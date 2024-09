Was die Hamas am 7. Oktober zu erreichen hoffte

Von Mike Whitney

Stellen Sie sich vor, Israel hätte am 7. Oktober eine zurückhaltendere und vernünftigere Haltung eingenommen. Stellen Sie sich vor, der Schwerpunkt hätte auf der Rettung der Geiseln und der Strafverfolgung der Täter gelegen, anstatt den Gazastreifen in Schutt und Asche zu legen und eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe zu verursachen. Hätte Israel diesen Weg eingeschlagen und nicht den, für den es sich entschieden hat, hätte es das Mitgefühl und die Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt erhalten. Stattdessen löschte es eine ganze Zivilisation aus und fügte sich selbst einen irreversiblen Imageschaden zu, während es seine Zukunftsaussichten ernsthaft unterminierte.

Donald Trumps Plan zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts enthielt zwei Hauptelemente:

Israel zu erlauben, mehr palästinensisches Land im besetzten Westjordanland zu annektieren (auch bekannt als der Trump-Friedensplan) Unterstützung Israels bei der Bildung von Allianzen mit arabischen Ländern in der Region, um sie daran zu hindern, die palästinensische Sache zu unterstützen. (Das Abraham-Abkommen)

Die Kombination dieser beiden Maßnahmen überzeugte die Hamas-Führung davon, dass sich das palästinensische Volk in einer existenziellen Krise befand, die nur durch einen massiven Angriff abgewendet werden konnte, der die internationale Gemeinschaft zwingen würde, sich direkt einzumischen. Dies ist die Begründung für die Anschläge vom 7. Oktober.

Unterm Strich: Trumps behelfsmäßiger „Jahrhundertdeal“, der fünf Jahrzehnte offizieller US-Politik verwarf und eine Vielzahl von UN-Resolutionen ignorierte, war der Auslöser für die Anschläge vom 7. Oktober. Die Financial Times berichtet: „Trumps israelisch-palästinensischer ‘Deal’ war schon immer ein Betrug“.

Es sah immer wie ein Vorwand aus, um die Beerdigung der Zweistaatenlösung – ein unabhängiger palästinensischer Staat im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen mit dem arabischen Ostjerusalem als Hauptstadt, der in Frieden mit Israel lebt – zu verschleiern und der israelischen Annexion des größten Teils des Westjordanlandes grünes Licht zu geben.

Die liberale jüdische Gruppe J Street kam zu demselben Schluss wie die konservative Financial Times:

It’s Not a Peace Plan, It’s an Annexion Smokescreen, „Falls es jemals Zweifel daran gab, dass der Trump-Netanjahu-‚Friedensplan‘ etwas anderes als ein Vorwand für die Annexion ist, wurden sie nur wenige Augenblicke nach der glanzvollen Ankündigung des Plans im Weißen Haus zerstreut.

Verstehen Sie das Bild? Trumps Plan war so einseitig und so beleidigend, dass kein einziger Palästinenser an der Enthüllung im Weißen Haus am 28. Januar 2020 teilnahm. Der einzige hochrangige Würdenträger, der anwesend war, war der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der Trump für seine Friedensbemühungen überschwänglich lobte.

Der Plan wurde von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner verfasst, der ihn als ersten Teil einer zweigleisigen Strategie ansah, die darauf abzielt, jede Aussicht auf einen lebensfähigen palästinensischen Staat auszulöschen. Es überrascht nicht, dass Netanjahu auf der Pressekonferenz zur Amtseinführung ankündigte, dass die israelische Regierung das Jordantal und die Siedlungen im Westjordanland sofort annektieren würde. ….. Der US-Botschafter in Israel, David M. Friedman, behauptete, die Trump-Administration habe die Erlaubnis für eine sofortige Annexion gegeben, und erklärte, dass „Israel überhaupt nicht zu warten braucht“ und „wir es anerkennen werden“. Wikipedia

Wie lässt sich Trumps Voreingenommenheit in dieser Angelegenheit anders erklären, als dass er sich einfach bei seinen größten Unterstützern für deren millionenschwere Wahlkampfspenden revanchieren wollte? Gibt es eine zwingendere Erklärung?

