Die Kehrseite der neuen Normalität

Michael J. Sutton

Die neue Normalität in der Welt nach der Pandemie hat sowohl eine Schattenseite als auch eine positive Seite. Betrachten wir zunächst die Schattenseite. Jetzt, da Amerika die Covid-Notstandsgesetze aufgehoben hat, möchte jeder wieder „zur Normalität“ zurückkehren. Sie sehnen sich nach den alten Routinen, dem vertrauten Lebensstil und den bequemen Freiheiten. Das Problem für Amerika und andere Nationen, die sich im Einklang mit der unheiligen Dreifaltigkeit von Impfvorschriften, Lockdowns und Masken verhalten haben, ist, dass eine Rückkehr zur Normalität unmöglich ist.

Die Welt hat sich verändert, und zwar insgesamt nicht zum Besseren. Wir haben uns verändert. Unsere Regierung hat sich verändert. Unsere Werte haben sich geändert. Covid-19 hat uns ein ungerechtes Erbe an neuen Denkweisen, neuen Werten und neuen Erwartungen hinterlassen. Es ist insgesamt ein ungerechtes System. Es ist ein ungerechtes System. Es ist ein System, das die Ungleichheit verschärft, Konformität belohnt und für Spaltung sorgt. Die Werte, die es fördert, sind ein Krebsgeschwür, das sich im Gewebe unserer Nationen und in unseren Herzen ausbreiten wird. Unsere Kinder und Enkelkinder werden über uns urteilen, wenn wir überhaupt überleben.

Was die Krankheit anbelangt, so breitet sie sich unvermindert und ungebremst aus, kaum ausgelöscht durch die Impfstoffe, die sie eigentlich töten sollten. Menschen sterben weiterhin, Leben werden weiterhin zerstört, und die Regierung sagt wenig oder fast gar nichts mehr, außer dass sie über Auffrischungsimpfungen, soziale Distanzierung und das Tragen von Masken spricht. Aber das ist schwach und halbherzig, wie ein Mann, der versucht, dir etwas zu geben, das er nicht mehr haben will. Halt die Klappe und zieh weiter“, sagen sie. Einige mögen sich wegen Long Covid an die Brust klopfen, aber man erwartet von uns, dass wir die letzten drei Jahre vergessen, weil wir unsere Freiheiten wieder haben, zumindest was davon übrig ist.

Covid-19 entwickelt sich als eine Reihe von Stämmen weiter und richtet auf der ganzen Welt Tod, Verwüstung und Chaos an, sogar unter den Menschen, von denen uns gesagt wurde, dass sie niemals krank werden, ins Krankenhaus kommen oder sterben würden, den Geimpften. Hätten die Regierungen die Absicht gehabt, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, wäre das Kriegsrecht fortgesetzt worden, aber bei diesen Übeln ging es um soziale Kontrolle, Loyalitätstests und Lackmustests für die Zukunft und nicht um die öffentliche Gesundheitspolitik. Es handelte sich um Machtmissbrauch und Korruption in einem Ausmaß, das im Westen bisher unbekannt war, zumindest eine Zeit lang.

Lassen Sie uns klarstellen, was nicht geschehen wird. Es wird keine Gerichtsverfahren gegen die Verantwortlichen für die Abschottungspolitik oder ihre Hintermänner aus der Wirtschaft geben. Es gibt derzeit Untersuchungen und Ermittlungen, und sie werden insgesamt die Lockdown-Ideologie, die Impfstoffpolitik und die Reaktionen der Regierungen entlasten, auch wenn einige im Nachhinein die negativen Aspekte der Covid-Hysterie beklagen mögen. Wenn das Narrativ über die Wirksamkeit von Impfstoffen zusammenbricht, werden alle auf Unwissenheit plädieren und sagen: „Nun, wir wussten es ja nicht“.

