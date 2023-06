COVID-Propaganda-Rundschau: Pfizer wusste, dass mRNA-Spritzen Säuglinge im April 2021 krank machen

Gynäkologen haben wegen der Schäden, die mRNA-Spritzen bei schwangeren Müttern und ihren Babys anrichten, Alarm geschlagen. Jetzt wissen wir, dass Pfizer von diesen Schäden wusste und versuchte, die Beweise zu vertuschen. Dennoch wird in der Propaganda weiterhin empfohlen, dass alle schwangeren Frauen die mRNA-Injektionen erhalten sollten. Das Fehlen einer informierten Zustimmung ist an sich schon ein Verbrechen.⁃ TN Editor

Die neuesten Informationen über die „neue Normalität“ – eine Chronik der Lügen, Verzerrungen und des Missbrauchs durch die Public Health™-Behörden.

Aus internen Pfizer-Dokumenten, die per Gerichtsbeschluss an die Öffentlichkeit gelangten, wissen wir nun, dass das Unternehmen bereits im April 2021 von den Risiken seiner mRNA-Gentherapie für Säuglinge wusste.

Über Schwangerschaft und Stillzeit Cumulative Review:

„Die Sicherheitsdatenbank von [Pfizer] wurde nach allen BNT162b2-Impfstofffällen durchsucht, bei denen eine Exposition gegenüber dem Impfstoff während der Schwangerschaft (Mutter und/oder Kind) oder eine Exposition des Kindes über die Stillzeit berichtet wurde, und zwar von Anfang an bis zum 28. Februar 2021. Eine Suche in der Pfizer-Sicherheitsdatenbank ergab 673 Fallberichte. … Von den 673 Fallberichten, die bei der Suche identifiziert wurden, betrafen 458 eine BNT162b2-Exposition während der Schwangerschaft (Mutter/Fötus) und 215 eine Exposition während des Stillens… In 174 der 215 Berichte wurde keine andere SAR als ‚Exposition über die Muttermilch/Exposition der Mutter während des Stillens‘ berichtet. In den verbleibenden 41 Fällen wurden bei den Säuglingen nach BNT162b2-Exposition während der Stillzeit SARs gemeldet.“

Wenn man kurz nachrechnet, bedeutet dies, dass Pfizer bei nicht weniger als 19 % der Babys – also fast 1 von 5 -, die den durch die mRNA-Spritze erzeugten Spike-Proteinen ausgesetzt waren, unerwünschte Wirkungen dokumentiert hat.

Keiner dieser Befunde wurde natürlich von Pfizer, den Public Health™-Behörden oder den staatlichen Medien, die der biomedizinische Staat effektiv besitzt, freiwillig veröffentlicht.

Bis zum heutigen Tag empfiehlt die CDC allen schwangeren Frauen, sich impfen zu lassen, ebenso wie die etablierten Medien.

„Am Dienstag gab die WHO eine Warnung heraus, dass es zwischen Juni 2022 und März 2023 in Wales und England einen Anstieg von ’schwerer Myokarditis‘ bei Neugeborenen und Säuglingen gegeben hat“, so The Epoch Times.

Über die Weltgesundheitsorganisation:

„Am 5. April 2023 informierte der nationale IHR Focal Point für das Vereinigte Königreich die WHO über einen Anstieg schwerer Myokarditis bei Neugeborenen und Kleinkindern in Verbindung mit Enterovirus-Infektionen in Wales im Vergleich zu 2021. Zwischen Juni 2022 und März 2023 traten in Wales und Südwestengland 15 Neugeborene und Kleinkinder mit einem Bild auf, das mit einer neonatalen Sepsis vereinbar ist. Enterovirus-Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) bestätigten in neun Fällen das Vorhandensein von Coxsackie B3 oder Coxsackie B4. Bis zum 20. April 2023 wurden drei Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, vier Patienten wurden ambulant behandelt und zwei waren gestorben.“

Enteroviren sind im Gegensatz zur mRNA-Manipulation bei Schwangeren nichts Neues. Es ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Dennoch räumt die WHO in demselben Bericht ein, dass in den vorangegangenen sechs Jahren nur ein einziger Fall von Myokarditis bei Säuglingen in derselben Region festgestellt wurde.

Plötzlich und aus heiterem Himmel entwickeln Säuglinge auf magische Weise einen Anstieg der Myokarditis durch Enteroviren?

So funktioniert The Science™.