Die zweite Säule in Kushners Strategie waren die Abraham-Abkommen, die darauf abzielten, die Palästinenser in die Ecke zu drängen, indem man ihnen die Unterstützung ihrer arabischen Nachbarn entzog. Angeblich war das Ziel des Abkommens die „Normalisierung der Beziehungen“ zwischen Israel und anderen Ländern in der Region. Das hört sich harmlos an, aber das eigentliche Ziel bestand darin, Israel durch bilaterale Abkommen in die Region zu integrieren, ohne Zugeständnisse in Fragen der illegalen Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel zu machen. Dies ist ein Bruch mit dem seit langem geltenden Protokoll, wonach Israel als Vorbedingung für die Normalisierung der Beziehungen die Forderungen der arabischen Friedensinitiative von 2002 erfüllen musste. Die Abraham-Vereinbarung erlaubte es den Ländern, diese Forderungen zu ignorieren.

Die Auswirkungen dieser zweigleisigen Strategie waren insgesamt recht dramatisch. Die Palästinenser mussten mit ansehen, wie immer mehr ihres Landes durch die Annexion verloren ging, während ihre arabischen Verbündeten nach und nach den von Washington angebotenen Sicherheitsanreizen erlagen. Die Probleme der Palästinenser wurden nach und nach unter den Teppich gekehrt, während ihr Volk im Schneckentempo zum Aussterben gebracht wurde. Den palästinensischen Führern blieb keine andere Wahl; sie mussten handeln. Wie der frühere Hamas-Premierminister Ismail Haniyeh sagte: „Wir brauchen einen integrierten Plan, um die Normalisierung herbeizuführen“. Dieser Plan war der 7. Oktober.

Es ist erwähnenswert, dass Joe Biden einen Großteil unserer Analyse bestätigte, als er sich am 25. Oktober äußerte:

„Ich bin davon überzeugt, dass einer der Gründe, warum die Hamas angegriffen hat, die Fortschritte sind, die wir bei der regionalen Integration Israels und der regionalen Integration insgesamt gemacht haben…“

Biden hat Recht: Trumps Plan zur „regionalen Integration“ hat den 7. Oktober unausweichlich gemacht. Dies stammt aus einem Artikel bei Responsible Statecraft:

Tatsächlich konzentriert sich die Regierung Biden nach wie vor auf das Ziel, Israel in das von den USA geführte Netzwerk von Allianzen und Partnerschaften im Nahen Osten zu integrieren, so wie sie es bereits vor dem 7. Oktober versucht hatte. Anstatt sich um eine Zweistaatenlösung zu bemühen, die das beenden könnte, was ein US-Vertreter kürzlich als „75 Jahre Elend“ bezeichnete, arbeitet die Regierung daran, die derzeitige Krise zu nutzen, um die Vorherrschaft der USA zu stärken, ungeachtet der Folgen für die Palästinenser. Lassen Sie sich nicht täuschen, bei den Bemühungen um eine Normalisierung geht es um die Vorherrschaft der USA, Responsible Statecraft Je mehr Menschen die Rolle verstehen, die Trump bei der Entfachung des Flächenbrands im Gazastreifen und im Westjordanland gespielt hat, desto mehr werden sie auch erkennen, dass der 7. Oktober kein Ausdruck von Judenhass oder gar ein Versuch war, die israelische Regierung zu zwingen, die Blockade des Gazastreifens zu lockern. Nein. Der 7. Oktober war eine verzweifelte „Glasbruch“-Operation, die darauf abzielte, das bösartige Gesicht eines ethno-nationalistischen Staates zu entlarven, der vor nichts zurückschreckt, um die einheimische Bevölkerung aus ihrem historischen Heimatland zu vertreiben. Der 7. Oktober war eher ein „Hilferuf“ als ein Akt der Aggression. Woher wissen wir das? Weil wir es direkt aus dem Mund von Yahya Sinwar, dem politischen und militärischen Führer der Hamas, gehört haben, der in einem kurzen Video, das auf Twitter zu finden ist, die folgende Erklärung abgab:

“Innerhalb eines begrenzten Zeitraums von wenigen Monaten – ich schätze, es wird nicht mehr als ein Jahr sein – werden wir die Besatzung zwingen, sich zwei Optionen zu stellen: Entweder wir zwingen sie, das Völkerrecht umzusetzen, internationale Resolutionen zu respektieren, sich aus dem Westjordanland und Jerusalem zurückzuziehen, die Siedlungen aufzulösen, die Gefangenen freizulassen und die Rückkehr der Flüchtlinge zu gewährleisten, um die Errichtung eines palästinensischen Staates auf den 1967 besetzten Gebieten, einschließlich Jerusalem, zu erreichen; oder wir versetzen diese Besatzung in einen Zustand des Widerspruchs und der Kollision mit der gesamten internationalen Ordnung, isolieren sie auf extreme und starke Weise und beenden ihre Integration in der Region und der ganzen Welt, indem wir den Zustand des Zusammenbruchs, der in den letzten Jahren an allen Fronten des Widerstands eingetreten ist, angehen.“ SuppressedNews @SuppressedNws

Hier steht es schwarz auf weiß. Das ist es, was die Hamas mit den Anschlägen vom 7. Oktober zu erreichen hoffte.

