Pressekonferenz: Prof. Dr. Shigetoshi Sano enthüllt beunruhigende Beweise für die Schädlichkeit von mRNA-Impfstoffen: „DIESE SIND UNÜBERTROFFEN!“

„Verschiedene unerwünschte Wirkungen wurden durch mRNA-Impfstoffe verursacht. Diese sind beispiellos und führen zu schwer zu behandelnden Zuständen.”

Prof. Dr. Shigetoshi Sano brings hard evidence of mRNA vaccine harms in a Press Conference.



"Various adverse effects have been caused by mRNA vaccines. THESE ARE UNPRECEDENTED and lead to difficult-to-treat conditions!"



Auf einer Pressekonferenz am 23. August 2024 in Japan gab Professor Shigetoshi Sano, stellvertretender Repräsentant und eigens ernannter Professor an der Universität Kochi, beunruhigende Einblicke in die gesundheitlichen Auswirkungen des COVID-19 mRNA-Impfstoffs. Er ist ehemaliger Präsident der Japanischen Gesellschaft für Hautimmunologie und Allergie (2019-2022) und ist derzeit Chefredakteur des Journal of Dermatological Science (2023-present).

Prof. Sano wurde von Masako Ganaha vorgestellt, die seine bedeutenden Beiträge zur medizinischen Forschung und seine Rolle bei der Identifizierung von aus Impfstoffen stammenden Spike-Proteinen bei Patienten, die unter Nachwirkungen leiden, hervorhob. Prof. Sano behandelt jede Woche etwa 150 bis 200 Patienten, und seine umfassende Erfahrung in der Dermatologie hat ihn zu einer Schlüsselfigur für das Verständnis der möglichen Schäden des mRNA-Impfstoffs gemacht.

Prof. Sano äußerte während seines Vortrags ernste Bedenken und erklärte: „Seit Beginn der Impfungen haben wir zunehmend eine Zunahme sehr merkwürdiger Fälle festgestellt.“ Er kategorisierte die beobachteten unerwünschten Wirkungen des mRNA-Impfstoffs in vier Haupttypen und betonte, dass Hauterkrankungen nicht nur häufig, sondern auch alarmierend sind.

Lokale Schäden an der Injektionsstelle: Eine der unmittelbarsten Auswirkungen, die bei Patienten beobachtet werden, sind lokale Verletzungen an der Injektionsstelle. Zu den Symptomen gehören Rötungen, Schwellungen und Schmerzen, die manchmal bis zu schweren Reaktionen, einschließlich Nekrose, eskalieren können. Dies gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Formulierung des Impfstoffs und seiner Auswirkungen auf das umliegende Gewebe. Spike-bedingte Krankheiten: Die zweite Kategorie umfasst verschiedene Hauterkrankungen, die mit impfstoffinduzierten Spike-Proteinen in Verbindung gebracht werden. Prof. Sano wies auf Erscheinungen wie Nesselsucht und Hautausschläge hin, die häufig bei geimpften Personen beobachtet wurden. Dies deutet darauf hin, dass Spike-Proteine ungewöhnliche Immunreaktionen auslösen können, die zu diesen Hautproblemen führen. Verschlimmerung bereits bestehender Hautkrankheiten: Viele Patienten haben berichtet, dass der mRNA-Impfstoff bereits bestehende dermatologische Probleme deutlich verschlimmert. Prof. Sano wies darauf hin, dass Erkrankungen wie atopische Dermatitis nach der Impfung einen höheren Schweregrad aufweisen, was darauf hindeutet, dass der Impfstoff zuvor behandelte Gesundheitsprobleme destabilisieren kann. Beeinträchtigte Immunreaktion: Schließlich erörterte Prof. Sano die möglichen negativen Auswirkungen des mRNA-Impfstoffs auf das Immunsystem. Er schlug vor, dass der Impfstoff schlafende Viren aktivieren könnte, was zu Ausbrüchen von Krankheiten wie Herpes führen könnte. Dies ist ein beunruhigendes Szenario für Menschen, die bereits gefährdet sind oder unter gesundheitlichen Problemen leiden.

Unter den vielen Fällen, die ihm begegnet sind, schilderte Prof. Sano den Fall eines Mannes in den 70ern, der nach seiner zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs schwere Komplikationen erlitt. „Er litt unter Kopfschmerzen und starken Rötungen an der Injektionsstelle, die schließlich zu einer Hautnekrose führten“, berichtete er. Dies wirft kritische Fragen über die angebliche Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe auf.

