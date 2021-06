Auf dem Weg zu einer „Dritten Welle“? Kampf gegen „die gefährliche Delta-Variante“. Das „Mathematische Abriegelungsmodell“

Von Michel Chossudovsky: Er ist ein preisgekrönter Autor, Professor für Wirtschaftswissenschaften (emeritiert) an der Universität von Ottawa, Gründer und Direktor des Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal, Herausgeber von Global Research. Er hat als Gastprofessor in Westeuropa, Südostasien, dem Pazifik und Lateinamerika gelehrt. Er diente als Wirtschaftsberater für Regierungen von Entwicklungsländern und war als Berater für mehrere internationale Organisationen tätig.

Die Angstkampagne hat wieder einmal einen Gang höher geschaltet.

Ist eine neue weltweite Abriegelung als Mittel zur Bekämpfung der „gefährlichen“ Covid-Variante mit dem Namen „Delta“ vorgesehen.

Die im vergangenen Jahr erstmals in Indien identifizierte SARS-CoV-2-Delta-Variante war „vermutlich der Auslöser für die tödliche zweite Infektionswelle in diesem Sommer in Indien“.

Nach sogenannter „wissenschaftlicher Meinung“ soll sie sich nun weltweit ausbreiten, in etwa 80 Ländern.

Laut BBC:

„Delta plus wurde auch in neun anderen Ländern gefunden – USA, Großbritannien, Portugal, Schweiz, Japan, Polen, Nepal, Russland und China – im Vergleich zum ursprünglichen hochansteckenden Delta-Stamm, der sich nun in 80 Ländern ausgebreitet hat.“

Das Weiße Haus stimmt in der Propaganda wie folgt mit ein:

„Hier ist der Deal: Die Delta-Variante ist ansteckender, sie ist tödlicher, und sie breitet sich schnell auf der ganzen Welt aus – und macht junge, ungeimpfte Menschen anfälliger denn je.

Joe Bidens vorgeschlagene „Lösung“ ist:

„Bitte, lassen Sie sich impfen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Lasst uns diesen Stamm ausrotten, bevor es zu spät ist.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Auf dem Weg zu einer dritten Welle?

.

Britische Gesundheitsbehörden behaupten nun, dass die neuen Fälle der Delta B1.617. Variante, das Risiko einer Krankenhauseinweisung um das 2,7-fache erhöhen, (nach Public Health England).

Was ist die „Wissenschaft“ hinter dieser Desinformationskampagne.

Im Juni 2021 gab Public Health England (PHE) einen Bericht mit dem Titel SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical Briefing 16, heraus, der Richtlinien für den Nachweis der Delta-Variante enthält.

Das Technical Briefing 16 beinhaltet Variantendiagnosen sowohl durch Ganzgenomsequenzierung als auch durch einen Genotypisierungs-PCR-Test, einschließlich der Kategorisierung von bestätigten und wahrscheinlichen Variantenergebnissen und eines regelbasierten Entscheidungsalgorithmus (RBDA) zur Identifizierung von Varianten- und Mutationsprofilen (VAM) aus Genotypisierungsassay-Mutationsprofilen. Die Genotypisierung wird verwendet, um die Varianten Alpha, Beta, Delta und Gamma zu identifizieren; die Ziele wurden Mitte Mai 2021 aktualisiert, um die genaue Identifizierung von Delta gegenüber Alpha zu priorisieren.

Die obige Aussage bezüglich des PCR-Genotypisierungstests ist unsinnig. Von der WHO in einer Stellungnahme vom Januar 2021 bestätigt, ist der PCR-Test völlig ungültig. Siehe auch das letzte PHE-Briefing, datiert vom 25. Juni 2021

Das berüchtigte Lockdown-„mathematische Modell“

Prof. Neil Ferguson ist Boris Johnsons Regierung vertrauter „Berater“. Er war der Architekt des berüchtigten „mathematischen Modells“ des Imperial College, das benutzt wurde, um die Abriegelung und Schließung der Weltwirtschaft am 11. März 2020 zu rechtfertigen, was zu Massenarbeitslosigkeit, extremer Armut und Verzweiflung führt.

Großzügig finanziert von der Bill und Melina Gates Foundation, grenzen seine Schätzungen und Vorhersagen des Computermodells vom März 2020 an Lächerlichkeit.

Die wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen des sogenannten „March 2020 Lockdown“ sind unbeschreiblich: 190 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen akzeptierten die „Abschaltung“ ihrer Volkswirtschaft, verbunden mit Gesichtsverschleierung, sozialer Distanzierung und der Aushebelung grundlegender Menschenrechte. Die erklärte Absicht war es, die Menschen vor dem V-Virus zu schützen.

Die Abriegelung vom 11. März 2020 als Mittel zur Eindämmung der angeblichen Pandemie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Und jetzt hat derselbe diskreditierte „Experte“ (in Absprache mit seinen Kollegen des SAGE-Expertenkomitees) ein neues „mathematisches Modell“ entworfen, das zur Rechtfertigung eines „Third Wave Lockdown“ verwendet wird.

