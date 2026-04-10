Video: Zensur verzögerte die Veröffentlichung einer begutachteten Studie, die einen Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Blutkrebs herstellt, behaupten die Autoren

Von Jill Erzen

Die Autoren einer begutachteten Studie, die mögliche Zusammenhänge zwischen mRNA-COVID-19-Impfstoffen und Blutkrebserkrankungen untersucht, gaben an, dass sie bei der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse auf große Hindernisse gestoßen seien. Dr. John Campbell erklärte, die Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zeigten, wie „schwierig es ist, Beiträge zu veröffentlichen, wenn sie nicht in das gängige Narrativ passen“.

Die Geschichte hinter einer Fallstudie zu mRNA-COVID-19-Impfstoffen und Blutkrebs könnte wichtiger sein als die Forschung selbst, erklärte einer der Autoren letzte Woche gegenüber Dr. John Campbell.

In der ersten von zwei Podcast-Folgen sprach Campbell über die Studie zu mRNA-Impfstoffen und Blutkrebs. In einer zweiten Folge ging er auf eine zweite Veröffentlichung ein, die die Zensur dokumentierte, der die Autoren der Fallstudie ausgesetzt waren.

Beide Veröffentlichungen erschienen am 6. Februar in der Fachzeitschrift „Oncotarget“.

Dr. Panagis Polykretis, Mitautor der Fallstudie und Hauptautor der Studie über Zensur, erklärte Campbell, dass die Aufdeckung „all dieser Fakten“ darüber, wie schwierig es war, die Fallstudie zu veröffentlichen, „sogar noch wichtiger“ sein könnte als die Fallstudie selbst, da „sie zeigt, wie die Wissenschaft in den letzten Jahren geprägt und zensiert wurde“.

Campbell stimmte zu. Er wies darauf hin, wie wenige Daten über die COVID-19-Impfung und ihre Langzeitwirkungen öffentlich zugänglich sind.

„Man fragt sich wirklich, was derzeit in der Welt der Veröffentlichung wissenschaftlicher Informationen vor sich geht“, sagte Campbell. Forscher stünden vor einer „großen Schwierigkeit, ihre Arbeiten zu veröffentlichen, wenn sie nicht in das Mainstream-Narrativ passen“.

Die „sehr ungewöhnliche“ Diagnose einer gesunden Frau

Die erste Studie untersuchte modifizierte Messenger-RNA-Impfstoffe (modRNA) und Blutkrebserkrankungen wie Leukämie und Lymphome. Viele dieser Krebsarten entstehen im Knochenmark, wo der Körper Blutzellen produziert.

Die Studie präsentierte eine Fallstudie über eine gesunde, sportliche Frau Ende 30, die am Morgen nach ihrer zweiten Dosis Comirnaty, dem mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer, „erhebliche Beschwerden“ verspürte.

„Sie wachte mit einem steifen Nacken und Kiefer, Tinnitus, Übelkeit, diffusen Schmerzen, leichtem Fieber, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen auf“, schrieben die Autoren. „Die Symptome verschlimmerten sich in den folgenden Tagen, begleitet von Schlaflosigkeit, Überempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Lärm.“

Ihr Zustand verbesserte sich nicht. Nach monatelangen Untersuchungen diagnostizierten die Ärzte bei ihr zwei schwere Blutkrebserkrankungen: akute lymphoblastische Leukämie und lymphoblastisches Lymphom.

Campbell betonte, wie selten dies sei.

„Eine davon zu bekommen, ist in der Tat bedauerlich“, sagte er. „Es ist sehr ungewöhnlich, beide gleichzeitig zu entwickeln.“

Die Frau durchlief jahrelange intensive Behandlungen. Die Ärzte zerstörten ihr Knochenmark durch Ganzkörperbestrahlung und ersetzten es anschließend durch eine Transplantation mit Spenderzellen.

Die Studie untersuchte zudem 30 ähnliche Fälle, in denen Krebserkrankungen kurz nach der Impfung auftraten – oft innerhalb weniger Tage. In den meisten Fällen handelte es sich um Blutkrebserkrankungen.

In mehreren Lymphomfällen traten die ersten Anzeichen der Erkrankung genau an der Stelle auf, an der die Impfung verabreicht worden war, oder in nahegelegenen Lymphknoten.

„Zufall? Sagen Sie es mir“, sagte Campbell. „Ich hätte das nicht gedacht.“

Impfstoffpartikel haben „ungehinderten Zugang“ zum gesamten Körper

Die Autoren der ersten Studie behaupteten nicht, dass die Impfstoffe Krebs verursachten. Stattdessen legten sie auf der Grundlage bekannter biologischer Erkenntnisse dar, wie die Impfstoffe den Krebs ausgelöst haben könnten.

Die Impfstoffe nutzen winzige, fettähnliche Partikel – sogenannte Lipid-Nanopartikel –, um genetische Informationen in den Körper zu transportieren. Im Gegensatz zu natürlicher mRNA, die schnell abgebaut wird, schützen die synthetischen Partikel das genetische Material und helfen ihm, sich durch den Blutkreislauf zu bewegen.

Dem Artikel zufolge verschafft dies dem Material „ungehinderten Zugang“ zum gesamten Körper.

Die Partikel „können überallhin gelangen … einschließlich des Knochenmarks und anderer blutbildender Organe“, sagte Campbell.

Das ist von Bedeutung, da das Knochenmark die Blutzellen produziert, die das Immunsystem am Laufen halten. Eine Störung dieses Prozesses könnte sowohl die Immunität als auch das Krebsrisiko beeinträchtigen.

