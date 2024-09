Kann die US-Notenbank die Inflation wirklich kontrollieren?

Kann die US-Notenbank die Inflation kontrollieren? Oder möchte sie Spekulationsblasen für die Reichen aufblasen? Radhika Desai und Michael Hudson diskutieren die Geldpolitik der Fed und ihre Folgen für die arbeitende Bevölkerung.

RADHIKA DESAI: Hallo und willkommen zur 32. Geopolitical Economy Hour , der Sendung, die die sich rasch verändernde politische und geopolitische Ökonomie unserer Zeit untersucht. Ich bin Radhika Desai.

MICHAEL HUDSON: Und ich bin Michael Hudson.

Und um Ihnen alle zwei Wochen unsere Show zu präsentieren, arbeiten hinter den Kulissen unser Gastgeber Ben Norton, unser Videofilmer Paul Graham und unser Transkriptor Zach Weisser.

Wieder ein August, wieder eine Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank auf der Jackson Hole-Konferenz, wo führende Notenbanker und Ökonomen sich treffen. Was gibt es Neues?

Nun ja, jede Menge. Die letzten beiden Reden des Vorsitzenden Jerome Powell in den Jahren 2022 und 2023 ließen die Märkte in den Keller gehen.

Im Jahr 2022 signalisierte Powell, dass die Inflation unaufhaltsam steigen werde, und zeigte sich reumütig darüber, dass er sie nur als vorübergehend betrachtet hatte. Er versprach, alles Notwendige zu tun, um den Drachen der Inflation zu besiegen.

Die Märkte, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund des leicht verdienten Geldes auf einem Hoch befanden, erlebten einen schweren und heftigen Rückgang.

Im darauf folgenden Jahr erhöhte Powell die Zinsen von einem Tiefstand von 0,25 Prozent auf 5,5 Prozent und versprach, sie, wie er es ausdrückte, länger hoch zu halten, weil er dies für notwendig hielt, um die immer noch anhaltende Inflation einzudämmen.

Natürlich stürzten die Märkte erneut ab. Diesmal war die Marktreaktion jedoch ganz anders.

Sie lasen Powells Reden, in denen er das Ende der hohen Zinsen und den Beginn einer Reihe von Zinssenkungen ankündigte. Dabei konzentrierten sie sich insbesondere auf drei seiner Aussagen.

Erstens, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zurück zu einem Niveau von zwei Prozent sei.

Zweitens habe sich der Arbeitsmarkt im Vergleich zu seiner früheren Überhitzung deutlich abgekühlt. Dies sei nicht auf erhöhte Entlassungszahlen zurückzuführen, wie sie bei einem wirtschaftlichen Abschwung typisch seien, sondern auf eine deutliche Zunahme des Arbeitskräfteangebots, also die Rückkehr von mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt und eine Verlangsamung des zuvor hektischen Einstellungstempos.

Drittens behauptete er nun, sein doppelter Auftrag, die Inflation niedrig und die Beschäftigung hoch zu halten, erfordere von ihm, über eine Senkung der Zinssätze nachzudenken.

Und was war das Ergebnis? Bloomberg bezeichnete es als eine alles entscheidende Rallye auf den Vermögensmärkten.

Natürlich war es hilfreich, dass der August-Sitzung ein schlechter Arbeitsmarktbericht vorausging, dem wiederum eine noch schlimmere Korrektur des Arbeitsmarktberichts folgte, die zeigte, dass es dem US-Arbeitsmarkt viel schlechter ging als in den Vormonaten und sogar im Vergleich zu den vergangenen vielen Monaten. Das war natürlich hilfreich.

Jetzt haben wir eine Situation, in der die Märkte so viel Enthusiasmus für einen vermeintlich unmittelbar bevorstehenden Zinsrückgang gezeigt haben, dass es so gut wie sicher ist, dass Präsident Powell zwar keine Zinssenkungen versprochen hat, aber gesagt hat: „Sehen Sie, ich werde mir die Daten ansehen, die eingehenden Daten, und dann entscheiden, was zu tun ist.“

Dennoch erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Die einzige Frage ist, ob sie um einen Viertel Basispunkte oder 0,25% oder satte 0,5% gesenkt werden.

Es stellt sich also die Frage: Hat Jerome Powell das nahezu Unmögliche geschafft? Hat er die Inflation unter Kontrolle gebracht? Hat er es geschafft, ohne eine Rezession auszulösen? Hat er als Pilot des Flugzeugs der US-Wirtschaft die metaphorische sanfte Landung hinbekommen?

Lassen Sie uns diese und eine ganze Reihe weiterer damit verbundener Fragen mit Michael besprechen. Teilen Sie uns zunächst Ihre allgemeinen Beobachtungen zu diesem Thema mit.

MICHAEL HUDSON: Es ist immer schwer vorherzusagen, was jemand tun wird, wenn er nicht wirklich weiß, was er tut. Aber zumindest wissen wir, wie Powell und die Banker der Federal Reserve denken.

Wir haben die arbeitnehmerfeindliche Haltung der Fed schon früher kritisiert. Und die große Sorge ist nicht die Inflation, sondern die steigenden Löhne .

Sie sagten, das Ziel bestehe darin, Inflation zu verhindern und die Beschäftigung zu fördern.

In Wirklichkeit wissen wir, dass seit Paul Volcker das Gegenteil der Fall ist. Er macht sich Sorgen über steigende Löhne und macht die Löhne für die steigenden Preise verantwortlich.

Das Problem liege darin, dass zu viele Arbeitsplätze zur Verfügung stünden, sagt er.

Überraschenderweise ist die Zahl der Arbeitsplätze viel größer als die Zahl der Arbeitnehmer. Und der Grund dafür ist, dass viele Arbeitnehmer zwei oder sogar drei Jobs gleichzeitig haben müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen.

Powell wusste nicht wirklich, wie er die Beschäftigungszahlen lesen und verstehen sollte, dass die Zahl der Arbeitsplätze wächst, ohne dass die Beschäftigung überhaupt wächst.

Die Ursache der Inflation waren, so nennt man das, Profitinflation, Rentensuche und nicht wirklich Löhne.

Die Fed führt die Inflation auf die Tatsache zurück, dass die Arbeitnehmer zu viel Geld bekommen. Und das ist sozusagen die ganze Zeit ihr Leitfaden.

Die Fed bleibt der Rolle treu, für die sie 1913 gegründet wurde: Sie dient den Banken, indem sie der Wall Street dient. Sie gibt dem Gesundheitspersonal und den 99 % der Bevölkerung etwas, indem sie die Inflation niedrig hält.

