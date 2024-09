Top-Biologe: Covid-Spritzen sind “Biowaffen”, die auf “Populationen” zielen

Ein renommierter Professor für Evolutionsbiologie hat enthüllt, dass Covid mRNA-Injektionen “biologische Waffen” sind, die ganze Populationen angreifen können, indem sie “das Immunsystem ausschalten”.

Dr. Bret Weinstein ließ die Bombe kürzlich in einem Interview mit dem Podcaster Joe Rogan platzen.

Weinstein sprach von biologischen Waffen, als er erklärte, dass Covid mRNA-Impfstoffe “auch ein Produkt der Biowaffenforschung sind”.

Covid mRNA-Injektionen “enthalten das Spike-Protein, das die Innovation war, die aus dem SARS-Vorläufer CoV2 einen infektiösen Erreger für den Menschen machte”, sagte Weinstein zu Rogan.

“Dieses Spike-Protein war der Kern der mRNA-Sprünge.

“Wenn man zwei oder mehr dieser Schüsse erhält, produziert man IgG4, und je mehr Schüsse man hat, desto mehr produziert man.

“Das IgG4-Signal zum Herunterfahren des Immunsystems ist nun an das Vorhandensein des Spike-Proteins gebunden”, sagt Weinstein, der von 2002 bis 2017 an der Fakultät des Evergreen State College arbeitete.

“Wenn sie etwas erschaffen, das eine furchterregende Waffe ist, die in ihren verzerrten Köpfen prinzipiell für etwas Nützliches eingesetzt werden könnte, stellt sich die Frage, wie man eine biologische Waffe einsetzt, die dem Feind schadet, ohne die eigene Bevölkerung zu schädigen”, fährt er fort.

“Der offensichtliche Weg ist, die eigene Bevölkerung zu impfen, um sie immun zu machen, während die feindliche Bevölkerung nicht immun ist.

“Aber das ist nicht der einzige Weg.

“Das ist der Punkt, an dem mich die IgG4-Sache wirklich verwirrt, denn es scheint, als hätten sie – im besten Fall zufällig – eine Schwachstelle in den Populationen geschaffen, die die mRNA-Impfungen erhalten haben, die es in den Populationen, die sie nicht erhalten haben, nicht gibt.

“Und immer, wenn ein Erreger mit Spikes auftaucht, ist es wahrscheinlich, dass er das Immunsystem dazu bringt, sich zurückzuziehen.

“Das ist etwas, wovon ein Waffenhersteller träumen würde, wenn er es seinem Feind antun könnte.”

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Weinstein wegen der “Impfstoffe” Alarm schlägt.

Anfang des Jahres erhob Weinstein brisante Vorwürfe gegen die globalistischen Machteliten und die Pharmaindustrie, wie Slay News berichtete.

Weinstein ließ in einem Interview mit dem unabhängigen Nachrichtensprecher Tucker Carlson mehrere Bomben platzen.

Weinstein schlug Alarm wegen der Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen (UN) und ließ Carlson fassungslos zurück, als er die Zahl der Menschen nannte, die durch Covid mRNA Injektionen gestorben sind.

Er zitierte wissenschaftliche Daten, nach denen weltweit 17 Millionen Menschen an den Folgen von Impfungen gestorben sind.

“Ich bin kein Mathegenie, aber eine von achthundert Impfungen mal eine Milliarde ist eine Menge Menschen… 17 Millionen Tote durch den Covid-Impfstoff? fragte Carlson.

“Nur zur Verdeutlichung: Das entspricht der Zahl der Toten in einem Weltkrieg”, sagte Carlson.

“Ja, absolut”, sagte Weinstein.

“Das ist eine große Tragödie in der Geschichte.

“Dieser Prozentsatz also.”

“Und überraschenderweise gibt es keine Möglichkeit, dass es vorbei ist”, fuhr Weinstein mit Carlson fort.

“Ich meine, wir empfehlen diese Medikamente anscheinend immer noch für gesunde Kinder, die nie eine Chance hatten, davon zu profitieren.

“Eine Chance, nicht nur schwere, sondern tragische Schäden zu erleiden, wenn man bedenkt, dass Kinder ein langes Leben vor sich haben.

“Wenn man das Immunsystem eines Kindes in jungen Jahren ruiniert, muss es den Rest seines wahrscheinlich verkürzten Lebens in diesem Zustand verbringen.

“Es hat also nie Sinn ergeben, sie Kindern zu verabreichen”.

Das komplette Interview hier.

Tucker Carlson – Bret Weinstein über die Pläne der WHO