Beachten Sie, dass nicht die Rede davon ist, „Juden zu hassen“ oder „alle israelischen Juden ins Meer zu stoßen“ oder irgendeinen anderen aufrührerischen Blödsinn, den wir normalerweise in den westlichen Medien lesen. Es handelt sich um eine einfache Strategie, mit der Israel gezwungen werden soll, entweder das Völkerrecht einzuhalten oder die Konsequenzen zu tragen.

Beachten Sie auch, dass Sinwar ausdrücklich der „Errichtung eines palästinensischen Staates auf den 1967 besetzten Gebieten“ zustimmt, was die offizielle Position der Hamas seit der Veröffentlichung der Hamas-Charta im Jahr 2017 ist. Israel lehnt einen palästinensischen Staat ebenso ab wie die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates, die „vom UN-Sicherheitsrat am 22. November 1967 einstimmig angenommen wurde“ und die den:

Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den während des jüngsten Konflikts besetzten Gebieten; Beendigung aller Ansprüche oder Kriegszustände und Achtung und Anerkennung der Souveränität, der territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit jedes Staates in dem Gebiet sowie ihres Rechts, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen frei von Drohungen oder Gewaltakten in Frieden zu leben“.

Kurz gesagt, Israel hat in den letzten 57 Jahren gegen das Völkerrecht verstoßen. (Im Gegensatz dazu steht die Hamas auf der gleichen Seite wie die „offizielle US-Politik“ in Bezug auf eine Zweistaatenlösung).

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Sinwar das strategische Ziel des 7. Oktobers klar benennt: Israel zu zwingen, sich an die Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten, oder Israels Missachtung des Völkerrechts zu nutzen, um es noch tiefer in die Isolation zu treiben. Das Ziel besteht also nicht darin, Israel in einer wie auch immer gearteten militärischen Konfrontation zu besiegen (was unmöglich wäre), sondern Israel zu einer Überreaktion zu veranlassen, die das wahre Gesicht eines bösartigen Apartheidstaates offenbart, der auf die Vernichtung der einheimischen Bevölkerung aus ist. Das ist das klar erklärte Ziel der Hamas, auch wenn die Medien darüber nichts berichten. (Es ist offensichtlich, dass die meisten Menschen nicht neugierig genug sind, um sich zu fragen, was die Hamas mit dem Angriff zu erreichen hoffte.)

Hat die Hamas also ihre Ziele erreicht oder nicht?

Ja, das hat sie, und zwar über ihre kühnsten Vorstellungen hinaus.

Ist Israel mehr denn je isoliert? Wird Israel in den Sitzungen des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung routinemäßig verurteilt? Hat eine Reihe von Ländern angekündigt, dass sie die palästinensische Staatlichkeit anerkennen? Haben verschiedene Länder die israelische Gaza-Operation als Völkermord abgelehnt? Befindet sich Israel im Streit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und dem IGH? Ist es wahrscheinlich, dass gegen die israelische Führung ein Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs ausgestellt wird? Ist die große Mehrheit der Menschheit gegen Israels blutigen Amoklauf in Gaza? Haben Israels Gräueltaten die Wahrscheinlichkeit eines regionalen Krieges erhöht, in dem Israels Zukunft alles andere als sicher ist? Ist eine halbe Million Israelis in Angst und Verzweiflung aus dem Land geflohen? Ziehen immer weniger Menschen nach Israel? Gewinnt die BDS-Bewegung an Schwung? Befindet sich die israelische Wirtschaft in einer schweren und langwierigen Rezession? Hat Israels Massaker in Gaza zu mehr Antisemitismus geführt? Ist Israel immer noch der sicherste Ort der Welt für Juden?

