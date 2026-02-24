Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Das EU-Zensur-System

Das ist keine Zensur mehr. Das ist Kontrolle der Realität.
Die EU-Kommission hat öffentlich eingeräumt, dass sie die Empfehlungsalgorithmen sozialer Netzwerke kontrolliert – jene Systeme, die bestimmen, was Menschen sehen, denken und glauben. In diesem finalen Teil der Serie wird sichtbar, wie unsichtbare Demotion, Safety Scores, User Verification und Algorithmus-Manipulation zu einem perfekten autoritären System verschmelzen: ohne Verbote, ohne Verhaftungen, ohne offene Gewalt. Nur durch Unsichtbarkeit. Das ist das Endgame der Informationskontrolle – und der letzte Moment, in dem Widerstand noch möglich ist.

