Im Jahr 2021 forderte WEF-Gründer Klaus Schwab eine Art «Immunisierung» der digitalen Infrastruktur gegen Cyberangriffe. Fünf Jahre später werden in der Europäischen Union neue Cybersicherheitsgesetze umgesetzt, KI-gestützte Überwachungs- und Warnsysteme ausgebaut und digitale Identitätsnachweise eingeführt. Was damals wie eine technische Zukunftsvision klang, nimmt heute konkrete Formen an. Doch die entscheidende Frage lautet: Wer kontrolliert am Ende die Systeme, die uns angeblich schützen sollen?

2021: Schwab fordert eine digitale Immunisierung

Bei der internationalen Cybersicherheitsübung Cyber Polygon im Juli 2021 griff Klaus Schwab zu einem bemerkenswerten Vergleich mit der Corona-Pandemie.

«Masken sind nicht ausreichend. Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren. Das Gleiche gilt für Cyberangriffe», erklärte der damalige Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums.

Anschliessend formulierte er seine eigentliche Forderung:

«Wir müssen IT-Infrastrukturen schaffen, die digitale Antikörper von Haus aus integriert haben, um sich selbst zu schützen.»

Schwab sprach damit von einer digitalen Infrastruktur, deren Sicherheitsmechanismen nicht erst nach einem Angriff eingreifen, sondern bereits fest in den Systemen verankert sind.

Gleichzeitig betonte er, dass eine solche Infrastruktur nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Regierungen und privaten Technologieunternehmen aufgebaut werden könne.

Seine Aussagen sind im Bericht über die Cyber-Polygon-Rede von 2021 dokumentiert.

2025: Europa baut ein gemeinsames Cyber-Abwehrsystem auf

Vier Jahre nach Schwabs Rede trat am 4. Februar 2025 der sogenannte Cyber Solidarity Act der Europäischen Union in Kraft.

Das Gesetz sieht den Aufbau eines europaweiten Warnsystems mit nationalen und grenzüberschreitenden Cybersicherheitszentren vor. Mithilfe künstlicher Intelligenz und automatisierter Datenanalysen sollen mögliche Cyberangriffe frühzeitig erkannt und Informationen zwischen den beteiligten Behörden ausgetauscht werden.

Hinzu kommt ein europäischer Notfallmechanismus, der die gemeinsame Reaktion auf besonders schwere Cyberangriffe verbessern soll. Die Europäische Kommission beschreibt diese Struktur ausdrücklich als KI-gestütztes Warn- und Krisenreaktionssystem.

Damit wird ein wesentlicher Teil jener technischen Entwicklung umgesetzt, über die Schwab bereits 2021 gesprochen hatte: Digitale Systeme sollen Bedrohungen selbstständig erkennen und eine koordinierte Abwehr ermöglichen.

September 2026: Digitale Sicherheit wird zur gesetzlichen Pflicht

Am 11. September 2026 trat ein wichtiger Teil des europäischen Cyber Resilience Act in Kraft.

Hersteller digitaler Produkte müssen seither aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle innerhalb festgelegter Fristen melden. Dafür wurde eine zentrale europäische Meldeplattform eingerichtet.

Ab Dezember 2027 gelten zusätzliche Anforderungen an die Sicherheit digitaler Produkte. Hersteller müssen Sicherheitsrisiken bereits bei der Entwicklung berücksichtigen und sich während des vorgesehenen Unterstützungszeitraums um Schwachstellen kümmern.

Die Europäische Kommission bestätigte den Beginn dieser Meldepflichten am 11. September 2026.

Auch hier zeigt sich eine deutliche Parallele zu Schwabs Forderung: Sicherheit wird zunehmend verpflichtend in digitale Produkte und Infrastrukturen eingebaut.

Das kann Geräte und Nutzer vor Angriffen schützen. Gleichzeitig werden Sicherheitsstandards, Meldewege und technische Anforderungen zunehmend durch staatliche Regulierung vorgegeben.

Ende 2026: Die digitale Identität kommt hinzu

Parallel zum Ausbau der Cybersicherheit führt die Europäische Union ihre digitale Identitäts-Wallet ein.

Bis Ende 2026 sollen die Mitgliedstaaten ihren Bürgern eine solche digitale Identifizierungsmöglichkeit anbieten. Damit lassen sich künftig beispielsweise Behördengänge erledigen, Bankkonten eröffnen und persönliche Nachweise digital vorlegen. Die EU beschreibt die Wallet als freiwilliges System zur sicheren Identifikation.

Damit entsteht eine weitere zentrale Komponente der digitalen Gesellschaft: Neben der Absicherung der Infrastruktur wird auch die Identifizierung ihrer Nutzer zunehmend standardisiert.

Die beiden Entwicklungen sind rechtlich und technisch nicht dasselbe. Dennoch stellt sich bei ihrer gleichzeitigen Ausweitung eine wichtige Frage.

Was geschieht, wenn der Zugang zu digitalen Dienstleistungen künftig immer stärker von Identitätsnachweisen, Sicherheitsprüfungen und automatisierten Kontrollmechanismen abhängt?

Solange alternative Zugangsmöglichkeiten bestehen und Menschen selbst entscheiden können, welche Daten sie preisgeben, kann eine digitale Identität den Alltag erleichtern. Problematisch würde es, wenn solche Systeme irgendwann faktisch zur Voraussetzung für grundlegende Dienstleistungen würden.

Der entscheidende Punkt: Wer legt die Regeln fest?

