Die Kiewer Streitkräfte haben mehrere Notunterkünfte für Menschen angegriffen, die wegen des Dammbruchs in Kachowka evakuiert worden waren, erklärte der amtierende Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo, am 10. Juni.

Der Angriff auf die Notunterkünfte fand gegen 5 Uhr morgens Ortszeit statt. Nach Angaben von Saldo wurden britische Storm Shadow-Raketen eingesetzt. Bei dem Angriff gab es mindestens ein Todesopfer.

Auch das Schwarzmeerdorf Zhelezny Port wurde in der Nacht beschossen, wobei ein Hotel, in dem die Evakuierten untergebracht waren, zerstört wurde.

„Die gezielten Angriffe werden mit britischen Raketen durchgeführt, die an das Kiewer Regime geliefert werden, um die zivile Infrastruktur zu ‚befrieden’“, schrieb Saldo.

Bereits am 9. Juni waren ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden, nachdem mehrere von Kiew abgefeuerte Raketen ein Kindersommerlager in derselben Gegend getroffen hatten. Laut Saldo wurden am Tatort auch die Trümmer von Storm Shadows gefunden.

Der von Russland kontrollierte Kachowka-Staudamm in der Region Cherson wurde Anfang der Woche durch Angriffe des Kiewer Regimes zerstört. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben, und Tausende wurden von Überschwemmungen bedroht.

Unterdessen wurden zwei ballistische Raketen von der Luftabwehr über der russischen Krim abgeschossen, wie der Chef der Region mitteilte. Sergej Aksjonow sagte, dass es sich bei den Raketen um das ukrainische Grom-2-System gehandelt haben soll.

Der Beamte sagte, es habe bei dem Angriff weder Opfer noch Zerstörungen gegeben.

https://southfront.org/kyiv-launched-uk-supplied-missiles-at-flood-shelter-in-southern-kherson/

Die Kiewer Streitkräfte haben mehrere Notunterkünfte für Menschen angegriffen, die wegen des Dammbruchs in Kachowka evakuiert worden waren, sagte der amtierende Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo, am 10. Juni.

Der Angriff auf die Notunterkünfte fand gegen 5 Uhr morgens Ortszeit statt. Nach Angaben von Saldo wurden britische Storm Shadow-Raketen eingesetzt. Bei dem Angriff gab es mindestens ein Todesopfer.

Auch das Schwarzmeerdorf Zhelezny Port wurde in der Nacht beschossen, wobei ein Hotel, in dem die Evakuierten untergebracht waren, zerstört wurde.

„Die gezielten Angriffe werden mit britischen Raketen durchgeführt, die an das Kiewer Regime geliefert werden, um die zivile Infrastruktur zu ‚befrieden’“, schrieb Saldo.

Bereits am 9. Juni waren ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden, nachdem mehrere von Kiew abgefeuerte Raketen ein Kindersommerlager in derselben Gegend getroffen hatten. Laut Saldo wurden am Tatort auch die Trümmer von Storm Shadows gefunden.

Der von Russland kontrollierte Kachowka-Staudamm in der Region Cherson wurde Anfang der Woche durch Angriffe des Kiewer Regimes zerstört. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben, und Tausende wurden von Überschwemmungen bedroht.

Unterdessen wurden zwei ballistische Raketen von der Luftabwehr über der russischen Krim abgeschossen, wie der Chef der Region mitteilte. Sergej Aksjonow sagte, dass es sich bei den Raketen um das ukrainische Grom-2-System gehandelt haben soll.

Der Beamte sagte, es habe bei dem Angriff weder Opfer noch Zerstörungen gegeben.