Das Immunsystem erkennt Probleme normalerweise frühzeitig. „Die meisten von uns erkranken an den meisten Tagen an Krebs“, sagte Campbell. „Glücklicherweise beseitigt das Immunsystem ihn in einem sehr frühen Stadium.“

Die Autoren vermuten jedoch, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren könnten: eine Schädigung der sich entwickelnden Blutzellen und eine geschwächte Immunantwort. Diese Kombination könnte es abnormen Zellen ermöglichen, ungehindert zu wachsen.

„Wir brauchen ein Moratorium für diese Impfstoffe“

Die Studie äußerte zudem Bedenken hinsichtlich des durch den Impfstoff produzierten synthetischen Spike-Proteins.

„Das natürliche Spike-Protein wird vom Immunsystem recht schnell erkannt und bekämpft“, sagte Campbell in Bezug auf das SARS-CoV-2-Spike-Protein. „Das synthetische Spike-Protein bleibt viel, viel länger im Körper.“

Laut Campbell könnte die synthetische Version die Mitochondrien schädigen und sich dem Abbau durch das Immunsystem entziehen.

Eine weitere Sorge betrifft die Art und Weise, wie Zellen die in den mRNA-Impfstoffen enthaltenen genetischen Anweisungen lesen. In einigen Fällen könnte der Prozess aus der Bahn geraten und unerwartete Proteine produzieren.

„Und wer weiß, was das bedeuten könnte“, sagte Campbell.

Für Campbell gibt es zu viele offene Fragen rund um die mRNA-Technologie.

„Wir brauchen ein Moratorium für diese Impfstoffe … bis wir viel mehr wissen“, sagte er.

Die Autoren schlugen einen ähnlichen Ton an. Sie verwiesen auf Berichte über steigende Krebserkrankungen – darunter aggressive Formen und Krebserkrankungen, die nach Jahrzehnten der Remission wieder auftreten –, die von Forschern weltweit beobachtet wurden.

Diese Risiken „können nicht ignoriert werden“, schrieben sie.

„Unverschämt und schwerwiegend für die Integrität der Wissenschaft“

Die zweite Studie verfolgte den Weg der Einreichungen und Ablehnungen der ursprünglichen Arbeit nach, um zu veranschaulichen, wie „ein angeblicher ‚allgemeiner wissenschaftlicher Konsens‘ künstlich herbeigeführt worden sein könnte“, indem Studien ausgewählt wurden, „die mit der etablierten Erzählung übereinstimmen“.

Polykretis erzählte Campbell, dass die ursprüngliche Arbeit bei 15 Fachzeitschriften eingereicht und innerhalb von zwei Jahren 16 Mal abgelehnt worden sei. Die meisten dieser Ablehnungen erfolgten, noch bevor die Gutachter sie überhaupt zu Gesicht bekamen.

„Die Arbeit gelangte nur dreimal zu den Gutachtern“, sagte er. Die übrigen wurden von den Herausgebern abgelehnt, was „auf einen politischen Willen oder eine bestimmte Agenda hindeuten könnte“.

Selbst wenn der Artikel die Begutachtung bestand, „passierten seltsame Dinge“, sagte Polykretis.

In einem Fall nahm die Zeitschrift den Artikel nach Überarbeitungen an – lehnte ihn dann aber plötzlich wegen „experimenteller Mängel“ ab, obwohl es sich gar nicht um eine experimentelle Studie handelte.

Polykretis wehrte sich. Der Artikel durchlief erneut die Begutachtung, wurde wieder angenommen – und dann erneut abgelehnt.

An diesem Punkt, so Polykretis, ging das Problem über eine normale wissenschaftliche Debatte hinaus.

„Das bedeutet, dass der Verlag die Veröffentlichung des Artikels blockierte, denn die Wissenschaft hatte bereits gesprochen“, sagte er. „Das ist sehr empörend und schwerwiegend für die Integrität der Wissenschaft.“

„Können Sie sich vorstellen, wie viele Wissenschaftler … mit dieser Zensur konfrontiert sind?“

Campbell sagte, das Problem gehe weit über eine einzige umstrittene Veröffentlichung hinaus.

Wenn bestimmte Forschungsergebnisse niemals in Fachzeitschriften erscheinen, werde die wissenschaftliche Dokumentation selbst unvollständig, erklärte er.

Das sei von Bedeutung, da veröffentlichte Forschungsergebnisse alles prägen, was darauf folgt – von zukünftigen Studien über medizinische Leitlinien bis hin zur nationalen Gesundheitspolitik.

Wenn die veröffentlichten Erkenntnisse gefiltert werden, könnten dies auch die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sein, warnte Polykretis.

„Es ist sehr wichtig, der Welt bewusst zu machen, wie die Meinungen, die kritisch gegenüber der Sicherheit und Wirksamkeit dieser Arzneimittel waren, zum Schweigen gebracht wurden und weiterhin zum Schweigen gebracht werden“, sagte er.

Polykretis sprach auch eine allgemeinere Sorge an: Wie viele andere Studien könnten in einer „Veröffentlichungslimbo“ stecken bleiben und niemals Ärzte, Forscher oder die Öffentlichkeit erreichen?

„Können Sie sich vorstellen, wie viele Wissenschaftler wie wir mit dieser Zensur konfrontiert sind?“, fragte er. „Wir werden all diese sehr wichtigen Informationen verlieren.“

In ihrer Arbeit forderten die Autoren Veränderungen.

„Diese ethischen und methodologischen Implikationen erfordern institutionelle Transparenz und Reformen, um die Integrität der wissenschaftlichen Forschung zu wahren“, schrieben sie.

Sehen Sie hier, wie Campbell die Fallstudie zu mRNA-Impfstoffen und Krebs analysiert:

Sehen Sie sich hier an, wie Polykretis über den Artikel zur wissenschaftlichen Zensur spricht: