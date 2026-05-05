Waffenstillstand beendet? Trump spielt „Mini-Krieg“, nachdem USA und Iran Schüsse ausgetauscht haben und Raketen auf die VAE abgefeuert wurden und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump verwendet einen interessanten neuen Begriff: „Wir sind drin, ich nenne es einen Mini-Krieg.“

Fujairah meldet 3 Verletzte bei iranischem Angriff auf Ölindustriegebiet,die VAE bestätigen, dass „die Luftabwehr derzeit einer Raketenbedrohung begegnet“; uns liegen Berichte über Explosionen in Dubai vor, was den Ölpreis in die Höhe getrieben und die Emini-Futures ins Minus getrieben hat. Die VAE drohen mit Vergeltungsmaßnahmen .

. CENTCOM begrüßt die sichere Durchfahrt von zwei US-Handelsschiffen durch die Straße von Hormus als „ersten Schritt“ . Bessent warnt in einer Stellungnahme, dass die USA „zurückschießen werden, wenn sie beschossen werden.“

durch die Straße von Hormus als . Bessent warnt in einer Stellungnahme, dass die USA Der Iran beharrt darauf, dass Hormuz unter seiner Kontrolle steht, und behauptet, er habe ein Schiff der US-Marine ins Visier genommen und getroffen , was das Pentagon/Central Command bestritten hat .

, was das Pentagon/Central Command . Trump kündigte am Sonntag an, die USA würden durch das Projekt „Freedom“ dabei helfen, in der Straße von Hormuz festsitzende Schiffe zu befreien. Der Iran hat daraufhin eine „Neudefinition der Kontrollzone“ in der Straße von Hormuz verkündet.

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Der „Mini-Krieg“

Es sieht so aus, als wolle das Weiße Haus den Waffenstillstand noch nicht aufgeben, da Präsident Trump den Konflikt heute Nachmittag als „Mini-Krieg“ – im Gegensatz zu einem ausgewachsenen Krieg – bezeichnete, offenbar in dem Versuch, die dramatischen Ereignisse des Tages herunterzuspielen. Nicht nur regneten Raketen auf die VAE herab und lösten einen Brand in einer wichtigen Ölförderanlage aus, sondern die US-Marine gab auch bekannt, dass sie sieben iranische Militärboote zerstört habe. Hier ist, was Trump sagte.

„Es gab eine Umfrage zum Krieg mit dem Iran, und es hieß, nur 32 % der Bevölkerung befürworteten ihn“, sagte Trump, ohne anzugeben, wer die Umfrage durchgeführt hatte. „Nun, ich bin dagegen, ich mag Krieg überhaupt nicht.“ „Wir sind mittendrin, ich nenne es einen Minikrieg“, fügte Trump wenig später hinzu. Trump hatte zuvor erklärt, man habe ihm geraten, es nicht als Krieg zu bezeichnen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), sagte letzte Woche, die USA befänden sich derzeit „nicht im Krieg“.

Unterdessen gab das CENTCOM weitere Einzelheiten zu den früheren Auseinandersetzungen bekannt, bei denen die Vereinigten Arabischen Emirate am Montag 12 ballistische Raketen, 3 Marschflugkörper und 4 Drohnen eingesetzt hatten:

Das US-Zentralkommando (Centcom) gibt bekannt, dass es Hubschrauber eingesetzt hat, um iranische Kleinboote zu zerstören. Dies folgt auf die Andeutung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA sieben iranische Kleinboote angegriffen haben, während sie daran arbeiten, die Straße von Hormus zu öffnen. „Heute früh wurden Sea-Hawk- und AH-64-Apache-Hubschrauber der US-Armee eingesetzt, um iranische Kleinboote zu eliminieren, die die Handelsschifffahrt bedrohten“, schreibt Centcom in einem Social-Media-Beitrag.

Waffenstillstand gebrochen? Israel wartet auf grünes Licht aus den USA, Trump spielt die Lage herunter

Es bleiben weiterhin Fragen offen, ob der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran durch den heutigen iranischen Angriff auf die VAE sowie die gegenseitigen Feindseligkeiten im Persischen Golf endgültig gebrochen ist. Dies vor dem Hintergrund, dass israelische Medien berichten, die Regierung Netanjahu warte auf ein „grünes Licht“, um den Iran erneut anzugreifen. Auch die VAE planen laut MS Now nun eine „harte Vergeltungsmaßnahme“ und „scharfe Rache“ gegen Teheran.

Seltsamerweise geht die jüngste Erklärung des CENTCOM jedoch nicht auf die Frage eines gebrochenen Waffenstillstands ein, und Präsident Trump selbst hat sich laut AP zu diesem Thema bislang nicht geäußert:

Cooper wollte sich nicht dazu äußern, ob der heutige Schusswechsel zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften in der Straße von Hormus das Ende des Waffenstillstandsabkommens bedeutet. Cooper erklärte Reportern heute Nachmittag in einem Telefonat, dass der Iran in der Meerenge „aggressives Verhalten an den Tag gelegt“ habe, wie aus einer von der Associated Press veröffentlichten Zusammenfassung des Gesprächs hervorgeht. „Was wir heute Morgen gesehen haben, war, dass der Iran aggressives Verhalten an den Tag gelegt hat“, sagte Cooper. „Wir werden darauf einfach reagieren.“

Trumps Antwort:

In a phone conversation a short while ago, President Trump stopped short of saying Iran has violated the ceasefire.



Regarding the Iranian drone and missile attacks on UAE today: “They were shot down for the most part,” Trump told me. “One got through. Not huge damage.”… — Jonathan Karl (@jonkarl) May 4, 2026

Übersetzung von „X“: In einem Telefongespräch vor kurzem vermied es Präsident Trump, zu sagen, der Iran habe den Waffenstillstand verletzt. Zu den iranischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate heute sagte Trump mir: „Sie wurden größtenteils abgeschossen.“ „Eine ist durchgekommen. Kein großer Schaden.“ Zu dem iranischen Angriff auf ein südkoreanisches Schiff: „Wir werden das untersuchen. Es wurde auf ein südkoreanisches Schiff geschossen, und ich denke, Südkorea sollte Maßnahmen ergreifen. … Es handelte sich um ein südkoreanisches Schiff, das alleine unterwegs war. Es war kein eskortiertes Schiff.“

Unterdessen, angesichts der drohenden Gefahr eines größeren, erneuten Krieges:

Die Vereinigten Arabischen Emirate geben bekannt, dass alle Schulen auf Fernunterricht umstellen sollen

VAE drohen mit militärischer Reaktion

Eine neue offizielle Erklärung: „Die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilen aufs Schärfste die jüngsten iranischen Angriffe, die mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern gegen zivile Ziele und Einrichtungen im Land gerichtet waren und bei denen drei indische Staatsangehörige verletzt wurden.“

„Das Außenministerium bekräftigte in seiner Erklärung, dass diese Angriffe eine schwerwiegende und rücksichtslose Eskalation sowie eine eklatante Verletzung der Sicherheit und Stabilität des Staates und einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen darstellen.“ Daraufhin drohten die VAE, dass sie das Recht hätten, militärisch auf die anhaltende „Aggression und Provokation“ zu reagieren:

Die Vereinigten Arabischen Emirate betonten, dass sie keinerlei Angriffe auf ihre Sicherheit und Souveränität dulden werden und dass sie auf diese Angriffe mit aller Kraft und Entschlossenheit reagieren werden, um ihre nationale Sicherheit sowie die Sicherheit ihrer Bürger und Einwohner im Einklang mit dem Völkerrecht umfassend zu gewährleisten.

Es gibt weitere bestätigte Berichte über Verletzte und einen Brand in einer oder mehreren Ölanlagen:

Bei dem Drohnenangriff auf das Erdölindustriegelände in Fujairah, der dem Iran zugeschrieben wird, sind laut Angaben des Medienbüros von Fujairah drei indische Staatsangehörige verletzt worden. Die drei wurden ins Krankenhaus gebracht; ihre Verletzungen werden als „mittelschwer“ eingestuft.