Das eigentliche Ziel besteht jedoch darin, die Vermögenspreise hoch zu halten.

Powell und die Fed sind vor allem wegen der Inflation besorgt. Aber es sind die Immobilienpreise, die Aktien- und Anleihepreise, die ihnen am Herzen liegen. Aus diesem Grund haben sie überhaupt erst die quantitative Lockerung eingeführt, aber darüber spricht er überhaupt nicht.

Was sagen wir zu der Tatsache, dass es die Aufgabe der Fed ist, die Ungleichheit zu vergrößern, indem sie die Vermögenspreise erhöht, die Aktien- und Anleihekurse anhebt, die Löhne niedrig hält und Teil des Problems statt der Lösung wird?

RADHIKA DESAI: Ja, genau. Und Sie veranlassen mich, einige Punkte anzusprechen.

Sie weisen zu Recht darauf hin, dass die Menschen wissen sollten, dass die Federal Reserve bei ihrer Gründung nur ein einziges Mandat hatte: die Senkung der Inflation.

Das [aktuelle] Doppelmandat ist das Ergebnis einer Gesetzgebung aus den späten 1970er Jahren. Diese Gesetzgebung forderte die Federal Reserve im Wesentlichen auf, auch die „Aufrechterhaltung eines hohen Beschäftigungsniveaus“, d. h. die „Aufrechterhaltung einer niedrigen Arbeitslosigkeit“, zu einem ihrer ebenso wichtigen Mandate zu machen.

Auf dem Papier ist dies die Aufgabe der Federal Reserve. Wann immer ein Vorsitzender der Federal Reserve seitdem den Mund aufmachte, sagte er immer, er sei sich der Doppelnatur seines Mandats bewusst.

Doch in der Praxis sehen wir, dass sich die Federal Reserve nur um eine Sache kümmert.

Man muss sich nur die ganz einfache Tatsache vor Augen führen, dass Paul Volcker, kaum dass dieses Gesetz verabschiedet und die Federal Reserve mit ihrem Beschäftigungsmandat ausgestattet war, der Senkung der Inflation eine so große Priorität einräumte, dass er die Geldmenge einschränkte.

Er sagte: „Es ist mir egal, welche Auswirkungen das auf die Zinssätze hat, ich werde sie so weit ansteigen lassen, wie sie wollen.“

Sie sind wirklich hoch gestiegen. Hier ist ein Diagramm, das zeigt, wie hoch sie gestiegen sind:

Wie Sie hier sehen, wurde der höchste Stand Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre erreicht, direkt nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Übertragung des Beschäftigungsmandats an die Federal Reserve.

Im Wesentlichen sagt der Vorsitzende der Federal Reserve, Paul Volcker, dass ihm dieses Mandat egal ist.

Wir haben es hier mit der berühmten Double-Dip-Rezession zu tun, einer Rezession, die erst einen Einbruch und dann noch einen weiteren Einbruch hatte. Die schattierten Bereiche stellen natürlich die Rezession dar.

Im Grunde hat die Federal Reserve das Problem gleich nach der Erteilung des Mandats völlig vergessen und sich hauptsächlich auf die Eindämmung der Inflation konzentriert.

Das Zweite, was Sie zu sagen haben – und auch hier stimme ich Ihnen vollkommen zu, Michael – ist, dass, wenn man nur einen Hammer hat, alles wie ein Nagel aussieht, nicht wahr?

Die Federal Reserve verfolgt nur eine Politik, die im Wesentlichen darin besteht, die Zinssätze zu manipulieren: Zinssätze erhöhen, Zinssätze senken, die Geldpolitik verschärfen oder lockern.

Die Federal Reserve verfügt nur über ein Instrument, um die Inflation zu bekämpfen: die Manipulation der Zinssätze. Im Falle einer hohen Inflation werden die Zinssätze angehoben.

Der Zweck besteht, wie Sie richtig sagen, darin, eine Rezession herbeizuführen und dadurch die Wirtschaft für kurze Zeit zum Erliegen zu bringen, in der Hoffnung, dass sie sich dann erholt.

Als Paul Volcker die Rezession herbeiführte, befand sich die US-Wirtschaft in einem relativ gesunden Zustand.

Mehr als 40 Jahre später, nachdem 40 Jahre Neoliberalismus die produktive Wirtschaft kontinuierlich geschwächt und die Finanzwirtschaft gestärkt haben, ist die produktive Wirtschaft noch weniger in der Lage, die Last dieser hohen Zinsen zu tragen.

MICHAEL HUDSON: Es ist gut, dass Sie das langfristige Diagramm gezeigt haben. Es zeigt, dass die Fed die Beziehung zwischen Zinsen und Beschäftigung völlig falsch einschätzt.

Niedrigere Zinssätze sollen die Beschäftigung ankurbeln, da davon ausgegangen wird, dass die Banken den Unternehmen auf diese Weise Geld leihen, damit diese Menschen einstellen.

Doch erst die Nullzinspolitik seit 2008 ermöglichte es privatem Kapital, Industrieunternehmen zu übernehmen.

Und was tun sie? Sie beginnen mit dem Personalabbau, um die Produktivität zu steigern. Sie schließen Betriebe und hinterlassen Sears-Roebuck und die anderen Firmen schließlich als bankrotte Hüllen, wie wir bereits in mehreren unserer früheren Sendungen diskutiert haben.

Die Finanzwelt hat die gesamte amerikanische Wirtschaft auf den Weg der Deindustrialisierung geführt, vor allem durch die Nullzinspolitik.

Den Arbeitern hat es überhaupt nicht geholfen. Es hat zur Deindustrialisierung des Landes beigetragen, und die Zahl der Industriearbeitskräfte ist drastisch gesunken.

Ebenso sollen die hohen Zinssätze, die Sie angesprochen haben, zu Arbeitslosigkeit führen. Und das ist das grundlegende Ziel der Federal Reserve: genug Arbeitslosigkeit zu verursachen, damit die Löhne nicht steigen, und das wird die Gewinne steigern.

Steigen die Gewinne, werden diese in höhere Aktienkurse umgesetzt.

Das ist das Ziel der Fed: die Aktien- und Anleihekurse sowie die Immobilienpreise in die Höhe zu treiben. Und das ist ihr schon immer gelungen.

