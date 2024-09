Eine Bedrohung vom Ausmaß des Aussterbens droht die Weltbevölkerung dramatisch zu reduzieren und die meisten Menschen haben absolut keine Ahnung davon

Von Michael Snyder

Wir bringen uns und alles um uns herum buchstäblich um, und die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass dies geschieht. Aber selbst wenn wir alle dazu bringen könnten, die Bedrohung zu verstehen, mit der wir konfrontiert sind, würden sie dann ihr Verhalten ändern? Die Plastikprodukte, die wir ständig wegwerfen, verschwinden nicht auf magische Weise. Stattdessen zerfallen sie in immer kleinere Teile. Heute gibt es Billionen und Aberbillionen unglaublich kleiner Plastikteilchen, die als “Mikroplastik“ bekannt sind und buchstäblich unsere gesamte Umwelt überschwemmt haben. Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst, aber Mikroplastik macht inzwischen etwa 40 Prozent des Staubs in unseren Wohnungen aus. Jedes Mal, wenn es regnet, fällt Mikroplastik vom Himmel, unser Boden wimmelt nur so von Mikroplastik, die Luft, die wir einatmen, ist voller Mikroplastik, und Mikroplastik ist praktisch in allem enthalten, was wir essen und trinken. In einem kürzlich von der Universität Yale veröffentlichten Artikel wurde erörtert, wie allgegenwärtig Mikroplastik inzwischen ist…

Wie sehr man sich auch anstrengen mag, es ist unmöglich, der Verschmutzung durch Mikroplastik zu entkommen.

Es ist buchstäblich überall.

Leider haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich Mikroplastik in unserem Körper anreichert.

In einer kürzlich in New Mexico durchgeführten Studie wurde sogar festgestellt, dass sich Mikroplastik in unseren Gehirnen anreichert…

Eine im Mai veröffentlichte Studie befasste sich mit dem zunehmenden Gehalt an Mikro- und Nanokunststoffen (MNPs) in der Umwelt und deren möglichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Die Forscher untersuchten diese splitterartigen Partikel in menschlichen Organen – insbesondere in der Leber, den Nieren und dem Gehirn – anhand von Autopsieproben, die zwischen 2016 und 2024 in Albuquerque, New Mexico, gesammelt wurden. Die Hirngewebeproben stammten aus dem frontalen Kortex, der für abstraktes Denken, Kreativität und motorische Aufgaben zuständig ist.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht so klar denken können, wie Sie sollten, könnte dies ein Grund dafür sein.

Leider kann dies auch eine Erklärung dafür sein, warum unsere gesamte Gesellschaft heutzutage nicht mehr so klar denken kann.

Laut CNN fanden die Wissenschaftler, die diese Studie durchführten, heraus, dass Gehirnproben aus dem Jahr 2024 eine um 50 Prozent höhere Konzentration von Mikroplastik aufwiesen als Gehirnproben aus dem Jahr 2016…

Menschliche Gehirnproben, die Anfang 2024 bei einer Autopsie entnommen wurden, enthielten mehr winzige Plastiksplitter als Proben, die acht Jahre zuvor entnommen wurden, so ein im Mai online veröffentlichter Preprint. Ein Preprint ist eine Studie, die noch nicht von Fachkollegen geprüft und in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. „Die Konzentrationen, die wir im Hirngewebe normaler Personen mit einem Durchschnittsalter von etwa 45 oder 50 Jahren fanden, betrugen 4.800 Mikrogramm pro Gramm oder 0,5 Gewichtsprozent“, sagte der Hauptautor der Studie, Matthew Campen, Regents’ Professor für pharmazeutische Professor für pharmazeutische Wissenschaften an der Universität von New Mexico in Albuquerque. „Im Vergleich zu Autopsie-Gehirnproben aus dem Jahr 2016 ist das etwa 50 % mehr“, so Campen. „Das würde bedeuten, dass unsere Gehirne heute zu 99,5 % aus Gehirn bestehen und der Rest aus Plastik ist“.

Okay, lassen Sie uns das einen Moment lang sacken.

Im Moment besteht unser Gehirn zu einem halben Prozent aus Plastik.

Das ist schlecht, aber überlegen Sie mal, was passiert, wenn die Menge an Plastik in unseren Gehirnen weiterhin alle 8 Jahre um 50 Prozent ansteigt.

Wenn das tatsächlich passiert, werden in 80 Jahren 28 % unserer Gehirne aus Plastik bestehen, und alle werden tot sein.

Ich habe das mehr als einmal nachgerechnet, um sicherzugehen, dass ich richtig liege.

