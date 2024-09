Metas Rolle in Israels digitalem Stellvertreterkrieg auf The Cradle

Von Kit Klarenberg

Das Verbot von The Cradle auf Facebook und Instagram zeigt ein beunruhigendes Bündnis mit israelischen Gruppen, um kritische Stimmen gegenüber dem Besatzungsstaat zum Schweigen zu bringen, insbesondere jene Medien, die über die Berichte der Gegner berichten.

Am 16. August verbannte der Social-Media-Riese Meta The Cradle dauerhaft von Facebook und Instagram. Die Konten des Unternehmens auf diesen Plattformen, die mehr als hunderttausend Follower und Millionen von Aufrufen angehäuft hatten, wurden ohne Vorwarnung und ohne die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, einseitig gelöscht.

Permabanned

Die offizielle Begründung lautete, dass die Berichterstattung über die Aktivitäten der westasiatischen Widerstandsbewegungen gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habe, da sie „terroristische Organisationen lobt“. Meta informierte The Cradle summarisch:

Niemand kann Ihr Konto sehen oder finden, und Sie können es nicht benutzen. Alle Ihre Informationen werden dauerhaft gelöscht. Sie können keine weitere Überprüfung dieser Entscheidung beantragen.

Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass es bei diesem Vorgehen nicht nur um die Durchsetzung von Gemeinschaftsstandards ging. Es gibt Hinweise darauf, dass mit dem israelischen Geheimdienst verbundene Einrichtungen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung von Meta gespielt haben, The Cradle, eine abweichende, antizionistische Nachrichtenagentur, die über die Region berichtet, aus der Region zu verbannen.

Dieser Zensurakt wird wahrscheinlich nicht der letzte sein, der sich gegen diejenigen richtet, die es wagen, die brutale Realität des Krieges im Gazastreifen aufzudecken und über diejenigen zu berichten, die sich dem Krieg widersetzen.

Es scheint eine beunruhigende Allianz zwischen der Meta-Führung und mächtigen zionistischen Organisationen zu geben, die Ziele für die Zensur identifizieren, während die Meta-Führungskräfte sich ohne zu fragen fügen. Im Gespräch mit The Cradle sagt der unabhängige Tech-Industrie-Forscher Jack Poulson:

Dass Meta eine israelkritische Nachrichtenquelle wie The Cradle verbietet, ist weniger überraschend, wenn man ihre Geschichte betrachtet. Abgesehen davon, dass Metas Leiterin der Israel-Politik, Jordana Cutler, eine ehemalige Stabschefin des israelischen Ministers für strategische Angelegenheiten und fast dessen Generaldirektorin ist. Der israelische Regierungspropaganda-Ableger CyberWell ist ebenfalls ein „vertrauensvoller Partner“ von Meta. Im Juli trug die Organisation dazu bei, die Politik von Meta in Bezug auf Kritik am Zionismus zu beeinflussen.

Israelische Beteiligung

Im Juni deckte Poulson zusammen mit dem Journalisten Lee Fang die Beteiligung von CyberWell an einer breiteren Initiative der israelischen Regierung auf, die unter dem Namen Voices of Israel bekannt ist und die pro-zionistische Narrative im Westen formt und verbreitet.

Obwohl CyberWell eine Finanzierung durch die Regierung oder Verbindungen zu ihr leugnete, entfernte die Organisation nach diesen Enthüllungen rasch Hinweise auf ihre Gründer, Mitarbeiter und Berater von ihrer Website.

Aus Archivmaterial geht hervor, dass viele Mitglieder des „dynamischen Teams“ der gemeinnützigen Organisation, das sich aus „Akademikern, pensionierten Generälen, ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern und innovativen Technologieexperten“ zusammensetzt, enge Verbindungen zum israelischen Geheimdienst und zu den Streitkräften haben, wie etwa der US-Gründer Tal-Or Cohen Montemayor, ein ehemaliger Besatzungssoldat und Geheimdienstmitarbeiter.

Montemayor wanderte als Teenager nach Tel Aviv aus und meldete sich freiwillig zum Dienst in der Besatzungsarmee als „einsamer Soldat“. Anschließend wechselte sie über die israelische private Nachrichtendienstfirma Argyle Consulting in den Geheimdienstbereich.