Doch da die US-Wirtschaft monopolisiert ist und die Unternehmen ihre Preise nicht mehr hoch halten können, müssen sie ihre Preise nicht mehr senken, um ihre niedrigeren Kosten widerzuspiegeln, selbst wenn die Beschäftigung steigt und die Löhne sinken, weil sie Monopole sind. Es sind alles Fusionen und Übernahmen.

Diese Nullzinspolitik hat also im Wesentlichen das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was sich die Fed unter dem Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Zinsen vorstellt.

Sie wollen die Arbeitslosigkeit einfach als Teil des Gesamtbildes sehen, weil das zu einer Deindustrialisierung der Wirtschaft führt.

Die Deindustrialisierung der Wirtschaft hat dem Finanzsektor, dem einen Prozent, ein Vermögen eingebracht.

Hier liegt das Problem ihrer Annahmen und auch darin, wie die New York Times und die öffentlichen Medien es erklären.

Banken vergeben kaum Kredite für Konsumzwecke. Ein kleiner Teil davon wird für Kreditkartenkredite, Autokredite und Studienkredite zur Finanzierung von Bildung verwendet.

Doch 95 Prozent der Kredite der Banken sind als Sicherheit für den Erwerb von Vermögenswerten, hauptsächlich Immobilien, gedacht.

Dies hat zur Folge, dass Bankkredite, wenn sie die niedrigen Zinssätze erhöhen, dazu genutzt werden, die Immobilienpreise in die Höhe zu treiben.

Oder jetzt, bei niedrigen Zinsen, leiht sich privates Kapital zu sehr niedrigen Zinsen Kredite, um Unternehmen zu übernehmen und zu zerschlagen. Das ist die Aufgabe von privatem Kapital.

Wenn man bedenkt, dass die Beziehung zwischen Beschäftigung und Zinssätzen genau das Gegenteil von dem ist, was die Fed behauptet, dann wird einem klar, dass es sich, glaube ich, nach 15 Jahren, seit 2008 bis heute, nicht mehr um einen Zufall handeln kann, wenn sie immer wieder den gleichen Fehler machen.

Das ist ihre Absicht. Aber sie wollen der Öffentlichkeit nicht sagen, dass es unsere Absicht ist, Arbeitslosigkeit zu verursachen, weil wir Teil des Klassenkampfs gegen Sie, die Wähler, sind.

Sie haben eine Tarngeschichte. Was Sie aus den Reden lesen, ist die Tarngeschichte, keine Erklärung dessen, was sie in Wirklichkeit wirklich tun.

RADHIKA DESAI: Ich würde diesen Aspekt folgendermaßen ausdrücken.

Die Federal Reserve hat in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere seit den späten 1990er Jahren. Damals war der Neoliberalismus bereits so weit fortgeschritten, dass man im Wesentlichen davon ausging, dass Regierungen, Finanzämter usw. kaum etwas tun müssten und die Wirtschaft in erster Linie durch die Notenbanker am Laufen gehalten werden könne, indem diese eine modulierende Geldpolitik verfolgten.

Aus diesem Grund gibt es all diese Rhetorik darüber, dass Alan Greenspan der Maestro sei, der die amerikanische Wirtschaft mit nur leichten Schwankungen in der Geldpolitik usw. lenke.

Seitdem fungiert die Federal Reserve im Wesentlichen als Hauptmanager der Wirtschaft, weil die Regierungen bzw. die gewählten Regierungen praktisch nichts unternommen haben.

Darüber hinaus hat die Federal Reserve schon immer Statistiken zur Beschäftigungs- und Inflationsrate herangezogen, um ihre Geldpolitik zu rechtfertigen.

Aber Sie haben absolut Recht. Der eigentliche Grund für ihre Geldpolitik ist die Gesundheit der Finanzwirtschaft.

Dabei sind vor allem zwei Dinge wichtig.

Erstens kam es innerhalb weniger Monate nach Alan Greenspans Amtsantritt als Vorsitzender der US-Notenbank im Jahr 1987 zu einem großen Börsencrash. Im August 1987 wurde Greenspan Vorsitzender der US-Notenbank.

Von da an verfolgte Alan Greenspan die Politik, bei jedem Crash massenhaft Liquidität in das System zu pumpen, um so im Wesentlichen alle Verluste der Finanzkonzerne, die das Chaos erst angerichtet hatten, zu sozialisieren.

Natürlich werden im Vorfeld der Entstehung der Blase alle Gewinne, die von denselben Finanzinstituten erzielt werden, privatisiert. Die Gewinne werden also von den Reichen gemacht. Und wenn es ein Problem gibt, wird Geld gedruckt. Und im Wesentlichen hilft die Federal Reserve dabei, die schwarzen Löcher der Unternehmen zu stopfen. Das war also das Erste, was passierte.

Das Zweite, was geschah, war, dass es seit dem Jahr 2000, als die Dotcom-Blase platzte, seitdem … Ich möchte Ihnen dieses Diagramm noch einmal kurz zeigen:

Wenn Sie sich also dieses Diagramm ansehen, sehen Sie im Grunde, dass dies natürlich der Höhepunkt ist. Und dann haben Sie eine Phase relativ hoher Zinssätze. Sie sind nicht so hoch wie damals, als Paul Volcker die Zinssätze in die Höhe trieb, aber immer noch sind sie relativ hoch.

Ab dem Jahr 2000 führte Alan Greenspan eine Senkung der Zinssätze durch und hielt sie relativ niedrig, bis ihn der Verfall des Dollars und die steigende Inflation zu Zinserhöhungen zwangen.

Zu diesem Zeitpunkt war es Bernanke, der Vorsitzende der Federal Reserve, aber er war gezwungen, die Zinsen zu erhöhen.

Dann platzte die Blase von 2008, und dann gab es im Wesentlichen eine Nullzinspolitik mit kleinen Versuchen, die Zinsen wieder anzuheben. Doch dann kam die Pandemie, und wir hatten niedrige Zinsen.

Erst seitdem haben wir diesen vergleichsweise hohen Anstieg.

Was Sie jedoch bemerken werden, ist, dass diese beiden Hochzinsniveaus der letzten 25 Jahre des 21. Jahrhunderts sogar unter den Durchschnittswerten der vorhergehenden Jahrzehnte liegen.

Im Wesentlichen war das neue Jahrhundert die Ära des billigen Geldes, des systematischen billigen Geldes, das zuerst die Immobilien- und Kreditblase aufblähte und dann, trotz aller Reden über Finanzreformen, die Gesamtblase aufblähte.