VAE, Bahrain und Oman in Gefahr

Die Luftabwehr der VAE bekämpft heute aktiv mehrere iranische Raketen- und Drohnenangriffe, wobei das Verteidigungsministerium bestätigte, dass vier Marschflugkörper auf dem Weg ins Land entdeckt wurden; drei wurden erfolgreich über den Hoheitsgewässern abgefangen, während der vierte ins Meer stürzte. Aus dem Raum Dubai wurden Explosionen gemeldet, als die Luftabwehrsysteme reagierten, was die Nationale Behörde für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement (NCEMA) dazu veranlasste, Warnmeldungen zur öffentlichen Sicherheit herauszugeben. In Fujairah trafen iranische Drohnen die Petroleum Industries Zone und verursachten einen Brand am wichtigen Ölexportterminal, zu dem auch die VTTI-Anlage gehört – der wichtigste Umschlagplatz der VAE zur Umgehung der Straße von Hormus. Das Fujairah Media Office hat bestätigt, dass drei indische Staatsbürger bei dem Angriff mittelschwer verletzt wurden, was die ersten gemeldeten zivilen Opfer in der aktuellen Angriffswelle darstellt. Die UK Maritime Trade Operations (UKMTO) meldeten separat verdächtige Aktivitäten und einen Brand an Bord eines Frachtschiffs etwa 36 Seemeilen nördlich von Dubai, dessen Ursache unbekannt ist.

Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus, wo der Iran die Kontrolle beansprucht und gewarnt hat, Schiffe, die gegen seine Vorschriften verstoßen, „mit Gewalt zu stoppen“, während er US-Berichte über sichere Durchfahrten im Rahmen des „Project Freedom“ zurückweist. Das CENTCOM hat die iranischen Behauptungen, ein Schiff der US-Marine angegriffen zu haben, zurückgewiesen. Die Märkte reagierten heftig: Brent-Rohöl stieg wieder in Richtung der Tageshöchststände über 119 USD, E-Mini-Futures gaben nach, Aktien wurden abgestoßen, und die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg zum ersten Mal seit Juli über 5,01 %. Die Lage bleibt ungewiss, da beide Seiten widersprüchliche Behauptungen aufstellen, und es werden weitere offizielle Informationen von den Behörden der VAE erwartet.

Meldungen über Verletzte

Das Medienbüro von Fujairah / Emirat hat bestätigt, dass drei indische Staatsbürger bzw. Einwohner bei dem heutigen iranischen Drohnenangriff auf die Fujairah Petroleum Industries Zone (Ölindustriekomplex) mittelschwer verletzt wurden.

Die Verletzungen werden als mittelschwer beschrieben (es wurden keine Todesfälle gemeldet).

beschrieben (es wurden keine Todesfälle gemeldet). Dies sind die ersten bestätigten zivilen Verletzten im Rahmen der aktuellen Anschlagsserie.

im Rahmen der aktuellen Anschlagsserie. Der Vorfall steht in direktem Zusammenhang mit dem Angriff auf die VTTI-Ölanlage und dem wenige Minuten zuvor in derselben Zone gemeldeten Brand.

Dubai, VAE: Öl-Infrastruktur und Frachttanker Berichten zufolge von iranischen Raketen und Drohnen getroffen

Nach Berichten der nationalen Notfall- und Katastrophenschutzbehörde der VAE, wonach die Luftabwehr der Emirate auf eine Raketenbedrohung reagiert, gab es Meldungen über Explosionen in Dubai, was zu einem Anstieg des Ölpreises und zu Verlusten bei den Emini-Futures geführt hat

Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/kENx3rm9jJ — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 4, 2026

Übersetzung von „X“: Die Luftabwehrsysteme reagieren derzeit auf eine Raketenbedrohung. Bitte bleiben Sie an einem sicheren Ort und informieren Sie sich über offizielle Kanäle über Warnungen und aktuelle Entwicklungen.

Bloomberg fügt hinzu, dass die Vereinigten Arabischen Emirate vier aus dem Iran kommende Raketen entdeckt haben

*VAE ORTET VIER AUS DEM IRAN KOMMENDE RAKETEN: VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM

Gleichzeitig teilte das britische MTO-Einsatzzentrum mit, dass es Meldungen über mehrere „verdächtige Aktivitäten“ erhalten habe

*UKMTO ERHÄLT MELDUNG ÜBER EINEN VORFALL 36 SEEMILEN NÖRDLICH VON DUBAI

*BRITISCHE MARINE: FRACHTER MELDET BRAND IM MASCHINENRAUM

*BRITISCHE MARINE: BRANDURSACHE IST DERZEIT UNBEKANNT

Das Schlimmste daran ist wohl, dass offenbar die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der VAE wieder aufgenommen wurden (insbesondere auf Fujairah – den Endpunkt der Pipeline, mit der die VAE die Straße von Hormus umgehen).

