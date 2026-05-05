Mehr Kontrolle im Netz: EU zielt auf VPNs – doch das System bleibt lückenhaft

Die Europäische Kommission treibt ein Projekt voran, das offiziell dem Schutz von Kindern dienen soll. Doch was auf den ersten Blick wie eine harmlose Alterskontrolle wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als potenzieller Wendepunkt für das Internet in Europa.

Im Zentrum steht ein EU-weites System zur Altersverifikation. Nutzer sollen künftig ihr Alter nachweisen, um auf bestimmte Inhalte zugreifen zu können. Was technisch klingt, hat eine klare Konsequenz: Anonymität wird zum Problem erklärt.

Vom Jugendschutz zur Identitätskontrolle

Die Logik ist simpel – und brisant:

Wer sein Alter nachweisen muss, muss sich identifizieren.

Damit verändert sich das Grundprinzip des Internets:

weg von freiem Zugang

hin zu kontrollierter Nutzung

Was als Schutzmaßnahme beginnt, schafft eine Infrastruktur, die sich jederzeit ausweiten lässt. Heute geht es um Altersgrenzen – morgen um Inhalte, Verhalten oder politische Regulierung.

VPNs werden zum Störfaktor

Ein zentrales Hindernis für diese Kontrolle sind VPNs. Sie erlauben es Nutzern, ihren Standort zu verschleiern und geografische Einschränkungen zu umgehen.

Genau deshalb geraten sie nun ins Visier.

Denn aus Sicht der Regulierung gilt:

Ein System, das sich umgehen lässt, ist kein funktionierendes System.

🚨Sie werden alles versuchen, um deine Identität einsehen zu können, und deine Daten können dann gegen dich verwendet werden.



⚠️Das neue EU-Altersverifizierungssystem kann nicht über einen VPN-Zugang umgangen werden.



Man hat sie gefragt, wie Kinder geschützt werden können, die… pic.twitter.com/npiDNtl2Mu — Don (@Donuncutschweiz) May 3, 2026

Die unbequeme Wahrheit: VPNs lassen sich nicht stoppen

Doch hier stößt die Politik an eine technische Grenze.

VPNs können:

blockiert

erschwert

eingeschränkt

werden.

Aber sie können nicht vollständig abgeschafft werden.

Selbst Staaten mit massiver Internetkontrolle wie China oder Russland schaffen es nicht, VPNs komplett zu eliminieren.

Das bedeutet:

Wer vollständige Kontrolle will, muss immer weiter gehen – technisch und politisch.

Der eigentliche Preis

Und genau hier wird es heikel.

Denn um VPNs wirksam zu bekämpfen, braucht es:

tiefere Überwachung des Datenverkehrs

stärkere Eingriffe in Verschlüsselung

mehr Kontrolle über Geräte und Plattformen

Das Internet würde sich dadurch grundlegend verändern.

Nicht durch ein Verbot auf dem Papier –

sondern durch eine Infrastruktur, die abweichendes Verhalten systematisch erschwert.

Fazit

Die Altersverifikation ist kein isoliertes Projekt. Sie ist Teil einer größeren Entwicklung.

Eine Entwicklung, in der:

Identität zur Voraussetzung wird

Anonymität zum Risiko erklärt wird

und technische Freiheit schrittweise eingeschränkt wird

Zugespitzt gesagt:

Was als Schutz für Kinder beginnt, könnte am Ende ein Netz schaffen, in dem jede Bewegung nachvollziehbar wird.

Und genau deshalb ist die entscheidende Frage nicht, ob VPNs eingeschränkt werden.

Sondern:

Wie weit Europa bereit ist zu gehen, um Kontrolle durchzusetzen – obwohl sie technisch nie vollständig erreichbar ist.