MICHAEL HUDSON: Okay, was Sie beschrieben haben, ist im Grunde ein Schneeballsystem.

Wenn man davon spricht, dass Greenspan einsteigt und für Liquidität sorgt, dann hat man es mit demselben Problem zu tun wie Schneeballsysteme.

Was werden Sie tun, wenn nicht genügend Geld da ist, um die Leute auszuzahlen, die beginnen, das Geld abzuziehen, das sie in das Schneeballsystem am Aktien- und Anleihemarkt gesteckt haben?

Nun, Sie bringen neue Mitglieder zum Beitritt und irgendwie werden die alten Mitglieder von den neuen Mitgliedern bezahlt.

Nun, abgesehen von der Fed werden keine neuen Mitglieder hinzukommen. Die Fed ist das neue Mitglied, das dem Ponzi-System beitritt, um die Dinge zu retten.

Natürlich nimmt der Druck gerade ganz am Ende Ihres Diagramms ab. Warum spricht die Fed gerade jetzt, in diesem Monat, über eine Senkung der Zinssätze? Das passiert zu dieser Zeit alle vier Jahre.

Der Zweck der Fed besteht darin, die bestehende Regierung wiederzuwählen. Man könnte also sagen, dass es sich bei der Wahl um den 13. Federal Reserve District handelt. Wie können wir die Demokraten wiederwählen und verhindern, dass Donald Trump, der die Federal Reserve in das Finanzministerium eingliedern will, Präsident wird?

Diese Situation [also die Tatsache, dass die Federal Reserve ein Teil des Finanzministeriums ist] befand sich in Amerika vom Beginn der Revolution bis zum Jahr 1913.

Und er sagte, dass wir die Regierung, das Finanzministerium und gewählte Amtsträger aus dem Spiel nehmen werden, was auch die Federal Reserve getan hat, als sie von JP Morgan und anderen gegründet wurde.

Die Federal Reserve wird von Banken für Banken geführt. Wir werden keinen Beamten des Finanzministeriums oder der Regierung im Vorstand sitzen lassen. Wir werden die Federal Reserve aus Washington verlegen.

Der Hauptteil der Verwaltungsabteilung der Fed wird in New York City angesiedelt sein.

Wir werden auch Niederlassungen an den Orten haben, an denen das US-Finanzministerium seine Nebenfilialen hatte: Boston, Chicago für die Warenbörse, Philadelphia, San Francisco.

Die Fed hat das Kreditsystem privatisiert.

Dies ist bereits seit 1913 der Fall. Im Gegensatz zu dem, was wir beispielsweise in China beschrieben haben, wo das staatliche Kreditsystem zum Ankurbeln der Wirtschaft insgesamt und nicht zur Vergrößerung einer bestimmten Finanzklasse dient.

Die Fed wurde ausdrücklich nicht gegründet, um der Wirtschaft als Ganzes zu dienen, sondern um der Finanzklasse zu dienen.

Dies alles wurde 1913 und 1907 von der National Monetary Commission nach einem großen Crash dargelegt. Sie sagten, die Lösung des Crashs, als das Ponzi-System endete, liege darin, der Regierung die Kreditvergabe zu entziehen und sie den Banken zu überlassen, damit wir den Markt weiterhin mit Krediten überschwemmen können, entweder um die Vermögenspreisinflation aufrechtzuerhalten oder um sicherzustellen, dass wir bei den Wahlen im November die Präsidenten wählen, die wir wollen, oder sie abwählen, wenn wir die Zinsen erhöhen wollen.

Diesen Zinsrückgang gab es vor jeder Wahl, vermutlich seit dem Zweiten Weltkrieg.

Sie werden das nicht sagen, aber natürlich wissen alle Beobachter und Insider, dass die Regierung so arbeitet.

Sie ist in ihrer Zielsetzung sehr politisch, doch ihre Politik ist die des Finanzsektors und nicht die der gewählten Amtsträger, und sie verfolgt auch nicht die Absicht einer Regierung, sich um die Wirtschaft und die Beschäftigung im Allgemeinen zu kümmern.

RADHIKA DESAI: Nein, absolut nicht. Und ich würde sagen, es gibt noch eine weitere Sache, die meiner Meinung nach nur sehr wenigen Leuten auffällt, und das war mein Punkt.

Ich habe diesen Punkt in einem Artikel zum Ausdruck gebracht, den ich im Jahr 2022 geschrieben habe, als Vorsitzender Powell zum ersten Mal sagte, dass er im Wesentlichen sagte: „Ich habe mich geirrt, als ich sagte, dass die Inflation vorübergehend sei, und jetzt werde ich tun, was nötig ist, um die Inflation einzudämmen.“

Ich sagte, dass es ihm nicht gelingen wird, die Inflation einzudämmen.

Ich werde Ihnen jetzt erklären, warum das nicht klappt und warum er dazu nicht in der Lage sein wird. Und das hat alles mit dem Ponzi-Schema zu tun, das Sie beschreiben, Michael.

Kehren wir also noch einmal zu diesem Diagramm zurück und lassen Sie mich Ihnen einen sehr interessanten Punkt zeigen. Und zwar werden wir, wie ich Ihnen bereits sagte, jetzt den letzten Teil dieses Diagramms besprechen:

Was Sie hier sehen, ist, dass Greenspan um das Jahr 2000 die Zinssätze senkte, um die Immobilienblase weiter bestehen zu lassen und ihr eine Kreditblase hinzuzufügen, denn natürlich würde die Immobilienblase jetzt durch eine massive Kreditblase am Leben erhalten werden. Und so kommt es zur Inflation der Immobilien- und Kreditblasen.

Dies hängt von den niedrigen Zinsen ab.

Was dann passiert, ist, dass der Dollar enorm unter Druck gerät und die Inflation steigt, sodass Bernanke die Zinsen erhöhen muss.

Er macht es auf die gleiche Art und Weise, wie Powell es jetzt macht, nämlich durch kleine, schrittweise Erhöhungen der Zinssätze.

Wie Sie hier sehen, musste der Zinssatz nur auf etwas über 5 % steigen, bevor die Immobilien- und Kreditblase im Jahr 2008 platzte. Und natürlich ging die Federal Reserve, als diese Blase platzte, sofort in das, was früher als „Greenspan-Put“ bezeichnet wurde. Aber heute nennen wir es natürlich „Federal Reserve-Put“, weil alle Vorsitzenden der Federal Reserve das getan haben.