*FUJAIRAH IN DEN VAE MELDET LUFTANGRIFF AUS DEM IRAN

*FUJAIRAH: IRANISCHER DROHNENANGRIFF VERURSACHT BRAND IN ÖLINDUSTRIEGEBIET

Der Betrieb der strategisch wichtigen Anlage ist beeinträchtigt.

Im Nebel des Krieges wird es immer unklarer, was Realität und was Fiktion ist. Doch während es durchaus möglich ist, dass der Iran beschlossen hat, die Eskalation gegen die VAE wieder aufzunehmen – die mittlerweile ebenso sehr ein Erzfeind des Iran sind –, besteht auch die Möglichkeit, dass die VAE die Voraussetzungen für eine „False-Flag“-Aktion schaffen, in der Hoffnung, die USA in eine Operation hineinzuziehen, die nun als „defensiv“ gelten würde und somit keiner Zustimmung durch den Kongress bedürfte.

Auf jeden Fall ist der Markt nicht erfreut, und die Aktien rutschen ins Minus…

… und der Ölpreis klettert wieder auf Tageshöchststände.

Und Anleihen werden abgestoßen, wobei die Rendite 30-jähriger Anleihen zum ersten Mal seit Juli wieder über 5,01 % liegt…

Denken Sie daran, wovor Goldman am Freitag gewarnt hat:

Es scheint, als würden sich auf den Märkten allmählich einige klare Grenzen abzeichnen:

120 USD bei Rohöl (Anmerkung: Die COA-Rollierung dürfte das Volumen heute im Vergleich zu Anfang der Woche etwas dämpfen),

4,5 % und 5,0 % bei 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen,

160 bei USD/JPY

Wir würden all dies mit Vorsicht betrachten, und die Nähe zu diesen Faktoren würde eine mögliche künftige Rallye aufgrund von Risiken bei der Lösung der Krise bzw. einen Ausverkauf des Dollars weiter anheizen. Geduld ist wie immer der Schlüssel.

Einige dieser Signale sind bereits eingetreten, andere zeichnen sich ab.

* * *

Bessent: Wir werden zurückschießen, wenn auf uns geschossen wird

Zeitgleich mit dem „Tag 1“ von Trumps Projekt „Freedom“, das gestrandete Schiffe aus der umkämpften Straße von Hormus „leiten“ soll, hat Finanzminister Scott Bessent am Montag neue Äußerungen und Warnungen veröffentlicht.

US-Finanzminister Bessent sagt, die USA würden die Meerenge öffnen, wir hätten die absolute Kontrolle über die Meerenge. Eine kurze Zusammenfassung seiner wichtigsten Punkte via Newsquawk:

• Die Iraner haben keine Kontrolle über die Meerenge.

• Das Projekt „Freedom“ wurde nicht in Abstimmung mit dem Iran durchgeführt.

• Wenn die Iraner eskalieren wollen, sind wir dazu bereit.

• Die USA schießen nur, wenn sie beschossen werden.

• Es ist ein guter Zeitpunkt für die Partner der USA, sich zu engagieren und Druck auf den Iran auszuüben.

Er gab zudem einen sehr vagen Zeitrahmen an und erklärte, diese „Anomalie“ werde in „Wochen oder Monaten“ vorbei sein. Derzeit vermeiden es Regierungsvertreter sorgfältig, von einem „Krieg“ zu sprechen – da seit Beginn bereits 60 Tage vergangen sind und die Frage nach der Genehmigung durch den Kongress und den Kriegsbefugnissen weiterhin offen ist. Aktuelles aus der Straße von Hormus:

Ein Angriff der iranischen Revolutionsgarden traf ein Schiff mit südkoreanischer Verbindung in der Straße von Hormus. Quelle: Yonhap

Pentagon: Zwei Schiffe unter US-Flagge verlassen die Straße von Hormus

Am Montagmorgen gab das US-Zentralkommando (CENTCOM) bekannt, dass innerhalb von 12 Stunden, nachdem Präsident Trump das „Projekt Freedom“ vorgestellt hatte, zwei Handelsschiffe unter US-Flagge die Straße von Hormus verlassen konnten. Der Wortlaut der Erklärung lässt vermuten, dass eine Eskorte der US-Marine dies ermöglicht hat – inwieweit dies tatsächlich der Fall war, bleibt jedoch unklar. Nachstehend die Erklärung des CENTCOM.

