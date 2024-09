Israel greift Zentralsyrien an, tötet mindestens fünf Menschen und verletzt 19

Krankenhaus berichtet, dass mehrere der Verletzten nach dem Bombenangriff in ernstem Zustand sind

Jason Ditz

Israelische Kampfflugzeuge sollen mindestens 15 Luftangriffe auf Zentralsyrien geflogen haben, wobei sich die tödlichsten Angriffe auf die Stadt Masyaf konzentrierten, die westlich von Hama liegt. Syrische Staatsmedien berichten, dass mindestens fünf Menschen getötet und 19 verletzt wurden.

Staatliche Medien in Syrien berichteten auch, dass ihre Luftabwehr gegen die Angriffe in der Provinz Hama aktiviert wurde und dass Feuerwehrkräfte aktiv sind, um die durch die Angriffe verursachten Brände zu löschen.

Es ist immer noch nicht klar, was die Israelis angegriffen haben, und es gibt keine offizielle israelische Stellungnahme zu dieser Angelegenheit. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die oft als Sprachrohr der Opposition in Syrien fungiert, sagte, dass einer der Angriffe ein wissenschaftliches Forschungszentrum in Masyaf zum Ziel hatte.

Es ist keine ausgemachte Sache, dass Israel etwas besonders Wichtiges in Syrien angegriffen hat, da es seit Jahren immer wieder Luftangriffe in Syrien durchführt und die Angriffe oft keinen Sinn und Zweck haben, was das Ziel betrifft.

Es wurden weitere israelische Angriffe in anderen Teilen der Provinz Hama gemeldet, sowie Angriffe in der Nähe von Damaskus und der Küstenstadt Tartus. Krankenhausbeamte vermuteten, dass die Zahl der Todesopfer bei den Angriffen steigen könnte, da sich einige der Verletzten in einem ernsten Zustand befinden.

Israel hat in den letzten Monaten eine zunehmende Zahl von Angriffen gegen Syrien und den Libanon durchgeführt. Die meisten Angriffe in Syrien sollen sich gegen schiitische Gruppierungen richten, wobei die israelischen Medien die Ziele oft als „vom Iran unterstützte Milizen“ bezeichnen.