Dort diente Montemayor unter Zohar Gorgel, „einem dekorierten IDF-Geheimdienstler mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in verschiedenen Cyber- und Technologiefunktionen“. Gemeinsam, „ermutigt durch Kollegen und Mentoren“, starteten sie ein Projekt zur „Verbesserung der Gemeinschaftsstandards“ im Internet. Mit anderen Worten, um die palästinensische Solidarität und die Verurteilung der zionistischen Organisation zu neutralisieren.

Angesichts der vielen „ehemaligen“ Besatzungsspione und hochrangigen Militärveteranen in den Reihen von CyberWell fragt man sich, ob die Gründung der gemeinnützigen Organisation von bösartigen Elementen innerhalb der israelischen Regierung vorangetrieben wurde.

Aufruf zum Handeln

Dieser Verdacht wird durch den Bericht „ The Hate Factor“ des Ministeriums für strategische Angelegenheiten in Tel Aviv vom Februar 2021 noch verstärkt. Darin werden mehrere Strategien zur „Bekämpfung des Antisemitismus im Internet“ vorgestellt, darunter der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um Nutzer sozialer Medien zu identifizieren und ihnen zu verbieten, kritische Inhalte über den Besatzungsstaat zu veröffentlichen.

Wenige Monate später wurde CyberWell unter dem Namen Global Antisemitism Research Center gegründet, das KI als sein Prunkstück anpries. Sofort erhielt die obskure gemeinnützige Organisation beträchtliche Spenden von gut vernetzten zionistischen Lobbyorganisationen.

CyberWell schloss auch schnell hochrangige Vereinbarungen mit von der israelischen Regierung finanzierten und gelenkten Beeinflussungsoperationen, wie der berüchtigten, inzwischen aufgelösten Trolling- und Belästigungseinheit Act-IL, die vom Außenministerium in Tel Aviv aus geleitet wurde.

Jahrelang ermutigte die Hasbara-Einheit im Verborgenen zionistische Aktivisten, Boykotte und Boykotteure ins Visier zu nehmen, die Unterdrückung und Abschlachtung von Palästinensern zu rechtfertigen und Menschenrechtsgruppen und Solidaritätsaktivisten online zu schikanieren. Das Projekt wurde 2022 ohne Vorwarnung eingestellt.

Im selben Jahr stellte CyberWell in seinem Jahresbericht fest, dass es „der Act-IL-Gemeinschaft als Datenlieferant für ihren Aufruf zum Jahresende über den Stand des Online-Antisemitismus gedient hat“. Dies könnte eine Erklärung für die Schließung von Act-IL sein.

Heute kann die Kritik an Zionisten auf Facebook und Instagram zu dauerhaften Sperren führen, eine Änderung der Politik, die Berichten zufolge auf Druck von CyberWell und anderen zionistischen Lobbygruppen in Kraft gesetzt wurde. CyberWell ist nicht nur ein „vertrauenswürdiger Partner“ von Meta, sondern auch von TikTok und X und übt seinen Einfluss aus, um zionismuskritische Inhalte auf mehreren Plattformen zu unterdrücken.

CyberWell scheint seinen Einfluss bereits genutzt zu haben, um TikTok zu zwingen, ähnliche Richtlinien für zionismuskritische Inhalte wie Meta anzunehmen. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Organisation beabsichtigt, dabei zu bleiben.

Sie hat Meta formelle Richtlinien zur Zensur der Palästina-Solidaritätsphrase „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ vorgelegt – von der Zionisten fälschlicherweise behaupten, sie sei ein klarer Aufruf zum Völkermord an den Juden – und gleichzeitig Berichte über angebliche „antisemitische Desinformationen“ veröffentlicht, die während westlicher Wahlkampagnen in Umlauf gebracht wurden.

Vor diesem Hintergrund ist es fast sicher, dass CyberWell bei der plötzlichen Entfernung von The Cradle von den Meta-Plattformen seine Finger im Spiel hatte. Innerhalb weniger Stunden wurden die Konten von The Cradle gesperrt, selbst diejenigen, die nicht direkt mit Verstößen in Verbindung standen. Sogar ein Backup-Instagram-Konto, das nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen hatte, wurde vom Netz genommen, weil es mit dem Hauptkonto verbunden war.