Es wird berichtet, dass die häufigste Art von Kunststoff, die die Forscher im menschlichen Hirngewebe fanden, Polyethylen war…

Die am häufigsten gefundene Kunststoffart war Polyethylen, wobei die Mengen im Gehirn größer waren als in den anderen Gewebeproben. Laut dem Buch „Microfluidics for Cellular Applications“ wird Polyethylen in großem Umfang hergestellt und in Dingen wie Verpackungen, Plastiktüten, Lagerbehältern und Spielzeug verwendet.

Plastikprodukte, die wir jeden Tag wegwerfen, enthalten sehr gefährliche Giftstoffe.

Die ständige Exposition gegenüber solchen Toxinen kann sehr ernste Folgen haben.

Laut einer Studie, die auf der offiziellen Website der NIH veröffentlicht wurde, „besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Mikro- und Nanoplastikpartikeln und dem Auftreten verschiedener Krebsarten“…

Es wurde bereits berichtet, dass Mikro- und Nanokunststoffe potenziell krebserregende/mutagene Stoffe sind, die DNA-Schäden verursachen können, die zur Krebsentstehung führen. Daher werden die Auswirkungen der Exposition gegenüber Mikro- und Nanokunststoffen auf die menschliche Gesundheit derzeit eingehend untersucht, um eindeutige Zusammenhänge zwischen diesen Stoffen und den gesundheitlichen Folgen herzustellen. Bisher wurde festgestellt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Mikro- und Nanokunststoffpartikeln und dem Auftreten verschiedener Krebsarten gibt. Daher haben wir in den Datenbanken PubMed, Web of Science und Scopus nach allen Forschungsarbeiten gesucht, die sich mit Krebserkrankungen befassen, die möglicherweise mit der Exposition gegenüber Nano- und Mikroplastik in Zusammenhang stehen. Letztendlich haben wir in diesem Artikel mehrere Krebsarten besprochen, darunter Leberzellkarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Adenokarzinom des Pankreasganges, Gallengangskrebs und einige endokrin bedingte Krebsarten.

Wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, dass heutzutage viel mehr Menschen an Krebs erkranken.

Wir stehen vor einer beispiellosen Krebsexplosion in unserer Gesellschaft, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer.

Es gibt viele Gründe für diese Entwicklung, und die Belastung durch Mikroplastik ist einer von ihnen.

In einer anderen Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass die Exposition gegenüber Mikroplastik zu „Anzeichen eines kognitiven Verfalls ähnlich einer Demenz“ führen kann …

Als Dr. Jaime Ross, Neurowissenschaftlerin und Assistenzprofessorin an der University of Rhode Island College of Pharmacy, beschloss zu untersuchen, wie sich die Verunreinigung des Trinkwassers von Mäusen mit winzigen Plastikfragmenten auf deren kognitive Funktionen auswirken könnte, erwartete sie nicht, dass das Experiment viel bringen würde. Doch nach nur drei Wochen stellten Ross und ihr Team fest, dass Mikroplastik in die Gehirne der Mäuse gelangt war und die robusten Schutzmechanismen der Blut-Hirn-Schranke überwunden hatte. Die Forscher führten eine Reihe von Tests durch und stellten fest, dass die Mäuse, die Mikroplastik ausgesetzt waren, Anzeichen eines kognitiven Rückgangs aufwiesen, der einer Demenz ähnelte.

Je mehr Plastik sich in unseren Gehirnen ansammelt, desto schwieriger wird es für uns, klar zu denken.

Zu allem Überfluss wurde in einer anderen Studie Mikroplastik in jedem einzelnen Hoden von Menschen und Hunden gefunden , den die Forscher untersuchten…

In einer neuen Studie wurde ein „allgegenwärtiges“ Vorkommen von Mikroplastik in den Hoden von Menschen und Hunden festgestellt. Die letzte Woche in der Fachzeitschrift Toxicological Sciences veröffentlichte Untersuchung ergab, dass alle 47 untersuchten Hoden von Hunden und 23 von Menschen Mikroplastik enthielten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es mögliche Folgen für die männliche Fruchtbarkeit gibt.

Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Geburtenraten überall auf der Welt so stark gesunken sind.

Was uns bevorsteht, ist wirklich ein weltweiter Notfall.

Wie ich in meinem Buch „End Times“ dokumentiert habe, steigt die Menge an Plastik, die wir weltweit produzieren, jedes Jahr weiter an, so dass diese Krise exponentiell zunimmt.

Aber selbst wenn wir die Plastikproduktion sofort stoppen würden, würde all das Plastik, das wir bereits weggeworfen haben, noch jahrzehntelang weiter abgebaut werden, und so wird die Gesamtzahl des Mikroplastiks in unserer Umwelt weiter ansteigen, egal was wir tun.

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit zugibt, dass wir versagt haben, und dass wir gemeinsam um Hilfe rufen, bevor es zu spät ist.

Aber das werden wir nicht tun, oder?