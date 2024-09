Auf dem Weg zur Annexion: Israel verwandelt das Westjordanland in Gaza

Israel hat beschlossen, das Westjordanland in den Gaza-Streifen zu verwandeln. Die Methoden der Operation sind dieselben, ebenso wie die Waffen. Auch die Ziele sind ähnlich, und die Ergebnisse werden nicht lange auf sich warten lassen: Israel wird bald ein weiteres Gaza erleben, diesmal an seiner Ostgrenze, mit allem, was dazugehört.

Seit dem Ausbruch des Krieges hat Israel seine Politik im Westjordanland geändert, und die dort lebenden Palästinenser sind mit einer neuen, noch härteren Realität konfrontiert worden. Der erste Schritt war die vollständige Schließung und Aufhebung aller Arbeitsgenehmigungen in Israel. Die Bewegungsfreiheit wurde auf ein Minimum reduziert, so dass auch der Zugang zu den Arbeitsplätzen im Westjordanland eingeschränkt wurde und sich die wirtschaftliche Lage noch weiter verschlechterte.

Und dann begann die Armee, neue Kampfmethoden anzuwenden, von denen einige bis dahin nur im Gazastreifen und im Libanon eingesetzt worden waren: Drohnen und Flugzeuge der Luftwaffe sind zum Hauptinstrument der Vernichtung von gesuchten Verdächtigen und Unschuldigen geworden, und zwar in einer seit der zweiten Intifada nicht mehr gekannten Zahl. Israel ignoriert die Absicht des Vorsitzenden der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, den Gazastreifen zu besuchen, ein Besuch, der zu einer Lösung der Frage beitragen könnte, wer den Grenzübergang Rafah betreiben wird, und schädigt gleichzeitig weiterhin den Haushalt der Autonomiebehörde. Im Wesentlichen geht es bei der neuen Politik darum, die Annexion des Westjordanlandes voranzutreiben, während die Besatzung in internationalen Foren beurteilt wird.

Unter der schwammigen Rechtfertigung des „Kriegs gegen den Terror“ hat die Armee nach Angaben von B’Tselem seit dem 7. Oktober mindestens 621 Palästinenser im Westjordanland getötet. Die von der UNO zusammengestellten Zahlen zeigen, dass mindestens 140 von ihnen bei 50 Luftangriffen getötet wurden. Gleichzeitig ist die Gewalt der Siedler erheblich eskaliert und hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Pogrome und Ausschreitungen in palästinensischen Dörfern sind zur Routine geworden, meist unter dem Schutz der Armee und ohne dass diese wirklich eingreifen würde.

Vor zehn Tagen hat die Armee den Kampf verschärft und die Operation „Sommerlager“ eingeleitet, die derzeit noch läuft. Die Zügel wurden gelockert, und die Armee operiert nun wie in Gaza. Mindestens 38 Palästinenser sind im Westjordanland getötet worden, darunter mindestens neun Minderjährige. Die Zerstörung, die die Armee in den Flüchtlingslagern anrichtet, ähnelt der Zerstörung in Gaza. Es handelt sich seit jeher um sinnlose Operationen, deren einziges Ergebnis in Ermangelung eines politischen Plans darin besteht, die Bewohner des Westjordanlandes noch mehr in die Verzweiflung und in den bewaffneten Kampf zu treiben.

Der Minister für das Westjordanland, Bezalel Smotrich, und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, setzen unter der Führung Netanjahus und mit Beteiligung der Armee alles daran, neben den bereits brennenden Fronten eine weitere zu eröffnen. Ihr Wunsch wird bald in Erfüllung gehen.