Es scheint, als wolle Meta jede Spur von The Cradle aus seinem Social-Media-Universum tilgen, sehr zur Zufriedenheit der Behörden in Tel Aviv.

Schatten-Verbot

Dennoch darf nicht vergessen werden, dass Meta eine lange und beklagenswerte Erfolgsbilanz bei der systematischen Zensur von Inhalten mit Bezug zu Palästina aufweist. Diese Unterdrückung hat sich seit Beginn des Völkermords in Gaza noch verstärkt.

In einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom Dezember 2023 wurde aufgedeckt, dass Facebook in den letzten zwei Monaten „über 1.050 Takedowns und andere Unterdrückungen von Inhalten“ auf Facebook und Instagram vorgenommen hat, „die von Palästinensern und ihren Unterstützern gepostet wurden, darunter auch über Menschenrechtsverletzungen.“

Von dieser Gesamtzahl betrafen 1.049 „friedliche Inhalte zur Unterstützung Palästinas, die zensiert oder anderweitig unangemessen unterdrückt wurden“. Die dokumentierten Fälle umfassten „Inhalte, die aus über 60 Ländern auf der ganzen Welt stammten, hauptsächlich in englischer Sprache, die alle eine friedliche Unterstützung Palästinas zum Inhalt hatten und auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kamen.“ Inzwischen hat HRW „sechs Schlüsselmuster unzulässiger Zensur identifiziert“. Dazu gehören:

Entfernung von Beiträgen, Geschichten und Kommentaren; Aussetzung oder dauerhafte Deaktivierung von Konten; Beschränkungen der Möglichkeit, sich mit Inhalten zu befassen; Beschränkungen der Möglichkeit, anderen Konten zu folgen oder sie zu markieren; Beschränkungen der Nutzung bestimmter Funktionen wie Instagram/Facebook Live, Monetarisierung; und „Shadow Banning“, die signifikante Verringerung der Sichtbarkeit der Beiträge, Geschichten oder des Kontos einer Person ohne Benachrichtigung, aufgrund einer Verringerung der Verbreitung oder Reichweite von Inhalten oder der Deaktivierung der Suche nach Konten.

An anderer Stelle hat die Gruppe für digitale Rechte Access Now dokumentiert, wie Inhalte, die dem Besatzungsstaat schaden, im Rahmen von Meta-Richtlinien zensiert wurden, die nichts mit „Desinformation“ oder „Antisemitismus“ zu tun haben oder von Organisationen wie CyberWell informiert wurden.

Nach dem Bombenanschlag auf das Al-Ahli Arab Hospital in Gaza am 17. Oktober 2023, bei dem 471 Palästinenser getötet und weitere 342 verletzt wurden, entfernten Facebook und Instagram beispielsweise Inhalte, die die Explosion dokumentierten und Leichen von Opfern zeigten, aufgrund von Metas Richtlinien zu Nacktheit und sexuellen Aktivitäten von Erwachsenen.

Die Berichterstattung von The Cradle geht weiter

Die Leichtigkeit, mit der zionistische Organisationen wie CyberWell Meta infiltrieren und unter Druck setzen konnten, und die Omerta der Plattform zum Völkermord an den Palästinensern könnten darauf zurückzuführen sein, dass mehrere israelische Militär- und Geheimdienstveteranen hohe Ränge innerhalb des Unternehmens besetzen.

So ist Guy Rosen, ein ehemaliger Angehöriger der zwielichtigen Spionage- und Desinformationsspezialeinheit 8200 der Besatzungsarmee, seit 2022 Chief Information Security Officer des Unternehmens. Er ist auch Mitbegründer des israelischen Tech-Unternehmens Onavo, das sich im Besitz von Meta befindet.

The Cradle wird trotz Metas Verbot von Facebook und Instagram weiterhin den Völkermord im Gazastreifen aufdecken und sachlich über die Ereignisse in Westasien, einschließlich der Widerstandsachse in der Region, berichten.

Die kontinuierliche und eskalierende Zensur durch Meta könnte durchaus zum Rückgang der Nutzerbasis und zum Absturz des Börsenwerts von Meta beitragen. Wenn immer mehr Stimmen zum Schweigen gebracht werden, könnten die Tage der Plattform ebenso wie die des zionistischen Narrativs, das sie so eifrig unterstützt, gezählt sein.