Lenkflugkörperzerstörer der US-Marine sind derzeit im Arabischen Golf im Einsatz, nachdem sie im Rahmen des „Project Freedom“ die Straße von Hormus passiert haben. Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen aktiv die Bemühungen zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs für die Handelsschifffahrt. Als erster Schritt haben zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Straße von Hormus erfolgreich passiert und sind sicher auf ihrer Reise.

Dies wird als der jüngste Erfolg des Pentagons gefeiert, doch in Wirklichkeit feiert Washington lediglich die Lösung eines Problems, das vor dem Start der Operation „Epic Fury“ gar nicht existierte. Oder anders ausgedrückt: Die USA versuchen, die Meerenge zu öffnen, die vor dem Iran-Krieg nie gesperrt war. Unterdessen…

IRGC behauptet, ein Schiff der US-Marine getroffen zu haben, US-Beamte dementieren

Der Iran behauptet, ein Schiff der US-Marine angegriffen und getroffen zu haben, und gab bekannt, dass er US-Kriegsschiffe „mit einer entschiedenen und schnellen Warnung“ daran gehindert habe, in die Straße von Hormus einzufahren, wobei er anmerkte, dass „weitere Nachrichten später bekannt gegeben werden“ – so eine Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Kurz darauf berichtete die Nachrichtenagentur Fars, dass zwei Raketen ein Schiff der US-Marine in der Nähe der Insel Jask getroffen hätten, nachdem dieses die Warnungen der IRGC, anzuhalten, ignoriert habe. Auch die Jerusalem Post griff die Meldung auf und schrieb:

Dem Bericht zufolge kehrte das Schiff nach dem Treffer um. Weiter hieß es in dem Bericht, die Raketen seien abgefeuert worden, nachdem die USA „die Sicherheitsvorschriften für die Durchfahrt und Schifffahrt in der Nähe von Jask mit der Absicht, die Straße von Hormus zu passieren, verletzt“ hätten.

Kurz darauf berichtete Axios jedoch, dass ein „hochrangiger US-Beamter bestreitet, dass ein US-Schiff von iranischen Raketen getroffen wurde“. Das CENTCOM erklärte kurz darauf, dass keine Schiffe der US-Marine getroffen worden seien, und fügte hinzu, dass die US-Streitkräfte das „Project Freedom“ unterstützen und die Seeblockade gegen iranische Häfen durchsetzen. Dies ist der jüngste angebliche schwerwiegende Vorfall, kurz nachdem Präsident Trump am Vorabend das „Project Freedom“ angekündigt hatte, um gestrandete Schiffe aus der Straße von Hormus zu „leiten“. Neue Drohungen:

Wie wir jedoch bereits angemerkt haben, erklärte das WSJ, dass Project Freedom „ein Prozess ist, durch den Länder, Versicherungsgesellschaften und Schifffahrtsorganisationen den Schiffsverkehr durch die Meerenge koordinieren können, so ein hochrangiger US-Beamter. Derzeit seien keine Kriegsschiffe der US-Marine daran beteiligt, Schiffe durch die Meerenge zu eskortieren, sagte der Beamte.“ Es herrscht also weiterhin große Verwirrung. Die VAE melden sich unterdessen mit einer Bestätigung eines Angriffs auf einen LNG-Tanker zu Wort:

VAE: ADNOC-Schiff in der Straße von Hormus von zwei iranischen Drohnen getroffen

VAE verurteilt Drohnenangriff auf ADNOC-Schiff in der Straße von Hormus

🚨 LIVE IN THE STRAIT: The U.S. just launched "Project Freedom" to escort neutral commercial vessels through the Strait of Hormuz, but the sanctioned tanker NOOH GAS (IMO 9034690) is currently attempting transit.