Das berichten die britischen Medien:

„Eine neue Modellierung für das SAGE-Expertenkomitee der Regierung [dem Ferguson angehört] hat das Risiko einer „erheblichen dritten Welle“ von Infektionen und Krankenhausaufenthalten aufgezeigt, ….

Eine Quelle aus Whitehall sagte, es sei „im Großen und Ganzen richtig“, dass die Aussichten jetzt pessimistischer seien. „Die Fälle sind offensichtlich höher und sie wachsen schnell,“ sagte die Quelle. (Guardian)

Laut Prof. Neil Ferguson deuten die Simulationen des „Modells“ auf „das Risiko eines Anstiegs der Infektionen und Krankenhausaufenthalte“ hin. Anfang Juni wies Ferguson auf „das Risiko einer erheblichen dritten Welle“ hin

„Die Delta-Variante des Coronavirus ist um 30% bis 100% übertragbarer als die bisher dominierende Variante“. (zitiert vom Guardian).

Woher hat er seine Daten und Schätzungen?

Was Ferguson nicht erwähnt, ist, dass Virus-Varianten im Vergleich zum Original-Virus immer „weniger ansteckend“ und „weniger gefährlich“ sind.

Dennoch deuten britische Beamte die Möglichkeit einer „Third Wave“-Sperre an. Laut Großbritanniens Chief Medical Officer Professor Chris Whitty (der auch Mitglied des SAGE-Komitees ist) muss sich der NHS auf einen weiteren schwierigen Winter vorbereiten, mit der Möglichkeit eines weiteren „sehr signifikanten Covid-Anstiegs“,

Prof. Whittys Warnung kam, als Experten sagten, dass das Vereinigte Königreich nun am Anfang einer dritten Welle des Virus stehe, und dass die Rückkehr von Abriegelungsbeschränkungen nicht ausgeschlossen werden könne (Independent, 17. Juni 2021). Siehe Protokoll des SAGE-Komitees vom 9. Juni.

SAGE bezieht sich auf die Scientific Advisory Group for Emergencies, die die britische Regierung in Fragen der Covid-Politik berät. Viele der Mitglieder dieses illustren Gremiums befinden sich potenziell in einem Interessenkonflikt.

Eine Untergruppe der SAGE ist die Scientific Pandemic Insights Group on Behaviour (SPI-B): Covid-19. Ebenfalls von Bedeutung ist die SPI-Untergruppe, die sich mit der Modellierung beschäftigt, sowie der Bericht des Imperial College an SAGE.

Die Aussage von Prof. Whitty, basiert auf „einer neuen Studie, die von der Regierung in Auftrag gegeben wurde“. Professor Graham Medley – der die SPI-M Modellierungsuntergruppe des SAGE-Gremiums der Regierung leitet – wies auf die Möglichkeit hin, dass „Beschränkungen wieder eingeführt werden müssen.“

Prof. Ferguson, der ebenfalls in der SPI-M Modellierungs-Untergruppe sitzt, sagte, dass die Delta-Variante ein „höheres Risiko von Krankenhausaufenthalten“ darstelle – aber es sei noch unklar, wie tödlich eine dritte Welle von Infektionen sein könnte. (Independent)

Diese Ankündigungen sind unseriös. Sie dienen der Rechtfertigung drastischer politischer Maßnahmen (Abriegelung, Maskierung, soziale Distanzierung, Schließung wirtschaftlicher Aktivitäten, Unterbrechung der Gesundheitsdienste) sowie der Beschleunigung des Impfprogramms.

Darüber hinaus werden diese Aussagen der britischen Gesundheitsbeamten (ganz zu schweigen von den Ergebnissen der „Modellierungsübung“) bezüglich der so genannten Ausbreitung der „infektiöseren Delta-Variante“ nun benutzt, um die Umsetzung der „Third Wave“-Abriegelungsmaßnahmen in einer großen Anzahl von Ländern zu rechtfertigen.

Die Entwicklung einer „Dritten Welle“, die restriktive Maßnahmen erfordert, hat sich unter anderem in Indien, Afrika südlich der Sahara, Brasilien und Malaysia vollzogen. In Australien sind große städtische Gebiete wie Sydney, Brisbane, Perth und Darwin buchstäblich abgeriegelt worden.

„Fake Science“ bezüglich der gefährlichen Delta-Variante ist die treibende Kraft hinter diesen Maßnahmen, die unerbittlich soziales Chaos und die Destabilisierung der Volkswirtschaften verursachen.

Im Gegenzug wird die Delta-Variante weltweit als Vorwand benutzt, um die mRNA-Impfkampagne zu beschleunigen.

„Have no Fear, Pfizer is here“. Trotz der Welle von Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit dem mRNA-„Impfstoff“ lautet die „Lösung“ von Public Health England (PHE) und seiner SAGE- und Imperial-College-Gremien aus angesehenen Experten für diese angeblich „tödlichen Varianten“: „Hol dir den Stich“. Der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer – wird jetzt als „88% wirksam gegen die Delta-Variante“ angekündigt.