Im weiteren Verlauf seiner Untersuchung stellte Prof. Sano fest, dass bei einer älteren Frau kurz nach der Impfung eine Vitiligo auftrat. Er erklärte: „Dies ist eine durch den Impfstoff ausgelöste Autoimmunerkrankung“, die zeigt, wie schwerwiegend und unmittelbar die Auswirkungen einer Impfung sein können. Dies sind keine Einzelfälle, sondern weisen auf einen beunruhigenden Trend bei geimpften Personen hin.

Ein besonders beunruhigender Bericht betrifft einen Erwachsenen, der drei Monate nach der Impfung anhaltende Hautläsionen entwickelte. „Solche Zustände klingen normalerweise innerhalb von 10 Tagen bis zwei Wochen ab, aber in diesem Fall hielten sie drei Monate lang an“, betonte er.

Prof. Sanos Ergebnisse beschränken sich nicht nur auf Hautprobleme. Er wies darauf hin, dass sich die Spike-Proteine nicht nur in der Haut anreichern, sondern auch Risiken für verschiedene Organe darstellen. „Der letzte Patient litt unter Kopfschmerzen, allgemeiner Müdigkeit und sogar Herzproblemen“,sagte er. Diese Symptome deuten darauf hin, dass in der Haut sichtbare Probleme auf umfassendere systemische Probleme hinweisen können, was die Skepsis gegenüber dem ganzheitlichen Sicherheitsprofil dieser Impfstoffe verstärkt. Dies wirft ein wichtiges Problem auf: Täuschen Regierungen und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt die Öffentlichkeit in dem Glauben, dass mRNA-Impfstoffe allgemein sicher und wirksam sind?

Falls Sie es verpasst haben sollten: Letzte Woche wurde in Nature eine wichtige, von Experten begutachtete Arbeit mit dem Titel „Fibrin Drives Thromboinflammation and Neuropathology in COVID-19“ veröffentlicht.

Die Studie zeigt, dass Fibrinklumpen, die sich als Reaktion auf die Anhäufung von Spike-Proteinen bilden, die systemische Thromboinflammation vorantreiben und zu neurologischen Problemen wie Hirnnebel beitragen können. Außerdem wird festgestellt, dass Fibrin die Aktivität natürlicher Killerzellen (NK-Zellen) unterdrückt, was Auswirkungen auf Immunreaktionen haben kann, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fortschreiten von Krebs.

Viele von uns haben das in den letzten Jahren gesagt und ihre Facebook- und Twitter-Konten deaktivieren lassen. Aber jetzt kommt alles ans Licht, so oder so, da immer mehr Menschen plötzlich sterben und die Krebsraten steigen. Hier ist ein „Ich hab’s ja gesagt“-Moment von Kevin Sorbo, alias Hercules, in einem kürzlichen Interview. Er erzählt, wie er eine schwangere Freundin davor warnte, sich impfen zu lassen, sie es aber trotzdem tat. Drei Wochen später starb das Baby, und die Autopsie ergab, dass es voller Blutgerinnsel war.

Wie dem auch sei, trotz der alarmierenden Beweise, die von Experten wie Prof. Sano vorgelegt wurden, beharren die etablierten Kreise weiterhin auf der Sicherheit und Wirksamkeit (EDIT: Ich glaube, sie haben die Wirksamkeit irgendwie aufgegeben) von mRNA-Impfstoffen. Regierungen und Aufsichtsbehörden treiben die Bevölkerung in den Wahnsinn, indem sie die realen und beunruhigenden Berichte über Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen ignorieren.

Abschließend fasste Prof. Sano die schwerwiegenden Folgen seiner Arbeit zusammen: „Verschiedene unerwünschte Wirkungen wurden durch mRNA-Impfstoffe verursacht. Diese sind beispiellos und führen zu schwer zu behandelnden Krankheiten.“ Als besorgtes Mitglied der Öffentlichkeit fordere ich jeden auf, die von seriösen Fachleuten veröffentlichten Daten zu berücksichtigen. Die Forderung nach Transparenz und einem ehrlichen Diskurs über die Sicherheit von Impfstoffen war noch nie so wichtig wie heute.

Wir müssen uns fragen: Sind wir bereit, diese Erkenntnisse zu ignorieren und uns über die Sicherheit von Impfstoffen und Gentherapie täuschen zu lassen?

Die Gesundheit von Millionen Menschen könnte davon abhängen.