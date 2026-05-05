NEUE STUDIE: Säuglingssterblichkeit +37 %, Todesfälle durch Geburtsfehler +46 % nach Einführung des COVID-„Impfstoffs“

Von The Vigilant Fox

Offizielle Daten der philippinischen Regierung zeigen, dass der über 20 Jahre andauernde Rückgang der Säuglingssterblichkeit innerhalb von nur fünf Jahren vollständig zunichte gemacht wurde – parallel zu einem Einbruch bei den Lebendgeburten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Focal Points und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH

Eine bedeutende neue, von Fachkollegen begutachtete Studie, die wir gerade in Medical Research Archives veröffentlicht haben, hat eine schockierende Kehrtwende aufgedeckt: Nach zwei Jahrzehnten stetiger Fortschritte stieg die Säuglingssterblichkeit seit 2020 um 37 %, die Todesfälle aufgrund angeborener Fehlbildungen stiegen um 46 % und die Zahl der registrierten Lebendgeburten brach um 24 % ein – all dies fiel zeitlich mit erweiterten Impfkampagnen auf den Philippinen zusammen.

Die Studie trägt den Titel Globale Auswirkungen von Impfungen und steigender Säuglingssterblichkeit auf den Philippinen und wurde von Sally A. Clark, Claire Rogers, Mila Radetich, Nicolas Hulscher (ich selbst), Kirstin Cosgrove, Breanne Craven, M. Nathaniel Mead und James A. Thorp verfasst.

Anhand offizieller Daten der philippinischen Statistikbehörde zu 41,7 Millionen Geburten und über 546.000 Säuglingstodesfällen im Zeitraum 2000–2024 sowie Impfunterlagen des Gesundheitsministeriums konnten wir nach zwei Jahrzehnten stetiger Fortschritte eine drastische Trendwende feststellen.

Die Säuglingssterblichkeitsrate sank 2020 auf einen historischen Tiefstand von 11,05 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten. Dann stieg sie bis 2024 um 37 % auf 15,11 – ein statistisch signifikanter Anstieg (p < 0,0001), der die Fortschritte von mehr als 20 Jahren in nur fünf Jahren zunichte machte.

Gleichzeitig gingen die registrierten Lebendgeburten gegenüber ihrem Höchststand von 2012 um 24 % zurück (p < 0,0001), wobei sich der Rückgang nach 2019 beschleunigte.

Wir haben eindeutige zeitliche Zusammenhänge zwischen steigenden Säuglingssterblichkeitsraten und zentralen Elementen des nationalen Impfprogramms festgestellt.

Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV): Die Durchimpfungsrate stieg von 24 % im Jahr 2015 auf 76 % im Jahr 2023. Die Korrelation mit der Säuglingssterblichkeit war extrem stark: r = 0,93 (p = 0,00074) für den Zeitraum 2015–2023 und r = 0,77 (p = 0,016) unter Einbeziehung der Daten für 2024.

Die Mortalitätsspitzen im ersten Lebensjahr stimmten genau mit dem Zeitplan des Nationalen Impfprogramms überein:

Die Impfdosen gegen Hepatitis B und BCG bei der Geburt fielen mit frühen neonatalen Spitzenwerten zusammen.

Die Impfdosen gegen PCV, den Fünffachimpfstoff und Polio im Alter von 6, 10 und 14 Wochen stimmten mit den wichtigsten postneonatalen Spitzenwerten überein (insbesondere in den Monaten 2–4 und im 7. Monat).

Auf die landesweiten „Nachhol“-Impfkampagnen im April–Juni 2022 und 2023 folgten deutliche monatliche Spitzen bei den Säuglingssterblichkeitszahlen. Im Jahr 2024, als keine landesweite Kampagne stattfand, fielen diese Spitzen deutlich geringer aus.

Diese deutliche Trendwende fällt zudem genau mit dem Start der landesweiten COVID-19-Impfkampagne zusammen. Das Programm wurde im März 2021 ins Leben gerufen, wobei Fachverbände die Impfung für Schwangere aktiv empfahlen. Bis Anfang 2023 waren 70,3 % der berechtigten Bevölkerung – und bemerkenswerte 88,8 % der Erwachsenen im Alter von 18 bis 59 Jahren (die Gruppe im besten gebärfähigen Alter) – vollständig geimpft.

Infolgedessen kam es bei den ersten Geburtskohorten, die nach der flächendeckenden COVID-19-Impfung von Schwangeren (ab 2021) zur Welt kamen, zu einem dramatischen Anstieg der Säuglingssterblichkeit sowie zu einem Anstieg der Todesfälle aufgrund angeborener Fehlbildungen um 46 % und zu deutlichen Spitzenwerten bei Atemwegserkrankungen (+124 %), Infektions- und Parasitenerkrankungen (+125 %) sowie bei ungeklärten plötzlichen Todesfällen (+106 %, einschließlich SIDS).

Obwohl diese Daten aus den Philippinen stammen, sind die Schlussfolgerungen global gültig. Weltweit wurden ähnliche Impfpläne, Impfstoffe und Strategien zur COVID-19-Impfung von Schwangeren umgesetzt. Insbesondere stimmen unsere Ergebnisse mit aktuellen Analysen der Daten aus Sterbeurkunden der US-Gesundheitsbehörde CDC überein, die zeigen, dass sich der jahrzehntelange Rückgang der Säuglingssterblichkeit ab 2021 umgekehrt hat und gleichzeitig eine signifikante Übersterblichkeit bei Kleinkindern zu verzeichnen ist.

Nach jahrzehntelangem stetigem Rückgang stellt die plötzliche und anhaltende Kehrtwende bei der Säuglingssterblichkeit – einhergehend mit einem parallelen Anstieg angeborener Fehlbildungen und verschiedener Todesursachen – ein eindeutiges und beispielloses Signal für die öffentliche Gesundheit dar, das nicht ignoriert werden darf.