Nach allen Maßstäben scheint Sinwar sein Ziel erreicht zu haben, insbesondere im Hinblick auf den Vorwurf des Völkermords, der ein Albatros ist, das bis ans Ende der Zeit an Israels Hals gehängt werden wird. Gegenwärtig scheinen sich die Israelis an dieser lästigen Bezeichnung nicht zu stören, aber das wird sich ändern. Niemand möchte von der Mehrheit gemieden und zum Alleingang gezwungen werden. Aber das ist der Weg, den Israel gewählt hat.

Wo die Hamas versagt hat, ist ebenfalls offensichtlich. Ja, sie hat Israel zu einer gewalttätigen Überreaktion veranlasst, die Israels Ruf geschadet, seine Wirtschaft geschädigt und eine beispiellose Verurteilung durch Menschen in aller Welt ausgelöst hat. Aber auch die negativen Auswirkungen sind erheblich. Der gesamte Gazastreifen liegt in Trümmern, Israel ist in seiner Ablehnung eines palästinensischen Staates geeinter denn je, und die internationale Gemeinschaft (vertreten durch den UN-Sicherheitsrat) wurde auf Schritt und Tritt durch die Vetos der USA blockiert. Und während Russland und andere durchsetzbare Maßnahmen fordern, um dem unerbittlichen Aderlass Einhalt zu gebieten, hat die Biden-Administration alle Bemühungen zunichte gemacht, die Kämpfe zu beenden oder auch nur die Lieferung von Bomben und Munition an Israel zu reduzieren.

Der Fehler in Sinwars Plan sollte offensichtlich sein: Die Vereinten Nationen können keine Sanktionen verhängen, keine Blockade auferlegen und keine Friedenstruppen nach Gaza entsenden, solange die USA solche Schritte ablehnen. Doch je länger das Gemetzel andauert und je mehr sich die Gemüter im Sicherheitsrat erhitzen, desto mehr könnte sich dies ändern. In den letzten Sitzungen fiel es verschiedenen Mitgliedern immer schwerer, ihre Verachtung für die Vereinigten Staaten in ihrer Rolle als „Ermöglicher des Völkermords“ zu verbergen. Wir hoffen, dass die US-Delegation schließlich mit der Begründung aus dem Sicherheitsrat ausgeschlossen wird, dass sie an den laufenden Feindseligkeiten mitschuldig ist. Dies würde es dem UN-Sicherheitsrat ermöglichen, seine Arbeit zu tun und den Druck auf Israel auszuüben, der den Konflikt zu einem raschen Ende bringen wird. Sehen Sie sich diese schäumende Präsentation des russischen Geschäftsträgers Dmitry Polyanskiy von letzter Woche an:

Fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist gezwungen, die Enklave auf der Suche nach einer Unterkunft zu durchstreifen. Doch wie Vertreter des „humanitären Flügels“ der UNO wiederholt bestätigt haben, gibt es in Gaza keine sicheren Orte. Zwei Millionen Menschen sind „gefangen“ und werden beschossen; sie ertragen unvorstellbares Leid, weil es an Nahrung, Wasser, Medikamenten und angemessenen sanitären Einrichtungen fehlt…. Wir haben von Anfang an gewarnt, dass alle „humanitären“ Resolutionen, einschließlich der Resolution 2720, dazu verdammt sind, toter Buchstabe zu bleiben, solange es keinen bedingungslosen und umfassenden Waffenstillstand in der Enklave gibt….. Ich möchte daran erinnern, dass Russland das erste Land war, das einen Resolutionsentwurf mit einer solchen Forderung einbrachte; wir taten dies am 16. Oktober des vergangenen Jahres. Aber eine Delegation, die ihren wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten schützt, hat, wie wir wissen, 10 Monate damit verbracht, jegliche greifbaren Schritte des Rates in dieser Richtung zu blockieren…. Vor genau einer Woche hörten wir in diesem Saal weitere verlogene Beteuerungen des Ständigen Vertreters der USA, dass ein Waffenstillstandsabkommen angeblich kurz vor dem Abschluss stehe und dass wir alle Druck auf die Hamas ausüben müssten, damit es zustande kommt. Es stellte sich jedoch heraus – und das überrascht niemanden mehr -, dass diese Aufrufe ebenso weit von der Realität entfernt waren wie die von den USA unterstützte Resolution zum Gazastreifen, die am 10. Juni zur Unterstützung des so genannten „Biden-Plans“ verabschiedet wurde. …Während dieser ganzen Zeit haben sich die USA nie die Mühe gemacht, den Rat über die Parameter des Abkommens zu informieren. Sie forderten lediglich, dass der Sicherheitsrat diese „Katze im Sack“ bedingungslos billigt und Druck auf die HAMAS ausübt. Wie sich herausstellte, stimmte Israel diesem „Deal“ damals nicht zu, und es hat auch jetzt nicht zugestimmt, seine Operation zu beenden. Stattdessen stellt es immer neue Forderungen, die u.a. das gesamte System der Vereinbarungen in der Region zu untergraben drohen. Weit davon entfernt, die Israelis in die Schranken zu weisen, spielen unsere amerikanischen Kollegen leider mit, indem sie die Parameter des Waffenstillstands im Gazastreifen zugunsten von Westjerusalem umgestalten. Ich erinnere daran, dass der Sicherheitsrat einer Neuformatierung der Parameter der in der Resolution 2735….. festgelegten Vereinbarungen nicht zugestimmt hat. Infolgedessen kann selbst die erste Phase der Deeskalation, wie sie in der Resolution 2735 festgelegt ist, in keiner Weise verwirklicht werden, ganz zu schweigen vom vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und der Wiederherstellung der Infrastruktur der Enklave.

