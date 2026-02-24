Peter C. Earle: Der Goldstandard, erklärt

Der Goldstandard war ein Währungssystem, bei dem die Währungseinheit eines Landes durch ein festes Gewicht an Gold definiert und mit diesem gegenseitig austauschbar war. Während eines Großteils der modernen Geschichte dienten verschiedene Versionen dieser Kopplung als Grundlage für den globalen Handel und die globalen Finanzen.

Im Rahmen des Goldstandards versprachen die Regierungen, Papiergeld auf Verlangen gegen eine festgelegte Menge Gold einzulösen, was den Wert der Währungen stabil und vorhersehbar machte. Diese Stabilität führte zu einer beispiellosen globalen Integration und verband den Wohlstand vieler Nationen durch die gemeinsame Wirtschaftslogik des Goldes.

Der Goldstandard wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts weitgehend aufgegeben, aber die Debatte über seine Vorzüge und Mängel hält an. Befürworter sehen darin ein Bollwerk gegen Inflation und übermäßige Staatsausgaben; Kritiker halten ihn für zu starr für moderne Volkswirtschaften.

Das Verständnis dessen, was der Goldstandard war, wie er funktionierte und warum er in Ungnade fiel, hilft nicht nur, eine entscheidende Ära der Wirtschaftsgeschichte zu verstehen, sondern