Schwabs «digitale Antikörper» klingen zunächst nach einer sinnvollen technischen Schutzmassnahme.

Ein Sicherheitssystem erkennt einen Angriff und verhindert, dass sich Schadsoftware ausbreitet. Banken, Krankenhäuser und Stromnetze bleiben funktionsfähig. Doch solche Systeme benötigen Regeln. Sie müssen unterscheiden, welche Aktivitäten erlaubt sind und welche als Gefahr gelten.

Bei automatisierten Schutzmechanismen können deshalb auch legitime Verbindungen blockiert, Software gesperrt oder digitale Dienstleistungen unterbrochen werden. Je stärker solche Entscheidungen zentralisiert werden, desto wichtiger wird die Frage, wer die Kriterien festlegt und wer fehlerhafte Entscheidungen korrigieren kann.

Hinzu kommt Schwabs Forderung nach einer engen Verbindung zwischen Staat und Privatwirtschaft. Wenn wenige Technologieanbieter zentrale Sicherheitsinfrastrukturen betreiben, kann daraus eine erhebliche wirtschaftliche und technische Abhängigkeit entstehen.

Das ist keine zwangsläufige Folge der aktuellen EU-Gesetze. Es ist jedoch ein Risiko, das bei der Gestaltung solcher Systeme berücksichtigt werden muss.

Was könnte nach einer grossen Cyberkrise folgen?

Besonders weitreichend wären die möglichen Folgen einer grossflächigen Cyberkrise.

Sollten Banken, Kommunikationssysteme, Energieversorgung oder öffentliche Dienstleistungen gleichzeitig ausfallen, könnte der politische Druck steigen, zusätzliche Sicherheitsmassnahmen einzuführen.

Denkbar wären strengere digitale Identitätsprüfungen, eine stärkere Kontrolle von Finanztransaktionen, verpflichtende Sicherheitssoftware oder zusätzliche Befugnisse zur vorübergehenden Abschaltung gefährdeter Netzwerkbereiche. Auch der Datenaustausch zwischen Behörden und privaten Technologieunternehmen könnte weiter ausgebaut werden.

Solche Massnahmen könnten im Einzelfall zur Abwehr tatsächlicher Angriffe dienen. Sie könnten aber auch neue Möglichkeiten schaffen, digitale Aktivitäten zu kontrollieren oder Menschen von bestimmten Dienstleistungen auszuschliessen.

Die entscheidende Grenze wäre überschritten, wenn Sicherheitsmechanismen nicht mehr ausschliesslich technische Bedrohungen abwehren, sondern ohne ausreichende rechtliche Kontrolle darüber bestimmen, wer am digitalen Leben teilnehmen darf.

Ein solcher Zustand ist durch die derzeitigen EU-Regelungen nicht vorgeschrieben. Er beschreibt ein mögliches Risiko einer weitergehenden Zentralisierung.

Vom Schutz der Infrastruktur zur Kontrolle des Zugangs?

Betrachtet man die Entwicklungen seit 2021 gemeinsam, ergibt sich ein erkennbares Bild.

Schwab forderte fest integrierte digitale Schutzmechanismen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Technologieunternehmen.

Die EU baut inzwischen grenzüberschreitende KI-gestützte Cyberwarnsysteme auf, verpflichtet Hersteller zu höheren Sicherheitsstandards und schafft einen gemeinsamen Rahmen für digitale Identitätsnachweise.

Die technische Richtung weist jedoch Gemeinsamkeiten auf: Mehr Automatisierung, stärkere Vernetzung, einheitliche Sicherheitsstandards und eine wachsende Bedeutung digitaler Identifikation.

Die Frage lautet deshalb nicht, ob Cybersicherheit notwendig ist. Sie lautet, welche Befugnisse unter ihrem Namen geschaffen werden und wie diese begrenzt bleiben. Denn eine Infrastruktur, die sich automatisch gegen Angriffe schützen kann, benötigt nicht zwangsläufig die Möglichkeit, das Verhalten ihrer Nutzer umfassend zu überwachen.

Wo könnte diese Entwicklung enden?

Im günstigsten Fall entsteht eine widerstandsfähigere digitale Infrastruktur, die Angriffe frühzeitig erkennt und Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wirksam schützt.

Im problematischsten Fall könnte eine immer stärker zentralisierte Sicherheitsarchitektur entstehen, in der wenige staatliche und private Akteure wesentliche Zugangsentscheidungen kontrollieren.

Eine schwere Cyberkrise könnte diesen Prozess beschleunigen, falls zusätzliche Notfallbefugnisse beschlossen und später dauerhaft beibehalten würden.

2021 sprach Klaus Schwab von digitalen Antikörpern. 2026 sind wichtige Elemente einer automatisierten und gesetzlich regulierten Cyberabwehr bereits Realität.

Noch bedeutet das keine umfassende digitale Kontrolle der Bevölkerung. Doch die entscheidende gesellschaftliche Frage stellt sich bereits heute:

Wer schützt uns künftig vor Cyberangriffen – und wer schützt uns vor einem Sicherheitssystem, das eines Tages selbst darüber entscheiden könnte, wer Zugang zum Internet, zu seinem Geld und zu grundlegenden Dienstleistungen erhält?

Die technische Infrastruktur dafür müsste nicht in einem einzigen Schritt entstehen. Sie könnte sich aus vielen einzelnen, jeweils mit Sicherheit und Bequemlichkeit begründeten Entscheidungen zusammensetzen.

Gerade deshalb ist die öffentliche Kontrolle dieser Entwicklung entscheidend.