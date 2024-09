Australien errichtet umfangreiche mRNA-Produktionsanlagen, die jährlich Hunderte Millionen Impfstoffdosen herstellen sollen.

In Australien entsteht in aller Stille eine mRNA-Industrie. In Sydney hat der Bau einer 4.500 Quadratmeter großen Fabrik an der Macquarie Universität begonnen. Viele Bäume müssen dafür weichen.

Die Regierung von New South Wales pumpt fast 100 Millionen Dollar in die Fabrik und weitere 119 Millionen Dollar in die RNA-Forschung. Die Fabrik soll 2026 fertiggestellt sein.

Sie ist eine von mehreren mRNA-Fabriken, die derzeit in Australien gebaut werden, hat Alison Bevege herausgefunden und mit Dr. John Campbell darüber gesprochen. Die Kosten trägt der Steuerzahler.

Kudos an Dr. John Campbell für die Aufdeckung der Tatsache, dass Australien sich darauf vorbereitet, ein Produktionszentrum zu werden, das sich darauf vorbereitet, 4 MRNA-Dosen pro Person und Jahr zu produzieren.



Um zu zeigen, wie viel Schaden mRNA-Impfstoffe anrichten, hat sie auf der Baustelle zahlreiche Schilder mit Fotos von Impfopfern aufgestellt.

Inzwischen haben mehr als 56.000 Menschen – darunter 7.000 führende Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitswesens – eine Petition unterzeichnet, die ein Ende der Produktion von mRNA-Impfstoffen fordert.

Die Regierung geht voran, denn mit der RNA-Industrie lässt sich viel Geld verdienen. Im Jahr 2022 schloss die australische Regierung einen Vertrag mit Moderna über den Bau einer Fabrik an der Monash University in Melbourne, Victoria.

Die Fabrik, die jährlich 100 Millionen Dosen produzieren wird, soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. In Australien leben rund 26 Millionen Menschen, das sind fast vier Dosen pro Person und Jahr.

BioNTech baut auch eine Fabrik an der La Trobe University in Melbourne. Und so weiter.

Sie wollen die mRNA-Plattform für alle künftigen Impfstoffe nutzen, erklärt Bevege. Wenn die Plattform zugelassen wird, so die Idee, kann sie kurzfristig neue Impfstoffe auf den Markt bringen. Man wolle keine Sicherheitsforschung mehr betreiben, sondern schnell durchstarten, so Bevege.