Windward Multi-Source Intelligence is tracking NOOH GAS in… pic.twitter.com/zLgIzNsgUG — Windward (@WindwardAI) May 4, 2026

Übersetzung von „X“: LIVE AUS DER MEERESENGST: Die USA haben gerade das „Projekt Freedom“ gestartet, um neutrale Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren, doch der mit Sanktionen belegte Tanker NOOH GAS (IMO 9034690) versucht derzeit, die Meerenge zu passieren.

Windward Multi-Source Intelligence verfolgt die NOOH GAS in Echtzeit, während sie heute, am 4. Mai, in östlicher Richtung die Meerenge durchquert.

In einem riskanten Manöver zur Umgehung der gleichzeitigen US-Blockade durchquert das Schiff die Meerenge südlich der Insel Larak und umgeht dabei die üblichen Fahrspuren des Traffic Separation Scheme (TSS). Dies ist ein klassisches Ausweichmanöver eines sanktionierten Tankers der „Dark Fleet“, der versucht, einer Abfangaktion zu entgehen, und kein unschuldiges Schiff, das Schutz sucht.

Trotz der abschreckenden Präsenz von US-Marineeinheiten halten wir eine Eskorte durch das Projekt „Freedom“ aufgrund des Profils des Schiffes für höchst unwahrscheinlich:

– Das Schiff ist im Rahmen des Iran-Sanktionsprogramms (EO 13902) von der OFAC benannt.

– Es hat seit Juni 2025 13 verdächtige Aktivitäten durchgeführt und 18 Namensänderungen vorgenommen, um seine Identität zu verschleiern.

– Es ist derzeit mit 129.900 Barrel LPG/Butan beladen und operiert mit Anzeichen einer doppelten Identität.

Im Verlauf der Situation wird die Meerenge zu einem zweigleisigen Korridor: einer geschützten Passage für den neutralen Handel und einer Hochrisikozone für die „Dark Fleet“.

Trump hatte in seiner Erklärung vom Montag auf Truth Social zudem gesagt, er sei sich „voll und ganz bewusst, dass meine Vertreter sehr positive Gespräche mit dem Iran führen und dass diese Gespräche zu etwas sehr Positivem für alle führen könnten“.

Austausch der Besatzung eines iranischen Tankers in Pakistan

Laut Al Jazeera ist eine Art Austausch „im Geiste des guten Willens“ in Vorbereitung:

Die Besatzungsmitglieder eines iranischen Schiffes, das von den Vereinigten Staaten beschlagnahmt wurde, nachdem es die US-Blockade gegen iranische Häfen „nicht befolgt“ hatte, wurden zur Rückführung nach Pakistan gebracht, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte. „Als vertrauensbildende Maßnahme der Vereinigten Staaten von Amerika wurden 22 Besatzungsmitglieder, die an Bord des beschlagnahmten iranischen Containerschiffs ‚MV Touska‘ festgehalten wurden, nach Pakistan evakuiert“, erklärte das Ministerium am Montag in einer Stellungnahme.

Das pakistanische Außenministerium bemüht sich um die Rückgabe des Schiffes, nachdem die US-Marine es vor einigen Wochen beschlagnahmt und die Eroberung des Handelsschiffs als Teil der Kriegsbeute bezeichnet hatte.

CNN hatte damals berichtet, dass „das US-Zentralkommando (CENTCOM) angibt, der Lenkwaffenzerstörer USS Spruance habe die Touska über einen Zeitraum von sechs Stunden hinweg wiederholt gewarnt, während das Containerschiff im Arabischen Meer in Richtung Bandar Abbas im Iran fuhr.“ Dies gehörte zu den frühesten direkten Maßnahmen der US-Marine, nachdem die USA eine Blockade aller iranischen Häfen verhängt hatten.

Iran warnt USA vor Angriff

Eine neue, eskalierende Warnung und Rhetorik seitens des iranischen Militärs am Montag: US-Streitkräfte werden angegriffen, wenn sie in die Meerenge einfahren, ebenso wie jedes Handelsschiff oder jeder Öltanker, der seine Bewegungen nicht bereitwillig im Voraus mit dem Iran abstimmt. Das sagte Ali Abdollahi, der Leiter des vereinigten Kommandos des iranischen Militärs, laut einem Bericht von Al Jazeera:

„Wir warnen davor, dass alle ausländischen Streitkräfte, insbesondere die aggressive US-Armee, angegriffen werden, sollten sie versuchen, sich der Straße von Hormus zu nähern und in diese einzudringen“, hieß es in der Erklärung.

