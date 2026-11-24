Verfasst von Alex Männer

Der am Donnerstag abgehaltene Dreiergipfel zwischen den Staatschefs Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten gilt schon jetzt – zu Recht – als historisch. Denn es ist nicht nur das erste trilaterale Treffen der drei größten Atommächte, sondern womöglich auch der Beginn eines neuen diplomatischen Formats, das über die Geschicke der Welt und womöglich über eine Neuordnung des globalen Systems maßgeblich bestimmen könnte.

Das Treffen zwischen dem Gastgeber Xi Jinping und seinen Gästen Wladimir Putin und Donald Trump dauerte etwa 90 Minuten und fand am Rande der Konferenz Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen statt.