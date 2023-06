Ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses gibt brutale Erklärung zu Skull and Bones ab

Das okkulte politische Establishment tut alles, um die Verbrechen von Joe Biden zu vertuschen, weil es um jeden Preis an der Macht bleiben will. Das hat der ehemalige Sprecher des US-Repräsentantenhauses Newt Gingrich gesagt.

Er sagte bei Fox Business, dass das Establishment – die Leute, die in Harvard und Yale und Princeton studiert haben, die Leute, die zu Skull and Bones gehören – ein gemeinsames Ziel haben: die Macht über das amerikanische Volk zu erhalten.

Sie sehen, dass mehr und mehr Amerikaner die Nase voll haben von der korrupten Elite, sagte Gingrich. Er fügte hinzu, dass der wirksame Boykott gegen wachmachende Unternehmen wie Target und Anheuser-Busch ein Vorbote der Dinge ist, die da kommen.

NEWT GINGRICH: „Die Leute, die zu Skull & Bones gehören, alle diese Leute sind vereint … um die Macht über das amerikanische Volk zu behalten. Sie beobachten einen stetigen Aufschwung von Amerikanern, die genug von einer korrupten Elite haben, die versucht, Dinge durchzusetzen.“

NEWT GINGRICH: “The folks who belong to Skull & Bones, all of those people are united… to retain power over the American people. They are watching a steady upsurge of Americans who are sick and tired of a corrupt elite that’s trying to do things.” pic.twitter.com/qSqRIXwYf8