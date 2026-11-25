Verfasst von Larry C. Johnson

Am vergangenen Freitag drangen während eines der grössten Bombardements des Krieges drei russische Objekte in den polnischen Luftraum ein; zwei davon kamen in Dörfern im Südosten Polens zu Boden. Am Montag kamen auf Ersuchen Warschaus in Brüssel die Botschafter aller 32 NATO-Mitglieder zusammen. Nach eingehender Beratung gingen sie mit einem Satz und einem Flugzeug wieder auseinander.

Der Satz von NATO-Sprecherin Allison Hart: «Dies war ein gefährlicher Zwischenfall, und Russland trägt die volle Verantwortung.» Das Flugzeug: ein einziges AWACS-Frühwarnflugzeug, das Polen zur Verfügung gestellt werde, wie der polnische Vizeminister für Verteidigung Paweł Zalewski Reportern sagte. Zusammen mit der Zusicherung des Generalsekretärs, dass der Oberste Alliierte Befehlshaber, General Alexus Grynkewich, die Bedrohungen «prüfen» und «bei Bedarf» Anpassungen vornehmen werde, ist das die gesamte Ausbeute der mächtigsten Militärallianz der Menschheitsgeschichte als Reaktion auf Marschflugkörper auf ihrem Gebiet.

Falls Ihnen die Mitteilung bekannt vorkam, dann deshalb, weil Sie sie schon einmal gehört haben. Im August erklärten die Verbündeten nach mutmasslichen russischen Luftraumverletzungen in Polen und Rumänien, Russland trage die «volle Verantwortung» für Verstösse, die «gefährlich und inakzeptabel» seien. Kopieren. Einfügen. Zusammenkommen. Irgendwo in Brüssel gibt es einen Mitarbeiter, dessen ganze Aufgabe darin besteht, das Datum zu aktualisieren.

Ich gestehe, dass ich den Vorfällen im August selbst skeptisch gegenüberstand. Meiner Erfahrung nach – und sie ist nicht kurz – wirft Russland keine Drohnen zum Vergnügen auf Polen und Rumänien. Moskau geht sparsam mit seiner Munition um und setzt sie ein, um konkrete Ziele zu erreichen. Im August wurde nichts Wichtiges getroffen, was als russische Operation keinen Sinn ergibt, als Operation von jemand anderem hingegen durchaus. Ja, die Trümmer stammten aus Russland. Russische Trümmer sind die eine Ware, von der die Ukraine unbegrenzt viel hat. Meine Einschätzung ist, dass Kyjiw mit Hilfe westlicher Nachrichtendienste, darunter CIA und MI6, die Trümmer sammelte und dort platzierte, wo sie den grössten Nutzen bringen würden: in einem NATO-Land, als Botschaft an Moskau. Die NATO übersprang natürlich die Untersuchung und kam direkt zum Urteil.

Was tatsächlich geschah

Laut dem polnischen Einsatzkommandeur, Generalleutnant Ireneusz Nowak, umfasste der nächtliche russische Angriff auf die Westukraine sieben Bomber, 72 Kh-101-Marschflugkörper, 26 Kalibr-Raketen und mehr als 500 Drohnen. Drei Objekte drangen nach Polen ein. Die Staatsanwaltschaft fand eine Kh-101 in Nowy Lipowiec, eine mutmasslich zweite Rakete in Rudnik nad Sanem und etwas, bei dem es sich offenbar um eine düsengetriebene Drohne handelte, in Mołodycz. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte, die Kh-101 sei ungefähr drei Minuten lang über polnischem Gebiet gewesen.

Die NATO schlief nicht. Polnische F-16 und schwedische JAS 39 Gripen waren in der Luft, unterstützt von einem niederländischen Tankflugzeug und einem polnischen Saab-Frühwarnflugzeug. Patriot-, Poprad- und Pilica+-Batterien wurden aktiviert. Ein schwedischer Gripen-Pilot erhielt die NATO-Freigabe, die mutmassliche Kh-101 abzuschiessen. Er tat es nicht, weil das schlechte Wetter eine optische und optoelektronische Identifizierung verhinderte.

Endstand: Russland drei, das Wetter eins, die NATO null.

Ich habe 23 Jahre lang Übungen für die US-Spezialeinsatzkräfte konzipiert. Hätte ich ein Szenario eingereicht, in dem die integrierte Luftverteidigung eines Bündnisses einen anfliegenden Marschflugkörper verfolgt, einen Kampfjet zum Einsatz freigibt und dann drei Minuten lang zusieht, wie er weiterfliegt, weil Wolken aufgezogen sind, hätte der prüfende Offizier es mir mit dem Vermerk «unglaubwürdig» zurückgegeben. Wie sich herausstellt, hat die Wirklichkeit niedrigere Ansprüche als die Übungsleitung.

Und es ist nicht das erste Mal. Am 30. Juli stürzte eine Kh-101 in der polnischen Woiwodschaft Lublin ab – die erste bestätigte russische Munition, die auf NATO-Gebiet niederging. Die Erfassung funktionierte; das Abfangen nicht. Die NATO hatte vier Monate Zeit, das Problem zu beheben. Die Lösung bestand offenbar darin, eine weitere Sitzung abzuhalten.

Die Rhetorik

NATO-Generalsekretär Mark Rutte flog am Samstag nach Warschau und erklärte: «Ich kann garantieren, dass die NATO jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen wird.» Bei demselben Auftritt sagte er auf die Frage, ob sich das wiederholen könne, er könne es nicht ausschliessen. Also jeden Zentimeter – ausser den Zentimetern, auf denen die Raketen einschlagen.

