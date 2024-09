Putin: „Globale wirtschaftliche Machtverlagerung zugunsten des Globalen Südens und der BRICS-Staaten“

VLADIMIR PUTIN:

„Die globale wirtschaftliche Situation verändert sich.

Die Länder des globalen Südens sowie die BRICS-Staaten machen jeweils über 50 Prozent und etwa ein Drittel des globalen BIP aus.

Ich möchte betonen, dass sich auch die Prioritäten bei der Verwendung bestimmter Währungen auf natürliche Weise ändern.

Zum Beispiel sind fast 65 Prozent der Transaktionen, die wir mit unseren BRICS-Partnern durchführen, in unseren jeweiligen nationalen Währungen denominiert.

Dies ist ein natürlicher Prozess.

Die Finanz- und politischen Behörden in den Vereinigten Staaten haben diesen Prozess jedoch durch ihr skrupelloses und unprofessionelles Handeln beschleunigt.

Ich denke, sie haben ihren Fehler bereits erkannt, aber sie glauben, dass es zu spät ist, um den Kurs zu ändern.

Es scheint, dass sie der Meinung sind, dass das Eingeständnis ihres Fehlers für sie unangemessen wäre, ganz zu schweigen davon, ihr Handeln zu ändern.

Schließlich sehen sie, dass die Werkzeuge, die sie verwenden, ineffektiv sind.

Wir wechseln einfach zu unseren nationalen Währungen.

Aber für einen Rückzug ist es zu spät.

Es könnte sein, dass nur Menschen, die die derzeitige Generation von Politikern ersetzen, etwas dagegen unternehmen können.

Tatsächlich bedeutet eine Veränderung, dass man seine Fehler eingesteht.

Dies könnte für sie eine Herausforderung darstellen.

Warum handeln sie so? Wahrscheinlich haben sie erwartet, dass hier alles zusammenbricht.

Deshalb haben sie es uns unmöglich gemacht, den US-Dollar zu verwenden.

Aber wir haben es mit objektiven Trends zu tun, und sie treiben diese einfach voran, während im Kern das Wirtschaftswachstum den Einsatz anderer Währungen bestimmt.

Wir alle wissen sehr gut, dass China heute die weltweit führende Wirtschaftsmacht in Bezug auf Kaufkraftparität ist.

Natürlich haben die USA eine mächtige und robuste Wirtschaft mit einer einzigartigen Struktur, aber die Volksrepublik China hat eine größere Wirtschaft.

Die Vereinigten Staaten sind die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Und der Abstand zwischen den beiden wächst von Jahr zu Jahr.

Deshalb wird der Yuan in internationalen Transaktionen verwendet.

Die Vereinigten Staaten belegen den zweiten Platz, und Indien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Russland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt in Bezug auf Kaufkraftparität.

Wir haben Europas wirtschaftliche Macht, Deutschland, überholt und vor nicht allzu langer Zeit auch Japan hinter uns gelassen.

Dies sind nicht unsere Prognosen – sie stammen von internationalen Experten.

Ich möchte nochmals betonen, dass Japan, Deutschland und die Vereinigten Staaten viele Vorteile haben, vor allem in Bezug auf die Struktur ihrer Wirtschaft sowie ihre Hochtechnologie und so weiter, aber auch die Größe ihrer Wirtschaft ist von Bedeutung, da sie Möglichkeiten für Investitionen in die vielversprechendsten Sektoren und Unternehmungen schafft.

Daher möchte ich nochmals betonen, dass dies ein natürlicher Prozess ist, der nichts mit momentanen politischen Überlegungen zu tun hat.

Dennoch haben die Behörden in Europa und den Vereinigten Staaten diese Prozesse durch ihr skrupelloses und unprofessionelles Handeln einfach beschleunigt.“

Quelle: Auszug aus der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Plenarsitzung des 9. Östlichen Wirtschaftsforums, Insel Russki, Gebiet Primorje, 5. September 2024.

