Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Künstliche Intelligenz intelligent genutzt – Tom Lausen

20. AZK – Michael Ballweg – Digitale Freiheit in Zeiten allgegenwärtiger KI-Überwachung (mit Elias Sasek)

Kayvan Soufi-Siavash präsentiert: Wir sind die Veränderung!

Der Great Reset: Er wird vor allem die Lebensmittelproduktion und die Ernährung betreffen

Link zum Video

Venezolanische Banden werden nach Amerika geschickt – nach PLAN (The Reese Report – Deutsch)

Tucker Carlson und Vivek Ramaswamy & RFK Jr

Link zum Video

Wie die Jugend systematisch mit Ersatzsinn dressiert wird | Medienforscher Prof. Dr. Michael Meyen

Nach den „Impfungen“ sinkt die Geburtenrate weltweit alarmierend

Link zum Video

Dr. Daniele Ganser: Die ungeschwärzten RKI-Files (7.9.2024)

Wer steckt wirklich hinter BlackRock? (Wolff & Kettner Podcast #2)

Verleumdung der Basis – Staatsanwaltschaft beruft sich auf Wikipedia als Quelle | #98 Wikihausen

Lebend geborene Kinder nach missglückter Abtreibung stundenlang ohne Versorgung dem Tod überlassen

Link zum Video

Sanija Ameti GLP wendet das Verursacherprinzip bei den Ungeimpften an SRF Club 30 11 21

Viren sind nicht das Problem – Wolfgang Wodarg

Dr. M. Krall-wieso ist die Lage wie sie ist. Grüne, Deep State. Trump oder Harris? — TEIL 1❗️