Die Korrupten werden geschützt, diejenigen, die von Covid-19 finanziell profitiert haben, werden noch reicher, und die Opfer werden ignoriert. So funktioniert die Welt. Wenn Sie sie ändern wollen, dann machen Sie eine Revolution, aber wie Lenin herausfand, werden Sie eine Menge Menschen töten müssen, und vielleicht ist es eine leichte Überreaktion auf eine Katastrophe der öffentlichen Gesundheit.

Was sind einige der negativen Merkmale der neuen Normalität?

1 – Es wird in einer Vielzahl von Branchen und Berufen dauerhafte Impfvorschriften geben, bis sie durch das Rechtssystem besiegt werden. Diese Branchen konzentrieren sich auf den Gesundheitssektor, umfassen aber auch Berufe und Organisationen, die mit „gefährdeten Menschen“ arbeiten. Der willkürliche Charakter solcher Gesetze, ihre Unwirksamkeit und ihre Anfälligkeit für Klagen lassen vermuten, dass der letzte Wahnsinn der Covid-Hysterie im Gesundheitssektor seinen Lauf nehmen wird. Auch wenn die Impfstoffe eine Ansteckung, Übertragung, Krankenhauseinweisung oder den Tod nicht verhindern, werden ungeimpfte Personen nicht in der Lage sein, eine Erwerbstätigkeit an diesen Arbeitsplätzen auszuüben. Diese dauerhaften Auflagen verstoßen gegen eine Vielzahl von Menschenrechtsverpflichtungen und Antidiskriminierungsgesetzen. Wenn Patienten nicht verpflichtet sind, ihre Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten, dann sind Impfverpflichtungen für Beschäftigte an diesen Arbeitsplätzen unsinnig.

2 – Covid-bedingte Arbeitslosigkeit und Armut sind weithin akzeptiert. Viele Millionen Menschen haben aufgrund ihrer Einstellung zu den Impfstoffen ihren Arbeitsplatz verloren. Diese Opfer von Covid-19 hatten eine ungewisse wirtschaftliche Zukunft. Die Institutionen, die sie eigentlich schützen sollten, ließen sie im Stich. Das Schweigen der Lehrergewerkschaften, der Krankenpflegegewerkschaften, der Gewerkschaften des Gesundheitswesens und der Ärzteverbände im Allgemeinen war ohrenbetäubend. Die beste Form der Fürsorge ist ein Arbeitsplatz, und dennoch zwang die Covid-Hysterie Millionen gegen ihren Willen in die Fürsorge. Das Leid dieser Menschen ist nur eine weitere Gruppe, gegen die unsere Wohlfahrtsgesellschaft nichts unternehmen wird. Ein Mensch, der seine letzte Auffrischungsimpfung erhalten hat, kann für den Rest seines Lebens von Arbeitslosenunterstützung leben, während seinem ungeimpften Bruder oder seiner ungeimpften Schwester das Recht auf einen Arbeitsplatz in einer Branche verweigert wird, für die sie geeignet, ausgebildet und vorbereitet sind. Das ist eine Gemeinheit, aber was erwartet man von einem Sozialsystem, in dem es um Politik und nicht um Vorsorge geht?

3 – Es wird eine hartnäckige Weigerung geben, von korrupten Impfstoffnarrativen abzurücken. Es gab einige hochkarätige Geständnisse und Reuebekundungen von Menschen, die einst gläubige Anhänger der Covid-19-Ideologie waren, aber insgesamt ist die ursprüngliche Struktur der Covid-Hysterie intakt geblieben. Die Zeit wird es zeigen. Es gibt genügend Beweise für die vollständige Auflösung der Covid-Ideologie und ihre Ersetzung durch eine neue Sichtweise, aber es gibt viel zu viele wichtige Menschen, deren Leben und Ruf mit einer kontinuierlichen Hingabe an das aktuelle Narrativ verbunden sind. Diejenigen, die Trump lieben, wissen das: Fauci war zwar ein wichtiger Akteur, aber er war ein Regierungsangestellter, und die letztendliche Verantwortung für alle politischen Maßnahmen während einer Amtszeit des Präsidenten liegt beim amtierenden Präsidenten. Er oder sie kann den Erfolg für sich beanspruchen und den Misserfolg für sich reklamieren. Das ist der Preis der Führung im amerikanischen System. Das nennt man amerikanische Demokratie.