Das Bündnis kann sich nicht einmal darauf einigen, was ihm widerfahren ist. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete den Einfall als wahrscheinlich absichtliche Provokation, die zeitlich mit der Übung Koalicja 26.2 der Koalition der Willigen zusammenfiel; eine Rakete schlug etwa 22 Meilen vom Übungsgebiet entfernt ein. Rutte hingegen sagt, es sei weiterhin unklar, ob die Raketen absichtlich in den polnischen Luftraum eindrangen. Moskau hat nichts dazu verlauten lassen. Die NATO ist sich also unsicher, ob sie angegriffen wurde, bekundet dazu aber «volle Solidarität».

Polen verzichtete zu seiner Anerkennung darauf, Artikel 4 anzurufen. Zalewski sagte dies vor dem Treffen ausdrücklich. Warschau hatte diesen Hebel im September 2025 eingesetzt, als es tatsächlich russische Drohnen abschoss. Das Ergebnis war die Operation Eastern Sentry – genau die Mission, die gerade versäumt hat, irgendetwas abzufangen. Selbst die geschädigte Partei scheint zu begreifen, was Beratungen bewirken.

Die Fabriken

Harte Worte sind genau so viel wert wie das, was hinter ihnen steht, und hinter den Worten Europas steht nicht viel.

Der estnische Auslandsnachrichtendienst schätzt, dass die russische Industrie 2025 rund 7 Millionen grosskalibrige Artilleriegeschosse, Mörsergranaten und Raketen produzierte, gegenüber etwa 400 000 im Jahr 2021. Ein geleakter Bericht zur Verteidigungsbereitschaft Europas prognostiziert, dass die 27 EU-Mitglieder und Norwegen in diesem Jahr etwa zwei Millionen Geschosse produzieren werden. Polens eigener Verteidigungsminister nutzte im Oktober das Warschauer Sicherheitsforum, um für eine Produktion im «Kriegsmodus» zu plädieren – das heisst, dafür, dass Europa tut, was Russland bereits tut.

Das Geld ist nicht das Problem. Die Europäische Verteidigungsagentur beziffert die Verteidigungsausgaben der EU für 2025 auf rund 418 Milliarden Euro. Russland plant für 2027 etwa 203 Milliarden Dollar. Europa gibt doppelt so viel aus wie Moskau und produziert ein Mehrfaches weniger – das muss eine Art Rekord in der Beschaffung sein. Das IISS drückt es höflicher aus: Das Geld fliesst schneller, als die Fabriken produzieren.

Laut IISS liegt die europäische Produktionskapazität für 155-mm-Munition beim etwa Fünffachen des Niveaus vom Februar 2022 und könnte sich bis 2030 mehr als verdoppeln. Doch das Fünffache einer ausgehöhlten Ausgangsbasis bedeutet weiterhin ein Defizit. Nammo aus Norwegen sagt, seine Werke liefen mit voller Auslastung, und alles gehe an die Ukraine. Die europäischen Armeen können ihre eigenen Magazine nicht wieder auffüllen.

Die Abfangraketen

Für eine Kh-101 über Rzeszów ist die Luftverteidigung entscheidend, und hier sieht die Lage noch schlechter aus. Im August teilten US-amerikanische und NATO-Vertreter der Associated Press mit, die Bestände an amerikanischen Patriot-Abfangraketen in Europa seien «jenseits des kritischen Bereichs», nachdem der Iran-Krieg etwa 1 500 von einem geschätzten Vorkriegsbestand von 2 330 aufgebraucht hatte. Ein ranghoher NATO-Sprecher erwiderte, das sei «einfach nicht der Fall», und das Bündnis könne «Schläge abwehren». Ein in derselben Berichterstattung zitierter Analyst gab die offenere Einschätzung ab: Die beste Luftverteidigung, über die die NATO verfügen könnte, seien die Beschränkungen Russlands.

Die europäische Kavallerie ist unterwegs – nach Zeitplan. Frankreich erwartet, bis Ende 2030 zehn seiner zwölf SAMP/T-NG-Systeme zu erhalten. Polen wird in etwa einem Jahr Europas einziges PAC-3-Wartungszentrum ausserhalb der Vereinigten Staaten beherbergen. Ein grossartiger Plan für einen Krieg im Jahr 2030. Die Raketen von 2026 wurden darüber nicht informiert.

Worte sind nicht billig

Die Kluft zwischen dem Wortschatz der NATO und ihrem Arsenal ist nicht nur peinlich. Sie ist gefährlich. «Jeder Zentimeter» ist ein Zahlungsversprechen, und Moskau liest sowohl das Versprechen als auch den Kontostand. Jedes Mal, wenn Brüssel etwas als «inakzeptabel» bezeichnet und es dann doch akzeptiert, verliert das Wort an Wert – wie eine Währung, die ohne Deckung gedruckt wird. An der Ostflanke mit einem leeren Magazin zu bluffen, schreckt nicht ab. Es lädt jemanden dazu ein, den Bluff aufzudecken.

Teddy Roosevelts berühmter Ausspruch «Sprich leise und trage einen grossen Knüppel» ist nach wie vor ein ausgezeichneter Rat. Die NATO hat ihn umgekehrt: Sie schreit und wartet immer noch auf den Knüppel, der bis 2030 nicht lieferbar ist.

Bis dahin hat Polen seine AWACS. Das nächste wird es ausgezeichnet im Blick haben.