Das heißt: Immer wenn es zu einer großen Finanzkrise kommt und die Vermögensmärkte zusammenbrechen, ist die Federal Reserve zur Stelle, um Liquidität in das System zu pumpen, damit die Vermögensmärkte wiederbelebt werden und der Reichtum einer kleinen Zahl vermögender Menschen wiederhergestellt wird.

Und genau das haben sie getan. Sie haben die Zinssätze wieder gesenkt und dann unverändert gelassen.

Jetzt, nach einer langen Phase niedriger Zinsen, begannen die Leute, sich zu beschweren – Leute, denen es nicht egal war, dass eine Blase entstand und so weiter -, und die Leute begannen, sich zu beschweren. Daraufhin begann die Fed langsam, die Zinsen anzuheben. Doch dieser Schritt wurde durch die Pandemie unterbrochen und wir gingen bergab.

Jetzt, im Zuge der Pandemie, ist die Inflation wieder angestiegen, und wir müssen auf die Frage zurückkommen, warum die Inflation erneut ansteigt.

Nehmen wir einfach an, aus welchem ​​Grund auch immer steigt die Inflation.

Jetzt haben Sie erlebt, dass die Federal Reserve die Zinssätze langsam und schrittweise wieder angehoben hat, und zwar ungefähr auf den gleichen Stand wie damals.

Wir haben bereits gesehen, dass die Banken ihren Höhepunkt erreichten, noch bevor diese Flaute im Juli 2023 erreicht wurde, schon vor Juli 2023, wir waren Zeugen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und einer Reihe anderer Banken. Wir haben die Probleme im gewerblichen Immobiliensektor erlebt. Wir haben Probleme im Private Equity-Bereich erlebt. Wir haben sogar Probleme auf dem Staatsanleihenmarkt erlebt.

Meine Vorhersage war, dass die Federal Reserve die Zinsen nicht erhöhen und nicht in der Lage sein würde, die Inflation einzudämmen.

Das ist im Wesentlichen das, was Sie hier sehen. Dies ist ein weiteres Diagramm, in dem der gleiche Zinssatz (die blaue Linie) im Vergleich zur Inflationsrate dargestellt ist.

Was Sie in diesem Teil hier sehen, der durch die gelbe Linie abgedeckt ist, dieser Zeitraum bis zum Jahr 2000, Sie sehen, dass die Federal Reserve im Großen und Ganzen – ob zum Guten oder zum Schlechten – im Wesentlichen jedes Mal, wenn es nötig war, Rezessionen herbeiführte, um die Inflation zu senken und die Löhne niedrig zu halten, wie Michael ausführte, ist ihr gelungen, aber insgesamt blieb die Inflation unter den Zinsen, was bedeutet, dass die Zinsen positiv blieben.

Was man in der Zeit nach 2000 sehen kann, ist, dass die Federal Reserve ihre Fähigkeit verloren hat, die Inflation zu kontrollieren.

Warum? Weil, wie Sie hier im Jahr 2008 und heute sehen, eine Finanzkrise auslöst, sobald man die Zinsen bis zu einem bestimmten Punkt anhebt – und das ist die einzige Möglichkeit, mit der die Federal Reserve die Inflation in den Griff bekommt.

Auslöser der Finanzkrise von 2008 war ein Zinsniveau von rund 5 %. Jetzt liegen sie wieder in etwa auf diesem Niveau.

Sie sehen, die Zinssätze mussten gesenkt werden. Und Sie sehen, dass die Inflation während dieser ganzen Zeit über den Zinssätzen lag. Es war eine Zeit mit effektiv negativen Zinssätzen.

Heute sehen wir hier, dass uns gesagt wird, dass die Inflation leicht zurückgeht, wenn man unter die Zinssätze usw. fällt.

Lassen Sie mich Ihnen noch ein weiteres Diagramm zeigen, dann können wir das besprechen. Aber das nächste Diagramm zeigt Ihnen, was wirklich vor sich geht.

Dieses Diagramm wird vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht und zeigt die allgemeine Inflation (roter Balken), die Nahrungsmittelpreisinflation (blauer Balken), die Energieinflation (schwarzer Balken) und alle Posten außer Nahrungsmitteln und Energie (grüner Balken).

Dieser grüne Balken wird als Kerninflation bezeichnet. Die sehr volatilen Lebensmittel- und Energiepreise sind dabei nicht berücksichtigt.

Was Sie hier sehen, ist, dass die allgemeine Inflation zwar unter 3 % gefallen ist – was die Federal Reserve und Powell in seiner Rede letzte Woche gefeiert haben –, aber Sie sehen hier, dass die Kerninflation weiterhin hoch ist.

Zudem weisen praktisch alle Marktkommentatoren darauf hin, dass die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie wieder steigen werden.

Ich würde sagen, dass die Fähigkeit der Fed, die Inflation unter Kontrolle zu halten, weiterhin stark in Frage steht, weil die Federal Reserve die Zinsen nicht über einen bestimmten Punkt hinaus erhöhen kann – und zwar nicht, weil ihr die Beschäftigung am Herzen liegt oder die arbeitende Bevölkerung, sondern weil ihr die Tatsache im Kopf herumschwirrt, dass jede weitere Zinserhöhung die Vermögensblasen zum Platzen bringen wird, von denen das Vermögen einer kleinen Zahl vermögender Menschen abhängt.

Genau das wollen sie aber nicht. Sie werden die Inflation nicht auf die einzige ihnen zur Verfügung stehende Weise in den Griff bekommen.

MICHAEL HUDSON: Ich interpretiere das alles ganz anders. Wenn Sie und die Fed sagen, die Immobilienblase sei geplatzt, dann vermittelt Ihnen das den Eindruck, dass die Immobilienpreise sinken.

RADHIKA DESAI: Moment mal, Michael. Die Federal Reserve sagt nicht, dass die Immobilienblase geplatzt ist.

MICHAEL HUDSON: Nein, so haben Sie es charakterisiert.

RADHIKA DESAI: Die Federal Reserve (unklar), wenn die Immobilienblase platzt. Also, ich habe gesagt, dass die Immobilienblase platzt, nicht die Federal Reserve.

MICHAEL HUDSON: Ich weiß. Ich sage nur diese Charakterisierung.

Was bedeutet es, wenn man sagt, dass die Immobilienpreise in die Höhe geschossen sind? Es bedeutet nicht, dass sich die Amerikaner das Wohnen nun leisten können.

Das bedeutet, dass die Immobilienpreise für Amerikaner viel weniger erschwinglich sind. Das scheint ironisch. Wie kann das sein?

