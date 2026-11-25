Strassenlaternen werden zu technischen Plattformen, Kameras liefern Bilder an Leitstellen, Algorithmen erkennen Gesichter: Europas öffentlicher Raum wird zunehmend digital erfasst und gesteuert.

Die EU-Kommission unterstützt Smart-City-Projekte durch Beratung und die Vermittlung von Investoren. Doch mit den Möglichkeiten wachsen die Kontrollfragen: Welche Daten werden erhoben, wer bekommt Zugriff, und wie erfahren Bürger, was vor ihrer Haustür installiert wird? (EU-Kommission)

Wie umstritten diese Transparenz sein kann, zeigt die niederländische Gemeinde Renkum. Dort versucht eine Einwohnerin seit 2022, vollständige Unterlagen über das Smart-City-Projekt mit rund 6300 intelligenten Strassenlaternen zu erhalten. Nach einem Bericht von De Andere Krant fehlen ihr weiterhin wichtige Vertrags- und Projektunterlagen. Die Gemeinde hat zahlreiche Dokumente veröffentlicht, andere jedoch teilweise oder vollständig zurückgehalten. Der Konflikt betrifft damit eine grundlegende Frage: Wie lässt sich eine öffentliche Infrastruktur demokratisch kontrollieren, wenn wesentliche Informationen darüber nicht öffentlich zugänglich sind?

Warum werden Informationen zurückgehalten? Im kommunalen Bescheid vom Dezember 2024 stehen konkrete Begründungen: Schutz personenbezogener Daten, vertrauliche und wettbewerbsrelevante Unternehmensinformationen, finanzielle Interessen sowie Sicherheits- und Sabotageschutz. Zurückgehalten werden beispielsweise Angaben zur Finanzierung, Kosten- und Ertragsprognosen sowie Teile des Geschäftsmodells. Die Gemeinde verweist dabei auch auf die während der Zusammenarbeit zugesicherte Vertraulichkeit. Das erklärt ihre Entscheidung, beantwortet aber noch nicht, ob jede einzelne Schwärzung gerechtfertigt ist. Gerade Geschäftsmodelle für die Nutzung öffentlicher Infrastruktur verdienen öffentliche Prüfung.

Renkum bestreitet zugleich, über das Beleuchtungsmanagement Einwohner zu überwachen. Laut einem Schreiben vom Juni 2024 verarbeitet dieses System lediglich Betriebs- und Störungsdaten und ist für Kamerabilder ungeeignet. Separat bestätigt die Gemeinde jedoch Museumskameras an kommunalen Lichtmasten und Einnahmen aus deren Vermietung. Zusätzliche Anwendungen sollen grundsätzlich dem Gemeinderat vorgelegt werden. Technische Erweiterbarkeit und tatsächlich betriebene Überwachung müssen deshalb auseinandergehalten werden; das Schreiben beschreibt zudem den damaligen Stand.

Andernorts reicht die Vernetzung deutlich weiter. Im französischen Dijon steuert eine gemeinsame Leitstelle Beleuchtung, Ampeln, Videoüberwachung und weitere kommunale Dienste. In London setzt die Metropolitan Police Live-Gesichtserkennung ein: Kameras erfassen vorbeigehende Menschen und gleichen ihre Gesichter mit einer Beobachtungsliste ab. Das sind unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Eingriffen – sie zeigen aber, wie eng Infrastruktursteuerung und Sicherheitsüberwachung im öffentlichen Raum nebeneinanderliegen können. (Dijon Métropole, Metropolitan Police)

Die entscheidende Grenze verläuft dort, wo Menschen identifizierbar werden und ihre Bewegungen oder ihr Verhalten nachvollzogen werden können. Datenschutzbehörden verlangen für personenbezogene Videoverarbeitung unter anderem einen klaren Zweck, eine Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit und Transparenz. Demokratische Kontrolle braucht darüber hinaus verständliche Auskunft über Geräte, Betreiber, Zugriffsrechte und spätere Erweiterungen. Eine Stadt darf nicht für ihre Bürger immer undurchsichtiger werden, während ihre Bürger für technische Systeme immer sichtbarer werden.