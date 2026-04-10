Niederländisches Gericht weist Berufung im Verfahren gegen Bill Gates und Pfizer-Chef Albert Bourla ab – Hauptverhandlung für Oktober angesetzt

Niederländisches Gericht weist Berufung zurück – zentrale Fragen bleiben ungeprüft

Ein Berufungsgericht in Amsterdam hat eine Berufung in einem Verfahren rund um die Covid-19-Impfstoffe als unzulässig verworfen und damit eine inhaltliche Prüfung der vorgebrachten Vorwürfe verhindert. Das Gericht beschränkte sich ausschließlich auf verfahrensrechtliche Fragen und bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz, ohne sich mit den inhaltlichen Argumenten auseinanderzusetzen.

Im Kern ging es um die Zulassung von Sachverständigen und die Möglichkeit, grundlegende Fragen zur Sicherheit und Einordnung der Covid-19-Injektionen gerichtlich prüfen zu lassen. Genau diese Prüfung findet nun vorerst nicht statt. Kritiker sehen darin ein strukturelles Problem: Verfahren mit politisch und gesellschaftlich sensiblen Inhalten werden nicht auf der Sachebene entschieden, sondern an formalen Hürden gestoppt.

Die vorliegende Pressemitteilung macht deutlich, dass die Kläger weitreichende Vorwürfe erheben und eine umfassende Beweisaufnahme anstreben. Unabhängig von der inhaltlichen Bewertung dieser Vorwürfe bleibt festzuhalten, dass eine gerichtliche Klärung bislang ausbleibt. Damit entsteht eine Lücke zwischen öffentlicher Debatte und juristischer Aufarbeitung.

Auffällig ist zudem, dass das Gericht ausdrücklich keine Veranlassung sah, das Urteil der ersten Instanz in Frage zu stellen. Dies wirft die grundsätzliche Frage auf, in welchem Umfang Gerichte bereit sind, kontroverse oder politisch aufgeladene Themen überhaupt zur inhaltlichen Verhandlung zuzulassen.

Gleichzeitig zeigt der Fall, wie stark der Ausgang solcher Verfahren bereits durch prozessuale Entscheidungen geprägt wird. Wird die Zulassung zentraler Beweismittel oder Experten eingeschränkt, ist eine umfassende Aufklärung faktisch kaum noch möglich.

Das Verfahren ist damit nicht beendet, sondern verlagert sich in ein separates Hauptverfahren, in dem die materiellen Fragen noch behandelt werden sollen. Ob es dort tatsächlich zu einer offenen und vollständigen Prüfung kommt, bleibt jedoch offen.

Der Fall steht exemplarisch für eine Entwicklung, bei der juristische Entscheidungen zunehmend den Rahmen dessen definieren, was überhaupt verhandelt werden darf – und damit indirekt auch, welche Fragen unbeantwortet bleiben.