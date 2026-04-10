Neuer Gesetzentwurf ebnet den Weg für tödliche KI-Waffen – Pentagon kann Verbot außer Kraft setzen und autonome tödliche Systeme einsetzen

Von Jon Fleetwood

Eine Ausnahmeregelung räumt einem einzigen Beamten des Pentagon die Befugnis ein, unter dem Vorbehalt der „nationalen Sicherheit“ den Einsatz tödlicher Gewalt durch künstliche Intelligenz zu genehmigen, wobei der Kongress erst im Nachhinein informiert wird.

Ein kürzlich im US-Senat eingebrachter Gesetzentwurf würde es dem Militär ermöglichen, autonome tödliche KI-Systeme einzusetzen, indem er dem Verteidigungsminister die Befugnis einräumt, die eigenen Beschränkungen außer Kraft zu setzen.

Der Senatsentwurf S.4113 – der „AI Guardrails Act of 2026“, der am 17. März 2026 von der US-Senatorin Elissa Slotkin (D-MI) eingebracht wurde – wird als Rahmenwerk präsentiert, um den Einsatz von KI durch das Verteidigungsministerium einzuschränken.

Der eigentliche Text enthält jedoch einen integrierten Ausnahmeregelungsmechanismus, der es ermöglicht, genau diese Systeme unter Berufung auf die nationale Sicherheit zu genehmigen und einzusetzen.

Das bedeutet, dass ein vom Pentagon genehmigtes KI-System Ziele eigenständig identifizieren und angreifen könnte und dabei Entscheidungen über Leben und Tod ohne menschliche Eingriffe in Echtzeit treffen würde.

Die Ausnahmeregelung enthält keine Formulierung, die einschränkt, wo das System eingesetzt werden darf und ob es sich bei den Zielen um ausländische oder inländische handelt.

Der Gesetzentwurf wurde im Senat zweimal verlesen und an den Senatsausschuss für Streitkräfte weitergeleitet, wo er nun auf weitere Prüfung wartet.

Die Ausnahmeregelung wirft Fragen auf, wie oft „außergewöhnliche Umstände“ geltend gemacht werden, wer letztendlich entscheidet, wann der autonome Einsatz tödlicher Gewalt gerechtfertigt ist, und welche sinnvollen Grenzen – wenn überhaupt – bestehen bleiben, sobald diese Befugnis ausgeübt wird.

Das ganze PDF können Sie HIER einsehen

In die Kernbeschränkung integrierte Ausnahmeregelung

Der Gesetzentwurf verbietet den Einsatz von KI für:

den Abschuss oder die Zündung von Atomwaffen

die Überwachung oder Zielerfassung im Inland ohne Rechtsgrundlage

die Anwendung tödlicher Gewalt durch autonome Waffensysteme ohne menschliche Aufsicht

Unmittelbar im Anschluss an diese Beschränkung heißt es im Gesetzentwurf:

So funktioniert es

Die Entscheidung über die Genehmigung autonomer tödlicher Systeme liegt beim Verteidigungsminister.

Ausnahmegenehmigungen gelten für bis zu einem Jahr

Ausnahmegenehmigungen können verlängert werden

Der Kongress wird nach Erteilung benachrichtigt

Die Benachrichtigungen können vertrauliche Informationen enthalten

Der Gesetzentwurf verlangt eine Bescheinigung, dass die Fehlerquote des Systems nicht höher ist als die von menschlichen Bedienern, die vergleichbare Aufgaben ausführen.

Anwendungsbereich

Die Ausnahmegenehmigung gilt für:

Entwicklung

Einsatz vor Ort

Systemmodifikationen

Er umfasst außerdem Änderungen an:

Missionssätzen

Zielgruppen

Einsatzumgebungen

Algorithmischem Verhalten

Jede dieser Änderungen kann eine fortgesetzte oder erweiterte Genehmigung im Rahmen derselben Ausnahmeregelung auslösen.

Hintergrund der Sponsorin

Der Gesetzentwurf wurde von Senatorin Elissa Slotkin eingebracht, deren beruflicher Werdegang Folgendes umfasst:

CIA-Analystin

Beamtin im Verteidigungsministerium

Stellvertretende Verteidigungsministerin für internationale Sicherheitsangelegenheiten

Ihre berufliche Laufbahn ist direkt mit den nationalen Sicherheitsinstitutionen verbunden, die unter den Gesetzentwurf fallen.

Finanzierung der Wahlkampagne

Zu Slotkins Spenderkreis gehören zahlreiche Branchen, die mit der KI-Entwicklung, autonomen Systemen und dem durch diesen Gesetzentwurf ermöglichten breiteren Spektrum der Verteidigungstechnologie verbunden sind.

Laut Daten von OpenSecrets gehören zu den größten Spendern:

Alphabet Inc (96.669 $) und Amazon (53.771 $) – bedeutende KI-Entwickler und Auftragnehmer für Cloud-Dienste der Bundesregierung

General Motors (57.081 $) und Ford (54.020 $) – Vorreiter bei autonomen und Robotersystemen für militärische Anwendungen

University of Michigan, Michigan State, Harvard, Stanford – wichtige Zentren für staatlich finanzierte KI- und verteidigungsbezogene Forschung

Kirkland & Ellis (52.360 $) und WilmerHale (81.463 $) – stark involviert in der Ausarbeitung groß angelegter Bundes- und Verteidigungsverträge

Der Gesetzentwurf genehmigt den Einsatz autonomer KI-Systeme im Rahmen einer verlängerbaren Ausnahmegenehmigung, die vom Pentagon kontrolliert wird.

Die Unternehmen und Institutionen, die Slotkin finanzieren, sind direkt mit dem Aufbau der KI, der Infrastruktur und der rechtlichen Rahmenbedingungen verbunden, die zur Unterstützung dieser Expansion erforderlich sind.

Die Gesetzgebung öffnet die Tür, und ihre Spenderbasis befindet sich innerhalb des Ökosystems, das davon profitieren und darin operieren wird.

Fazit

Die Gesetzgebung sieht eine Beschränkung für autonome tödliche KI-Systeme vor, gewährt dem Verteidigungsminister – derzeit Pete Hegseth – jedoch die Befugnis, diese Beschränkung unter „nationalen Sicherheits“-Bedingungen aufzuheben.

Diese Ausnahmeregelung:

wird von einem einzigen Pentagon-Beamten kontrolliert

kann unbegrenzt verlängert werden

gilt für den Einsatz in der Praxis, die Zielauswahl und die Weiterentwicklung des Systems

enthält keine Formulierungen, die den Einsatzort solcher Systeme einschränken

der Kongress wird nachträglich informiert, muss aber nicht zustimmen.

Die Befugnis zum Einsatz autonomer tödlicher KI-Systeme ist in demselben Abschnitt verankert, der vorgibt, diese zu beschränken.