WHO-Chef warnt vor einer „noch tödlicheren Pandemie

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erschien bei den Vereinten Nationen, um eine biomedizinische Drohung in Form einer humanitären Warnung auszusprechen:

„Das Ende von COVID-19 als globaler Gesundheitsnotfall bedeutet nicht das Ende von COVID-19 als globale Gesundheitsbedrohung.

Die Gefahr des Auftretens einer weiteren Variante, die neue Krankheits- und Todesfälle verursacht, bleibt bestehen, und die Gefahr des Auftretens eines weiteren Erregers mit einem noch tödlicheren Potenzial bleibt bestehen.“

Was weiß dieses kleine Wiesel, was die Öffentlichkeit nicht weiß? Und warum wird gegen ihn nicht vom Internationalen Strafgerichtshof wegen terroristischer Drohungen ermittelt?

Weiß er etwas über die geheimen US-Biolabore, die über die ganze Welt verstreut sind, auch im aktiven Kriegsgebiet der Ukraine?

Erste COVID-Impfungs-Schadensersatzklage startet durch

Die COVID-Impfungs-Hersteller Pfizer, Moderna und andere sind – meiner Ansicht nach zu Unrecht – immun gegen jegliche Haftung für Schäden, die Menschen entstanden sind, die ihre experimentellen Gentherapien einnahmen.

Aber die staatlichen Akteure, die mit ihnen zusammenarbeiten, sind nicht immun gegen die Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes durch die Zensur der COVID-„Fehlinformationen“.

Über die New Civil Liberties Alliance:

„[NCLA] reichte eine Klage gegen die laufenden Bemühungen der Bundesregierung ein, in Zusammenarbeit mit Social-Media-Unternehmen und dem Stanford Internet Observatory’s Virality Project Online-Selbsthilfegruppen zu überwachen und zu zensieren, die sich an durch Covid-Impfstoffe Geschädigte wenden… Die Kläger wurden in den sozialen Medien stark zensiert, weil sie ihre persönlichen Erfahrungen mit anderen, die nach der Einnahme des Impfstoffs medizinisch geschädigt wurden, teilten und Ratschläge, medizinische Forschungsergebnisse und Unterstützung austauschten. Weil sie über ihre persönlichen Erfahrungen berichteten und versuchten, mit anderen Impfgeschädigten in Kontakt zu treten, wurden die Beiträge der Kläger wiederholt als Fehlinformationen gekennzeichnet oder ganz entfernt. Ihre Konten in den sozialen Medien laufen ständig Gefahr, gesperrt oder deaktiviert zu werden, nur weil sie sich mit anderen Nutzern in privaten Selbsthilfegruppen austauschen, die nur Impfgeschädigten offenstehen, und weil sie Ansichten teilen, die die Regierung als Fehlinformationen betrachtet. Selbst wenn sie falsche Informationen verbreiten würden, spielt die Bundesregierung nach dem Ersten Verfassungszusatz keine Rolle bei der Überwachung der privaten Äußerungen dieser Kläger oder der Auswahl von Gewinnern und Verlierern auf dem Markt der Ideen. Ebenso wenig darf die Regierung Privatpersonen dazu veranlassen, ermutigen oder fördern, das zu tun, was ihr verfassungsrechtlich verboten ist, nämlich wahrheitsgemäße Äußerungen über Impfschäden zu zensieren. Aber genau das hat die Bundesregierung getan, indem sie die im Ersten Verfassungszusatz verankerte Garantie der freien Meinungsäußerung aushöhlte und durch eine staatlich verordnete Zensur ersetzte.“

Zu den namentlich genannten Beklagten gehören:

Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre

Sekretär des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste Xavier Becerra

Digitaler Direktor des Weißen Hauses für das COVID-19-Reaktionsteam Clark Humphrey

Sekretär des Ministeriums für Innere Sicherheit Alejandro Mayorkas

Joseph Biden

Die ehemalige Biden-Pressesprecherin und jetzige MSNBC-Nachrichtensprecherin Jen Psaki war in ihrer früheren Position nicht zimperlich, wenn es darum ging, die Zensurkampagne direkt vom Podium des Präsidenten aus zu steuern. Ihre Hybris zeigt, wie tief wir in den tyrannischen Kaninchenbau gefallen sind.

Die Verfassungswidrigkeit liegt auf der Hand. In Anbetracht dessen stellt sich für diejenigen unter uns, die für eine gerechte und harte Bestrafung sind, die Frage: Warum setzen sich die schwachen GOP-Pharmacucks im Repräsentantenhaus mit republikanischer Mehrheit nicht stärker für diese Sache ein?

Vielleicht beantwortet sich die Frage von selbst.

