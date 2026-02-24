Die Entmenschlichung der Menschen

Hans-Jürgen Geese

Der englische Pfarrer William Lee erfand im Jahre 1589 die erste mechanische Strickmaschine, die sechsmal schneller arbeitete als ein Handstricker. Der gute Mister Lee bat daher die Königin Elizabeth um ein Patent auf diese offensichtlich wichtige Erfindung. Elizabeth verweigerte jedoch das Patent und sprach dann die berühmten Worte, die durch die Jahrhunderte hallen sollten:

„Thou aimest high, Master Lee. Consider thou what the invention could do to my poor subjects. It would assuredly bring to them ruin by depriving them of employment, thus making them beggars.“ (Sie haben sich ein hohes Ziel gesetzt, Meister Lee. Bedenken Sie jedoch was die Erfindung meinen armen Untertanen antun könnte. Diese Erfindung würde sie sicherlich ruinieren, indem sie ihnen die Arbeit raubt und sie dadurch zu Bettlern macht.).