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1'800 Jobs, drei Werke, kein Käufer: BioNTech räumt das Erbe der Pandemie ab. Das Geld ist da, die Antworten fehlen.

Von Nico Stino

Vor fünf Jahren standen Kameras vor diesen Werkstoren. Minister kamen zu Besuch, Lastwagen fuhren unter Polizeischutz ab, und in den Abfüllhallen von Marburg arbeitete man im Schichtbetrieb für die halbe Welt. Jetzt kommt die Rechnung, und sie trägt eine Zahl: 1'800.

Was beschlossen ist

Im Mai hat BioNTech angekündigt, mehrere Produktionsstandorte stillzulegen. Bis zu 1'860 Stellen sind betroffen, fast 22 Prozent der gesamten Belegschaft.