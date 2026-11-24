Verfasst von Hans-Jürgen Geese

Wäre ein Mensch aus dem 5. Jahrhundert im 15. Jahrhundert erschienen, so hätte er sich, ohne große Probleme, in der tausend Jahre späteren Welt zurechtfinden können. Die Welt damals war eine zyklische Welt. Die Kreisläufe des Lebens bestimmten nicht nur den Rhythmus der Natur sondern auch den Rhythmus der Menschen. Der Mensch war doch Teil der Natur und passte sich der Natur an. Leben wiederholte sich. Veränderungen passierten ganz, ganz langsam.

Der Umbruch geschah, als der Mensch sich anschickte, die Natur zu beherrschen. Im 14. Jahrhundert wurde die mechanische Uhr in Europa erfunden. Eine Revolution des Lebens geschah, eine Veränderung gigantischen Ausmaßes.