4 – Es gibt viel engere Verbindungen zwischen Kirche und Staat, die unvorhersehbare Folgen haben werden. In Australien und Amerika haben sich die Kirchen bei der Covid-Hysterie ins Fäustchen gelacht. Viele erhielten Millionen an Subventionen, Auszahlungen und anderen finanziellen Vorteilen, vielleicht Karotten, um die Schließung der Kirchen und ihr Schweigen zu mildern. Normalerweise äußern sich die Kirchen immer in der Öffentlichkeit, aber während der Covid-Hysterie waren sie sehr still. Vielleicht waren sie zu sehr damit beschäftigt, ihr Geld zu zählen, oder sie fürchteten, die Regierung würde sich ihr Vermögen holen, wenn sie sich nicht fügten, oder, Gott bewahre, von ihnen erwarten, dass sie wie alle anderen Steuern zahlen.

5 – Die Verhängung des Kriegsrechts als Mittel zur Überwindung nationaler Krisen findet breite Zustimmung. Für die meisten wohlhabenden Mitglieder der herrschenden Klasse war der Covid-19 eine gute Sache. Sie sahen die Aufhebung der Menschenrechte und der demokratischen Freiheiten (an die sie nicht wirklich glauben) als notwendig für das nationale Wohl an. Natürlich lebten viele in isolierten Blasen, immun gegen das soziale und wirtschaftliche Chaos der Pandemie. Covid-19 war ein Loyalitätstest für die Bürger und ein Lackmustest für die Zukunft, vorwiegend für die Mittelschicht, die normalerweise vergessen wird. Nur wenige Menschen haben gegen das Ende der Demokratie protestiert, und so stirbt die Demokratie.

6 – Es fehlt an Reue über die Dämonisierung der Bürger. Die Denunziation der Ungeimpften, ja die Schaffung dieser Kategorie von Menschen war meiner Meinung nach der schlimmste Aspekt der Covid-Hysterie, und er bleibt der bösartigste. Ich war erstaunt und bin immer noch erstaunt darüber, wie dumm der Westen war. Es hat uns als unglaubliche Heuchler entlarvt, die der Welt sagen, sie solle alle Minderheiten willkommen heißen, während wir gleichzeitig fröhlich, freudig und enthusiastisch eine neue Minderheit verurteilen. Der Schaden, den dies dem moralischen Ansehen des Westens zugefügt hat, ist unabsehbar.

7 – Das anhaltende Schweigen der Akademie, des alten Radikalismus, der alten Linken und der alten Rechten. Die Milliarden, die während der Covid-Hysterie vor vielen Menschen baumelten, reichten aus, um sie zum Schweigen zu bringen. Viele Linke und Rechte, die sich ein Leben lang der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Revolution verpflichtet fühlten, lobten nur die Abschaffung der Menschenrechte durch den Staat und die Aufhebung der Demokratie. Die Gruppen und Einzelpersonen, die schwiegen, sowie die Kirchen, die sich schlossen, das Geld nahmen und den Mund hielten, bewiesen ihre intellektuelle Ohnmacht, ihre Irrelevanz und ihren Mangel an Integrität. Wenn eine solche Person während der Covid-Hysterie mittellos geworden wäre, ihre Haltung rein persönlich gewesen wäre, den Fehler ihres Weges eingesehen und versucht hätte, Licht in die Dunkelheit zu bringen, einschließlich des Eingeständnisses ihrer eigenen persönlichen Mitschuld, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber diese Gruppen und Organisationen nahmen viel Geld von der Regierung, lebten bequem während der Covid-Hysterie, machten oft ein Vermögen – viele Kirchen taten das -, sodass alles, was sie jetzt sagen, hohle Worte, tote Phrasen und illusorische Vorstellungen sind. Sie sind moralisch und geistig bankrott.