Die Immobilienblase platzt, die Immobilienpreise sinken, indem man die Zinsen erhöht.

Aufgrund der niedrigeren Immobilienpreise ist der Kauf eines Eigenheims heute viel, viel, viel teurer als früher, da sich die Hypothekenzinsen von 3,5% auf über 7% verdoppelt haben.

Stellen Sie sich nun vor, was das bedeutet. Bei einem Hypothekenzins von 7 % bedeutet das, dass die Bank in 10 Jahren bei 7 % Zinsen genauso viel Geld mit der Hypothek verdient, wie der Verkäufer.

Zunächst einmal verdoppelt sich der Betrag. Eigenheimkäufer können sich den Kauf eines Hauses nicht mehr leisten, weil die Zinssätze für die Hypothek so viel höher sind als zuvor.

RADHIKA DESAI: Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass dies das Ergebnis steigender Zinssätze ist. Niemand bestreitet das.

Und was noch wichtiger ist: Die Zinserhöhungen haben auch negative Auswirkungen auf die Beschäftigung.

MICHAEL HUDSON: Ja.

RADHIKA DESAI: Es wird eine Rezession auslösen. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass die US-Wirtschaft bereits in eine Rezession eintritt, ja dass sie im Grunde unmittelbar bevorsteht.

MICHAEL HUDSON: Nun, ich spreche wieder über das Preisverhältnis, über die Inflation, die die Wähler derzeit so verärgert.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Rede der Fed im Kontext der Zeit vor den Wahlen im November steht.

Warum sind die Wähler so wütend über die Situation, mit der die Fed, Paul Krugman und die Lobbyisten der Demokraten eigentlich zufrieden sein sollten? Die steigende Vermögenspreisinflation verschafft den Banken, dem einen Prozent, das jetzt so viel mehr Geld bekommt, enormen Reichtum.

Doch die Wohnkosten steigen rasant an, egal ob man ein Haus mietet oder kauft. Heute können sich Menschen in ihren Zwanzigern und Anfang Dreißigern wegen der hohen Zinsen kein Eigenheim mehr leisten und müssen Miete zahlen.

Die Mieten steigen stark an. Das ist im Preisindex nicht berücksichtigt. Die Kosten für eine Hypothek sind im Preisindex nicht berücksichtigt.

RADHIKA DESAI: Ich glaube, Mieten sind inbegriffen, Michael. Ja. Hypotheken sind vielleicht nicht inbegriffen, aber Mieten sind inbegriffen.

MICHAEL HUDSON: Richtig. Die hohen Kosten der Ausbildung zwingen die Studenten, sich zu verschulden, noch bevor sie ihren Abschluss machen. Die Wähler beschweren sich, weil es keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Das ist kein Thema, das in der Diskussion der Fed vorkam. Sie werden unter Druck gesetzt.

Wir haben über die Arbeitsmarktzahlen gesprochen.

RADHIKA DESAI: Michael, das ist wirklich interessant. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Tatsächlich werde ich Ihre Punkte ergänzen.

In gewisser Weise trägt das Vorgehen der Federal Reserve, nämlich das Aufblähen der Spekulationsblasen, tatsächlich zur Inflation bei. Sie trägt zur Inflation bei, indem sie die Mieten erhöht.

Und natürlich trägt es auch zur Inflation bei, denn eine kleine Zahl sehr reicher Leute kann es sich leisten, jeden Preis zu zahlen, den sie will. Sie sind also nicht diejenigen, die sich beschweren. Sie können die Preise in die Höhe treiben, indem sie zahlen, was dafür kostet.

MICHAEL HUDSON: Ich habe Ihnen nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt, dass ich von etwas völlig anderem spreche. Meine Perspektive unterscheidet sich von Ihrer, weil ich andere Dinge betrachte.

Was Sie beschreiben, ist völlig richtig, aber ich spreche darüber, was in der öffentlichen Diskussion über die Politik der Fed außen vor bleibt.

Die Menschen sind jetzt unglücklich. Sie spüren, dass sie immer härter arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, während sie gleichzeitig den enormen Vermögenszuwachs an der Börse und bei den Anleihekursen erleben. Seit dem Rettungspaket von Obama im Jahr 2008 hat es den größten Anleihenanstieg der Geschichte gegeben.

Sie sehen, dass die 1 % Jachten bekommen. Sie bekommen so viele Jachten, dass sie jetzt darin sterben, wenn sie sinken.

RADHIKA DESAI: Ich möchte nur sagen, dass Sie auch hier völlig Recht haben. Wir betrachten dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven, und ich denke, das sind sehr gute und sich ergänzende Perspektiven.

Ich bin also nicht im Geringsten mit dem einverstanden, was Sie sagen, aber ich möchte betonen, dass Sie, als Sie das sagten, ein paar verschiedene Dinge sagten, auf die ich noch einmal zurückkommen wollte.

Erstens haben Sie völlig recht. Ich bin sicher, dass Präsident Powell nicht besonders daran interessiert ist, dass Donald Trump gewinnt, und deshalb wird er sicherlich alles tun, was er kann, um den Demokraten zum Sieg zu verhelfen.

Die Frage ist jedoch, ob er wirklich etwas tun kann. Das heißt, dass sich vor November wahrscheinlich herausstellen wird, dass er die Kontrolle über die Inflation verloren hat. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass sich herausstellen wird, dass er keine sanfte Landung erreicht hat, sondern dass er tatsächlich eine Rezession verursacht hat. Denn Paul Volcker hat vielleicht eine Rezession verursacht, indem er die Zinssätze auf 20 % ansteigen ließ, aber heute ist die Wirtschaft so schwach, dass man eine Rezession auch durch viel niedrigere Zinssätze verursachen kann. Vielleicht hat er das bereits verursacht.

All dies bedeutet also, dass die Federal Reserve, so sehr sie es auch versucht, keinen Erfolg haben kann. Die Vorstellung, dass Zentralbanken Volkswirtschaften steuern können, ist also völliger Unsinn, und das war sie schon immer, aber jetzt wird sich das auf viel spektakulärere Weise als wahr erweisen.

Und noch etwas anderes, was Sie gesagt haben und worauf ich noch zurückkommen wollte, ist, dass Sie völlig Recht haben, die Beschäftigungslage ist sehr schlecht.

