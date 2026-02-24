UN-Sonderberichterstatterin besorgt über Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland

Die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, Irene Khan, äußerte sich nach einer Deutschland-Reise besorgt über den Zustand der Meinungsfreiheit. Der Raum für sinnvolle demokratische Debatten schrumpfe, die Polarisierung werde gefördert. Ein verstärkter Schutz von Politikern vor Beleidigung stehe „im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsnormen“. Sie warnte vor einem „übermäßig straf- und sicherheitsorientiertem Ansatz“ der Bundesregierung im Umgang mit politischer Meinungsäußerung. Ein vollständiger UN-Bericht soll im Juni vorgelegt werden. Ich übernehme nachfolgend eine ausführliche Meldung des Multipolar-Magazins. (hl)

UN-Sonderberichterstatterin: „Spielraum für die Meinungsfreiheit in Deutschland schrumpft“

Die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, Irene Khan, kommt nach einem mehrtägigen Deutschlandbesuch zum Ergebnis, dass „der Spielraum für die Meinungsfreiheit in Deutschland schrumpft“. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag (6. Februar) warnte sie, ein „übermäßig straf- und sicherheitsorientierter Ansatz“ der Bundesregierung im Umgang mit politischer Meinungsäußerung könne, „den Raum für eine vielfältige, sinnvolle demokratische Debatte“ einschränken. Entsprechende Maßnahmen drohten, das „Vertrauen der Öffentlichkeit in eben jene