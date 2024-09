Bemerkenswerte Wendung in den Medien: „Wir manipulieren das Wetter schon lange“.

Cloud Seeding boomt, sagte Ginger Zee, Chefmeteorologin von ABC News, kürzlich in einem News-Report. Beim Cloud Seeding werden Chemikalien eingesetzt, um Regen zu erzeugen.

Mindestens 200 zusätzliche Cloud Seeding-Maschinen seien im Einsatz, sagte sie.

Auf die Frage, ob wir sicher seien, dass die Chemikalien, die sie aus der Luft versprühen, nicht schädlich für uns oder den Planeten seien, antwortete sie: “Die gute Nachricht ist, dass wir das schon seit den 1940er und 1950er Jahren machen. Andere Länder tun es auch. Es gibt viele Forschungsprojekte, die gezeigt haben, dass sich zum Beispiel Silberjodid praktisch nicht im Boden ablagert.