Wissen Sie, wir haben in einigen unserer früheren Sendungen darauf hingewiesen, dass die Arbeitslosigkeit bis vor Kurzem recht hoch war und sich jetzt erneut verschlechtert, obwohl der Arbeitsmarkt, das heißt, ja, obwohl der Arbeitsmarkt geschrumpft ist, ist die Erwerbsbeteiligungsquote heute niedriger als vor der Pandemie, weil viele Menschen den Arbeitsmarkt einfach verlassen haben.

Powell sagte in seiner Rede, dass derzeit einerseits mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, sich andererseits aber das hektische Tempo der Neueinstellungen verlangsamt habe.

Warum drängen nun mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt? Weil ihnen die Inflation zusetzt.

Und warum wird das rasante Einstellungstempo nicht aufrechterhalten? Weil die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession gerät.

MICHAEL HUDSON: Ich wünschte, die Leute würden aufhören, über die Inflation auf dem Arbeitsmarkt zu reden. Sie verfehlen den entscheidenden Punkt.

Und der Grund, warum sie von Inflation auf dem Arbeitsmarkt sprechen, liegt genau darin, dass es von den tatsächlichen Problemen ablenkt, die der Wirtschaft Probleme bereiten.

Die Inflation wird so behandelt, als wäre sie ein Maßstab für Wohlstand. Eine niedrige Inflation ist gut, eine hohe Inflation ist schlecht, und man sollte sehr zufrieden sein.

Wenn die Inflation niedrig ist, sagt Paul Krugman, sollten wir zufrieden sein. Das ist der einzige Maßstab, über den wir nachdenken sollten.

Aber was denken die Leute? Sie verschulden sich immer mehr. Sie müssen immer mehr Schulden machen, nur um zu leben.

Sie verschulden sich so sehr, dass 50 % der Amerikaner laut der Federal Reserve mit ihren Kreditkartenschulden das Maximum erreicht haben. Sie sind ganz oben, nur weil sie das tun mussten, um leben zu können. Die Fed sagt, oh, das ist ein Inflationsproblem, das durch Zinssätze gelöst werden kann.

Es ist kein Inflationsproblem. Es ist eine Tatsache, die Struktur der Wirtschaft zwingt die Menschen dazu, sich zu verschulden, um ihr Leben zu bestreiten. Es ist ein strukturelles Problem.

RADHIKA DESAI: Ja, Michael. Was ich damit sagen will, ist, dass die Menschen wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren müssen, um ihre Lebensmittel und ihre Schulden bezahlen zu können.

Wenn in einer Familie, sagen wir, zwei Personen, nur eine Person berufstätig war, muss die zweite Person nun auf den Arbeitsmarkt gehen.

MICHAEL HUDSON: Sie lassen sich von diesen Statistiken täuschen. Es geht nicht um Menschen, die auf den Arbeitsmarkt gehen. Es geht um Menschen, die bereits auf dem Arbeitsmarkt sind und einen zweiten oder dritten Job annehmen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht um Obdachlosigkeit.

RADHIKA DESAI: Die Statistiken stimmen insofern, als dass die Menschen auf den Arbeitsmarkt zurückkehren.

Ich denke, das zeigt, dass da irgendetwas, irgendetwas, irgendetwas im Gange ist, das nicht so ist, wie Powell behauptet.

Seine Interpretation ist nicht meine Interpretation.

MICHAEL HUDSON: Ich versuche, die Leute zu einem anderen Denken zu bewegen als die Fed und die Boulevardpresse, die die Frage, warum die Wirtschaft so am Boden ist und warum die Menschen so unglücklich sind, auf eine andere Art und Weise darstellen.

Sobald Sie Ihren Kreditkartenkreditbetrag ausgeschöpft haben, geraten Sie in Zahlungsverzug.

Wir stellen fest, dass die Zahlungsrückstände bei Autokrediten steigen und die Zahlungsausfälle steigen, die Zahlungsausfälle bei Kreditkartenschulden steigen und die Zahlungsrückstände steigen. Sobald Sie mit Ihren Kreditkartenschulden im Rückstand sind, steigt Ihr Zinssatz von 19 % auf 31 % oder 32 % auf Wucherzinsen.

Diese Werte sind im Index der Federal Reserve nicht enthalten. Der Preisindex der Federal Reserve schließt alles aus, was die Amerikaner wirklich unter Druck setzt, hauptsächlich durch finanzielle oder Monopolbildung.

RADHIKA DESAI: Ja, nein, und da widerspreche ich Ihnen nicht. Die Lebenshaltungskosten sind also noch höher als die Statistiken der Federal Reserve und des Bureau of Labor Statistics zeigen.

Ja, dem stimme ich zu.

Und mehr noch: Wenn es der Federal Reserve nicht gelingt, die Inflation einzudämmen – wie das Bureau of Labor Statistics bereits gezeigt hat –, kann sie die Inflation und die Lebenshaltungskostenkrise auch auf andere Weise nicht eindämmen.

Verstehen Sie, was ich meine?

MICHAEL HUDSON: Dann denken Sie daran, dass die Aufgabe der Federal Reserve darin besteht, ein Märchen für die amerikanische Wirtschaft zu erschaffen. Wenn wir Sie nur dazu bringen können, nicht mehr auf die große Wirtschaft zu schauen, sondern einen Tunnelblick zu haben und sich nur auf die wenigen Variablen zu konzentrieren, die uns wichtig sind und die wir steuern können, dann werden Sie die Wurzeln Ihres Problems nicht erkennen.

Und wenn Sie die Wurzeln des Problems nicht erkennen, werden Sie nichts zu seiner Lösung unternehmen.

RADHIKA DESAI: Und genau das habe ich gesagt: Die Federal Reserve spinnt dieses Märchen, indem sie behauptet, ihre geldpolitischen Entscheidungen würden auf Statistiken über Beschäftigung, Inflation usw. basieren. Das ist aber nicht der Fall.

Sie basieren im Wesentlichen auf der Sorge vor einer weiteren Aufblähung der Spekulationsblasen.

MICHAEL HUDSON: Das stimmt. Die Vermögensblase kann man als ein Schneeballsystem in Gang bezeichnen.

Und wie Sie bereits sagten, zeigt Ihr Diagramm, dass die Abwärtsbewegung seit Volckers Amtsantritt die Aufgabe der Fed ist, dieses Schneeballsystem am Laufen zu halten, das zu dieser Vermögensexplosion in Form von Aktienanleihen und seit 2008 steigenden Immobilienpreisen geführt hat.