All dies bedeutet, dass das, was Trump als Akt des „guten Willens“ angepriesen hat, offensichtlich das Potenzial birgt, zu einem gefährlichen Konfliktpunkt zu werden. Einige Experten haben die Möglichkeit eines neuen „Tonkin-Zwischenfalls“ ins Spiel gebracht.

The IRGC reportedly carried out a missile strike on two ships attempting to cross the Strait of Hormuz at night.



The IRGC Navy reports that the ships turned off their transponders and were operating in the interests of the US Navy. pic.twitter.com/64Ez5bFOpR — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) May 4, 2026

Übersetzung von „X“: Berichten zufolge hat die IRGC einen Raketenangriff auf zwei Schiffe durchgeführt, die nachts versuchten, die Straße von Hormus zu durchqueren. Die Marine der IRGC berichtet, dass die Schiffe ihre Transponder ausgeschaltet hatten und im Auftrag der US-Marine operierten.

Und laut BBC spitzt sich die Lage bereits zu:

Das iranische Militär behauptet, es habe einen Zerstörer der US-Marine daran gehindert, in die Straße von Hormus einzufahren. Iranische Staatsmedien berichten, dass die Pressestelle der Armee erklärt: „Durch eine entschiedene und rasche Warnung der Marine der Islamischen Republik wurde die Einfahrt amerikanischer und zionistischer feindlicher Zerstörer in die Straße von Hormus verhindert.“

Es ist jedoch schwierig, irgendetwas davon genau zu bestätigen, auch weil sich das Pentagon bedeckt hält und nicht damit zu rechnen ist, dass es die von Iran behaupteten „Erfolge“ bei der Behinderung der US-Marinebewegungen in den regionalen Gewässern bestätigt. Es gab zudem Berichte, wonach iranische Schiffe Warnschüsse auf ein US-Schiff abgegeben hätten. Und laut Axios vom Montagmorgen:

Ein US-Beamter erklärte, die Einsatzregeln für die US-Streitkräfte in der Region seien geändert worden, und sie seien ermächtigt, unmittelbare Bedrohungen für Schiffe abzuwehren, die die Meerenge durchqueren, wie beispielsweise Schnellboote der IRGC oder iranische Raketenstellungen.

Irans „Kontrollzone“

Laut Tasnim hat der Iran die „Kontrollzone“ in der Straße von Hormus neu definiert; sie erstreckt sich vom Süden des Berges Mobarak im Iran bis südlich von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie vom Westen der iranischen Insel Qeshm bis nach Umm al-Quwain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Eine Erklärung des iranischen Staatsfernsehens gibt die Sichtweise des Iran auf Trumps neues „Project Freedom“ wieder, da darin betont wird, dass die Meerenge „unter der Kontrolle der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran“ steht.

All dies steht erneut in direktem Widerspruch zu Washingtons Haltung, und die beiden Seiten steuern angesichts ihrer unversöhnlichen Nullsummen-Positionen und der offensichtlichen Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, erneut auf eine Eskalation zu. Zur Erinnerung: Trump hatte am Sonntag erklärt: „Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Gewässern lotsen werden, damit sie ihren Geschäften ungehindert und ungebehindert nachgehen können.“

Weitere regionale Entwicklungen

via Al Jazeera

Zwei Raketen trafen ein Schiff der US-Marine in der Nähe von Jask in der Straße von Hormus, nachdem es Warnungen der Revolutionsgarde, anzuhalten, ignoriert hatte, wie staatliche Medien unter Berufung auf die IRGC berichten.

Der gemeldete Angriff erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag eine Marineoperation namens „Project Freedom“ angekündigt hatte, um gestrandete Schiffe aus der Straße von Hormus zu lotsen.

Das iranische Außenministerium teilt mit, dass es eine Reaktion Washingtons auf seinen jüngsten 14-Punkte-Vorschlag zur Beendigung des Krieges prüfe. Trump hatte Teherans Vorschlag als „inakzeptabel“ bezeichnet.

Israel bombardiert weiterhin den Libanon, wobei fünf Sanitäter verletzt wurden, und hat sein Kontrollgebiet im Gazastreifen durch die Ankündigung einer sogenannten „Orange Line“ ausgeweitet.

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