Der Verfall der Akademien hält seit Generationen an und ist nicht überraschend. Festangestellte Akademiker sind oft vorsichtig, welche Kämpfe sie ausfechten, und nicht festangestellte Mitarbeiter müssen sich anpassen, wenn sie nicht wollen. Einige der alten Hippies haben weiter gekämpft, aber die meisten nicht. Der Slogan „Make love and not war“ wurde ersetzt durch „Ich bin geimpft. Du bist willkommen“. Viele der alten Hippies eilen heute zu ihren Auffrischungsimpfungen und lassen sich mehr spritzen als Junkies. Was die westlichen Marxisten anbelangt, die nicht den Tod der Ungeimpften fordern, so sind die meisten von ihnen zu sehr mit ihren Weinkellern, Lehraufträgen und der Bezahlung der Studiengebühren ihrer Kinder beschäftigt, als dass sie sich herablassen würden, unter uns Sterblichen zu wandeln. Die Covid-Hysterie hat sie kaum aus der Fassung gebracht.

Zusammengenommen sind diese Merkmale weder positiv, noch lassen sie echte Hoffnung für die Zukunft aufkommen. Die neue Normalität bedeutet die Unterordnung der Bevölkerung, die auf die nächste Krise vorbereitet wird. Die Notstandsgesetze, das Kriegsrecht oder wie auch immer man es nennen möchte, waren die Instrumente von Tyrannen und Tyrannei. Sie sind die Embleme des Neofaschismus, mit dem wir es heute zu tun haben: die wirtschaftliche Übernahme des Staates und das Ende des alten Systems der repräsentativen Demokratie.

Manche nennen es „Korporatismus“, andere „Faschismus“, oder vielleicht ist es eine Wiederbelebung des unverfälschten, ungehemmten Kapitalismus. Wir alle wissen, wie es aussieht, aber wir sind uns nicht einig, wie wir es beschreiben sollen; vielleicht brauchen wir nur etwas mehr Zeit. Die Politiker vertreten zwar jemanden, aber das sind in der Regel die Mächtigen und die Reichen, und die einfachen Leute sind sich selbst überlassen.

Was ich in Covid-19 gesehen habe, ist, dass viele Menschen den Faschismus lieben, ihn umarmen und von ihm begeistert sind, vor allem wenn es jemanden gibt, dem man die Schuld geben kann. Wir sollten nie jemandem die Schuld geben. Moderne Probleme sind in der Regel zu komplex, um überhaupt daran zu denken, jemandem die Schuld zu geben. Die Versuchung, eine Gruppe von Menschen für ein komplexes soziales Problem verantwortlich zu machen, deutet auf ein tiefgreifendes, tiefes gesellschaftliches und individuelles Versagen hin.

Es handelt sich nicht um oberflächliches Versagen. Es liegt im Fundament, in den Sehnen des sozialen Lebens, in der Struktur der Gesellschaft und in den Herzen, den Seelen und dem Verstand der Menschen, die Wahrheit und Moral für Lügen und persönliches Versagen aufgegeben haben. Doch nach Jahrhunderten der Prahlerei und des Geredes ist das Beste, was der Westen tun kann, eine andere Gruppe zu finden, die er verurteilen, verfolgen und beschuldigen kann.

Die große und perverse Ironie ist, dass dieselben Leute, die sagten: „Folgt der Wissenschaft“, den Begriff „Die Ungeimpften“ erfunden haben. Die so genannten Liebhaber der Wissenschaft ertranken in Vorurteilen und Irrationalismus und verfolgten diejenigen, die nicht geimpft waren. Das war keine Wissenschaft, das war eine tiefe Ignoranz, ein tiefes Missverständnis der menschlichen Natur und ein tiefes Versagen der westlichen Moral.

Ich könnte sagen, Gott soll uns helfen, aber warum sollte er sich die Mühe machen? Nach Tausenden von Jahren, in denen Gott auf unterschiedliche Weise zu uns gesprochen hat, hören wir immer noch nicht auf ihn, und wir lernen nie.