Aber die Löhne sind überhaupt nicht gestiegen. Wenn also die Löhne hier steigen und die Vermögensblase hier steigt, dann haben wir eine Polarisierung. Der Immobilien- und Versicherungssektor steigt.

Es gibt eine Industriewirtschaft, eine Wirtschaft, in der die Menschen tatsächlich zur Arbeit gehen, ohne sich überhaupt zu bewegen. Das ist schlimmer, als sich überhaupt nicht zu bewegen. Sie wird immer mehr unter Druck gesetzt.

Und die Tatsache, dass die Mittel gekürzt werden, treibt die Menschen in die Verschuldung.

Die Menschen verschulden sich nicht aus den Gründen, die Ökonomen nennen. Die Verbraucher sind einfach ungeduldig. Sie wollen jetzt konsumieren und nicht erst in der Zukunft. Es ist ihre Entscheidung, sich zu verschulden.

Sie haben keine Wahl. Sie haben die Wahl, obdachlos zu werden und wegzuziehen oder nicht weiterleben zu können oder die Schulden nicht bezahlen zu können, die ihnen drohen.

Das Problem liegt in der Wirtschaft. Und darüber spricht die Fed nicht. Ich meine, wir haben mit unseren Diskussionen und all unseren Sendungen versucht, das Bewusstsein und die Perspektive der Wirtschaftsdiskussion zu erweitern und sie von der Tunnelsicht zu befreien, von der die Fed und die Medien sprechen, als ginge es nur um Beschäftigung und Zinsen.

Und wie ich eingangs erläutert habe, verstehen sie die Beziehung falsch und stellen sie auf den Kopf.

Und das kann passieren, wenn sie auf die falschen Preise achten und die Zahl der Arbeitsplätze mit der Zahl der tatsächlich Beschäftigten verwechseln.

RADHIKA DESAI: Also, ich denke, Michael, wir haben uns wirklich gut ergänzt. Wir waren uns in der Vergangenheit immer einig, dass wir die Lebenshaltungskostenkrise bekämpfen müssen, um die Inflation zu bekämpfen, ganz zu schweigen von einer ganzen Reihe anderer Probleme, unter denen die Wirtschaft leidet.

Dies kann nur erreicht werden, wenn man die Produktionsstruktur der Wirtschaft tatsächlich verbessert. Und man kann die Produktionsstruktur der Wirtschaft nicht verbessern, wenn man die bestehenden Beziehungen im Bankensektor nicht grundlegend ändert.

Ich meine, ganz offen gesagt könnte man heute fast sagen, dass die Beziehungen zwischen den Banken und der Industrie mehr oder weniger nicht existieren, weil die Banken überhaupt keine Kredite für produktive Investitionen vergeben.

In diesem Sinne müssen wir also die gesamte Finanzialisierung der Wirtschaft stoppen und umkehren. Der Finanzsektor muss reguliert und unter Kontrolle gebracht werden, damit er produktive Aktivitäten finanziert und nicht Spekulationen, wie wir immer wieder betonen.

Und nur so bekommen Sie die Inflation in den Griff.

Wenn Inflation beispielsweise dadurch entsteht, dass zu viel Geld zu wenigen Gütern nachjagt, und wenn eine Einschränkung der Geldmenge nur zu Rezessionen führt, was ist dann die beste Methode, mit der Inflation umzugehen? Indem man das Angebot all jener Güter verbessert, deren Preise steigen.

Und das kann nur durch einen gut regulierten Entwicklungsstaat erreicht werden, in dem Geld und Finanzen den Zwecken einer produktiven Expansion dienen.

MICHAEL HUDSON: Wir sprechen also über den Unterschied zwischen Finanzkapitalismus und Industriekapitalismus oder Sozialismus?

RADHIKA DESAI: Ja, ich würde es nicht Finanzialisierung nennen, ich würde es eher Finanzialisierung nennen, denn Finanzkapital bezieht sich auf Hilferding, der eigentlich viel mehr über das sprach, was Sie gerade als Industriekapitalismus bezeichneten.

Ich würde also sagen, wir sprechen hier über Finanzialisierung versus eine produktive Wirtschaft. Ja.

MICHAEL HUDSON: Aber die Finanzialisierung, so neigt man dazu, zu glauben, sie ereigne sich innerhalb eines Systems und sei zu einem eigenständigen, unabhängigen System geworden. Sie hat die Regierung übernommen, sie hat die Wirtschaft übernommen und sie hat die Wirtschaft in etwas ganz anderes verwandelt, als sie einmal war.

RADHIKA DESAI: In gewisser Hinsicht haben Sie natürlich recht. Aber andererseits würde ich sagen, dass es kein völlig unabhängiges Finanzialisierungssystem geben kann, denn jedes Finanzialisierungssystem hat eine räuberische Beziehung zum zugrundeliegenden Produktionssystem.

Wenn das zugrundeliegende Produktionssystem nicht ausgebaut werden kann und nicht fortlaufend Wert aus ihm abgesaugt werden kann, kann das Schneeballsystem nicht wachsen.

Aber mit dieser Einschränkung stimme ich vollkommen zu. Um also auf den ursprünglichen Ausgangspunkt zurückzukommen, und wir werden mit diesem Punkt enden, dem Punkt, den ich zumindest versucht habe zu machen, und ich denke, Michael, Sie haben dem nicht wirklich widersprochen, aber wir glauben nicht, dass die Federal Reserve in der Lage sein wird, die Lebenshaltungskostenkrise mit der Inflation zu bewältigen, und zwar aus all den Gründen, die wir genannt haben, nämlich, dass sie im Grunde nicht einmal das einzige Instrument einsetzen kann, das sie zur Bewältigung dieser Krise hat, nämlich die Erhöhung der Zinssätze, weil der Einsatz dieses Instruments die verschiedenen Blasen, Vermögensblasen, auf denen das Vermögen der Reichen beruht, zum Platzen bringen würde.

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass die Demokraten im November oder schon vorher sowohl mit der Inflation als auch mit der Rezession zu kämpfen haben könnten.

Und deshalb wird das nicht unbedingt sehr gut für sie sein.

MICHAEL HUDSON: Und ich denke, wir versuchen, den Umfang der Diskussion zu erweitern und weit mehr als nur die Wirtschaftsfachleute und die Banker einzubeziehen.

RADHIKA DESAI: Genau. Und wir untersuchen die Widersprüche im System. Aber ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Bitte liken und abonnieren Sie unsere Show. Und wir sehen uns in ein paar Wochen. Danke und auf Wiedersehen.