77th Brigade und HutEighteen) und Anti-Hasskampagnen zusammen. Zu letzteren gehören das in den USA ansässige Southern Poverty Law Center (SPLC) und das im Vereinigten Königreich ansässige Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Die Aufgabe der Propagandisten besteht darin, die Öffentlichkeit – uns Milliarden einfacher Menschen, die unter der leiterähnlichen Pyramide stehen – dazu zu bringen, die Lügen, mit denen wir gefüttert werden, gedankenlos zu akzeptieren und die repressive Politik automatisch zu billigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte noch nie mit einem so allumfassenden totalitären, technokratischen Regierungssystem konfrontiert war.

Der Zweck dieses despotischen Imperiums besteht darin, die Grundfreiheiten der Menschen zu beschneiden, wenn nicht gar zu beseitigen, unseren Reichtum zu stehlen, unsere körperliche, moralische, emotionale und geistige Kraft zu schwächen, uns von unseren Freunden und Familien zu trennen und uns so von Kopf bis Fuß, von hier bis dort und überall zu kontrollieren, den ganzen Tag und die ganze Nacht.

Hinter den Kulissen sorgen die BIZ und die Zentralbanken bereits für den Zusammenbruch einiger großer Banken (man denke an die Banken Signature, Silicon Valley und First Republic). Von nun an wird die Zahl der Bankenzusammenbrüche nur noch zunehmen. Bald werden die größten Banken (z. B. JPMorgan Chase & Co.) damit beginnen, nicht nur große und mittelgroße Konkurrenten, sondern auch kleinere regionale und lokale Banken zu schlucken.

Sobald die Zentralbanken ihr geplantes KI-gesteuertes digitales Geld- und Finanzsystem vollständig implementiert haben, werden wir alle als Geiseln in ihrem globalen Imperium gehalten werden, verurteilt zu ihrem unipolaren Gefängnis, eingesperrt in ihrem digitalen Gulag.

Das kränkelnde amerikanische Imperium wird vorerst weiterbestehen. Aber nur, weil die Parasitenklasse, die sich jahrhundertelang von Amerikas Reichtum ernährt hat, immer noch das amerikanische Militär braucht, um ihre Aufträge – ihre Drecksarbeit – im Ausland zu erledigen. Sobald das von Konzernen kontrollierte US-Imperium wirtschaftlich und militärisch ausgedient hat und kein lebensfähiger Wirt mehr ist, werden dieselben gierigen Parasiten ein Festmahl veranstalten, um alle Feste zu beenden – mit dem Ziel, diese einst starke, prahlerische Nation bis auf den letzten Tropfen auszutrinken. Kein Imperium hat den Generationen von Blutsaugern standgehalten.

Auch Putin ist in den Augen der parasitären Globalisten entbehrlich und entbehrlich. Er kann ihre Gunst nicht einfach dadurch gewinnen, dass er ihre Agenda mitspielt, auch wenn er sich selbst als einer von ihnen sieht. Wenn Russland nicht aufpasst, wird es Stück für Stück zerstückelt werden. Seine wertvollen Ressourcen werden weggeschnappt und verkauft. Es wird in ein Land mit kriegerischen Lehen verwandelt werden. Parasiten ernähren sich gleichberechtigt.

Selbst einfache Leute wie Sie und ich sind nicht immun gegen die Klasse der Parasiten, die sich an jeden anheften, der bereit ist, ihr Wirt zu sein, und ihn absorbieren. Unabhängig davon, wo wir uns befinden, leben wir alle, in unterschiedlichem Maße, bereits in der Reichweite der Tentakel des globalen Imperiums der Parasiten.

ENDGÜLTIGE SCHLUSSFOLGERUNG

Und das bringt uns zurück zu der Frage, die ich zu Beginn dieses Artikels gestellt habe: Wenn meine Eltern in den letzten 58 Jahren an ihrem Geburtsort, der Region, die heute als das ehemalige Jugoslawien bekannt ist, geblieben wären und erst jetzt, im Jahr 2023, beschließen würden, dass sie die Unterdrückung ihrer Rechte durch den technokratischen Staat satt haben, wohin würden sie dann gehen, um Freiheit zu finden?

Mein 96-jähriger Vater beantwortete diese Frage, als ich sie ihm kürzlich stellte.

„Wenn ich wüsste, wie die Welt heute aussieht“, antwortete er, „würde ich wahrscheinlich nirgendwo hingehen. Ja, Weißrussland ist das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, sich nicht an das COVID-Narrativ zu halten, aber ich würde höchstwahrscheinlich in meinem Heimatland Kroatien bleiben. Ich würde mich einem Netzwerk von Gleichgesinnten anschließen – wie dem Journalisten Andrija Klarić vom Slobodni podcast -, damit wir gemeinsam Lösungen für diesen Albtraum finden können.“

Dieser Artikel ist im Gedenken an meine Mutter Maida und zu Ehren ihres Jugendfreundes Franc geschrieben, der sie und ihren Mann Janko auf ihrer Flucht vor der Repression in Jugoslawien und dem möglichen Tod durch ein Erschießungskommando bewahrte.

Es ist auch eine Hommage an meinen Vater Janko, der mich dazu gebracht hat, meine Augen für die hässlichen, wenn auch verborgenen Realitäten der Welt zu öffnen. Mit Beharrlichkeit und Geduld hämmerte er mir als Teenager ein, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Er sagte mir, ich solle immer alles in Frage stellen, so viele verschiedene Perspektiven wie möglich einnehmen, wenn ich mich mit einem Thema befasse, und vor allem „der Spur des Geldes folgen, denn sie lügt nie.“

Sie würden wollen, dass ich das globale Imperium und seine ruchlose Agenda entlarve und zurückweise. Sie würden eine wirklich multipolare Welt begrüßen. Eine Welt, in der „wir, das Volk“ in Frieden leben, das gottgegebene Recht eines jeden auf Freiheit, Privatsphäre und individuelle Souveränität respektieren und auf eine Weise zusammenarbeiten, die der gesamten Menschheit zugute kommt und unsere schöne, reiche Erde segnet.