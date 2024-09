Brustkrebsvorsorgealter auf 40 Jahre gesenkt – steigende Zahl von Krebsfällen im Stadium 4 bei jungen Frauen.

„Die Art und Weise, wie sie über Turbo-Krebs sprechen… Was wir erleben, ist: ‘Ja, junge Menschen bekommen Krebs, aber das ist ein Trend, der schon vor den [COVID] Impfstoffen begonnen hat… Es könnten künstliche Süßstoffe sein. Es könnten die Lockdowns sein. Es könnte Stress sein.’“

Der Radiologe, Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis beschreibt gegenüber Jason Lavigne, wie das medizinische Establishment und die Medien die Öffentlichkeit über das Auftreten von „Turbo-Krebs“ nach der Einführung der COVID-Impfstoffe manipulieren. Makis stellt fest, dass sich das „Gaslighting“ von der anfänglichen Leugnung hin zu Schuldzuweisungen an Dinge wie künstliche Süßstoffe und Stress entwickelt hat, um die schnelle Entwicklung von Krebs zu erklären.

„Ja, junge Menschen bekommen Krebs, aber das ist ein Trend, der schon vor den Impfstoffen und vor COVID-19 existierte. Es ist einfach ein langfristiger Trend“, sagt Makis. Er weist darauf hin, dass diejenigen, die dieses Gaslighting betreiben, behaupten: „Das passiert schon eine Weile, und es könnte alle möglichen Ursachen haben. Es könnten künstliche Süßstoffe sein. Es könnten die Auswirkungen der Lockdowns sein. Es könnte Stress sein.“

Makis betont jedoch, dass „kürzlich das Alter für Brustkrebsvorsorge und Mammografien von 50 auf 40 Jahre gesenkt wurde“. Er fügt hinzu: „Es gibt jetzt so viele Brustkrebspatientinnen, die in ihren Dreißigern und Zwanzigern im Stadium 4 diagnostiziert werden. Und darüber wird noch immer nicht gesprochen, aber junge Menschen werden von extrem aggressiven Krebsarten regelrecht überrollt.“

Diese Krebserkrankungen sind laut Makis „extrem aggressiv“. Er hebt hervor: „Ich habe bei der Veranstaltung ‚Injection of Truth‘ darauf hingewiesen, dass Kinder, die gegen COVID-19 geimpft wurden, jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Und ich sehe viele Kinder, die an bestimmten Krebsarten erkranken. Kinder im Alter von etwa 10 bis 18 Jahren bekommen Leukämien, Hirntumore, viele bizarre Hirntumore und Sarkome. Wenn sie ins Teenageralter kommen, sieht man viele Lymphome, und dann beginnen Brust-, Darm- und Lungenkrebsfälle.“

In einer teilweisen Transkription des Clips erklärt Makis weiter: „Ich werde Ihnen sagen, wie sie über Turbo-Krebs Gaslighting betreiben. Zuerst sagten sie, dass er nicht existiert, dass er eine Erfindung von Impfgegnern wie mir sei. Trotz der Tatsache, dass ich wahrscheinlich mehr Impfungen erhalten habe als 90 Prozent der Bevölkerung, weil ich im medizinischen Bereich tätig bin und ohnehin immer wieder alles Mögliche nehmen musste. Aber wenn man bei Wikipedia nachschaut, wird Turbo-Krebs als Mythos der Impfgegner bezeichnet.

„Jetzt kommen wir zum nächsten Teil dieses Gaslightings… Wir bewegen uns in Richtung der Aussage: ‘Ja, junge Menschen bekommen Krebs, aber das ist ein Trend, der schon vor den Impfstoffen und vor COVID-19 existierte. Es ist einfach ein langfristiger Trend.’

„Es passiert schon seit einer Weile und es könnte alles Mögliche sein. Es könnten künstliche Süßstoffe sein. Es könnten die Auswirkungen der Lockdowns sein. Es könnte Stress sein. Es ist also Gaslighting, aber auf eine andere Art. Es ist wie: ‘Ja, junge Leute bekommen Krebs. Und ja, sie sind sehr aggressiv. Aber das hat sich über Jahre hinweg so entwickelt, und wir versuchen herauszufinden, warum das so ist.’

Ein Beispiel dafür, wie sich die Situation fast normalisiert, ist die Senkung des Screening-Alters für Brustkrebs und Mammografien von 50 auf 40 Jahre. Das ist ein großer Sprung. Plötzlich wird nicht mehr ab 50 Jahren gescreent, sondern ab 40. Aber ich sage Ihnen, es gibt so viele Brustkrebspatientinnen, die in ihren Dreißigern und Zwanzigern das Stadium 4 erreichen. Und es wird bis jetzt nicht darüber gesprochen, aber junge Menschen werden von extrem aggressiven Krebsarten regelrecht überrollt.

„Und so versucht man wieder, Wege zu finden, das zu normalisieren. Die Mainstream-Medien haben über Brust- und Darmkrebs berichtet, aber es gibt eine Vielzahl von Krebsarten, und immer jüngere Menschen erkranken daran. Sie sind extrem aggressiv. Ich habe bei der Veranstaltung ‚Injection of Truth‘ darauf hingewiesen, dass Kinder, die gegen COVID-19 geimpft wurden, jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Und ich sehe viele Kinder, die an bestimmten Krebsarten erkranken. Bei Kindern zwischen 10 und 18 Jahren sieht man Leukämien, Hirntumore, viele bizarre Hirntumore, Sarkome. Und wenn sie ins Teenageralter kommen, sozusagen die Studenten, sieht man viele Lymphome, und dann fangen Brust-, Darm- und Lungenkrebsfälle an.

„Und so kann man tatsächlich diese Muster erkennen und darstellen. Man kann sehen, dass einige Universitätsstudenten jetzt ihren Abschluss machen. Einige haben ihren Bachelor oder Master gemacht und sind jetzt vielleicht 23, 24, 25 Jahre alt. Aber sie wurden vor zwei oder drei Jahren geimpft, damit sie an die Universität gehen konnten. Und dann, 6, 12 oder 18 Monate später, entwickeln sie Darmkrebs, Brustkrebs, Lymphome oder Hodenkrebs im vierten Stadium. Einige dieser jungen Studenten sterben in einem sehr jungen Alter. Es ist einfach schrecklich, das zu sehen, und es ist wirklich schrecklich, zu sehen, wie die Mainstream-Medizin sich entweder darüber lustig macht oder es komplett ignoriert.

„Aber wenn man auf 𝕏, Facebook oder Instagram geht, gibt es Tausende Geschichten über junge Menschen, die an extrem aggressiven Krebsarten erkranken.“