Nehls warnt: COVID-Impfstoffe könnten die Produktion von Gedächtniszellen im Gehirn stoppen.

Dr. Michael Nehls, MD, PhD, ein Molekulargenetiker, Immunologe, Autor und Pädagoge, beschreibt gegenüber Dr. Naomi Wolf, wie die mRNA-COVID-Impfungen “sicherstellen, dass neuroinflammatorische Prozesse für immer anhalten” und damit die Produktion von Indexneuronen im Hippocampus gestoppt wird. Dies könnte dazu führen, dass die Empfänger der Impfungen nach einigen Jahren nur noch die Narrative erinnern, die durch Propaganda in ihr Gehirn infiltriert wurden.

"[With] the mRNA [jabs coming] every year, they make sure that neuroinflammation takes place forever…[and] the production of index neurons in the hippocampus is stopped…after a few years [they] might only remember the narratives that have been infiltrated in their brains."… pic.twitter.com/ZE3LN9kOVl