Damit ist dieses Dokument, das ursprünglich auf irreführenden Behauptungen und Behauptungen über die israelische Zustimmung beruhte, de facto irrelevant geworden. Und nun müssen wir darüber nachdenken, welche konkreten Schritte der Rat unternehmen kann, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen herbeizuführen, unabhängig davon, ob Israel ihn will oder nicht, und um seine Umsetzung sicherzustellen. Der Rat verfügt über alle notwendigen Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen; was wir jetzt brauchen, ist der politische Wille, diese Instrumente zu nutzen. Andernfalls wird der UN-Sicherheitsrat die wenig beneidenswerte Rolle eines Statisten im geopolitischen Spiel des Nahen Ostens spielen, das von Washington inszeniert wird , das alles daran setzt, eine vollwertige Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts durch zerstörerische „Deals des Jahrhunderts“ unter seiner alleinigen Schirmherrschaft zu verdrängen. Wie wir uns alle erinnern, ist es gerade der Wunsch der Vereinigten Staaten, den Friedensprozess im Nahen Osten zu „monopolisieren“ und ihn nach israelischen „Schablonen“ umzugestalten, der zu den dramatischen Ereignissen geführt hat, die wir heute erleben. Wir appellieren an den Rat, gemäß seinem Mandat zu handeln und nicht die Führung der USA und Israels zu übernehmen. Oberstes Ziel ist es, das Blutvergießen im Gazastreifen unverzüglich und dauerhaft einzustellen, was auch Überwachungsmechanismen im Rahmen des vom UN-Sicherheitsrat erteilten Mandats und (falls erforderlich) Durchsetzungsmechanismen zur Sicherstellung der Einhaltung des Waffenstillstands voraussetzt . Dies wird in Zukunft dazu beitragen, den Prozess der friedlichen Beilegung der palästinensischen Frage auf einer international anerkannten Grundlage im Interesse der Errichtung eines unabhängigen souveränen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, der in Frieden und Sicherheit mit Israel koexistiert, wieder in Gang zu bringen. ….Die Situation kann nur durch ein sofortiges entschlossenes Handeln der internationalen Gemeinschaft über den UN-Sicherheitsrat gelöst werden. Wir sind bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, die sich diesen Ansätzen anschließen….

Jeder in diesem Saal ist sich der Tatsache bewusst, dass es die Vereinigten Staaten sind, die die Hauptverantwortung für das tragen, was jetzt in Gaza passiert…. Wenn meine anderen Kollegen nicht den Mut haben, Ihnen das ins Gesicht zu sagen, dann habe ich kein Problem damit, dies zu tun. rklärung des Geschäftsträgers der Russischen Föderation Dmitry Polyanskiy beim Briefing des UN-Sicherheitsrates über den Nahen Osten, einschließlich der Palästina-Frage, Ständige Vertretung Russlands bei der UNO

Polyanskiy scheint zu empfehlen, dass die Vereinigten Staaten aus dem Sicherheitsrat ausgeschlossen werden, damit der UN-Sicherheitsrat seine Arbeit tun, seine Resolutionen durchsetzen, diesen sinnlosen Krieg beenden und dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Wir halten dies für eine Idee, deren Zeit gekommen ist.